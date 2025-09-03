Садыр Жапаров: За год очистили страну от ОПГ, но 5 лет не можем одолеть коррупцию

БИШКЕК, 6 сен - Sputnik. Власти Кыргызстана искоренили коррупцию в верхах, а в среднем звене и ниже - пока нет, заявил президент Садыр Жапаров на встрече с жителями Балыкчи.



"С криминалитетом было легко бороться, мы очистили страну за год, но уже пять лет не можем победить коррупцию. Глава одного села три года подряд воровал деньги, выделяемые на ремонт парка, переводил их частным фирмам, а ремонта не было", - рассказал Жапаров.



Он также привел в пример реконструкцию детсада в Балыкчи, на которую выделили 90 миллионов сомов. До президента дошла информация, что половину денег "съели" при ремонте.