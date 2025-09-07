 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 07.09.2025
16:30  Узбекистан направил Афганистану 300 тонн гуманитарной помощи после разрушительного землетрясения
16:05  "Улитка пересекла бы Украину быстрее". Парадокс западной риторики о России
15:12  Сказки как элемент национальной безопасности. Вместо сакральных формул взросления детям подсовывают схемы самоуничтожения, - Дмитрий Орехов
14:04  Известия: Сцена для политических представлений. ООН находится в глубоком кризисе
13:26  ПолитНавигатор: НАТО в Приднестровье. Лондонский сценарий
03:45  В Узбекистане разрешили использовать имя в качестве госномера авто
02:54  Как Россия переиграла Японию в 1905 году в Портсмуте, - Станислав Смирнов
01:37  infoBRICS: Зеленский боится встречи с Путиным с глазу на глаз
Суббота, 06.09.2025
23:31  Правительство Монголии и российский "Газпром" подписали Меморандум по газификации Улан-Батора
20:38  Озвучены планы США на вытеснение России из Китая и Средней Азии, - Анатолий Лапин
14:52  Американист объяснил переименование Пентагона в "Министерство наступления"
14:38  Взгляд: Британия возвращается в состояние нищего острова XVII века
03:09  Агентство Казахстана по атомной энергии готовит всенародный конкурс по выбору названия АЭС
00:05  Начался решающий этап встречного сражения у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 5 сентября
Пятница, 05.09.2025
23:30  Горел Восток ведущей новой. Репортаж Андрея Колесникова с заседания ВЭФа
20:12  МК: Шиш вам, а не войска стран НАТО на Украине!
19:05  Алан Нанн Мэй – забытый советский шпион, - П.В.Густерин
14:39  Profinance: США шантажом заставляют Японию инвестировать $550 млрд в проекты Трампа
12:55  АиФ: На слово верить никому нельзя. Песков рассказал, сколько будет идти СВО
12:42  Гуру йоги Свами Рамдев призвал индийцев бойкотировать Колу и Макдоналдс
10:48  Михаил Делягин: Кто будет "рулить" миром, решает не Кремль или Белый дом, а бочка нефти
04:09  Президент Узбекистана призвал усилить голос ШОС, потому что международное право мертво, - Бахтиер Эргашев
04:04  Первый казахстанский фильм-катастрофу Qaitadan показали в Астане
03:33  КП: Мерц оказался обычным "фрицем"
00:46  Узбекистан расширяет партнерство с ЕС, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ резко вклинились в оборону ВСУ в Купянске – итоговая сводка Readovka за 4 сентября
Четверг, 04.09.2025
21:19  "Монстры Сталина". Парад четырех союзных армий в Берлине 7 сентября 1945 (история)
14:03  Забытые Трампом: почему Грузии не удается восстановить отношения с США, - Игорь Кармазин
13:06  Саммит ШОС и Запад: укрощение строптивого, или Гонка со временем, - Александр Яковенко
09:49  Нацбанк Казахстана предупреждает об активизации телефонного и интернет-мошенничества
04:10  В Киргизии город Джалал-Абад переименуют в Манас. Расходы планируют считать после принятия закона
03:36  Американские искатели редкоземельных металлов окапываются в Казахстане, - Виктория Панфилова
02:40  История японских пленных в Узбекистане - от Квантунской армии до мирной жизни
02:00  КТЖ запустило новый формат флекситанков для перевозки растительного масла в Китай
00:49  Рабы ненависти. Этого Европа и Америка России не простят, - Антон Трофимов
00:40  Девять лет без Каримова. Как в Узбекистане вспоминают первого президента (видео)
00:05  ВС РФ добивают окруженный восточнее Мирнограда батальон ВСУ – итоговая сводка Readovka за 3 сентября
Среда, 03.09.2025
22:21  МК: монгольские мудрецы объяснили, когда на Земле наступит мир
22:00  Мировой порядок впервые меняется мирным путем, - Тимофей Бордачев
17:05  TAC: "Великой Америке" Европа осточертела
16:37  В Пекине прошел грандиозный военный праздник с участием Владимира Путина, - Андрей Колесников
16:30  Известия: Военный парад в Пекине. Что пишут СМИ и что показал Китай
13:51  Кыргызстан на пороге досрочных выборов: власть готовит политическую перезагрузку
12:20  Пора учить китайский! Курсы Twins Chinese для детей от Анны Кузиной
11:31  Лидеры Узбекистана и Китая обсудили углубление всепогодного стратегического партнерства
11:18  Индийская компания Deccan Gold Mines готовится к запуску производства золота в Кыргызстане
11:00  Выступление президента Казахстана на заседании казахско-китайского Делового совета
10:55  Встреча Президента Туркменистана с Председателем Китайской Народной Республики
03:38  В Пекине уже все готово к параду на площади Тяньаньмэнь (прямой эфир)
03:14  Цены на золото впервые в истории превысили $3600 за унцию
02:21  La Repubblica: саммит ШОС стал платформой для начала геополитической революции
01:27  НГ: Китай перекладывает тарифный ущерб на Соединенные Штаты
00:52  Демонстрация "Силы" и Братиславный малый. Репортажи Андрея Колесникова из Пекина
00:35  Барабаны войны: куда гребет фрау Урсула в сентябре? - Елена Пустовойтова
00:05  ВС РФ готовятся блокировать части ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 2 сентября
Вторник, 02.09.2025
20:25  Китай инвестирует в развитие Казахстана $15 млрд., - Виктория Панфилова
14:13  ProFinance: Россия и Китай подписали обязывающий меморандум о "Силе Сибири 2"
13:17  Посол Казахстана в РФ: мы очень рады тому, что у нас в стране все знают русский язык
12:57  Си Цзиньпин на саммите ШОС выдвинул Инициативу по глобальному управлению. Пять принципов
12:48  Строительство в Ташкенте Центра исламской цивилизации подошло к финальной стадии
12:40  S&P Global Ratings: Кыргызскому ОАО "Элдик Банк" присвоены кредитные рейтинги "В+/В"; прогноз - "Стабильный"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Известия: Сцена для политических представлений. ООН находится в глубоком кризисе
14:04 07.09.2025

