 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 07.09.2025
02:54  Как Россия переиграла Японию в 1905 году в Портсмуте, - Станислав Смирнов
01:37  infoBRICS: Зеленский боится встречи с Путиным с глазу на глаз
Суббота, 06.09.2025
23:31  Правительство Монголии и российский "Газпром" подписали Меморандум по газификации Улан-Батора
14:52  Американист объяснил переименование Пентагона в "Министерство наступления"
14:38  Взгляд: Британия возвращается в состояние нищего острова XVII века
03:09  Агентство Казахстана по атомной энергии готовит всенародный конкурс по выбору названия АЭС
00:05  Начался решающий этап встречного сражения у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 5 сентября
Пятница, 05.09.2025
23:30  Горел Восток ведущей новой. Репортаж Андрея Колесникова с заседания ВЭФа
20:12  МК: Шиш вам, а не войска стран НАТО на Украине!
19:05  Алан Нанн Мэй – забытый советский шпион, - П.В.Густерин
14:39  Profinance: США шантажом заставляют Японию инвестировать $550 млрд в проекты Трампа
12:55  АиФ: На слово верить никому нельзя. Песков рассказал, сколько будет идти СВО
12:42  Гуру йоги Свами Рамдев призвал индийцев бойкотировать Колу и Макдоналдс
10:48  Михаил Делягин: Кто будет "рулить" миром, решает не Кремль или Белый дом, а бочка нефти
04:09  Президент Узбекистана призвал усилить голос ШОС, потому что международное право мертво, - Бахтиер Эргашев
04:04  Первый казахстанский фильм-катастрофу Qaitadan показали в Астане
03:33  КП: Мерц оказался обычным "фрицем"
00:46  Узбекистан расширяет партнерство с ЕС, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ резко вклинились в оборону ВСУ в Купянске – итоговая сводка Readovka за 4 сентября
Четверг, 04.09.2025
21:19  "Монстры Сталина". Парад четырех союзных армий в Берлине 7 сентября 1945 (история)
14:03  Забытые Трампом: почему Грузии не удается восстановить отношения с США, - Игорь Кармазин
13:06  Саммит ШОС и Запад: укрощение строптивого, или Гонка со временем, - Александр Яковенко
09:49  Нацбанк Казахстана предупреждает об активизации телефонного и интернет-мошенничества
04:10  В Киргизии город Джалал-Абад переименуют в Манас. Расходы планируют считать после принятия закона
03:36  Американские искатели редкоземельных металлов окапываются в Казахстане, - Виктория Панфилова
02:40  История японских пленных в Узбекистане - от Квантунской армии до мирной жизни
02:00  КТЖ запустило новый формат флекситанков для перевозки растительного масла в Китай
00:49  Рабы ненависти. Этого Европа и Америка России не простят, - Антон Трофимов
00:40  Девять лет без Каримова. Как в Узбекистане вспоминают первого президента (видео)
00:05  ВС РФ добивают окруженный восточнее Мирнограда батальон ВСУ – итоговая сводка Readovka за 3 сентября
Среда, 03.09.2025
22:21  МК: монгольские мудрецы объяснили, когда на Земле наступит мир
22:00  Мировой порядок впервые меняется мирным путем, - Тимофей Бордачев
17:05  TAC: "Великой Америке" Европа осточертела
16:37  В Пекине прошел грандиозный военный праздник с участием Владимира Путина, - Андрей Колесников
16:30  Известия: Военный парад в Пекине. Что пишут СМИ и что показал Китай
13:51  Кыргызстан на пороге досрочных выборов: власть готовит политическую перезагрузку
12:20  Пора учить китайский! Курсы Twins Chinese для детей от Анны Кузиной
11:31  Лидеры Узбекистана и Китая обсудили углубление всепогодного стратегического партнерства
11:18  Индийская компания Deccan Gold Mines готовится к запуску производства золота в Кыргызстане
11:00  Выступление президента Казахстана на заседании казахско-китайского Делового совета
10:55  Встреча Президента Туркменистана с Председателем Китайской Народной Республики
03:38  В Пекине уже все готово к параду на площади Тяньаньмэнь (прямой эфир)
03:14  Цены на золото впервые в истории превысили $3600 за унцию
02:21  La Repubblica: саммит ШОС стал платформой для начала геополитической революции
01:27  НГ: Китай перекладывает тарифный ущерб на Соединенные Штаты
00:52  Демонстрация "Силы" и Братиславный малый. Репортажи Андрея Колесникова из Пекина
00:35  Барабаны войны: куда гребет фрау Урсула в сентябре? - Елена Пустовойтова
00:05  ВС РФ готовятся блокировать части ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 2 сентября
Вторник, 02.09.2025
20:25  Китай инвестирует в развитие Казахстана $15 млрд., - Виктория Панфилова
14:13  ProFinance: Россия и Китай подписали обязывающий меморандум о "Силе Сибири 2"
13:17  Посол Казахстана в РФ: мы очень рады тому, что у нас в стране все знают русский язык
12:57  Си Цзиньпин на саммите ШОС выдвинул Инициативу по глобальному управлению. Пять принципов
12:48  Строительство в Ташкенте Центра исламской цивилизации подошло к финальной стадии
12:40  S&P Global Ratings: Кыргызскому ОАО "Элдик Банк" присвоены кредитные рейтинги "В+/В"; прогноз - "Стабильный"
12:33  Глава Нацбанка Казахстана: У нас всегда не хватает рублей в экономике
03:13  Выступления президентов Центральной Азии на саммите ШОС (обновляется)
01:13  "Украинизация" Азербайджана: зачем Алиев занялся мифотворчеством? - Дмитрий Родионов
01:05  Президент Киргизии в Джалал-Абаде поздравил соотечественники с Днем независимости
01:00  "Карта Герасимова" породила версии о судьбе Одесской и Николаевской областей
00:52  Путин предложил ШОС выпустить совместные облигации
00:05  ВС РФ окружают ВСУ в районе села Золотой Колодезь – итоговая сводка Readovka за 1 сентября
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
infoBRICS: Зеленский боится встречи с Путиным с глазу на глаз
01:37 07.09.2025

