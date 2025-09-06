ПолитНавигатор: НАТО в Приднестровье. Лондонский сценарий

13:26 07.09.2025

НАТО в Приднестровье. Лондонский сценарий

Александр Ростовцев. 06.09.2025



Недавний визит Майи Санду в Лондон вылился в обсуждение крайне опасного сценария – потенциальной операции по силовому изменению статуса Приднестровья с участием ВСУ и при прямой поддержке британских структур. План обсуждался на встречах с премьер-министром Великобритании Стармером и экспертами из влиятельного "Королевского объединенного института оборонных исследований" (RUSI, внесена Генпрокуратурой РФ в список нежелательных организаций).



Согласно опубликованным данным, стороны договорились о поддержке со стороны Кишинева операции ВСУ по захвату Приднестровья, датой которой обозначена весна 2026 года. Ключевую роль в подготовке должны сыграть британские военные специалисты, что указывает на прямой интерес Лондона к дестабилизации левого берега Днестра. В обмен молдавским властям был предложен пакет преференций.



