"Росатом" открывает для Казахстана путь к энергетической независимости, - Анна Кряжева

01:02 08.09.2025

"Росатом" открывает для Казахстана путь к энергетической независимости

07.09.2025 | Анна КРЯЖЕВА



Казахстан приступил к строительству первой в стране атомной электростанции большой мощности. 8 августа в окрестностях поселка Улькен Алматинской области состоялся официальный старт строительных работ первого этапа на площадке под важный энергетический объект. Территория находится на берегу озера Балхаш.



Официально проект рассчитан на возведение двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200. Стратегический объект будет строить российская сторона. "Компания "Росатом" определена в качестве лидера международного консорциума по проекту строительства перво‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌й АЭС в Казахстане", – сообщило Агентство республики по атомной энергии.



Не обошли вниманием важное событие республики официальные лица, среди которых были глава Министерства энергетики РК Алмасадам Саткалиев и генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Присутствие на открытии строительных работ чиновников высокого ранга лишний раз демонстрирует серьезный уровень межгосударственного сотрудничества в рамках проекта.



"Улькен становится центром развития научного, технологического и человеческого капитала нашей страны. Общий объем инвестиций в проект составляет около $14–15 млрд. Кроме того, дополнительно будет выделен $1 млрд на строительство социальных объектов и современной инфраструктуры. В рамках проекта мы уделяем большое внимание активному участию казахстанских предприятий и научно-исследовательских организаций. Это позволит вывести местное производство на новый уровень, создать тысячи новых рабочих мест, а также развивать ядерную науку в соответствии с мировыми стандартами", – отметил в приветственном слове министр энергетики и одновременно глава Агентства по атомной энергетике РК А. Саткалиев.



Казахстанский чиновник подчеркнул, что первая АЭС станет стратегическим проектом, ключевым драйвером развития атомной промышленности, индустриально-инновационного прогресса и долгосрочного экономического роста республики. Глава "Росатома" также подтвердил, что стороны приступили к практической проработке проекта строительства АЭС. А. Лихачев отмечает, что российская сторона собирается построить "настоящий бестселлер на рынке ядерных технологий".



Техническая разведка



Инженерные изыскания, начавшиеся в Улькене, – это первый этап проекта. На торжественной церемонии запустили буровые работы для сбора образцов грунта. Собранные пробы отправят на дальнейшее исследование российским специалистам. На место уже доставлена необходимая для проведения изысканий специальная техника.



Специалисты смогут оценить сейсмоустойчивость выбранной территории, ее гидрогеологические особенности и иные параметры – все это входит в обязательные условия для обеспечения надежности и безопасности будущей АЭС. Всего в рамках этого этапа изыскательских работ будет пройдено не менее 50 скважин, глубина которых составит от 30 до 120 метров. В дальнейшем на основе полученных данных будет принято решение о точном расположении АЭС.



Позже зампредседателя агентства Казахстана по атомной энергии Асет Махамбетов уточнил журналистам период, который отведен на технические исследования первого этапа строительства: "Инженерные изыскания по времени занимают порядка 18 месяцев. То есть это как минимум 12 месяцев круглогодичных обследований плюс анализ данных". За это время на основе результатов исследований будет разработана проектно-сметная документация, где и будут определены основные технические решения под возведение АЭС. Инженерные изыскания, стартовавшие в Улькене, возложены на дочернюю организацию "Росатома" АО "Атомэнергопроект", в процессе будут привлекать также и казахстанские организации.



Помимо технических вопросов, за этот период специалисты проведут предварительное исследование не менее трех альтернативных площадок в пределах Жамбылского района Алма-Атинской области, который власти РК утвердили еще в декабре прошлого года для выявления наиболее подходящей местности. Площадкой для второй АЭС рассматривали город Курчатов в области Абай, однако пока окончательное решение не принято.



Все участники открытия строительства объекта могли воочию убедиться в серьезности и надежности предлагаемых решений. Для этого на площадке установили макет Нововоронежской АЭС. Как объяснили специалисты, данная станция включает в себя энергоблок № 6 – первый в мире действующий энергоблок поколения "III+". В Казахстане рассматривают для строительства именно такую технологию.



Основой будущей станции общей мощностью 2,4 ГВт станут реакторы ВВЭР-1200 поколения III+. Этот метод строительства соответствует строжайшим международным требованиям безопасности и успешно внедряется на действующих и строящихся объектах в России, Белоруссии, Турции, Бангладеш, Египте и Китае. Реактор рассчитан на 60 лет работы с возможностью продления еще на 20 лет.



Строительство атомной станции сразу получило мощную поддержку со стороны населения. В прошлом году на общереспубликанском референдуме более 70% граждан Казахстана высказались за строительство АЭС. Непосредственно в селе Улькен участие в плебисците приняли 97% жителей, из них примерно 90% поддержали инициативу, что обеспечило проекту весомый общественный мандат.



Сметы и инвестиции



Как уже упоминалось выше, стоимость строительства атомной электростанции составит $14-15 млрд. Дополнительный миллиард долларов понадобится для строительства социальных объектов и инфраструктуры рядом с АЭС. Однако специалисты не исключают, что после разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) стоимость будет скорректирована.



ТЭО, по данным властей, может быть готово уже в декабре 2025 года. Высока вероятность изменения затрат на строительство АЭС до $10-12 млрд. В Минэнерго подсчитали, что на возведение одного энергоблока в среднем потратят $5 млрд.



В "Росатоме" начата проработка вопроса привлечения государственного экспортного финансирования проекта за счет России. В ведомстве уже заявили, что с помощью международных экспертов определены лидеры консорциума. "Росатом" на первое место определен Межведомственной комиссией по вопросам развития атомной отрасли, соседствует наша компания в шорт-листе потенциальных вендоров с китайской China National Nuclear Corporation (2-е место), французской Electricite de France и корейской Korea Hydro & Nuclear Power (обе компании на 3-м месте).



В качестве дальней перспективы отмечается, что вторую и третью АЭС для Казахстана построит Китай. Об этом сообщил в конце июля первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр. Этим займется китайская государственная корпорация China National Nuclear Corporation (CNNC).



О сроках строительства



О сроках строительства и введения АЭС в эксплуатацию пока есть только приблизительные данные. "Росатом" подписал с Астаной "дорожную карту" возведения двух атомных энергоблоков ВВЭР-1200. Приблизительно строители должны построить объект за 11 лет, к 2035-2036 годам. Однако Минэнерго Казахстана позже заявило, что власти будут ставить задачу перед вендорами о введении в строй первого блока АЭС в более короткие сроки – ближайшие восемь лет.



Как заявил гендиректор "Росатома" А. Лихачев, строительство атомной электростанции обеспечит Казахстан устойчивой энергией на срок до 100 лет. Специалист подтвердил, что проектный срок службы будущей АЭС составляет 60 лет, с дальнейшей возможностью продления до 100 лет. По словам российского чиновника, строители уложатся в указанную смету – $14–15 млрд (около 1,12–1,20 трлн рублей). Такое предложение оптимально сочетает в себе соотношение цены и качества.



Коснулся глава "Росатома" в беседе с журналистами и вопроса об экологической безопасности и риске радиационного воздействия на озеро Балхаш. А. Лихачев напомнил, что технология охлаждения с использованием сухих градирен исключает опасность загрязнения воды и сокращает водопотребление в десятки раз. Причем атомная энергетика, несмотря на предубеждения и опасения, является самой безопасной для экологии. Мировое лидерство Казахстана по добыче природного урана обеспечит местные АЭС своим топливом, без зависимости от третьих стран.