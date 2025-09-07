Известия: Сцена для политических представлений. ООН находится в глубоком кризисе

14:04 07.09.2025

ООН находится в глубоком кризисе. Что нужно знать

Политолог Сокольщик: альтернатив ООН пока нет, но организация требует реформ



7 сентября 2025



9 сентября открывается 80-я сессия Генассамблеи ООН. Там будут обсуждаться, в частности, вопросы кризиса, который переживает всемирная организация. ООН в последние годы и десятилетия частично утратила свой авторитет: ее доклады, по признанию самой организации, никто не читает, а резолюции игнорируются. Нередко командировки в постпредство той или иной страны при Объединенных Нациях считаются чем-то вроде заслуженной пенсии - хороший оклад и минимум реальной дипломатической работы. Неэффективность, рост расходов и отражение реалий прошлого, а не настоящего ведут ООН к точке невозврата. Обречен ли институт глобального управления на разрушение и есть ли альтернативы, разбирались "Известия".



Как в мире относятся к ООН



• О кризисе в ООН и снижении ее роли в мировых делах говорят уже не первый год. Структура, которая после создания была, по сути, высшим коллективным разумом в разрешении глобальных и региональных кризисов, за прошедшие десятилетия утратила могущество.



• Организацию сравнивают со "старой компанией", которая не может адаптироваться к современным вызовам и не отражает движение мира к многополярности. Сейчас на политической карте появляются новые центры силы - в частности, страны, которые недавно считались представителями третьего мира и которые требуют, чтобы их голос был услышан. Однако они до сих пор не входят в число постоянных членов Совета Безопасности - структуры, которая несет главную ответственность за поддержание мира и безопасности.



• Многие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, призванные остановить конфликты в горячих точках, остаются без внимания, поскольку непосредственные участники просто игнорируют решения мирового сообщества. ООН также критикуют за недостаточную активность в разрешении кризисов на Украине и Ближнем Востоке, отмечая, что глобальный институт, по сути, просто остается сторонним наблюдателем.



• Коллективный Запад стал использовать трибуну ООН как сцену для политических представлений. Так, в 2003 году госсекретарь США Колин Пауэлл продемонстрировал собравшимся пробирку, в которой якобы находились образцы оружия массового поражения, которым, как утверждалось, располагал Ирак. Впоследствии выяснилось, что это был просто блеф - Вашингтону и Лондону нужна была поддержка перед начавшимся вскоре вторжением в Ирак. Как позднее признались американские чиновники, никаких опасных веществ на самом деле в пробирке Пауэлла не было.



Проблемы бюрократии и финансирования



• В 2017 году генсек ООН Антониу Гутерриш признал, что всемирная организация обременена "фрагментированными структурами, запутанными процедурами и бесконечной бюрократией". Он также говорил, что огромное число проводимых под эгидой ООН встреч и тонна документации толкают организацию к точке невозврата. Так, по подсчетам самой ООН, только в прошлом году ее секретариат опубликовал примерно 1,1 тыс. докладов на различные темы - это на 20% больше, чем в 1990 году. При этом только 5% самых популярных отчетов были загружены онлайн более 5,5 тыс. раз. На основную массу документов - более 67% - приходится менее 2 тыс. загрузок интернет-пользователями. И факт загрузки не гарантирует того, что доклад действительно прочитают.



• В ООН признают неэффективность работы: слишком много руководящих должностей, дублирование полномочий, неоправданный рост расходов. Там рассматривают несколько вариантов реорганизации, которая предполагает объединение десятков агентств в четыре основных департамента: "мир и безопасность", "гуманитарные вопросы", "устойчивое развитие" и "права человека". Например, среди вариантов - создать единую гуманитарную структуру из управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, ВОЗ и ЮНИСЕФ.



• Это необходимо в том числе и в условиях беспрецедентного финансового кризиса, который ООН переживает сейчас. В начале года у США, крупнейшего донора организации, была задолженность по обязательным платежам в регулярный бюджет на сумму около $1,5 млрд и задолженность по операциям по поддержанию мира на сумму $1,2 млрд.



• В целом только 61 страна выполнила все свои финансовые обязательства перед всемирной организацией в полном объеме: у ООН сейчас $2,4 млрд невыплаченных взносов в регулярный бюджет и $2,7 млрд на миротворческую деятельность. Всего в организацию входит свыше 190 государств.



• Из-за недофинансирования в различных агентствах ООН проходят сокращения сотрудников. В мае в Швейцарии, Таиланде и Мьянме из-за этого прошли акции протеста. И увольнения продолжатся. Так, Международная организация по миграции ожидает сокращение своего бюджета на 30% - это коснется 6 тыс. рабочих мест.



Споры о реформах или ликвидации



• Дискуссии о необходимости реформирования одного из ключевых управляющих органов ООН - Совета Безопасности - идут еще с 90-х годов. Его структура сложилась по результатам Второй мировой войны и отражает прошлые реалии, которые не соответствуют современности. Так, в пятерке постоянных членов Совбеза, наделенных правом вето, не представлены новые гранды современного мира. Причем с этим согласны почти все страны ООН, однако, когда в 2007 году Совет Безопасности представил на рассмотрение Генассамблеи очередной доклад о перспективах реформы, к консенсусу государства-члены так и не пришли.



• К реформе не раз призывали в Москве и Вашингтоне, соглашаясь, что Совбез сейчас представлен не всеми странами. Однако в России считают правильным ввести в число постоянных членов страны, которые бы реализовывали независимую политику и не были слепыми исполнителями воли Запада. Так, на место постоянного члена СБ давно претендует Индия. На переменах в ООН настаивают и Индонезия, и Бразилия - эти страны также выступают за более широкую представленность новых крупных игроков в организации. Место постоянного члена требуют также Германия, Япония и африканские страны.



• В экспертном сообществе полагают, что хоть реформы давно назрели, проводить их сейчас, возможно, не стоит, поскольку международные институты и так подвержены эрозии - на них попросту перестали обращать внимание. И если в этот момент, в условиях снижения авторитета всемирной организации, начать ее перестраивать, есть риски ухудшить ситуацию. Тем не менее реформы должны соответствовать новым реалиям международных отношений. И если мир в итоге придет к многополярности, то Совет Безопасности обязан это отражать - все центры силы должны быть представлены в нем в равной степени.



• В ближайшее время ООН продолжит существование в статус-кво, потому что реальных альтернатив ей пока нет, уверены эксперты. При этом все больше стран находят новые площадки для взаимодействия. Это и БРИКС, и G20, и Шанхайская организация сотрудничества. Равноправное место во многих структурах там получают те страны, которые в последние годы и десятилетия из мировых аутсайдеров превратились в активно развивающиеся в экономическом, технологическом и социальном плане государства.



При подготовке материала "Известия" беседовали и учитывали мнение:

ведущего научного сотрудника центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Льва Сокольщика.