Понедельник, 08.09.2025
12:59  Коммерсант: Эффект бумеранга. Какова истинная причина экономической стагнации ЕС
12:48  СП: Что должно произойти, чтобы Грузия повернулась к России передом, а к Европе задом
12:42  Российская электроэнергия поможет странам Центральной Азии сократить водный дефицит, - Владимир Прохватилов
12:39  Трампа ждут с визитом в Самарканде, - Виктория Панфилова
12:22  Южноазиатское поле интриг. Индия не спешит идти на разрыв с США, - Сергей Кожемякин
03:56  НОАК прокомментировала заплыв военных кораблей Канады и Австралии в Тайваньском проливе
02:31  ВВП Таджикистана за 5 лет вырос более чем в 2 раза
01:02  "Росатом" открывает для Казахстана путь к энергетической независимости, - Анна Кряжева
00:40  Садыр Жапаров: За год очистили страну от ОПГ, но 5 лет не можем одолеть коррупцию
00:05  Бои у Доброполья определят исход всей летней кампании ВС РФ – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 07.09.2025
23:03  "Ты хоть слышал, что я тут говорю?" Как глава ГКНБ Ташиев избавил подчиненного от телефона (видео)
22:42  Зеленый блэкаут и милитаризация Евросоюза, - Олег Сергеев
19:14  Войска НАТО на Украине не понадобятся: США нащупали слабое место России, - Кирилл Стрельников
16:30  Узбекистан направил Афганистану 300 тонн гуманитарной помощи после разрушительного землетрясения
16:05  "Улитка пересекла бы Украину быстрее". Парадокс западной риторики о России
15:12  Сказки как элемент национальной безопасности. Вместо сакральных формул взросления детям подсовывают схемы самоуничтожения, - Дмитрий Орехов
14:04  Известия: Сцена для политических представлений. ООН находится в глубоком кризисе
13:26  ПолитНавигатор: НАТО в Приднестровье. Лондонский сценарий
03:45  В Узбекистане разрешили использовать имя в качестве госномера авто
02:54  Как Россия переиграла Японию в 1905 году в Портсмуте, - Станислав Смирнов
01:37  infoBRICS: Зеленский боится встречи с Путиным с глазу на глаз
Суббота, 06.09.2025
23:31  Правительство Монголии и российский "Газпром" подписали Меморандум по газификации Улан-Батора
20:38  Озвучены планы США на вытеснение России из Китая и Средней Азии, - Анатолий Лапин
14:52  Американист объяснил переименование Пентагона в "Министерство наступления"
14:38  Взгляд: Британия возвращается в состояние нищего острова XVII века
03:09  Агентство Казахстана по атомной энергии готовит всенародный конкурс по выбору названия АЭС
00:05  Начался решающий этап встречного сражения у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 5 сентября
Пятница, 05.09.2025
23:30  Горел Восток ведущей новой. Репортаж Андрея Колесникова с заседания ВЭФа
20:12  МК: Шиш вам, а не войска стран НАТО на Украине!
19:05  Алан Нанн Мэй – забытый советский шпион, - П.В.Густерин
14:39  Profinance: США шантажом заставляют Японию инвестировать $550 млрд в проекты Трампа
12:55  АиФ: На слово верить никому нельзя. Песков рассказал, сколько будет идти СВО
12:42  Гуру йоги Свами Рамдев призвал индийцев бойкотировать Колу и Макдоналдс
10:48  Михаил Делягин: Кто будет "рулить" миром, решает не Кремль или Белый дом, а бочка нефти
04:09  Президент Узбекистана призвал усилить голос ШОС, потому что международное право мертво, - Бахтиер Эргашев
04:04  Первый казахстанский фильм-катастрофу Qaitadan показали в Астане
03:33  КП: Мерц оказался обычным "фрицем"
00:46  Узбекистан расширяет партнерство с ЕС, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ резко вклинились в оборону ВСУ в Купянске – итоговая сводка Readovka за 4 сентября
Четверг, 04.09.2025
21:19  "Монстры Сталина". Парад четырех союзных армий в Берлине 7 сентября 1945 (история)
14:03  Забытые Трампом: почему Грузии не удается восстановить отношения с США, - Игорь Кармазин
13:06  Саммит ШОС и Запад: укрощение строптивого, или Гонка со временем, - Александр Яковенко
09:49  Нацбанк Казахстана предупреждает об активизации телефонного и интернет-мошенничества
04:10  В Киргизии город Джалал-Абад переименуют в Манас. Расходы планируют считать после принятия закона
03:36  Американские искатели редкоземельных металлов окапываются в Казахстане, - Виктория Панфилова
02:40  История японских пленных в Узбекистане - от Квантунской армии до мирной жизни
02:00  КТЖ запустило новый формат флекситанков для перевозки растительного масла в Китай
00:49  Рабы ненависти. Этого Европа и Америка России не простят, - Антон Трофимов
00:40  Девять лет без Каримова. Как в Узбекистане вспоминают первого президента (видео)
00:05  ВС РФ добивают окруженный восточнее Мирнограда батальон ВСУ – итоговая сводка Readovka за 3 сентября
Среда, 03.09.2025
22:21  МК: монгольские мудрецы объяснили, когда на Земле наступит мир
22:00  Мировой порядок впервые меняется мирным путем, - Тимофей Бордачев
17:05  TAC: "Великой Америке" Европа осточертела
16:37  В Пекине прошел грандиозный военный праздник с участием Владимира Путина, - Андрей Колесников
16:30  Известия: Военный парад в Пекине. Что пишут СМИ и что показал Китай
13:51  Кыргызстан на пороге досрочных выборов: власть готовит политическую перезагрузку
12:20  Пора учить китайский! Курсы Twins Chinese для детей от Анны Кузиной
11:31  Лидеры Узбекистана и Китая обсудили углубление всепогодного стратегического партнерства
11:18  Индийская компания Deccan Gold Mines готовится к запуску производства золота в Кыргызстане
11:00  Выступление президента Казахстана на заседании казахско-китайского Делового совета
10:55  Встреча Президента Туркменистана с Председателем Китайской Народной Республики
Что должно произойти, чтобы Грузия повернулась к России передом, а к Европе задом
Грузины теряют доверие к Западу, но Кремлю по-прежнему не доверяют

