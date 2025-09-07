 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Трампа ждут с визитом в Самарканде, - Виктория Панфилова
США расширяют сотрудничество с Узбекистаном

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
07.09.2025

Узбекский лидер Шавкат Мирзиеев пригласил американского президента Дональда Трампа посетить Узбекистан с визитом. Этот шаг может стать прорывным в укреплении стратегического партнерства между двумя странами. В ходе телефонной беседы, состоявшейся накануне, главы государств обсудили перспективы сотрудничества между странами Центральной Азии и Соединенными Штатами в формате "C5+1", 10-летний юбилей которого планируется отметить в этом году на саммите в Самарканде.

Шавкат Мирзиеев и Дональд Трамп в ходе беседы, как информирует пресс-служба главы Узбекистана, провели обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам дальнейшего укрепления отношений стратегического партнерства. Президент США дал высокую оценку динамике реформ, реализуемых в Узбекистане, а также выразил поддержку курсу на всестороннюю модернизацию национальной экономики и либерализацию общества. В свою очередь, Шавкат Мирзиеев отметил значительный вклад США в поддержание стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

Особое внимание в рамках диалога было уделено торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству. Главы государств констатировали позитивную динамику: по итогам 2024 года взаимный товарооборот продемонстрировал рост на 15%.

Напомним, в 2024 году товарооборот Узбекистана с США составил 882 млн долл., что на 15,2% больше, чем в 2023 году. При этом экспорт в США достиг 314,7 млн долл., а импорт – 564,3 млн долл. Экспорт в США составляет 1,2% от общего объема экспорта Узбекистана.

Лидеры также подчеркнули необходимость активизации совместной работы по реализации перспективных проектов в таких стратегически важных отраслях, как энергетика, агропромышленный комплекс, сфера цифровых технологий и образовательные инициативы. Они также затронули и спортивную тематику: национальная сборная Узбекистана в 2026 году впервые примет участие в финальной стадии чемпионата мира по футболу, который пройдет в том числе на территории США. Трамп пожелал успеха узбекской сборной.

Узбекистан последовательно реализует стратегию укрепления партнерства с Соединенными Штатами Америки, что нашло отражение в Государственной программе на 2025 год, принятой в начале текущего года. В числе приоритетных задач – установление тесного взаимодействия с представителями новой администрации США, организация визита на высшем уровне и проведение в Ташкенте первого раунда диалога по расширенному стратегическому партнерству с участием высокопоставленных лиц обеих стран.

До конца года также запланирована активизация работы в формате "C5+1", включая организацию встреч министров, заседаний профильных рабочих групп и подготовку к проведению юбилейного саммита в Самарканде, посвященного десятилетию этого формата. Особое внимание уделяется развитию парламентских связей, в частности организации визитов ключевых членов Конгресса США в Узбекистан. Для укрепления торгово-инвестиционного взаимодействия запланированы бизнес-форумы, выставки и другие мероприятия.

Стоит отметить, что значительная часть этой амбициозной программы уже успешно реализована, что свидетельствует о серьезности намерений и динамичном развитии узбекско-американских отношений. Стороны обменялись визитами представительных делегаций и подписали различные соглашения. В частности, конгрессмены, посетившие Узбекистан в марте 2025 года, подняли вопрос отмены поправки Джексона–Вэника для расширения торговли между странами. Инициатором стала конгрессвумен Кэрол Миллер, член парламентского Кокуса по сотрудничеству с Узбекистаном. Она рассказала, что поездка в республику произвела на нее неизгладимые впечатления. "Для человека из США, где история насчитывает всего 250 лет, оказаться в стране с тысячелетним культурным наследием – невероятный опыт", – отметила Миллер, подчеркнув открытость и стратегический характер встречи с президентом Узбекистана, впечатляющий экономический рост страны и толерантность в отношении различных народов и религий. "Торговля – один из лучших способов укрепления дружбы. Развитие экономических связей с Узбекистаном, страной, исторически игравшей ключевую роль в мировой торговле, должно оставаться нашим приоритетом", подчеркнула Миллер.

