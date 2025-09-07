 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 07.09.2025
22:42  Зеленый блэкаут и милитаризация Евросоюза, - Олег Сергеев
19:14  Войска НАТО на Украине не понадобятся: США нащупали слабое место России, - Кирилл Стрельников
16:30  Узбекистан направил Афганистану 300 тонн гуманитарной помощи после разрушительного землетрясения
16:05  "Улитка пересекла бы Украину быстрее". Парадокс западной риторики о России
15:12  Сказки как элемент национальной безопасности. Вместо сакральных формул взросления детям подсовывают схемы самоуничтожения, - Дмитрий Орехов
14:04  Известия: Сцена для политических представлений. ООН находится в глубоком кризисе
13:26  ПолитНавигатор: НАТО в Приднестровье. Лондонский сценарий
03:45  В Узбекистане разрешили использовать имя в качестве госномера авто
02:54  Как Россия переиграла Японию в 1905 году в Портсмуте, - Станислав Смирнов
01:37  infoBRICS: Зеленский боится встречи с Путиным с глазу на глаз
Суббота, 06.09.2025
23:31  Правительство Монголии и российский "Газпром" подписали Меморандум по газификации Улан-Батора
20:38  Озвучены планы США на вытеснение России из Китая и Средней Азии, - Анатолий Лапин
14:52  Американист объяснил переименование Пентагона в "Министерство наступления"
14:38  Взгляд: Британия возвращается в состояние нищего острова XVII века
03:09  Агентство Казахстана по атомной энергии готовит всенародный конкурс по выбору названия АЭС
00:05  Начался решающий этап встречного сражения у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 5 сентября
Пятница, 05.09.2025
23:30  Горел Восток ведущей новой. Репортаж Андрея Колесникова с заседания ВЭФа
20:12  МК: Шиш вам, а не войска стран НАТО на Украине!
19:05  Алан Нанн Мэй – забытый советский шпион, - П.В.Густерин
14:39  Profinance: США шантажом заставляют Японию инвестировать $550 млрд в проекты Трампа
12:55  АиФ: На слово верить никому нельзя. Песков рассказал, сколько будет идти СВО
12:42  Гуру йоги Свами Рамдев призвал индийцев бойкотировать Колу и Макдоналдс
10:48  Михаил Делягин: Кто будет "рулить" миром, решает не Кремль или Белый дом, а бочка нефти
04:09  Президент Узбекистана призвал усилить голос ШОС, потому что международное право мертво, - Бахтиер Эргашев
04:04  Первый казахстанский фильм-катастрофу Qaitadan показали в Астане
03:33  КП: Мерц оказался обычным "фрицем"
00:46  Узбекистан расширяет партнерство с ЕС, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ резко вклинились в оборону ВСУ в Купянске – итоговая сводка Readovka за 4 сентября
Четверг, 04.09.2025
21:19  "Монстры Сталина". Парад четырех союзных армий в Берлине 7 сентября 1945 (история)
14:03  Забытые Трампом: почему Грузии не удается восстановить отношения с США, - Игорь Кармазин
13:06  Саммит ШОС и Запад: укрощение строптивого, или Гонка со временем, - Александр Яковенко
09:49  Нацбанк Казахстана предупреждает об активизации телефонного и интернет-мошенничества
04:10  В Киргизии город Джалал-Абад переименуют в Манас. Расходы планируют считать после принятия закона
03:36  Американские искатели редкоземельных металлов окапываются в Казахстане, - Виктория Панфилова
02:40  История японских пленных в Узбекистане - от Квантунской армии до мирной жизни
02:00  КТЖ запустило новый формат флекситанков для перевозки растительного масла в Китай
00:49  Рабы ненависти. Этого Европа и Америка России не простят, - Антон Трофимов
00:40  Девять лет без Каримова. Как в Узбекистане вспоминают первого президента (видео)
00:05  ВС РФ добивают окруженный восточнее Мирнограда батальон ВСУ – итоговая сводка Readovka за 3 сентября
Среда, 03.09.2025
22:21  МК: монгольские мудрецы объяснили, когда на Земле наступит мир
22:00  Мировой порядок впервые меняется мирным путем, - Тимофей Бордачев
17:05  TAC: "Великой Америке" Европа осточертела
16:37  В Пекине прошел грандиозный военный праздник с участием Владимира Путина, - Андрей Колесников
16:30  Известия: Военный парад в Пекине. Что пишут СМИ и что показал Китай
13:51  Кыргызстан на пороге досрочных выборов: власть готовит политическую перезагрузку
12:20  Пора учить китайский! Курсы Twins Chinese для детей от Анны Кузиной
11:31  Лидеры Узбекистана и Китая обсудили углубление всепогодного стратегического партнерства
11:18  Индийская компания Deccan Gold Mines готовится к запуску производства золота в Кыргызстане
11:00  Выступление президента Казахстана на заседании казахско-китайского Делового совета
10:55  Встреча Президента Туркменистана с Председателем Китайской Народной Республики
03:38  В Пекине уже все готово к параду на площади Тяньаньмэнь (прямой эфир)
03:14  Цены на золото впервые в истории превысили $3600 за унцию
02:21  La Repubblica: саммит ШОС стал платформой для начала геополитической революции
01:27  НГ: Китай перекладывает тарифный ущерб на Соединенные Штаты
00:52  Демонстрация "Силы" и Братиславный малый. Репортажи Андрея Колесникова из Пекина
00:35  Барабаны войны: куда гребет фрау Урсула в сентябре? - Елена Пустовойтова
00:05  ВС РФ готовятся блокировать части ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 2 сентября
Вторник, 02.09.2025
20:25  Китай инвестирует в развитие Казахстана $15 млрд., - Виктория Панфилова
14:13  ProFinance: Россия и Китай подписали обязывающий меморандум о "Силе Сибири 2"
13:17  Посол Казахстана в РФ: мы очень рады тому, что у нас в стране все знают русский язык
12:57  Си Цзиньпин на саммите ШОС выдвинул Инициативу по глобальному управлению. Пять принципов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Войска НАТО на Украине не понадобятся: США нащупали слабое место России, - Кирилл Стрельников
19:14 07.09.2025