infoBRICS Китай
06 сентября 2025

Путин об окончании украинского конфликта: "Забрезжил свет в конце туннеля"
infoBRICS: Зеленский боится встречи с Путиным с глазу на глаз

Россия настроена на дипломатическое решение конфликта, пишет infoBRICS. Однако Зеленский всеми силами увиливает от переговоров с президентом Путиным. "Глава украинской администрации" боится личной встречи, потому что привык быть лишь пешкой в руках Запада.

Ахмед Адель

Зеленский отчаянно увиливает от прямых переговоров с Путиным.

Президент России Владимир Путин хочет завершить специальную военную операцию на Украине за столом переговоров. Но его украинский коллега Владимир Зеленский этого избегает, поскольку является лишь пешкой в руках Запада и не представляет истинных интересов украинского народа. Продолжение братоубийственного конфликта ведет Украину к гибели, и единственный выход - объявить нейтралитет, прекратить боевые действия, провести необходимые политические изменения и восстановить отношения с Москвой.

На пресс-конференции 3 сентября в Пекине Путин заявил, что президент США Дональд Трамп в ходе августовского саммита на Аляске просил его о встрече с Зеленским, и он ответил американскому лидеру, что к этому готов.

"Можно: я никогда не отказывался от этого, если эта встреча хорошо подготовлена и будет вести к каким-то позитивным возможным результатам, - заявил Путин. - Кстати говоря, Дональд попросил меня, если возможно, провести такую встречу. Я сказал: да, это возможно. В конце концов, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву - такая встреча состоится".

"Тем более что мы видим настроение действующей в США администрации под руководством президента Трампа, видим их не просто призывы, а искреннее желание найти это решение. Мне кажется, есть определенный свет в конце тоннеля", - добавил Путин.

