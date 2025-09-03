Южноазиатское поле интриг. Индия не спешит идти на разрыв с США, - Сергей Кожемякин

12:22 08.09.2025 Южноазиатское поле интриг. Индия не спешит идти на разрыв с США



Давление США на Индию с требованием прекратить покупку нефти у России породило предположения о геополитическом развороте Нью-Дели. Решимость индийских властей, однако, не следует переоценивать. Соседний Пакистан тем временем примеряет форму американского сателлита.



Друзья или попутчики?



В российском информационном пространстве сформирован "черно-белый" взгляд на международную политику. Согласно ему, у страны есть безусловные враги в лице "коллективного Запада" и верные друзья, представленные прежде всего партнерами по ШОС и БРИКС. Недавние события вокруг Индии, казалось бы, подтвердили истинность такого подхода. Напомним, США ввели 50-процентые пошлины за импорт российских углеводородов. "Они покупают нефть и подпитывают военную машину, - заявлял Дональд Трамп. - Россия и Индия могут вместе отправить свои мертвые экономики ко дну, мне все равно". В Нью-Дели, если верить ведущим СМИ, в негодовании отвергли ультиматум.



В действительности мировой расклад куда сложнее, и союзники часто оказываются временными попутчиками, руководствующимися соображениями сиюминутной выгоды. Заявляя о приверженности справедливому многополярному устройству, оставаясь в ШОС и БРИКС, правительство Нарендры Моди все эти годы налаживало всесторонние отношения с Вашингтоном. Соглашения о взаимном доступе, обмене развединформацией, оборонных закупках и совместном производстве вооружений превратили Индию в военного союзника США.



Показательна динамика оборонного импорта. В 2010-2014 годах 72 процента оружия страна закупила у России. В последние пять лет эта доля сократилась до 36 процентов. Помимо американских, Индия делает выбор в пользу французских и израильских арсеналов. Связи лишь укрепились после февральского визита Моди в США. Итогом переговоров стало оборонное соглашение сроком на 10 лет. В июле лицензию на работу в Индии получил американский оператор спутниковой связи "Старлинк".



Аналогичные тенденции проявляются в сфере дипломатии. Вместе с США, Японией и Австралией Индия является членом "четырехстороннего диалога по безопасности" (QUAD), направленного против Китая. На саммите организации в Вашингтоне 1 июля стороны осудили КНР за "односторонние попытки изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях" и сделали выпады в адрес Северной Кореи. Схожие заявления прозвучали во время визита в Индию Фердинанда Маркоса-младшего в начале августа. Переговоры сопровождались совместными учениями ВМС двух стран в Южно-Китайском море. А перед саммитом ШОС Моди посетил Японию. Стороны заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Один из его пунктов - совместное производство вооружений "для противостояния региональным вызовам".



Весьма специфична политика Индии внутри "многополярных" объединений. Она выступает против дедолларизации финансовой системы и расширения БРИКС. "Наши отношения с США, возможно, лучше, чем когда-либо. У нас нет никакого интереса подрывать доллар. Напротив, многие проблемы в нашем регионе проистекают из-за нехватки долларов", - заявлял глава МИД Субраманьям Джайшанкар весной этого года. Власти отказываются осуждать преступления Израиля и запрещают акции в поддержку Палестины. В Мумбаи полиция разогнала митинг коммунистов, а суд вынес решение, что его организаторы своими действиями наносят ущерб внешнеполитическим интересам Индии.



Дипломатия двуличия



Непоследовательной являлась и позиция по торговым переговорам с США. На первом этапе Индия пошла на серьезные уступки, согласившись покупать у Вашингтона больше оружия и нефти. Это развязало Белому дому руки. Он стал требовать допуска на индийский рынок американской сельхозпродукции. "Индии не будет позволено иметь закрытые аграрные рынки. Открытые двери для американских товаров - главная цель сделки", - сообщил министр торговли США Говард Лютник. Столь наглая политика вызвала протесты, самым массовым из которых стала всеобщая забастовка 9 июля с участием 250 млн человек. Ведущие профсоюзы заявили, что вторжение дешевой зарубежной продукции разорит местных производителей хлопка, сои, кукурузы, приведя к всплеску нищеты. К крестьянским объединениям присоединились рабочие энергокомпаний, металлургических, машиностроительных предприятий, работники общественного транспорта, почтовые и банковские служащие, а выступления приняли характер протеста против всего социально-экономического курса.