Войска НАТО на Украине не понадобятся: США нащупали слабое место России

Кирилл Стрельников
07.09.2025

Похоже, что коллективный Запад вместо "ковровых" санкций, которые часто вводились до кучи и на всякий случай, а по итогу наносили вред ему самому, решил пойти очень точечно, чтобы причинить России максимальный урон и в ряде ключевых направлений откинуть нас на десятилетия назад.

В минувшую пятницу президент России Владимир Путин принял участие в совещании по вопросам двигателестроения, которое прошло в Самаре на базе профильного предприятия "ОДК-Кузнецов", где он заявил, что "двигателестроение и его развитие является одним из ключевых показателей технологического развития и суверенитета России".

Некоторые могут пожать плечами и заметить, что для технологического развития и суверенитета России равно важны и колесостроение, и окностроение, и тормозостроение, и прочие строения, - зачем особо выделять двигатели? И как кусок горячего металла с поршнями или композитными лопатками сможет защитить наш суверенитет?

Военно-технологическое издание Минобороны США Stars and Stripes в июле этого года опубликовало совершенно панический материал под названием "Хрупкие крылья авиапромышленности: как защитить цепочки поставок американских авиационных двигателей". Эксперты издания бьют тревогу по поводу того, что из-за сложной системы поставок материалов, комплектующих и технологий из-за рубежа и зависимости Америки от сторонних поставщиков (включая Россию и Китай) под угрозой находится не просто авиационная промышленность, а сама национальная безопасность страны: "В центре промышленной экосистемы, обеспечивающей устойчивость оборонной и аэрокосмической промышленной базы Соединенных Штатов, находится реактивный двигатель - технологическое чудо, которое обеспечивает работу как военной, так и гражданской авиации. […] Реактивный двигатель символизирует американские инновации, мощь и прогресс. США должны быстро принять меры по обеспечению своей индустриальной базы производства реактивных двигателей до того, как наступит следующий кризис. В вопросах национальной обороны поражение недопустимо".

По признанию военных и технических экспертов, авиационные и ракетные двигатели являются конечной точкой сборки и вершиной современных критических технологий, без которых ни о технологическом, ни об экономическом, ни о политическом суверенитете страны говорить бессмысленно.

