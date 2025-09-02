 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Понедельник, 08.09.2025
01:02  "Росатом" открывает для Казахстана путь к энергетической независимости, - Анна Кряжева
00:05  Бои у Доброполья определят исход всей летней кампании ВС РФ – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 07.09.2025
22:42  Зеленый блэкаут и милитаризация Евросоюза, - Олег Сергеев
19:14  Войска НАТО на Украине не понадобятся: США нащупали слабое место России, - Кирилл Стрельников
16:30  Узбекистан направил Афганистану 300 тонн гуманитарной помощи после разрушительного землетрясения
16:05  "Улитка пересекла бы Украину быстрее". Парадокс западной риторики о России
15:12  Сказки как элемент национальной безопасности. Вместо сакральных формул взросления детям подсовывают схемы самоуничтожения, - Дмитрий Орехов
14:04  Известия: Сцена для политических представлений. ООН находится в глубоком кризисе
13:26  ПолитНавигатор: НАТО в Приднестровье. Лондонский сценарий
03:45  В Узбекистане разрешили использовать имя в качестве госномера авто
02:54  Как Россия переиграла Японию в 1905 году в Портсмуте, - Станислав Смирнов
01:37  infoBRICS: Зеленский боится встречи с Путиным с глазу на глаз
Суббота, 06.09.2025
23:31  Правительство Монголии и российский "Газпром" подписали Меморандум по газификации Улан-Батора
20:38  Озвучены планы США на вытеснение России из Китая и Средней Азии, - Анатолий Лапин
14:52  Американист объяснил переименование Пентагона в "Министерство наступления"
14:38  Взгляд: Британия возвращается в состояние нищего острова XVII века
03:09  Агентство Казахстана по атомной энергии готовит всенародный конкурс по выбору названия АЭС
00:05  Начался решающий этап встречного сражения у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 5 сентября
Пятница, 05.09.2025
23:30  Горел Восток ведущей новой. Репортаж Андрея Колесникова с заседания ВЭФа
20:12  МК: Шиш вам, а не войска стран НАТО на Украине!
19:05  Алан Нанн Мэй – забытый советский шпион, - П.В.Густерин
14:39  Profinance: США шантажом заставляют Японию инвестировать $550 млрд в проекты Трампа
12:55  АиФ: На слово верить никому нельзя. Песков рассказал, сколько будет идти СВО
12:42  Гуру йоги Свами Рамдев призвал индийцев бойкотировать Колу и Макдоналдс
10:48  Михаил Делягин: Кто будет "рулить" миром, решает не Кремль или Белый дом, а бочка нефти
04:09  Президент Узбекистана призвал усилить голос ШОС, потому что международное право мертво, - Бахтиер Эргашев
04:04  Первый казахстанский фильм-катастрофу Qaitadan показали в Астане
03:33  КП: Мерц оказался обычным "фрицем"
00:46  Узбекистан расширяет партнерство с ЕС, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ резко вклинились в оборону ВСУ в Купянске – итоговая сводка Readovka за 4 сентября
Четверг, 04.09.2025
21:19  "Монстры Сталина". Парад четырех союзных армий в Берлине 7 сентября 1945 (история)
14:03  Забытые Трампом: почему Грузии не удается восстановить отношения с США, - Игорь Кармазин
13:06  Саммит ШОС и Запад: укрощение строптивого, или Гонка со временем, - Александр Яковенко
09:49  Нацбанк Казахстана предупреждает об активизации телефонного и интернет-мошенничества
04:10  В Киргизии город Джалал-Абад переименуют в Манас. Расходы планируют считать после принятия закона
03:36  Американские искатели редкоземельных металлов окапываются в Казахстане, - Виктория Панфилова
02:40  История японских пленных в Узбекистане - от Квантунской армии до мирной жизни
02:00  КТЖ запустило новый формат флекситанков для перевозки растительного масла в Китай
00:49  Рабы ненависти. Этого Европа и Америка России не простят, - Антон Трофимов
00:40  Девять лет без Каримова. Как в Узбекистане вспоминают первого президента (видео)
00:05  ВС РФ добивают окруженный восточнее Мирнограда батальон ВСУ – итоговая сводка Readovka за 3 сентября
Среда, 03.09.2025
22:21  МК: монгольские мудрецы объяснили, когда на Земле наступит мир
22:00  Мировой порядок впервые меняется мирным путем, - Тимофей Бордачев
17:05  TAC: "Великой Америке" Европа осточертела
16:37  В Пекине прошел грандиозный военный праздник с участием Владимира Путина, - Андрей Колесников
16:30  Известия: Военный парад в Пекине. Что пишут СМИ и что показал Китай
13:51  Кыргызстан на пороге досрочных выборов: власть готовит политическую перезагрузку
12:20  Пора учить китайский! Курсы Twins Chinese для детей от Анны Кузиной
11:31  Лидеры Узбекистана и Китая обсудили углубление всепогодного стратегического партнерства
11:18  Индийская компания Deccan Gold Mines готовится к запуску производства золота в Кыргызстане
11:00  Выступление президента Казахстана на заседании казахско-китайского Делового совета
10:55  Встреча Президента Туркменистана с Председателем Китайской Народной Республики
03:38  В Пекине уже все готово к параду на площади Тяньаньмэнь (прямой эфир)
03:14  Цены на золото впервые в истории превысили $3600 за унцию
02:21  La Repubblica: саммит ШОС стал платформой для начала геополитической революции
01:27  НГ: Китай перекладывает тарифный ущерб на Соединенные Штаты
00:52  Демонстрация "Силы" и Братиславный малый. Репортажи Андрея Колесникова из Пекина
00:35  Барабаны войны: куда гребет фрау Урсула в сентябре? - Елена Пустовойтова
00:05  ВС РФ готовятся блокировать части ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 2 сентября
Вторник, 02.09.2025
20:25  Китай инвестирует в развитие Казахстана $15 млрд., - Виктория Панфилова
14:13  ProFinance: Россия и Китай подписали обязывающий меморандум о "Силе Сибири 2"
Бои у Доброполья определят исход всей летней кампании ВС РФ – итоговая сводка за прошедшую неделю
00:05 08.09.2025

