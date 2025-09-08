 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 08.09.2025
12:59  Коммерсант: Эффект бумеранга. Какова истинная причина экономической стагнации ЕС
12:48  СП: Что должно произойти, чтобы Грузия повернулась к России передом, а к Европе задом
12:42  Российская электроэнергия поможет странам Центральной Азии сократить водный дефицит, - Владимир Прохватилов
12:39  Трампа ждут с визитом в Самарканде, - Виктория Панфилова
12:22  Южноазиатское поле интриг. Индия не спешит идти на разрыв с США, - Сергей Кожемякин
03:56  НОАК прокомментировала заплыв военных кораблей Канады и Австралии в Тайваньском проливе
02:31  ВВП Таджикистана за 5 лет вырос более чем в 2 раза
01:02  "Росатом" открывает для Казахстана путь к энергетической независимости, - Анна Кряжева
00:40  Садыр Жапаров: За год очистили страну от ОПГ, но 5 лет не можем одолеть коррупцию
00:05  Бои у Доброполья определят исход всей летней кампании ВС РФ – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 07.09.2025
23:03  "Ты хоть слышал, что я тут говорю?" Как глава ГКНБ Ташиев избавил подчиненного от телефона (видео)
22:42  Зеленый блэкаут и милитаризация Евросоюза, - Олег Сергеев
19:14  Войска НАТО на Украине не понадобятся: США нащупали слабое место России, - Кирилл Стрельников
16:30  Узбекистан направил Афганистану 300 тонн гуманитарной помощи после разрушительного землетрясения
16:05  "Улитка пересекла бы Украину быстрее". Парадокс западной риторики о России
15:12  Сказки как элемент национальной безопасности. Вместо сакральных формул взросления детям подсовывают схемы самоуничтожения, - Дмитрий Орехов
14:04  Известия: Сцена для политических представлений. ООН находится в глубоком кризисе
13:26  ПолитНавигатор: НАТО в Приднестровье. Лондонский сценарий
03:45  В Узбекистане разрешили использовать имя в качестве госномера авто
02:54  Как Россия переиграла Японию в 1905 году в Портсмуте, - Станислав Смирнов
01:37  infoBRICS: Зеленский боится встречи с Путиным с глазу на глаз
Суббота, 06.09.2025
23:31  Правительство Монголии и российский "Газпром" подписали Меморандум по газификации Улан-Батора
20:38  Озвучены планы США на вытеснение России из Китая и Средней Азии, - Анатолий Лапин
14:52  Американист объяснил переименование Пентагона в "Министерство наступления"
14:38  Взгляд: Британия возвращается в состояние нищего острова XVII века
03:09  Агентство Казахстана по атомной энергии готовит всенародный конкурс по выбору названия АЭС
00:05  Начался решающий этап встречного сражения у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 5 сентября
Пятница, 05.09.2025
23:30  Горел Восток ведущей новой. Репортаж Андрея Колесникова с заседания ВЭФа
20:12  МК: Шиш вам, а не войска стран НАТО на Украине!
19:05  Алан Нанн Мэй – забытый советский шпион, - П.В.Густерин
14:39  Profinance: США шантажом заставляют Японию инвестировать $550 млрд в проекты Трампа
12:55  АиФ: На слово верить никому нельзя. Песков рассказал, сколько будет идти СВО
12:42  Гуру йоги Свами Рамдев призвал индийцев бойкотировать Колу и Макдоналдс
10:48  Михаил Делягин: Кто будет "рулить" миром, решает не Кремль или Белый дом, а бочка нефти
04:09  Президент Узбекистана призвал усилить голос ШОС, потому что международное право мертво, - Бахтиер Эргашев
04:04  Первый казахстанский фильм-катастрофу Qaitadan показали в Астане
03:33  КП: Мерц оказался обычным "фрицем"
00:46  Узбекистан расширяет партнерство с ЕС, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ резко вклинились в оборону ВСУ в Купянске – итоговая сводка Readovka за 4 сентября
Четверг, 04.09.2025
21:19  "Монстры Сталина". Парад четырех союзных армий в Берлине 7 сентября 1945 (история)
14:03  Забытые Трампом: почему Грузии не удается восстановить отношения с США, - Игорь Кармазин
13:06  Саммит ШОС и Запад: укрощение строптивого, или Гонка со временем, - Александр Яковенко
09:49  Нацбанк Казахстана предупреждает об активизации телефонного и интернет-мошенничества
04:10  В Киргизии город Джалал-Абад переименуют в Манас. Расходы планируют считать после принятия закона
03:36  Американские искатели редкоземельных металлов окапываются в Казахстане, - Виктория Панфилова
02:40  История японских пленных в Узбекистане - от Квантунской армии до мирной жизни
02:00  КТЖ запустило новый формат флекситанков для перевозки растительного масла в Китай
00:49  Рабы ненависти. Этого Европа и Америка России не простят, - Антон Трофимов
00:40  Девять лет без Каримова. Как в Узбекистане вспоминают первого президента (видео)
00:05  ВС РФ добивают окруженный восточнее Мирнограда батальон ВСУ – итоговая сводка Readovka за 3 сентября
Среда, 03.09.2025
22:21  МК: монгольские мудрецы объяснили, когда на Земле наступит мир
22:00  Мировой порядок впервые меняется мирным путем, - Тимофей Бордачев
17:05  TAC: "Великой Америке" Европа осточертела
16:37  В Пекине прошел грандиозный военный праздник с участием Владимира Путина, - Андрей Колесников
16:30  Известия: Военный парад в Пекине. Что пишут СМИ и что показал Китай
13:51  Кыргызстан на пороге досрочных выборов: власть готовит политическую перезагрузку
12:20  Пора учить китайский! Курсы Twins Chinese для детей от Анны Кузиной
11:31  Лидеры Узбекистана и Китая обсудили углубление всепогодного стратегического партнерства
11:18  Индийская компания Deccan Gold Mines готовится к запуску производства золота в Кыргызстане
11:00  Выступление президента Казахстана на заседании казахско-китайского Делового совета
10:55  Встреча Президента Туркменистана с Председателем Китайской Народной Республики
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Российская электроэнергия поможет странам Центральной Азии сократить водный дефицит, - Владимир Прохватилов
12:42 08.09.2025

