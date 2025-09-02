Бои у Доброполья определят исход всей летней кампании ВС РФ – итоговая сводка за прошедшую неделю

00:05 08.09.2025

Марат Быков, Михаил Пшеничников



СВО



Бои у Доброполья определят исход всей летней кампании ВС РФ – итоговая сводка за прошедшую неделю



ВСУ пытаются контрнаступать нa Добропольском направлении. Тем временем на Краснолиманском направлении возникла угроза изоляции украинских частей у Оскольского водохранилища. Под Купянском прорыв в город показал деградацию обороны ВСУ. А на Покровском направлении действия противника закончились тактической неудачей.