Очевидно, российский президент не оставляет надежд на дипломатическое урегулирование конфликта за столом переговоров. Дело в том, что он общается со всеми заинтересованными сторонами, кроме Зеленского - хотя, по идее, именно ему нужнее всего сберечь страну и сохранить свой народ. Однако Зеленский такой встречи боится. Он привык действовать в связке с западными лидерами, прежде всего с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Если Зеленский отправится в Москву, ему придется встречаться с Путиным один на один и беседовать на русском языке, которым прекрасно владеет.

Ситуация на фронте однозначно свидетельствует о том, что украинская армия больше не способна вести серьезные наступательные операции. Хотя украинские военные все еще удерживают отдельные опорные пункты, их возможности существенно ограничены, что лишь затягивает конфликт и множит потери на фронте. Однако при всей сложности ситуации, как подчеркнул Путин, свет в конце туннеля забрезжил: при ответственном подходе вполне возможно запустить процесс, который приведет к прекращению боевых действий.

Прочная и долгосрочная безопасность возможна, лишь если Украина откажется от своего стремления в НАТО и отринет националистическую идеологию, провозгласит нейтралитет и вернется к тесному сотрудничеству с Россией. Оптимальный путь Украины к долгосрочной безопасности - прекратить боевые действия, объявить нейтралитет и провести демилитаризацию и денацификацию.

Экстремистские и националистические лозунги, ставшие расхожими на современной Украине, в свое время навязала стране мелкобуржуазная группировка во главе с националистами Степаном Бандерой и Романом Шухевичем, в эпоху Второй мировой войны сотрудничавшая с нацистской Германией. Отказ от этого экстремизма, восстановление легитимности государства и выбор законного президента и парламента станут реальной гарантией безопасности самой Украины.

Гарантии же безопасности, которых добивается киевский режим, в том числе милитаризация страны и ввод иностранного контингента, неприемлемы для Москвы, поскольку призваны сохранить Украину как рассадник терроризма и провокаций против России.

Зеленский считает, что оптимальные гарантии безопасности его страны - сохранение нынешней численности ВСУ и дальнейшее финансирование и поддержка со стороны украинского, европейского и американского ВПК. Он также стремится к соглашению с партнерами, которое гарантирует поддержку Украины в случае нападения, - "НАТО light", или "облегченная НАТО", как он сам выражается. Кроме того, он требует усиленного давления на Россию посредством санкций и конфискации замороженных российских активов на нужды Украины.

Рассуждая о гарантиях безопасности, Путин четко дал понять, что каждая страна имеет право выбирать собственную систему безопасности, включая Украину, - но не за счет России. Таким образом, цель Москвы - устранить любые угрозы безопасности России со стороны Украины, а также защитить права этнических русских и русскоязычных, принадлежащих к русской культуре и наследующих ее историю.

Россия готова к серьезному диалогу лишь в том случае, если Киев смирится с текущими реалиями и признáет новые российские территории. Зеленский же отказывается идти на территориальные уступки, утверждая, что Путин воспользуется этими землями как плацдармом для нападения на Европу. Но Россия видит в Европе не врага, а исторического соседа, с которым ее связывают многовековые культурные и политические связи.

Москва не намерена развязывать агрессию против европейских стран, а риторика о постоянной российской угрозе нагнетается искусственно в оправдание враждебной политики Запада. Тем не менее, у Зеленского в ближайшем будущем не будет иного выбора, кроме как так или иначе начать прямые переговоры с Путиным.

Ахмед Адель - исследователь геополитики и политэкономии из Каира.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757198220


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы одобрили Закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
- В Казахстан с официальным визитом прибыл Председатель Великого Государственного Хурала Монголии
- Фракция партии "AMANAT" заслушала информацию Премьер-Министра об исполнении Посланий Президента
- Бумажные войны
- Кадровые перестановки
- На экспорт говядины вводятся квоты в РК
- Серик Жумангарин принял участие в церемонии открытия VIII форума Astana Finance Days
- Аида Балаева предостерегла от публикации непроверенной информации о задержании госслужащих
- Идея Байбека вновь летает на горными ущельями и долинами?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  