Российская электроэнергия поможет странам Центральной Азии сократить водный дефицит
В регионе наступил период маловодья

08.09.2025 | Владимир ПРОХВАТИЛОВ

14 августа вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев провел 90-е заседание Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК) стран Центральной Азии, сообщаетBAQ.KZ.

В работе заседания приняли участие представители профильных и внешнеполитических ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также международных финансовых институтов и организаций по развитию.



МКВК – главный межгосударственный орган региона по стратегическому управлению трансграничными водными ресурсами. Сегодняшняя повестка была обусловлена сложной агроклиматической ситуацией и сосредоточена на оперативных вопросах справедливого распределения водных ресурсов.

Канат Бозумбаев отметил, что текущий вегетационный период проходит в крайне напряженных условиях, а прогнозируемое ухудшение климата и маловодье в следующие годы требует от стран ЦА скоординированных действий и строгого соблюдения достигнутых договоренностей.

"Объем Шардаринского водохранилища опустился ниже среднемноголетних значений. Это уже не просто цифры – это реальная угроза для водообеспечения в низовье. Мы вынуждены констатировать, что решения, принятые в рамках МКВК, исполняются не в полном объеме, что приводит к серьезным трудностям в регулировании водных режимов. Я хотел бы подчеркнуть: время требует от нас большей динамики. Нужно не только обсуждать и планировать, но и принимать конкретные меры. Уверен, что наше партнерство будет и дальше развиваться в духе доверия и взаимопонимания, а совместная работа принесет ощутимые результаты для наших стран и всего региона", – сказал Канат Бозумбаев.

В рамках заседания вице-премьер провел двусторонние встречи с руководством водохозяйственных ведомств Таджикистана и Узбекистана. Были обсуждены вопросы использования утвержденных лимитов и режимов работы водохранилищ по бассейну рек Сырдарьи и Амударьи, намечен план мероприятий по подготовке к вегетационному периоду следующего года.

В текущей реальности падение водосброса из ледников Памира пока существенно опережает мероприятия по водосбережению.