Чиновников после этого как подменили. Моди, который еще недавно подписывал законы об отмене госзакупок сельхозпродукции и других мер поддержки, заявил теперь, что интересы аграриев для него - "превыше всего". "Индия никогда не пойдет на компромисс в отношении благополучия своих фермеров", - заверил премьер. А министр обороны Раджнат Сингх заявил, намекая на США, что никто "не сможет помешать Индии стать сверхдержавой".



Схожая картина с импортом российской нефти. Нарастив его за последние три года в 20 раз, Индия благодаря скидкам заработала десятки миллиардов долларов. Основная прибыль, конечно, осела в карманах олигархов. Корпорация Reliance Industries заключила с "Роснефтью" контракт на поставку 500 тыс. баррелей нефти в сутки для последующей переработки и продажи нефтепродуктов в Северную Америку и Европу, включая Киев. По итогам июля Индия стала крупнейшим поставщиком дизельного топлива на Украину. Это помогло владельцу компании Мукешу Амбани стать богатейшим человеком Азии с состоянием 108 млрд долл. В целом Индия занимает третье место в мире по числу миллиардеров. За последний год их количество выросло с 271 до 284, совокупное состояние достигло триллиона долларов.



Терять такие прибыли буржуазия не хочет. Но ее готовность стоять до конца переоценивать не следует. В аналогичных ситуациях с Ираном и Венесуэлой Индия послушно выполняла требования Вашингтона. Вот и сейчас государственные нефтегазовые компании Bharat Petroleum и Indian Oil Corporation заключили контракты на поставку 22 млн баррелей в сентябре - октябре с партнерами из США, Канады, ближневосточных стран. Индийский МИД распространил заявление, отметив, что Вашингтон и Нью-Дели "поддерживают всеобъемлющее глобальное стратегическое партнерство, основанное на общих интересах, демократических ценностях и прочных гуманитарных связях". В том же тоне выдержано заявление министра торговли и промышленности Пиюша Гояла. "Я очень надеюсь, что все скоро вернется на круги своя и мы заключим торговое отношение осенью", - сообщил он 2 сентября, признав, что "пока геополитические вопросы несколько преобладают над торговыми".



Индийские дипломаты опровергли "ложные и сфабрикованные" слухи о приостановке военных контрактов с США. МИД назвал оборонное сотрудничество важным столпом двустороннего партнерства. 1 сентября на Аляске стартовали индийско-американские учения Yudh Abhyas. По просьбе Нью-Дели в маневрах задействованы амфибийные версии американских БМП Stryker. Последние должны заменить в индийской армии советские БМП-2. 25 августа стороны провели переговоры в формате "2+2" с участием представителей МИД и минобороны. В конце года в Индии должен пройти саммит QUAD с участием глав государств.



Разумеется, индийские власти не откажутся от привычного маневрирования. Во время саммита ШОС Моди сделал немало заявлений о намерении развивать отношения с Китаем и Россией. Но по своим интересам и политическому стилю правящий класс Индии куда ближе к США, чем к строящей социализм КНР. Здесь и сращение власти с олигархическими кругами, и националистические спекуляции. На фоне ухудшения отношений с Бангладеш начались облавы на бенгалоязычных жителей. Другими жертвами являются малые народы (адиваси). Пять левых партий выпустили совместное заявление, требуя прекратить отъем земель и внесудебные казни под предлогом поддержки партизанского движения наксалитов. Коммунисты и их союзники требуют от правительства начать немедленный диалог с повстанцами.



Власти продвигают программу языковой унификации. Хотя в Конституции закреплены 22 официальных языка, правительство пытается сделать хинди основным в образовании и других сферах. Это не единственная попытка переписать Основной Закон. Близкая к власти военизированная организация "Раштрия сваямсевак сангх" (РСС) требует исключить из преамбулы определение Индии как социалистической и светской республики. Эти термины националисты называют "идеологическими минами", противоречащими "цивилизационной идентичности". "Социализм убивает индивидуальное предпринимательство, способствует бюрократическому контролю, - утверждают издания РСС. - Так почему же эта провальная идеология продолжает пятнать нашу Конституцию?" В обращении Моди к Дню независимости была упомянута РСС, хотя, напоминают коммунисты, националисты не играли никакой роли в борьбе за свободу.



