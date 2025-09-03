 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Понедельник, 08.09.2025
03:56  НОАК прокомментировала заплыв военных кораблей Канады и Австралии в Тайваньском проливе
02:31  ВВП Таджикистана за 5 лет вырос более чем в 2 раза
01:02  "Росатом" открывает для Казахстана путь к энергетической независимости, - Анна Кряжева
00:40  Садыр Жапаров: За год очистили страну от ОПГ, но 5 лет не можем одолеть коррупцию
00:05  Бои у Доброполья определят исход всей летней кампании ВС РФ – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 07.09.2025
23:03  "Ты хоть слышал, что я тут говорю?" Как глава ГКНБ Ташиев избавил подчиненного от телефона (видео)
22:42  Зеленый блэкаут и милитаризация Евросоюза, - Олег Сергеев
19:14  Войска НАТО на Украине не понадобятся: США нащупали слабое место России, - Кирилл Стрельников
16:30  Узбекистан направил Афганистану 300 тонн гуманитарной помощи после разрушительного землетрясения
16:05  "Улитка пересекла бы Украину быстрее". Парадокс западной риторики о России
15:12  Сказки как элемент национальной безопасности. Вместо сакральных формул взросления детям подсовывают схемы самоуничтожения, - Дмитрий Орехов
14:04  Известия: Сцена для политических представлений. ООН находится в глубоком кризисе
13:26  ПолитНавигатор: НАТО в Приднестровье. Лондонский сценарий
03:45  В Узбекистане разрешили использовать имя в качестве госномера авто
02:54  Как Россия переиграла Японию в 1905 году в Портсмуте, - Станислав Смирнов
01:37  infoBRICS: Зеленский боится встречи с Путиным с глазу на глаз
Суббота, 06.09.2025
23:31  Правительство Монголии и российский "Газпром" подписали Меморандум по газификации Улан-Батора
20:38  Озвучены планы США на вытеснение России из Китая и Средней Азии, - Анатолий Лапин
14:52  Американист объяснил переименование Пентагона в "Министерство наступления"
14:38  Взгляд: Британия возвращается в состояние нищего острова XVII века
03:09  Агентство Казахстана по атомной энергии готовит всенародный конкурс по выбору названия АЭС
00:05  Начался решающий этап встречного сражения у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 5 сентября
Пятница, 05.09.2025
23:30  Горел Восток ведущей новой. Репортаж Андрея Колесникова с заседания ВЭФа
20:12  МК: Шиш вам, а не войска стран НАТО на Украине!
19:05  Алан Нанн Мэй – забытый советский шпион, - П.В.Густерин
14:39  Profinance: США шантажом заставляют Японию инвестировать $550 млрд в проекты Трампа
12:55  АиФ: На слово верить никому нельзя. Песков рассказал, сколько будет идти СВО
12:42  Гуру йоги Свами Рамдев призвал индийцев бойкотировать Колу и Макдоналдс
10:48  Михаил Делягин: Кто будет "рулить" миром, решает не Кремль или Белый дом, а бочка нефти
04:09  Президент Узбекистана призвал усилить голос ШОС, потому что международное право мертво, - Бахтиер Эргашев
04:04  Первый казахстанский фильм-катастрофу Qaitadan показали в Астане
03:33  КП: Мерц оказался обычным "фрицем"
00:46  Узбекистан расширяет партнерство с ЕС, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ резко вклинились в оборону ВСУ в Купянске – итоговая сводка Readovka за 4 сентября
Четверг, 04.09.2025
21:19  "Монстры Сталина". Парад четырех союзных армий в Берлине 7 сентября 1945 (история)
14:03  Забытые Трампом: почему Грузии не удается восстановить отношения с США, - Игорь Кармазин
13:06  Саммит ШОС и Запад: укрощение строптивого, или Гонка со временем, - Александр Яковенко
09:49  Нацбанк Казахстана предупреждает об активизации телефонного и интернет-мошенничества
04:10  В Киргизии город Джалал-Абад переименуют в Манас. Расходы планируют считать после принятия закона
03:36  Американские искатели редкоземельных металлов окапываются в Казахстане, - Виктория Панфилова
02:40  История японских пленных в Узбекистане - от Квантунской армии до мирной жизни
02:00  КТЖ запустило новый формат флекситанков для перевозки растительного масла в Китай
00:49  Рабы ненависти. Этого Европа и Америка России не простят, - Антон Трофимов
00:40  Девять лет без Каримова. Как в Узбекистане вспоминают первого президента (видео)
00:05  ВС РФ добивают окруженный восточнее Мирнограда батальон ВСУ – итоговая сводка Readovka за 3 сентября
Среда, 03.09.2025
22:21  МК: монгольские мудрецы объяснили, когда на Земле наступит мир
22:00  Мировой порядок впервые меняется мирным путем, - Тимофей Бордачев
17:05  TAC: "Великой Америке" Европа осточертела
16:37  В Пекине прошел грандиозный военный праздник с участием Владимира Путина, - Андрей Колесников
16:30  Известия: Военный парад в Пекине. Что пишут СМИ и что показал Китай
13:51  Кыргызстан на пороге досрочных выборов: власть готовит политическую перезагрузку
12:20  Пора учить китайский! Курсы Twins Chinese для детей от Анны Кузиной
11:31  Лидеры Узбекистана и Китая обсудили углубление всепогодного стратегического партнерства
11:18  Индийская компания Deccan Gold Mines готовится к запуску производства золота в Кыргызстане
11:00  Выступление президента Казахстана на заседании казахско-китайского Делового совета
10:55  Встреча Президента Туркменистана с Председателем Китайской Народной Республики
03:38  В Пекине уже все готово к параду на площади Тяньаньмэнь (прямой эфир)
03:14  Цены на золото впервые в истории превысили $3600 за унцию
02:21  La Repubblica: саммит ШОС стал платформой для начала геополитической революции
01:27  НГ: Китай перекладывает тарифный ущерб на Соединенные Штаты
00:52  Демонстрация "Силы" и Братиславный малый. Репортажи Андрея Колесникова из Пекина
Архив
НОАК прокомментировала заплыв военных кораблей Канады и Австралии в Тайваньском проливе
03:56 08.09.2025

НОАК прокомментировала проход военных кораблей Канады и Австралии через Тайваньский пролив

Пекин, 6 сентября /Синьхуа/ -- Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ находится в состоянии высокой боевой готовности и полностью подготовлена к решительным действиям по защите национального суверенитета и безопасности, а также поддержанию регионального мира и стабильности. Об этом заявил в субботу официальный представитель командования Ши И.

Ши И сделал соответствующее заявление, комментируя проход военных кораблей Канады и Австралии через Тайваньский пролив.

По словам официального представителя, в субботу канадский фрегат "Квебек" и австралийский эсминец "Брисбен" прошли через Тайваньский пролив, совершив провокационные действия, что подало ошибочные сигналы и усилило риски для безопасности.

Военно-морские и военно-воздушные силы командования от начала и до конца внимательно отслеживали и контролировали проход военных кораблей Канады и Австралии через Тайваньский пролив и предприняли соответствующие эффективные меры, подчеркнул Ши И.

Источник - Синьхуа
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757292960


