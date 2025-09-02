|Узбекистан направил Афганистану 300 тонн гуманитарной помощи после разрушительного землетрясения
16:30 07.09.2025
Узбекистан оказал гуманитарную помощь жителям афганских провинций Кунар и Нангархар, пострадавшим от разрушительного землетрясения. В регион Балх доставлено около 300 тонн продовольствия, медикаментов и медицинских принадлежностей.
Церемония передачи прошла на территории компании "Астрас" в Хайратоне. В ней приняли участие специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматилла Эргашев, хоким Сурхандарьинской области Улугбек Касимов, заместитель губернатора Балха Нурулходи Абуидрис и другие представители обеих сторон.
В состав гуманитарного груза вошли мука, рис, сахар, тушеное мясо, макаронные и кондитерские изделия, масло, фасоль, маш, блюда быстрого приготовления, бутилированная вода, более 10 тонн лекарств и медицинских принадлежностей, а также пять тысяч теплых одеял.
Напомним, что землетрясение, произошедшее на востоке Афганистана в ночь на 1 сентября, стало одним из самых разрушительных за последние годы. Число погибших уже приближается к 3000.