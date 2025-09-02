Узбекистан направил Афганистану 300 тонн гуманитарной помощи после разрушительного землетрясения

16:30 07.09.2025

Узбекистан оказал гуманитарную помощь жителям афганских провинций Кунар и Нангархар, пострадавшим от разрушительного землетрясения. В регион Балх доставлено около 300 тонн продовольствия, медикаментов и медицинских принадлежностей.



Церемония передачи прошла на территории компании "Астрас" в Хайратоне. В ней приняли участие специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматилла Эргашев, хоким Сурхандарьинской области Улугбек Касимов, заместитель губернатора Балха Нурулходи Абуидрис и другие представители обеих сторон.



