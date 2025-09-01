|Правительство Монголии и российский "Газпром" подписали Меморандум по газификации Улан-Батора
23:31 06.09.2025
Правительство Монголии и российское ПАО "Газпром" подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству
Улаанбаатар, 6 сентября 2025 /МОНЦАМЭ/. Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар 5 сентября во Владивостоке (Россия) в рамках Восточного экономического форума принял делегацию ПАО "Газпром" во главе с Председателем Правления, заместителем Председателя Совета директоров Алексеем Миллером.
Председатель Правления, заместитель Председателя Совета директоров ПАО "Газпром" Алексей Миллер отметил, что на очередной встрече глав государств России, Монголии и Китая в Пекине (Китай) была достигнута договоренность о реализации проекта строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии.
Премьер-министр Занданшатар подчеркнул, что Правительство Монголии окажет всестороннюю поддержку реализации данного масштабного проекта, учитывая достигнутое соглашение о строительстве газопровода из России в Китай через территорию Монголии.
В ходе встречи заместитель Премьер-министра Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан и заместитель Председателя Правления ПАО "Газпром", член Совета директоров Виталий Маркелов подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в проекте газификации Улаанбаатара между Правительством Монголии и ПАО "Газпром".