СП: Что должно произойти, чтобы Грузия повернулась к России передом, а к Европе задом

12:48 08.09.2025

Что должно произойти, чтобы Грузия повернулась к России передом, а к Европе задом

Грузины теряют доверие к Западу, но Кремлю по-прежнему не доверяют



Дмитрий Родионов

Материал комментируют:

Вадим Трухачев Дмитрий Ежов

7 сентября 2025



Уровень доверия со стороны граждан Грузии по отношению к ЕС и НАТО падает, считает международный секретарь политической партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия.



"Процент доверия к Евросоюзу в Грузии упал. Из года в год он падает. Последние два года катастрофически падает доверие к Евросоюзу и НАТО… С одной стороны, люди понимают, что это неперспективное направление, и с другой стороны, хорошо, что есть понимание, что нужно развивать региональную политику", - заявил Пипия.



По его словам, грузинский народ видит негативные примеры Украины и Молдавии и считает перспективным развитие экономических отношений со странами-соседями.



Тут стоит все же учитывать, что Пипия - пророссийский политик, и интервью он давал в ходе посещения грузинской делегацией Донецкой Народной Республики. И это у него на родине сочли бы маргинальщиной, если даже не уголовным преступлением.



Можно ли доверять его наблюдениям - или он выдает желаемое за действительное? Тем более, что Пипия даже не приводит никаких данных соцопросов в подтверждение своего мнения…



- Можно предположить, что некоторое падение есть, - говорит кандидат исторических наук, политолог и этнолог Вадим Трухачев.



- Однако все соцопросы показывают, что евроатлантическая интеграция остается приоритетом даже для правящей партии "Грузинская мечта" и ее избирателей. Вопрос лишь в ее условиях. Потому и цифр Пипия не приводит.



"СП": А почему, по-вашему, падает уровень доверия к Западу у грузин, если это так?



- Уровень доверия к Западу падает по той причине, что ЕС и НАТО откровенно стараются сломать Грузию о колено, и заставить ее воевать с Россией. Еще и навязывают неприемлемые для нее "либеральные ценности". Тем не менее речь все равно идет об условиях интеграции в западный мир, а не об отказе от нее.



"СП": А в чем может проявляться падение уровня доверия? На политику властей это как-то может повлиять?



- Если бы уровень доверия сильно упал - значительное число мест в парламенте по итогам выборов прошлого года получили бы откровенные евроскептики. И тот же Пипия тоже был бы депутатом… А этого мы совершенно не видим. Пока умеренные евроатлантисты борются с радикальными.



"СП": У нас принято говорить, что у власти в Грузии прагматики и все такое. Прагматики - да, извлекают выгоды от торговли с Россией (в т.ч. через "параллельный импорт"), а сами продолжают стелиться перед ЕС и НАТО. Но те в последнее время их открыто посылают, санкции вводят… Нормальный человек, как говорится, давно бы пожал плечами: ну, нет, так нет. А эти продолжают лоимиться в закрытые двери. Где прагматизм?



- Прагматизм заключается в том, что они не открывают второй фронт и не рвут с Россией все связи по требованию ЕС и НАТО. Но не более того. Грузины слишком обижены на Россию из-за Южной Осетии и Абхазии, чтобы даже восстановить с ней дипломатические отношения. Потому путь на Запад для Грузии является безальтернативным.



"СП": Когда, по вашему, уровень доверия Тбилиси к Западу упадет окончательно - так, чтобы страна уже совершила геополитический разворот? Что для этого должно произойти?



- Я не вижу никаких условий для этого. Для разворота к России нужен отказ последней от признания Южной Осетии и Абхазии - что невозможно. Китай в Закавказье пока не имеет большого влияния. Турция, будучи членом НАТО и ассоциированным членом ЕС - тоже не альтернатива.



Не надо искать черную кошку в темной комнате. Отношение большинства грузин к России как к государству однозначно плохое по вполне понятным причинам. Российское влияние в этой стране стремится к нулю.



- Падение либо рост доверия параметр относительный - в особенности подобные заявления выглядят неполными, когда не проводится реальных цифр и неясна актуальная динамика, - отмечает доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов.



- В то же время тренд понятен и, вероятно, в целом действительность отражает. В этой связи сказанному верить можно, но вопрос масштабов падения доверия среди грузинского населения к ЕС и НАТО остается открытым.



Изменение настроений во многом объясняется коррекцией риторики со стороны грузинских властей и информационной политики, а также реакцией Европы на внутриполитические процессы в Грузии (например, на ситуацию в вокруг принятия закона об иноагентах).



Представляется симптомптичным, что соответствующее заявление сделано во время визита грузинской делегации в ДНР, что является фактом, который косвенно подтверждает прагматический настрой Грузии.



Прагматизм преимущественно подразумевает развитие экономических связей. Геополитическому развороту Грузии могут способствовать интенсификация отношений с Россией и дальнейшее осознание реальных эффектов, вызванных деструктивными действиями со стороны ЕС и НАТО.