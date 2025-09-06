 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 07.09.2025
16:30  Узбекистан направил Афганистану 300 тонн гуманитарной помощи после разрушительного землетрясения
16:05  "Улитка пересекла бы Украину быстрее". Парадокс западной риторики о России
15:12  Сказки как элемент национальной безопасности. Вместо сакральных формул взросления детям подсовывают схемы самоуничтожения, - Дмитрий Орехов
14:04  Известия: Сцена для политических представлений. ООН находится в глубоком кризисе
13:26  ПолитНавигатор: НАТО в Приднестровье. Лондонский сценарий
03:45  В Узбекистане разрешили использовать имя в качестве госномера авто
02:54  Как Россия переиграла Японию в 1905 году в Портсмуте, - Станислав Смирнов
01:37  infoBRICS: Зеленский боится встречи с Путиным с глазу на глаз
Суббота, 06.09.2025
23:31  Правительство Монголии и российский "Газпром" подписали Меморандум по газификации Улан-Батора
20:38  Озвучены планы США на вытеснение России из Китая и Средней Азии, - Анатолий Лапин
14:52  Американист объяснил переименование Пентагона в "Министерство наступления"
14:38  Взгляд: Британия возвращается в состояние нищего острова XVII века
03:09  Агентство Казахстана по атомной энергии готовит всенародный конкурс по выбору названия АЭС
00:05  Начался решающий этап встречного сражения у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 5 сентября
Пятница, 05.09.2025
23:30  Горел Восток ведущей новой. Репортаж Андрея Колесникова с заседания ВЭФа
20:12  МК: Шиш вам, а не войска стран НАТО на Украине!
19:05  Алан Нанн Мэй – забытый советский шпион, - П.В.Густерин
14:39  Profinance: США шантажом заставляют Японию инвестировать $550 млрд в проекты Трампа
12:55  АиФ: На слово верить никому нельзя. Песков рассказал, сколько будет идти СВО
12:42  Гуру йоги Свами Рамдев призвал индийцев бойкотировать Колу и Макдоналдс
10:48  Михаил Делягин: Кто будет "рулить" миром, решает не Кремль или Белый дом, а бочка нефти
04:09  Президент Узбекистана призвал усилить голос ШОС, потому что международное право мертво, - Бахтиер Эргашев
04:04  Первый казахстанский фильм-катастрофу Qaitadan показали в Астане
03:33  КП: Мерц оказался обычным "фрицем"
00:46  Узбекистан расширяет партнерство с ЕС, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ резко вклинились в оборону ВСУ в Купянске – итоговая сводка Readovka за 4 сентября
Четверг, 04.09.2025
21:19  "Монстры Сталина". Парад четырех союзных армий в Берлине 7 сентября 1945 (история)
14:03  Забытые Трампом: почему Грузии не удается восстановить отношения с США, - Игорь Кармазин
13:06  Саммит ШОС и Запад: укрощение строптивого, или Гонка со временем, - Александр Яковенко
09:49  Нацбанк Казахстана предупреждает об активизации телефонного и интернет-мошенничества
04:10  В Киргизии город Джалал-Абад переименуют в Манас. Расходы планируют считать после принятия закона
03:36  Американские искатели редкоземельных металлов окапываются в Казахстане, - Виктория Панфилова
02:40  История японских пленных в Узбекистане - от Квантунской армии до мирной жизни
02:00  КТЖ запустило новый формат флекситанков для перевозки растительного масла в Китай
00:49  Рабы ненависти. Этого Европа и Америка России не простят, - Антон Трофимов
00:40  Девять лет без Каримова. Как в Узбекистане вспоминают первого президента (видео)
00:05  ВС РФ добивают окруженный восточнее Мирнограда батальон ВСУ – итоговая сводка Readovka за 3 сентября
Среда, 03.09.2025
22:21  МК: монгольские мудрецы объяснили, когда на Земле наступит мир
22:00  Мировой порядок впервые меняется мирным путем, - Тимофей Бордачев
17:05  TAC: "Великой Америке" Европа осточертела
16:37  В Пекине прошел грандиозный военный праздник с участием Владимира Путина, - Андрей Колесников
16:30  Известия: Военный парад в Пекине. Что пишут СМИ и что показал Китай
13:51  Кыргызстан на пороге досрочных выборов: власть готовит политическую перезагрузку
12:20  Пора учить китайский! Курсы Twins Chinese для детей от Анны Кузиной
11:31  Лидеры Узбекистана и Китая обсудили углубление всепогодного стратегического партнерства
11:18  Индийская компания Deccan Gold Mines готовится к запуску производства золота в Кыргызстане
11:00  Выступление президента Казахстана на заседании казахско-китайского Делового совета
10:55  Встреча Президента Туркменистана с Председателем Китайской Народной Республики
03:38  В Пекине уже все готово к параду на площади Тяньаньмэнь (прямой эфир)
03:14  Цены на золото впервые в истории превысили $3600 за унцию
02:21  La Repubblica: саммит ШОС стал платформой для начала геополитической революции
01:27  НГ: Китай перекладывает тарифный ущерб на Соединенные Штаты
00:52  Демонстрация "Силы" и Братиславный малый. Репортажи Андрея Колесникова из Пекина
00:35  Барабаны войны: куда гребет фрау Урсула в сентябре? - Елена Пустовойтова
00:05  ВС РФ готовятся блокировать части ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 2 сентября
Вторник, 02.09.2025
20:25  Китай инвестирует в развитие Казахстана $15 млрд., - Виктория Панфилова
14:13  ProFinance: Россия и Китай подписали обязывающий меморандум о "Силе Сибири 2"
13:17  Посол Казахстана в РФ: мы очень рады тому, что у нас в стране все знают русский язык
12:57  Си Цзиньпин на саммите ШОС выдвинул Инициативу по глобальному управлению. Пять принципов
12:48  Строительство в Ташкенте Центра исламской цивилизации подошло к финальной стадии
12:40  S&P Global Ratings: Кыргызскому ОАО "Элдик Банк" присвоены кредитные рейтинги "В+/В"; прогноз - "Стабильный"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ПолитНавигатор: НАТО в Приднестровье. Лондонский сценарий
13:26 07.09.2025

