"Улитка пересекла бы Украину быстрее". Парадокс западной риторики о России

16:05 07.09.2025

Европа не может определиться - Россия "слабая улитка" или "страшный монстр", - Mail on Sunday



Британский журналист Питер Хитченс обратил внимание на парадокс западной риторики о России и войне в Украине.



С одной стороны, политики и военные утверждают, что российская армия "слаба и медлительна". Адмирал Радакин даже заявил, что "улитка пересекла бы Украину быстрее".



С другой стороны, те же самые деятели описывают Россию как "огромную угрозу для Европы", перед которой нужно срочно укреплять армию и тратить сотни миллиардов на оборону.



Хитченс подчеркивает, что западные элиты сами путаются в показаниях.



- "Наши военные энтузиасты не могут решить, является ли Россия дряхлой и бесполезной или колоссальной угрозой для всей Европы. Одно или другое. Не оба варианта одновременно", – пишет журналист.



Он также отметил "поразительное признание" Радакина о том, что цель Запада - вовсе не мир, а лишь удержание Украины "в борьбе" и навязывание цены России.



- "Запад не хочет мира. Он использует Украину лишь как таран против России. Но сам в войну напрямую вступать не собирается", – заключает Хитченс.



