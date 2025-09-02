В Узбекистане разрешили использовать имя в качестве госномера авто

03:45 07.09.2025

В Узбекистане разрешили именные автомобильные номера



С 2026 года в стране появятся уникальные госномера, которые можно будет составить из комбинации до шести букв и цифр. Право на их выдачу получило государственное унитарное предприятие "Узавтомотобелги".



Номера будут распределяться через открытые электронные аукционы - "исходя из спроса и предложений населения".



Требования:



- не должны совпадать с действующими номерами;

- не могут содержать значения, противоречащие закону и нормам морали.



Агентство "УзА" со ссылкой на постановление правительства уточняет, что теперь на дорогах можно будет встретить автомобили с номерами вроде: SARVAR, AZIZA, ODIL, BUXORO.