На данный момент только три страны в мире - США, Великобритания и Россия - обладают серийным производством двигателей для гражданских самолетов. Современные авиационные двигатели представляют собой одни из самых сложных и изощренных в истории человечества механизмов, состоящих из десятков тысяч компонентов, произведенных с микроскопической точностью. Однако даже и Штаты, и Великобритания не имеют у себя производства полного цикла: они полагаются на рыночек, который порешал, и тысячи разных поставщиков из десятков очень авиационных стран, включая Малайзию, ЮАР и Мексику.

Новичкам войти на этот рынок и удерживать на нем свои позиции не просто сложно, а практически невозможно - у всех лидеров за плечами больше сотни лет опыта, и после Второй мировой войны ни одна новая страна и ни одна компания не смогли полноценно войти в сектор мирового гражданского двигателе- и авиастроения.

На совещании в Самаре Владимир Путин упомянул, что Россия входит в пятерку мировых лидеров по разработке и выпуску авиационных и ракетных двигателей. В свою очередь, первый зампред правительства Мантуров сообщил, что на данный момент "Россия стала единственной страной в мире, которая производит абсолютно все комплектующие для самолетов".

И это совершенно, абсолютно не рядовой результат: даже Китай с его колоссальными финансовыми и промышленными возможностями, рывками и прыжками сделать этого пока так и не смог.

В феврале этого года специальная комиссия конгресса США выпустила доклад, где с нескрываемым удовольствием констатируется, что китайский авиапром сталкивается с серьезнейшими проблемами. Несмотря на то что вроде бы Китай десятками штампует гражданские самолеты, они делаются на базе устаревших западных технологий, поэтому неконкурентоспособны. Серьезным ударом для Китая стало эмбарго на поставку западных двигателей для лайнеров C919, производство которых по факту остановлено. Сейчас наши китайские партнеры, подув на молоко, уже обсуждают закупку серийных российских двигателей ПД-14, на которых летает наш МС-21.

Но самое интересное в том, что в докладе делается парадоксальное предложение - наоборот, нужно снять все ограничения на поставку Пекину двигателей и самой авиатехники: "Крайне важно, чтобы Китай сохранил открытый рынок для Airbus и Boeing. […] Следует сохранить промышленные связи, чтобы усилить влияние США на китайское авиастроение".

По данным британского издания The Telegraph, Дональд Трамп повез на встречу с российским президентом на Аляске предложение, от которого нельзя отказаться: снятие санкций против российского авиастроительного комплекса в обмен на серьезные уступки по Украине (включающие согласие на введение западного военного контингента). Очевидно, что для наших партнеров вопрос необратимой зависимости России от западных авиатехнологий не менее важен, чем исход конфликта на Украине, а может быть, и более.

Впрочем, Россия наживку не проглотила. В Самаре Владимир Путин дал конкретные указания, что нужно не только закрывать свои потребности в производстве двигателей, но и выходить на мировые рынки, потому что у нас есть все возможности для мощного рывка, включая целое семейство полностью импортозамещенных гражданских самолетов, проходящих финальные испытания и уже готовых пойти в серию.

На стратегической сессии по развитию авиационной промышленности 15 июля председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что нашей стране нужен современный воздушный флот, основанный на собственных технологических решениях и мощной производственной базе: "Наша страна обладает достаточным технологическим потенциалом, всеми ресурсами, чтобы совершить кардинальный прорыв в сфере авиастроения и, как следствие, обеспечить нашим гражданам гарантированные возможности для удобных перелетов - комфортных, безопасных".

Как говорил Юрий Гагарин: слабонервных нет? Тогда поехали!

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757261640


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 сентября 2025 года №982
- Мажилис рассмотрит Конвенцию Международной организации труда о минимальной заработной плате
- От имени Президента вручены государственные награды работникам нефтегазовой отрасли
- Роман Скляр встретился с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером
- Серик Жумангарин провел встречу с представителями Торговой палаты США и ведущих американских компаний
- Кадровые перестановки
- Межведомственная комиссия по предпринимательству обсудила вопросы развития системы регулирования
- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 августа 2025 года
- Серик Жумангарин принял участие в открытии второго заседания казахстанско-монгольского Делового совета
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  