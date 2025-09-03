ВВП Таджикистана за 5 лет вырос более чем в 2 раза

02:31 08.09.2025

Несмотря на влияние мировых экономических кризисов, ВВП республики за последние 5 лет увеличился на 74,3 млрд сомони



ДУШАНБЕ, 7 сен - Sputnik. За годы независимости Таджикистан добился значительных успехов в обеспечении устойчивого развития и достойной жизни своего народа.



Так, на торжественном собрании, посвященном 34-й годовщине независимости республики, министр экономики и торговли страны Завки Завкизода рассказал о достижениях.



Об этом сообщает пресс-служба Министерства.



По словам министра, несмотря на влияние мировых экономических кризисов, валовой внутренний продукт страны за последние 5 лет увеличился на 74,3 млрд сомони, или в 2,2 раза, и в 2024 году достиг 153,4 млрд сомони.



За этот период темпы роста национальной экономики в среднем составили 7,7% (8,5% без учета 2020 года - года пандемии COVID-19).



Данный показатель на 0,7% (1,5) выше, чем за предыдущие 5 лет (2015-2019).



В первом полугодии 2025-го макроэкономические показатели оставались стабильными: ВВП достиг 70,8 млрд сомони, а его реальный темп роста составил 8,1%, уточнил Завкизода.



Темпы роста национальной экономики в первой половине 2025-нр будут обусловлены в основном увеличением объемов производства.

- промышленные товары - 24%,

- инвестиции в основной капитал - 14,6%,

- платные услуги - 12,8%,

- сельское хозяйство - 9,7%,

- доставка - 9,3%,

- оборот - 9%,

- пассажирские перевозки - 5,8%.



Продолжая заседание, Завкизода поручил чиновникам не терять темп и прилагать больше усилий для обеспечения стабильности макроэкономических показателей и выполнения поставленных задач.