ООН находится в глубоком кризисе. Что нужно знать
Политолог Сокольщик: альтернатив ООН пока нет, но организация требует реформ

7 сентября 2025

9 сентября открывается 80-я сессия Генассамблеи ООН. Там будут обсуждаться, в частности, вопросы кризиса, который переживает всемирная организация. ООН в последние годы и десятилетия частично утратила свой авторитет: ее доклады, по признанию самой организации, никто не читает, а резолюции игнорируются. Нередко командировки в постпредство той или иной страны при Объединенных Нациях считаются чем-то вроде заслуженной пенсии - хороший оклад и минимум реальной дипломатической работы. Неэффективность, рост расходов и отражение реалий прошлого, а не настоящего ведут ООН к точке невозврата. Обречен ли институт глобального управления на разрушение и есть ли альтернативы, разбирались "Известия".

Как в мире относятся к ООН

• О кризисе в ООН и снижении ее роли в мировых делах говорят уже не первый год. Структура, которая после создания была, по сути, высшим коллективным разумом в разрешении глобальных и региональных кризисов, за прошедшие десятилетия утратила могущество.

• Организацию сравнивают со "старой компанией", которая не может адаптироваться к современным вызовам и не отражает движение мира к многополярности. Сейчас на политической карте появляются новые центры силы - в частности, страны, которые недавно считались представителями третьего мира и которые требуют, чтобы их голос был услышан. Однако они до сих пор не входят в число постоянных членов Совета Безопасности - структуры, которая несет главную ответственность за поддержание мира и безопасности.

• Многие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, призванные остановить конфликты в горячих точках, остаются без внимания, поскольку непосредственные участники просто игнорируют решения мирового сообщества. ООН также критикуют за недостаточную активность в разрешении кризисов на Украине и Ближнем Востоке, отмечая, что глобальный институт, по сути, просто остается сторонним наблюдателем.

• Коллективный Запад стал использовать трибуну ООН как сцену для политических представлений. Так, в 2003 году госсекретарь США Колин Пауэлл продемонстрировал собравшимся пробирку, в которой якобы находились образцы оружия массового поражения, которым, как утверждалось, располагал Ирак. Впоследствии выяснилось, что это был просто блеф - Вашингтону и Лондону нужна была поддержка перед начавшимся вскоре вторжением в Ирак. Как позднее признались американские чиновники, никаких опасных веществ на самом деле в пробирке Пауэлла не было.

Проблемы бюрократии и финансирования

• В 2017 году генсек ООН Антониу Гутерриш признал, что всемирная организация обременена "фрагментированными структурами, запутанными процедурами и бесконечной бюрократией". Он также говорил, что огромное число проводимых под эгидой ООН встреч и тонна документации толкают организацию к точке невозврата. Так, по подсчетам самой ООН, только в прошлом году ее секретариат опубликовал примерно 1,1 тыс. докладов на различные темы - это на 20% больше, чем в 1990 году. При этом только 5% самых популярных отчетов были загружены онлайн более 5,5 тыс. раз. На основную массу документов - более 67% - приходится менее 2 тыс. загрузок интернет-пользователями. И факт загрузки не гарантирует того, что доклад действительно прочитают.