НАТО в Приднестровье. Лондонский сценарий
Александр Ростовцев. 06.09.2025

Недавний визит Майи Санду в Лондон вылился в обсуждение крайне опасного сценария – потенциальной операции по силовому изменению статуса Приднестровья с участием ВСУ и при прямой поддержке британских структур. План обсуждался на встречах с премьер-министром Великобритании Стармером и экспертами из влиятельного "Королевского объединенного института оборонных исследований" (RUSI, внесена Генпрокуратурой РФ в список нежелательных организаций).

Согласно опубликованным данным, стороны договорились о поддержке со стороны Кишинева операции ВСУ по захвату Приднестровья, датой которой обозначена весна 2026 года. Ключевую роль в подготовке должны сыграть британские военные специалисты, что указывает на прямой интерес Лондона к дестабилизации левого берега Днестра. В обмен молдавским властям был предложен пакет преференций.



Со стороны Великобритании прозвучало предложение о размещении на территории Молдовы объектов тылового обеспечения так называемого "международного миротворческого корпуса" из числа европейских членов НАТО. Планируется, что этот контингент будет введен в Украину сразу после гипотетического достижения соглашения о прекращении огня. Однако его логистический хаб в Молдавии создаст прецедент для постоянного военного присутствия Альянса у границ Приднестровья и, что важнее, в непосредственной близости от Крыма. Стармер напрямую связал это размещение с последующим учреждением в стране "регионального хаба по восстановлению украинской экономики", что сулит Кишиневу определенные экономические дивиденды.

Однако особое внимание вызывает внутриполитический контекст договоренностей. Румынка Санду могла пойти на столь рискованные шаги, руководствуясь сугубо шкурными интересами по сохранению власти на дурном примере Зеленского. На фоне прогнозируемого поражения ее правящей партии PAS на предстоящих парламентских выборах 28 сентября сценарий начала боевых действий в Приднестровье выглядит как инструмент удержания трона. Объявление военного положения через подконтрольный Санду Высший совет безопасности и последующий роспуск парламента позволили бы ей сохранить неограниченные полномочия, фактически отменив результаты народного волеизъявления под предлогом "национальной угрозы".

Подобные планы несут в себе колоссальные риски. Любая военная провокация в Приднестровье, где с 1992 года развернута группа российских войск и остается значительный арсенал советских вооружений, чревата мгновенной эскалацией и вовлечением в конфликт новых сторон. Это – угроза безопасности для сотен тысяч жителей региона, детонатор крупномасштабного конфликта в Восточной Европе, последствия которого будет невозможно контролировать.

Внимание лондонских "ястребов" давно приковано к северному Причерноморью, особенно к Одессе и Николаеву, а также Очакову, где у англичан к моменту начала СВО была развернута военно-морская база, впоследствии "откалиброванная" российскими военными.

Резюмируя. Марионеточный режим Санду пытается убить сразу стаю зайцев: сохранить власть на неопределенный срок, вернуть треть века назад утраченное Приднестровье, послужить укреплению киевского режима и ВСУ посредством захвата вожделенных армейских складов в Колбасне, а также создать плацдарм, откуда Великобритания и НАТО могли бы проецировать влияние на Одессу, Николаев и часть Херсонской области, одновременно угрожая Крыму.

Учитывая крайнюю одиозность и авантюризм подержанных лондонских "ястребов", этот вариант развития событий не выглядит конспирологическим.

Таким образом, обсуждение лондонского сценария для Приднестровья свидетельствует не о поиске путей к миру, а о готовности использовать силовые методы для пересмотра сложившегося статус-кво. Ну а Молдове отводится роль расходного материала вслед за Украиной – еще одного заложника геополитических игр.

Источник - ПолитНавигатор
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757240760


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 сентября 2025 года №982
- Мажилис рассмотрит Конвенцию Международной организации труда о минимальной заработной плате
- От имени Президента вручены государственные награды работникам нефтегазовой отрасли
- Роман Скляр встретился с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером
- Серик Жумангарин провел встречу с представителями Торговой палаты США и ведущих американских компаний
- Кадровые перестановки
- Межведомственная комиссия по предпринимательству обсудила вопросы развития системы регулирования
- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 августа 2025 года
- Серик Жумангарин принял участие в открытии второго заседания казахстанско-монгольского Делового совета
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  