Американист объяснил переименование Пентагона в "Министерство наступления"

14:52 06.09.2025

Американист Дудаков: Трамп хайпит на переименовании Пентагона вместо решения проблем

Администрация президента США Дональда Трампа решила переименовать Пентагон в "министерство войны", чтобы не решать существующие проблемы в американской армии, заявил "Газете.Ru" политолог, американист Малек Дудаков.



"Мы наблюдаем острый кризис, в котором завязла военная машина США - у них нехватка новобранцев, желающих служить. Из-за этого Пентагон на протяжении последних лет не выполняет план по набору рекрутов. С другой стороны, очень серьезные проблемы в американском ВПК - неспособность производить вооружение в достаточном количестве, при этом сроки выпуска новых истребителей, подлодок, военных самолетов, кораблей, эсминцев, миноносцев постоянно сдвигаются. Связано это с серьезными логистическими, технологическими причинами", - сказал он.