Новое исследование Института науки и технологии Австрии (ISTA) показало, что даже самые устойчивые ледники Памира, долгое время считавшиеся стабильными, в последние годы стремительно тают.

Международная команда ученых под руководством группы Франчески Пелличчотти установила на леднике Кызылсу в Таджикистане климатическую станцию и смогла смоделировать поведение ледника за период с 1999 по 2023 год.

Результаты свидетельствуют: критический рубеж был пройден в 2018 году, когда уменьшение снежного покрова и дефицит осадков начали необратимо изменять баланс массы ледника.

Преодоление "точки невозврата" означает переход в режим ускоренного таяния: лед начинает компенсировать нехватку талой воды, но делает это за счет собственного разрушения.

Этот процесс уже подрывает так называемую Памиро-Каракорумскую аномалию – феномен относительной устойчивости ледников региона, который долгое время удивлял ученых.

Таяние ледников несет серьезные риски для всей Центральной Азии, где реки почти полностью питаются ледниковыми водами. Потеря этих ресурсов угрожает водной безопасности всего населения региона.

С 2018 года северо-западный Памир вошел в полосу устойчивого снежного дефицита: средняя глубина снежного покрова снизилась примерно на 40 см, а годовые осадки упали на 328 мм – около 28% от нормы.

Сезонный снег сходит примерно на две недели раньше, уменьшается его устойчивость весной, а пополнение ледников снежной массой слабеет. Итог – ускоренный отрицательный баланс массы и потеря "резервов холода", которые поддерживали аномальную стабильность ледников Памира в прошлые годы.

Исследование ледника у реки Кызылсу за период с 1999 по 2023 год показало: после 2018 года ситуация резко ухудшилась. Если раньше ледник терял массу медленно, то теперь он теряет ее в восемь раз быстрее. Главные причины – меньше снега и все более жаркое лето. Недостаток снегопадов стал одним из ключевых факторов, а летние температуры усилили таяние.

Если западные ученые видят причину катастрофического таяния ледников Памира лишь глобальные климатические изменения, то в работах ученых российского Института востоковедения РАН показано, что на сегодняшний день причиной водного дефицита в Центральной Азии на самом деле являются не климатические изменения, как утверждают ученые стран Запада, а непродуманная "деятельность человека в сфере водопользования, вызванная ростом населения, устаревшими технологиями водоотведения и несогласованностью в использовании вод трансграничных рек между вододостаточными странами верховий и вододефицитными странами низовий".

Одна из серьезных причин нарастающего водного дефицита заключается в нерациональном использовании воды в сфере земледелия.

"Для преодоления кризиса странам Центральной Азии "нужны новые системы орошения земли и прочая техника", – указывает генеральный директор киргизкого аналитического центра "Стратегия Восток-Запад" Дмитрий Орлов.

По данным профессора Таджикского института земледелия Яраша Пулатова, вода, забираемая из бассейнов Амударьи и Сырдарьи, согласно квоте, используется всего на 40%, а 60% теряется впустую. В условиях нарастающего дефицита водных ресурсов необходим переход на водосберегающие технологии: капельное, внутрипочвенное орошение, использование гидрогели, мульчирования и т. д.

"Страны региона должны иметь государственную программу по водосбережению, программу по внедрению основных принципов интегрированного управления водными ресурсами на основе современных механизмов хозяйственной деятельности и государственной поддержки", – отмечает Пулатов.

"К колоссальным потерям воды (до 50%) приводит изношенность ирригационных систем, создававшихся в советские годы. Негативно на ситуацию влияет режим водопользования на гидроэнергетических сооружениях – летом вода накапливается в водохранилищах и недоступна для аграриев", – считает эксперт российского Института исследований Центральной Азии Альберт Белоглазов.

После распада Советского Союза режим работы гидростанций стран верховьев, Киргизии и Таджикистана, радикально изменился, что и стало, как мы писали, основной причиной водно-энергетического дефицита в Центральной Азии.

Водно-энергетический комплекс республик Центральной Азии таит огромный потенциал, составляющий 430-460 млрд кВт/ч в год, распределен он крайне неравномерно. Около 85% водных ресурсов региона сосредоточено в Таджикистане и Киргизии, которые расположены в зоне формирования стока Амударьи и Сырдарьи. Эти две республики заинтересованы, прежде всего, в энергетическом использовании ресурсов горных рек (Вахша, Пянджа, Зеравшана, Нарына), притоков Амударьи и Сырдарьи. Ирригация для них второстепенна.

