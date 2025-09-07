 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Зеленый блэкаут и милитаризация Евросоюза, - Олег Сергеев
22:42 07.09.2025

Зеленый блэкаут и милитаризация Евросоюза
После отключения электроэнергии более 50% потребностей в энергетическом балансе Испании покрывал природный газ

07.09.2025 | Олег СЕРГЕЕВ

К лету 2025 г. в Евросоюзе стали все чаще фиксировать масштабные проблемы у компаний из сферы т. н. зеленой энергетики. После краха и банкротства Northvolt – самого финансируемого зеленого стартапа в Европе – серьезным инвесторам и прочим влиятельным субъектам Старого Света становится все очевиднее: эта распильная тема устарела и уходит, срочно нужно что-то новое, пусть даже из якобы хорошо забытого старого.

Таковым для старушки Европы (ее части, ассоциирующей себя с глобальным Западом) традиционно является милитаризация, щедро сдобренная русофобской риторикой и очередным "обнаружением" на Востоке "исконного врага". Знаковыми в этом плане и переходе от "старой новой" (околоэкологической) темы к теме "новой старой" (военно-милитарной) стали события второй половины весны 2025 года.

16 апреля Испания отпраздновала триумф зеленой энергетики в виде полного перехода страны на т. н. возобновляемую энергию. C 10:00 до 19:00 на материке ветряная, солнечная и гидроэнергетика обеспечивали 100% спроса на электроэнергию. Официальный Мадрид торжествовал: вот оно решение чуть ли не всех проблем! Всего через 12 дней после этого зеленого мегатриумфа по всей стране… погас свет.

Спустя месяц, 20 мая, по всей Испании отключились интернет и мобильная связь. О серьезнейшем сбое в работе местных мобильных операторов сообщили El País, El Correo и другие испанские и европейские СМИ. Проблемы затронули энерго-коммуникационные системы, связь и мобильный интернет в таких крупных городах, как Мадрид, Барселона, Валенсия, а также в Андалусии, Стране Басков, Эстремадуре и Арагоне.

Спустя четыре дня после этого, утром 24 мая масштабный блэкаут накрыл юг Франции. Он оставил без электроэнергии около 160.000 домов и негативно повлиял даже на работу международного Каннского кинофестиваля. По информации CNN, сославшейся на сообщение французской электросетевой компании RTE, пострадали Канны, Антибы, Манделье и ряд других городов. (Причину попытались списать на два инцидента: возгорание на высоковольтной подстанции в Таннероне в департаменте Вар, имевшее место поздней ночью и приведшее через несколько часов к падению опоры ЛЭП в районе озера Сен-Касьен, а также "умышленные действия").

Уже на следующий день после французского "конца света" в медиа заговорили и о грядущем "Глобальном блэкауте". Дескать, "искусственный интеллект установил", что через два года электричество вырубится сразу на нескольких континентах и даже назвал дату, когда это произойдет, – 27 апреля 2027 года. Информация быстро распространилась, подстегнув распространение соответствующих теорий заговора, страхов, шуток.

Предсказание о глобальном отключении электроэнергии, которое охватит значительную часть планеты, не стоит сразу же относить к конспирологическим идеям. Эксперты уже не первый год отмечают, что электрические системы стран Европы взаимосвязаны и определенные уязвимости действительно существуют и способствуют появлению масштабных проблем. Однако наиболее вероятным сценарием энергетического кризиса они считают зональный коллапс, а не полную и синхронизированную тьму.

В данном контексте можно напомнить, что в конце апреля этого года отключение электроэнергии в Испании затронуло и ряд районов Франции, Бельгии, Андорры и Нидерландов, т. к. иберийская сеть отключилась от более широкой европейской сети (ENTSO-E). Португальская электросеть Redes Energéticas Nacionais (REN) также назвала в те дни "существенные колебания напряжения в испанской сети" одним из факторов, "повлиявших во время импорта электроэнергии из Испании на ситуацию в Португалии".

При этом в самой Испании, по данным ElectricityMaps, за час до блэкаута более 70% доступной электроэнергии вырабатывалось за счет именно зеленой энергии: 60,24% солнечной, 10,6% энергии ветра. В части источников бесперебойной энергии на гидроэнергетику пришлось 10,11%, на атомную энергию 9,69%, на природный газ – 6,76% и около 1,61% на биомассу – в общей сложности чуть больше 28%.

