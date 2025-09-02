|Бои у Доброполья определят исход всей летней кампании ВС РФ – итоговая сводка за прошедшую неделю
00:05 08.09.2025
Марат Быков, Михаил Пшеничников
СВО
Бои у Доброполья определят исход всей летней кампании ВС РФ – итоговая сводка за прошедшую неделю
ВСУ пытаются контрнаступать нa Добропольском направлении. Тем временем на Краснолиманском направлении возникла угроза изоляции украинских частей у Оскольского водохранилища. Под Купянском прорыв в город показал деградацию обороны ВСУ. А на Покровском направлении действия противника закончились тактической неудачей.
Краснолиманское направление
К успехам в Кременских лесах добавились результаты в районе оборонительного узла Торское – Заречное. Но главные события идут в полосе Редкодуб – Глущенково – Андреевка, где русские штурмовые части создали угрозу окружения неприятельских войск на восточном берегу водохранилища.
Подразделения ВС РФ вышли к Малиевке. До ключевого рубежа Пески Радьковские остается менее 8 км. Одновременно фронт атаки расширяется на север – наши штурмовики выбили ВСУ из Андреевки, что кардинально осложнило положение противника. Ситуация стала критичнее, чем в июле, когда потеря Редкодуба вынудила 3-ю ОШБр контратаковать для ликвидации русского выступа.
Тогда он ограничивался Редкодубом и Карповкой. Сейчас украинское командование в панике бросает силы на повторную атаку первого, понимая невозможность срезать весь выступ. Замысел противника сводится к остановке наших войск у Малиевки. ВСУ жизненно необходимо выиграть время для перегруппировки и попытки контратаковать непосредственно у этого населенного пункта. Только так они могут отсрочить неизбежную изоляцию своих сил.
Покровское направление
В восточном секторе противник пожинает плоды своих авантюрных решений. Прорыв батальона 79-й ОДШБр между Миролюбовкой и Новоэкономическим обернулся проблемами. Усиленный штурмовой батальон, засевший на заброшенных позициях юго-западнее Малиновки, понес тяжелые потери, но продолжает сопротивление благодаря эпизодическому снабжению дронами и тяжелыми гексакоптерами.
Решение комбрига Колодия изначально носило медийный характер – ко "дню независимости" требовалась "перемога". Теперь командование противника вынуждено тратить резервы на деблокаду, иначе имиджевые потери превысят любые боевые. Характерно признание в Telegram-канале 79-й ОДШБр: "2 батальон "вляпался" в очень х…вую авантюру комбрига Колодия".
Для усиления был переброшен 425-й ОШП, накануне отметившийся фальшивым видео о "выбивании" ВС РФ из Удачного. Силы полка пытаются пробиться в Новоэкономическое для деблокады 79-й бригады. Однако "медиаперемога" продемонстрировала реальные возможности подразделения: одну задачу "выполнили" подделкой, а взятие Новоэкономического остается крайне проблематичной целью.
Купянское направление
Неожиданный прорыв русских войск в северо-западную часть города, до района администрации, стал наглядным свидетельством деградации обороны ВСУ. Гарнизон Купянска был донором сил для контратак у Доброполья, а общее напряжение на южных участках фронта вынудило украинское командование перебрасывать все доступные резервы. Северный фас оказался предоставлен сам себе.
Это заставило ВСУ реорганизовать оборону агломерации, свернув внешний контур к востоку от города. Часть укреплений восточнее Петропавловки была оставлена для высвобождения сил для действий на северо-западном и западном направлениях. Однако сокращением линии фронта полностью закрыть западный участок не удалось.
При этом устойчивого фронта пока нет, есть "серая" зона по маршруту прорыва, где обе стороны постоянно маневрируют.
Добропольское направление
У ВСУ появился новый план контрнаступа. Сводная группировка десантно-штурмовых и механизированных частей перешла в атаку по полосе Ивановка – Никаноровка – Суворово. Цель: выход на рубеж Маяк – Новоторецкое – Разино.
Операция призвана разом ликвидировать оперативный кризис ВСУ на Добропольском и северном участке Покровского направлений. Противник планирует срезать выступ 51-й гвардейской армии у Доброполья и принудить наши силы отступить из района Новоалександровки и Гришино. Попутно предполагается облегчить положение украинских сил в Родинском.
После провала замысла атаки на Золотой Колодезь неприятель сместил направление удара к югу. Однако, несмотря на кардинальный рост накала боев, части 51-й армии удерживают позиции, опираясь на Ивановку, Никаноровку и Суворово. Из-за этого ВСУ с ходу не сумели набрать темп.
Отсутствие существенных достижений на первом этапе ставит под вопрос возможности украинской армии добиться успеха в принципе. Обозначенная полоса активности притягивает все средства поражения ВС РФ, при таком огневом противодействии даже малые продвижения оплачиваются дорогой ценой. Киев не может сверх определенного времени наступать, иначе при неизбежном переходе к обороне окажется в ситуации, когда воевать будет практически некем.
Следующие двое-трое суток являются ключевыми и определят не только судьбу выступа 51-й армии, устремившегося на коммуникации Славянско-Краматорской агломерации, но и отчасти дальнейший ход боев за Покровск и Мирноград.
Вчера, 6 сентября, в редакторской колонке Readovka вышел материал о событии уходящей недели – о приглашении Зеленского в Москву.