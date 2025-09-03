НОАК прокомментировала заплыв военных кораблей Канады и Австралии в Тайваньском проливе

03:56 08.09.2025

Пекин, 6 сентября /Синьхуа/ -- Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ находится в состоянии высокой боевой готовности и полностью подготовлена к решительным действиям по защите национального суверенитета и безопасности, а также поддержанию регионального мира и стабильности. Об этом заявил в субботу официальный представитель командования Ши И.



Ши И сделал соответствующее заявление, комментируя проход военных кораблей Канады и Австралии через Тайваньский пролив.



По словам официального представителя, в субботу канадский фрегат "Квебек" и австралийский эсминец "Брисбен" прошли через Тайваньский пролив, совершив провокационные действия, что подало ошибочные сигналы и усилило риски для безопасности.



Военно-морские и военно-воздушные силы командования от начала и до конца внимательно отслеживали и контролировали проход военных кораблей Канады и Австралии через Тайваньский пролив и предприняли соответствующие эффективные меры, подчеркнул Ши И.