Марат Быков, Михаил Пшеничников

СВО

Бои у Доброполья определят исход всей летней кампании ВС РФ – итоговая сводка за прошедшую неделю

ВСУ пытаются контрнаступать нa Добропольском направлении. Тем временем на Краснолиманском направлении возникла угроза изоляции украинских частей у Оскольского водохранилища. Под Купянском прорыв в город показал деградацию обороны ВСУ. А на Покровском направлении действия противника закончились тактической неудачей.



Краснолиманское направление

К успехам в Кременских лесах добавились результаты в районе оборонительного узла Торское – Заречное. Но главные события идут в полосе Редкодуб – Глущенково – Андреевка, где русские штурмовые части создали угрозу окружения неприятельских войск на восточном берегу водохранилища.

Подразделения ВС РФ вышли к Малиевке. До ключевого рубежа Пески Радьковские остается менее 8 км. Одновременно фронт атаки расширяется на север – наши штурмовики выбили ВСУ из Андреевки, что кардинально осложнило положение противника. Ситуация стала критичнее, чем в июле, когда потеря Редкодуба вынудила 3-ю ОШБр контратаковать для ликвидации русского выступа.

Тогда он ограничивался Редкодубом и Карповкой. Сейчас украинское командование в панике бросает силы на повторную атаку первого, понимая невозможность срезать весь выступ. Замысел противника сводится к остановке наших войск у Малиевки. ВСУ жизненно необходимо выиграть время для перегруппировки и попытки контратаковать непосредственно у этого населенного пункта. Только так они могут отсрочить неизбежную изоляцию своих сил.

Покровское направление

В восточном секторе противник пожинает плоды своих авантюрных решений. Прорыв батальона 79-й ОДШБр между Миролюбовкой и Новоэкономическим обернулся проблемами. Усиленный штурмовой батальон, засевший на заброшенных позициях юго-западнее Малиновки, понес тяжелые потери, но продолжает сопротивление благодаря эпизодическому снабжению дронами и тяжелыми гексакоптерами.

Решение комбрига Колодия изначально носило медийный характер – ко "дню независимости" требовалась "перемога". Теперь командование противника вынуждено тратить резервы на деблокаду, иначе имиджевые потери превысят любые боевые. Характерно признание в Telegram-канале 79-й ОДШБр: "2 батальон "вляпался" в очень х…вую авантюру комбрига Колодия".

Для усиления был переброшен 425-й ОШП, накануне отметившийся фальшивым видео о "выбивании" ВС РФ из Удачного. Силы полка пытаются пробиться в Новоэкономическое для деблокады 79-й бригады. Однако "медиаперемога" продемонстрировала реальные возможности подразделения: одну задачу "выполнили" подделкой, а взятие Новоэкономического остается крайне проблематичной целью.

Купянское направление

Неожиданный прорыв русских войск в северо-западную часть города, до района администрации, стал наглядным свидетельством деградации обороны ВСУ. Гарнизон Купянска был донором сил для контратак у Доброполья, а общее напряжение на южных участках фронта вынудило украинское командование перебрасывать все доступные резервы. Северный фас оказался предоставлен сам себе.

Это заставило ВСУ реорганизовать оборону агломерации, свернув внешний контур к востоку от города. Часть укреплений восточнее Петропавловки была оставлена для высвобождения сил для действий на северо-западном и западном направлениях. Однако сокращением линии фронта полностью закрыть западный участок не удалось.

При этом устойчивого фронта пока нет, есть "серая" зона по маршруту прорыва, где обе стороны постоянно маневрируют.

Добропольское направление

У ВСУ появился новый план контрнаступа. Сводная группировка десантно-штурмовых и механизированных частей перешла в атаку по полосе Ивановка – Никаноровка – Суворово. Цель: выход на рубеж Маяк – Новоторецкое – Разино.

Операция призвана разом ликвидировать оперативный кризис ВСУ на Добропольском и северном участке Покровского направлений. Противник планирует срезать выступ 51-й гвардейской армии у Доброполья и принудить наши силы отступить из района Новоалександровки и Гришино. Попутно предполагается облегчить положение украинских сил в Родинском.

После провала замысла атаки на Золотой Колодезь неприятель сместил направление удара к югу. Однако, несмотря на кардинальный рост накала боев, части 51-й армии удерживают позиции, опираясь на Ивановку, Никаноровку и Суворово. Из-за этого ВСУ с ходу не сумели набрать темп.

Отсутствие существенных достижений на первом этапе ставит под вопрос возможности украинской армии добиться успеха в принципе. Обозначенная полоса активности притягивает все средства поражения ВС РФ, при таком огневом противодействии даже малые продвижения оплачиваются дорогой ценой. Киев не может сверх определенного времени наступать, иначе при неизбежном переходе к обороне окажется в ситуации, когда воевать будет практически некем.

Следующие двое-трое суток являются ключевыми и определят не только судьбу выступа 51-й армии, устремившегося на коммуникации Славянско-Краматорской агломерации, но и отчасти дальнейший ход боев за Покровск и Мирноград.

Вчера, 6 сентября, в редакторской колонке Readovka вышел материал о событии уходящей недели – о приглашении Зеленского в Москву.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757279100