Основой зеленой (прежде всего, солнечной и ветровой) энергетики в регионе является т. н. инверторная технология, которая не имеет "вращательной инерции" традиционных угольных, газовых или гидроэлектростанций. Лоббисты подобных инноваций упорно не замечают того, что системы с низкой инерцией "существенно влияют" на способность сети поддерживать равновесие во время сбоев. Все предупреждения на этот счет, вроде вошедших в отчет ENTSO-E за 2022 год, просто игнорируются. И это при том, что еще в сентябре 2020 года специалисты испанской Red Eléctrica представили свои перспективные исследования национальной электроэнергетической системы. Их вывод: масштабная интеграция возобновляемых источников энергии из-за ее "ограниченной взаимосвязанности" окажет на стабильность энергосистемы в Испании большее влияние, чем в других европейских странах.

Тем не менее в том же 2022 году, во время газового кризиса в Европе (вызванного падением поставок российского энергосырья из-за событий на Украине), испанский премьер-министр Педро Санчес горделиво заявил: "В Испании никогда не будет блэкаута". Заодно он сообщил сенату, что предупреждения правых о рисках отключений электроэнергии "апокалиптические", "безответственные" и "политически мотивированны". А также клятвенно пообещал испанцам отсутствие отключений и нормирования электроэнергии и "полную энергетическую безопасность". Дескать, в стране уже достаточно ветряков, солнечных панелей и т. п. устройств, чтобы не беспокоиться о газовых поставках.

Но, как только начались реальные проблемы, спас эту часть Европы от буквального погружения во тьму почему-то не солнечный свет или ветер, а все тот же старый добрый "газ-батюшка". В энергобалансе Испании (по состоянию на 6 утра 29 апреля) после отключения электроэнергии более 50% потребностей в ней покрывал именно природный газ.

Несмотря на это, даже после блэкаута "левые" политики Испании продолжают игнорировать предупреждения экспертов, что закрытие традиционных электростанций, таких как газовые, атомные и угольные, в результате решений регулирующих органов "влечет за собой снижение гарантированной мощности и балансировочных возможностей электросистемы, а также ее прочности и инертности".

Особенно усердствуют в бойкоте здравомыслия леваки вроде Беатрис Корредор – президента ответственной за электроснабжение страны компании Red Eléctrica Española, бывшей министром жилищного строительства и городского развития в социалистическом правительстве Запатеро и премьер-министра Педро Санчеса. Последний с июля 2017 г. также является генсеком Испанской социалистической рабочей партии, а в 2022 г. был избран еще и президентом Социалистического интернационала.

Они упорно отвергают идею о том, что проблема заключается в возобновляемых источниках энергии, и сваливают ответственность на кого угодно, вплоть до частных операторов. Более того, премьер-министр с таким же упорством пытается выставить ядерную энергетику скорее проблемой, чем ее решением! П. Санчес продолжает делать это даже после блэкаута, продемонстрировавшего всему миру лживость леваков в том, что касается зеленой энергетики, озвучивая заявления в духе:

"Те, кто связывает этот инцидент с нехваткой ядерной энергии, лгут или демонстрируют свое невежество. Восстановление было достигнуто за счет взаимосвязей с Францией и Марокко, с газовыми электростанциями комбинированного цикла и гидроэлектростанциями. АЭС, далекие от решения, стали проблемой, потому что они были закрыты, и необходимо было отправлять энергию для их поддержания. Непосредственно перед падением системы работала ядерная генерация, и она была отключена, как и другие; она не была более устойчивой. Уже несколько дней пять из семи ядерных реакторов были закрыты по решению эксплуатирующих компаний, которые утверждают, что их цены неконкурентоспособны с возобновляемыми источниками энергии тех дней".

До недавнего времени оголтелость политиков-"прогрессистов" левого толка и завиральность их идей держались в Европе (и на Западе в целом) на двух типах психопатов: 1) полезных идиотах, таких же как они сами левых фанатиках, истово верующих в провозглашенные ВЭФ и разномастными швабианцами "цели устойчивого развития", сопряженные с необходимостью тотального контроля, которым обязательно надо "осчастливить" все человечество; 2) прагматиках и корпорациях, делающих триллионы на зеленых технологиях.

Однако теперь, когда даже самым фанатичным дуракам становится все очевиднее, что риск "отключений генерации из-за высокого уровня проникновения возобновляемых источников энергии" далеко не такой "никакой" и "краткосрочный", как врут левые, ситуация начинает меняться и весьма существенно. Не столько из-за идеологизированных недалеких индивидов, которые всего лишь создают информационный фон, сколько благодаря прагматикам, которые теперь стремятся делать триллионы не на защите природы, а на войне и агрессии против русских.

Источник - Фонд стратегической культуры
Источник - Фонд стратегической культуры


