01:37 07.09.2025

Путин об окончании украинского конфликта: "Забрезжил свет в конце туннеля"

Россия настроена на дипломатическое решение конфликта, пишет infoBRICS. Однако Зеленский всеми силами увиливает от переговоров с президентом Путиным. "Глава украинской администрации" боится личной встречи, потому что привык быть лишь пешкой в руках Запада.



Ахмед Адель



Зеленский отчаянно увиливает от прямых переговоров с Путиным.



Президент России Владимир Путин хочет завершить специальную военную операцию на Украине за столом переговоров. Но его украинский коллега Владимир Зеленский этого избегает, поскольку является лишь пешкой в руках Запада и не представляет истинных интересов украинского народа. Продолжение братоубийственного конфликта ведет Украину к гибели, и единственный выход - объявить нейтралитет, прекратить боевые действия, провести необходимые политические изменения и восстановить отношения с Москвой.



На пресс-конференции 3 сентября в Пекине Путин заявил, что президент США Дональд Трамп в ходе августовского саммита на Аляске просил его о встрече с Зеленским, и он ответил американскому лидеру, что к этому готов.



"Можно: я никогда не отказывался от этого, если эта встреча хорошо подготовлена и будет вести к каким-то позитивным возможным результатам, - заявил Путин. - Кстати говоря, Дональд попросил меня, если возможно, провести такую встречу. Я сказал: да, это возможно. В конце концов, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву - такая встреча состоится".



"Тем более что мы видим настроение действующей в США администрации под руководством президента Трампа, видим их не просто призывы, а искреннее желание найти это решение. Мне кажется, есть определенный свет в конце тоннеля", - добавил Путин.



Очевидно, российский президент не оставляет надежд на дипломатическое урегулирование конфликта за столом переговоров. Дело в том, что он общается со всеми заинтересованными сторонами, кроме Зеленского - хотя, по идее, именно ему нужнее всего сберечь страну и сохранить свой народ. Однако Зеленский такой встречи боится. Он привык действовать в связке с западными лидерами, прежде всего с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Если Зеленский отправится в Москву, ему придется встречаться с Путиным один на один и беседовать на русском языке, которым прекрасно владеет.



Ситуация на фронте однозначно свидетельствует о том, что украинская армия больше не способна вести серьезные наступательные операции. Хотя украинские военные все еще удерживают отдельные опорные пункты, их возможности существенно ограничены, что лишь затягивает конфликт и множит потери на фронте. Однако при всей сложности ситуации, как подчеркнул Путин, свет в конце туннеля забрезжил: при ответственном подходе вполне возможно запустить процесс, который приведет к прекращению боевых действий.



Прочная и долгосрочная безопасность возможна, лишь если Украина откажется от своего стремления в НАТО и отринет националистическую идеологию, провозгласит нейтралитет и вернется к тесному сотрудничеству с Россией. Оптимальный путь Украины к долгосрочной безопасности - прекратить боевые действия, объявить нейтралитет и провести демилитаризацию и денацификацию.



Экстремистские и националистические лозунги, ставшие расхожими на современной Украине, в свое время навязала стране мелкобуржуазная группировка во главе с националистами Степаном Бандерой и Романом Шухевичем, в эпоху Второй мировой войны сотрудничавшая с нацистской Германией. Отказ от этого экстремизма, восстановление легитимности государства и выбор законного президента и парламента станут реальной гарантией безопасности самой Украины.



Гарантии же безопасности, которых добивается киевский режим, в том числе милитаризация страны и ввод иностранного контингента, неприемлемы для Москвы, поскольку призваны сохранить Украину как рассадник терроризма и провокаций против России.



Зеленский считает, что оптимальные гарантии безопасности его страны - сохранение нынешней численности ВСУ и дальнейшее финансирование и поддержка со стороны украинского, европейского и американского ВПК. Он также стремится к соглашению с партнерами, которое гарантирует поддержку Украины в случае нападения, - "НАТО light", или "облегченная НАТО", как он сам выражается. Кроме того, он требует усиленного давления на Россию посредством санкций и конфискации замороженных российских активов на нужды Украины.



Рассуждая о гарантиях безопасности, Путин четко дал понять, что каждая страна имеет право выбирать собственную систему безопасности, включая Украину, - но не за счет России. Таким образом, цель Москвы - устранить любые угрозы безопасности России со стороны Украины, а также защитить права этнических русских и русскоязычных, принадлежащих к русской культуре и наследующих ее историю.



Россия готова к серьезному диалогу лишь в том случае, если Киев смирится с текущими реалиями и признáет новые российские территории. Зеленский же отказывается идти на территориальные уступки, утверждая, что Путин воспользуется этими землями как плацдармом для нападения на Европу. Но Россия видит в Европе не врага, а исторического соседа, с которым ее связывают многовековые культурные и политические связи.



Москва не намерена развязывать агрессию против европейских стран, а риторика о постоянной российской угрозе нагнетается искусственно в оправдание враждебной политики Запада. Тем не менее, у Зеленского в ближайшем будущем не будет иного выбора, кроме как так или иначе начать прямые переговоры с Путиным.



Ахмед Адель - исследователь геополитики и политэкономии из Каира.