Говоря о "торговом шантаже" США, Компартия Индии называет его "частью более широкой империалистической кампании давления, направленной на то, чтобы диктовать, какими должны быть экономика и внешняя политика других стран. "Что еще более тревожно, это покорная реакция правительства на угрозы и оскорбления Трампа. Это обнажает бесхребетность правительства и его зависимость от западных держав даже ценой национальных интересов", - добавляют коммунисты.



Лесть как инструмент политики



Тем временем обозначилось потепление американо-пакистанских отношений. Поворот тем более неожиданный, что во время первого срока полномочий Трампа Белый дом обвинял тогдашнее правительство Имрана Хана в потворстве террористам и явно благоволил Индии. Ситуация не сильно изменилась после свержения Хана и прихода к власти Джо Байдена.



Теперь пакистанским властям удалось завоевать симпатии Трампа, ловко играя на его слабостях и страстях. Во-первых, они подольстились к семье президента, имеющей бизнес-интересы в сфере цифровых валют. При пакистанском правительстве создан совет по криптовалютам, заключивший соглашение о сотрудничестве с компанией World Liberty Financial, принадлежащей семье Трампа. Главу ведомства Билала бен Сакиба принимают в Белом доме, где он расточает похвалы президенту, называя его "спасителем криптовалют".



Во-вторых, после пакистано-индийского конфликта весной этого года премьер-министр Шехбаз Шариф превознес посреднические услуги Трампа и предложил вручить ему Нобелевскую премию мира. Далее пришел черед торгово-экономических уступок. Пакистан полностью снял пошлины для 4 тыс. американских товаров, проглотив 19-процентные тарифы для своего экспорта в США. Несмотря на явную несправедливость, власти назвали сделку "беспроигрышной", объявив "начало новой эры сотрудничества в энергетике, горнодобывающей промышленности, информационных технологиях, криптовалюте и других секторах". Американские компании приглашены к разработке месторождений золота и меди в провинции Белуджистан.



Трамп вдобавок заявил о совместной разработке "огромных нефтяных месторождений", язвительно прибавив, что "однажды" Пакистан начнет продавать сырье Индии. Что имеется в виду, не понимают даже специалисты. По доказанным запасам нефти страна занимает 50-е место в мире и является чистым импортером углеводородов.



Экономические уступки потянули активизацию отношений в других сферах. Главнокомандующий пакистанской армией (а в реалиях страны - ее фактический правитель) Асим Мунир посетил США дважды менее чем за два месяца, проведя переговоры с руководством Пентагона и приняв участие в частном обеде с Трампом. "Пакистан чрезвычайно благодарен президенту Трампу. Его стратегическое руководство остановило много войн в мире. Цель моих визитов - направить отношения в конструктивное, долгосрочное и позитивное русло", - льстиво заявил он. Одним из результатов контактов стало внесение в список иностранных террористических группировок сепаратистской Армии освобождения Белуджистана. Напомним, что Пакистан обвинял Индию в ее тайной поддержке.



Благоволение Вашингтона лишь усилило репрессии против оппозиции. К десяти годам заключения с лишением полномочий приговорены депутаты парламента от "Движения за справедливость". Среди них главы фракций в обеих палатах - Омар Аюб Хан и Шибли Фараз. Их обвинили в "подстрекательстве к насилию" во время выступлений за освобождение Имрана Хана. Сам экс-премьер отбывает 14-летний срок заключения.



Положение простых граждан между тем легче не становится. По последним данным, ниже черты бедности находятся 45 процентов граждан - 108 млн человек. Почти 40 млн прозябают в крайней нищете. Но капитал предпочитает интриги реальной заботе о населении.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757323320





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 3 сентября 2025 года №982

- Мажилис рассмотрит Конвенцию Международной организации труда о минимальной заработной плате

- От имени Президента вручены государственные награды работникам нефтегазовой отрасли

- Роман Скляр встретился с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером

- Серик Жумангарин провел встречу с представителями Торговой палаты США и ведущих американских компаний

- Кадровые перестановки

- Межведомственная комиссия по предпринимательству обсудила вопросы развития системы регулирования

- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 августа 2025 года

- Серик Жумангарин принял участие в открытии второго заседания казахстанско-монгольского Делового совета