Для Киргизии и Таджикистана вегетационный сельскохозяйственный период (весна – лето) связан в первоочередном порядке с накоплением водных ресурсов в водохранилищах (Нурекское и Кайраккумское в Таджикистане, Токтогульское в Киргизии) во время таяния в горах снега и ледников, с которых берут начало реки региона. Межвегетационный период (осень – зима) характеризуется повышенным потреблением и выработкой электроэнергии, что требует спуска больших объемов воды. Для Казахстана, Узбекистана и Туркменистана приоритетом является, напротив, вегетационный период, в течение которого водные ресурсы активно используются для нужд орошаемого земледелия.

На долю Казахстана приходится 77.4% нефтегазовых запасов региона, на долю Узбекистана – 12.7%, Туркменистана – 6.7%. Эти страны энергоизбыточны. А Киргизия и Таджикистан энергодефицитны.

В советское время гидроэнергетика и ирригационное земледелие были взаимосвязаны. В зимнее время страны верховий накапливали воду в водохранилищах и получали электроэнергию и энергоресурсы (уголь и природный газ) из стран низовий. Летом Киргизия и Таджикистан направляли воду в Узбекистан и Казахстан, а также поставляли соседям гидроэлектроэнергию.

В настоящее время интересы этих государств в том, что касается энергетики и ирригации, зачастую носят, как мы отмечали, взаимоисключающий характер, что приводит к ситуации всеобщего проигрыша.

Ситуация усугубляется тем, что в Центральной Азии наступил период маловодья, из-за этого снижается уровень водохранилищ в Киргизии и Таджикистане, что ведет к снижению выработки электроэнергии.

Если перевести одну лишь Токтогульскую ГЭС в ирригационный режим, Узбекистан, как мы писали, выиграет на этом $36 млн, Казахстан – $31 млн. Потери Киргизии составят $35 млн., что вполне может быть компенсировано странами-выгодополучателями, Казахстаном и Узбекистаном. Однако такого согласия в текущей региональной реальности пока достичь не удалось, хотя переговоры между странами региона на эту тему ведутся.

Недавно все же наметился выход из создавшегося тупика. Россия намерена стать пятым участником Координационного электроэнергетического совета стран Центральной Азии для того, чтобы синхронизировать планы развития энергосистем, заявил РИА "Новости" глава Системного оператора Единой энергосистемы России (СО ЕЭС) Федор Опадчий.

Системный оператор Единой энергосистемы России (СО ЕЭС) сейчас выступает наблюдателем в Координационном электроэнергетическом совете стран Центральной Азии (КЭС ЦА), в который входят Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

"На уровне правительства РФ запущена работа по присоединению России к соглашению о параллельной работе центральноазиатских энергосистем и наделению российского Системного оператора статусом пятого участника Координационного электроэнергетического совета стран Центральной Азии. Системный оператор России благодаря практическому опыту управления одной из крупнейших энергосистем мира как "единый узел" может внести большой вклад в синхронизацию планов энергосистем", – сказал Опадчий.

Подключение России к энергосистеме Центральной Азии позволит устранить энергодефицит в регионе, причем без снижения речного притока в страны низовьев, так как Киргизия и Таджикистан смогут избежать сброса воды в своих водохранилищах в зимнее время с целью обеспечения себя электроэнергией.

А страны низовьев в вегетационный период получат весь необходимый для их агропрома объем воды из водохранилищ стран низовьев.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757324520


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 сентября 2025 года №982
- Мажилис рассмотрит Конвенцию Международной организации труда о минимальной заработной плате
- От имени Президента вручены государственные награды работникам нефтегазовой отрасли
- Роман Скляр встретился с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером
- Серик Жумангарин провел встречу с представителями Торговой палаты США и ведущих американских компаний
- Кадровые перестановки
- Межведомственная комиссия по предпринимательству обсудила вопросы развития системы регулирования
- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 августа 2025 года
- Серик Жумангарин принял участие в открытии второго заседания казахстанско-монгольского Делового совета
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  