Представители Узбекистана в ходе визита в США в апреле сего года заключили соглашения с американскими компаниями о сотрудничестве в сфере критических минералов, инвестициях в добычу полезных ископаемых и развитии туристической инфраструктуры, сообщило Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики. Достигнуты договоренности о строительстве комплексов тонкого измельчения руд, привлечении инновационных технологий и повышении квалификации узбекских специалистов. Делегацию возглавил министр Лазиз Кудратов.

Расширяется сотрудничество между Узбекистаном и США в сфере обороны и безопасности. В мае в Сенате Олий Мажлиса (Верхняя палата парламента) Узбекистана был одобрен закон "О ратификации Соглашения между правительством Республики Узбекистан и правительством Соединенных Штатов Америки о мерах защиты секретной военной информации", подписанный в Вашингтоне 9 июня 2023 года.

Председатель комитета Сената по вопросам международных отношений Равшанбек Алимов подчеркнул, что сложная военно-политическая ситуация в мире и регионе требует развития военно-технического сотрудничества Вооруженных сил Республики Узбекистан с развитыми странами, в том числе с США.

Председатель Сената Танзила Нарбаева отметила, что закон охватывает вопросы взаимовыгодного обмена информацией, получения безвозмездной военно-технической помощи, а также проведения учебных занятий по эксплуатации военной техники, что позволит значительно повысить обороноспособность страны, в том числе за счет закупок вооружения у США. Ташкент для этих целей привлек американскую компанию Ecology Mir Group. Этот шаг является продолжением политики укрепления обороноспособности страны и развития военно-технического сотрудничества с США. Напомним, в 2022 году Вашингтон заявил о передаче Узбекистану и Таджикистану 46 военных самолетов и вертолетов, а также направил Ташкенту военные машины Polaris MRZR (см. "НГ" от 21.09.22). Компания Ecology Mir Group, зарегистрированная в штате Вирджиния, будет отвечать за "приобретение оборонной продукции из США".

Но в основном речь идет о безвозмездной передаче военного имущества, освободившегося после вывода американских войск из Афганистана.

Вашингтон после бегства из Афганистана отвел Ташкенту роль политического переговорщика в афганском урегулировании. Именно подход Узбекистана к решению афганского кризиса оказался наиболее эффективным. Как сказал "НГ" спецпредставитель президента РУ по Афганистану Исматилла Иргашев, Узбекистан исходит из ключевого принципа афганского урегулирования – это проблема афганцев и должна решаться самими афганцами и под руководством афганцев. По его словам, Узбекистану таким подходом удалось добиться расположения всех политических сил, включая талибов. "Наряду с политическими усилиями Ташкент инвестирует и в экономическое будущее, социальную стабильность и в молодое поколение афганцев", – подчеркнул дипломат (см. "НГ" от 25.02.19). С тех пор афганское направление стало приоритетным в отношениях Узбекистана и США.

На днях состоялись очередные переговоры Исматиллы Иргашева с заместителем помощника государственного секретаря США по Афганистану и вопросам безопасности Бюро по делам Южной и Центральной Азии Мэри Бишопинг, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в контексте афганской повестки. Особо подчеркнута обоюдная заинтересованность в поддержании диалога по вопросам мирного урегулирования ситуации в Афганистане.

Специальный представитель президента по внешнеполитическим вопросам Абдулазиз Камилов отметил, что новое американское руководство переосмысливает внешнеполитические приоритеты. И это вызвало вопросы и в Ташкенте: как дальше строить сотрудничество с США? "Мы заинтересованы в развитии этих отношений. Потому что Америка – это крупнейшая экономика мира, мощнейшее государство с точки зрения военного потенциала. ВВП США составляет около 29 трлн долл., а военный бюджет на этот год – 1 трлн" – сказал он в интервью Yuzma-yuz plyus.

Источник - НГ