• В ООН признают неэффективность работы: слишком много руководящих должностей, дублирование полномочий, неоправданный рост расходов. Там рассматривают несколько вариантов реорганизации, которая предполагает объединение десятков агентств в четыре основных департамента: "мир и безопасность", "гуманитарные вопросы", "устойчивое развитие" и "права человека". Например, среди вариантов - создать единую гуманитарную структуру из управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, ВОЗ и ЮНИСЕФ.

• Это необходимо в том числе и в условиях беспрецедентного финансового кризиса, который ООН переживает сейчас. В начале года у США, крупнейшего донора организации, была задолженность по обязательным платежам в регулярный бюджет на сумму около $1,5 млрд и задолженность по операциям по поддержанию мира на сумму $1,2 млрд.

• В целом только 61 страна выполнила все свои финансовые обязательства перед всемирной организацией в полном объеме: у ООН сейчас $2,4 млрд невыплаченных взносов в регулярный бюджет и $2,7 млрд на миротворческую деятельность. Всего в организацию входит свыше 190 государств.

• Из-за недофинансирования в различных агентствах ООН проходят сокращения сотрудников. В мае в Швейцарии, Таиланде и Мьянме из-за этого прошли акции протеста. И увольнения продолжатся. Так, Международная организация по миграции ожидает сокращение своего бюджета на 30% - это коснется 6 тыс. рабочих мест.

Споры о реформах или ликвидации

• Дискуссии о необходимости реформирования одного из ключевых управляющих органов ООН - Совета Безопасности - идут еще с 90-х годов. Его структура сложилась по результатам Второй мировой войны и отражает прошлые реалии, которые не соответствуют современности. Так, в пятерке постоянных членов Совбеза, наделенных правом вето, не представлены новые гранды современного мира. Причем с этим согласны почти все страны ООН, однако, когда в 2007 году Совет Безопасности представил на рассмотрение Генассамблеи очередной доклад о перспективах реформы, к консенсусу государства-члены так и не пришли.

• К реформе не раз призывали в Москве и Вашингтоне, соглашаясь, что Совбез сейчас представлен не всеми странами. Однако в России считают правильным ввести в число постоянных членов страны, которые бы реализовывали независимую политику и не были слепыми исполнителями воли Запада. Так, на место постоянного члена СБ давно претендует Индия. На переменах в ООН настаивают и Индонезия, и Бразилия - эти страны также выступают за более широкую представленность новых крупных игроков в организации. Место постоянного члена требуют также Германия, Япония и африканские страны.

• В экспертном сообществе полагают, что хоть реформы давно назрели, проводить их сейчас, возможно, не стоит, поскольку международные институты и так подвержены эрозии - на них попросту перестали обращать внимание. И если в этот момент, в условиях снижения авторитета всемирной организации, начать ее перестраивать, есть риски ухудшить ситуацию. Тем не менее реформы должны соответствовать новым реалиям международных отношений. И если мир в итоге придет к многополярности, то Совет Безопасности обязан это отражать - все центры силы должны быть представлены в нем в равной степени.

• В ближайшее время ООН продолжит существование в статус-кво, потому что реальных альтернатив ей пока нет, уверены эксперты. При этом все больше стран находят новые площадки для взаимодействия. Это и БРИКС, и G20, и Шанхайская организация сотрудничества. Равноправное место во многих структурах там получают те страны, которые в последние годы и десятилетия из мировых аутсайдеров превратились в активно развивающиеся в экономическом, технологическом и социальном плане государства.

При подготовке материала "Известия" беседовали и учитывали мнение:
ведущего научного сотрудника центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Льва Сокольщика.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757243040


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 сентября 2025 года №982
- Мажилис рассмотрит Конвенцию Международной организации труда о минимальной заработной плате
- От имени Президента вручены государственные награды работникам нефтегазовой отрасли
- Роман Скляр встретился с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером
- Серик Жумангарин провел встречу с представителями Торговой палаты США и ведущих американских компаний
- Кадровые перестановки
- Межведомственная комиссия по предпринимательству обсудила вопросы развития системы регулирования
- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 августа 2025 года
- Серик Жумангарин принял участие в открытии второго заседания казахстанско-монгольского Делового совета
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  