Дмитрий Родионов
Материал комментируют:
Вадим Трухачев Дмитрий Ежов
7 сентября 2025

Уровень доверия со стороны граждан Грузии по отношению к ЕС и НАТО падает, считает международный секретарь политической партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия.

"Процент доверия к Евросоюзу в Грузии упал. Из года в год он падает. Последние два года катастрофически падает доверие к Евросоюзу и НАТО… С одной стороны, люди понимают, что это неперспективное направление, и с другой стороны, хорошо, что есть понимание, что нужно развивать региональную политику", - заявил Пипия.

По его словам, грузинский народ видит негативные примеры Украины и Молдавии и считает перспективным развитие экономических отношений со странами-соседями.

Тут стоит все же учитывать, что Пипия - пророссийский политик, и интервью он давал в ходе посещения грузинской делегацией Донецкой Народной Республики. И это у него на родине сочли бы маргинальщиной, если даже не уголовным преступлением.

Можно ли доверять его наблюдениям - или он выдает желаемое за действительное? Тем более, что Пипия даже не приводит никаких данных соцопросов в подтверждение своего мнения…

- Можно предположить, что некоторое падение есть, - говорит кандидат исторических наук, политолог и этнолог Вадим Трухачев.

- Однако все соцопросы показывают, что евроатлантическая интеграция остается приоритетом даже для правящей партии "Грузинская мечта" и ее избирателей. Вопрос лишь в ее условиях. Потому и цифр Пипия не приводит.

"СП": А почему, по-вашему, падает уровень доверия к Западу у грузин, если это так?

- Уровень доверия к Западу падает по той причине, что ЕС и НАТО откровенно стараются сломать Грузию о колено, и заставить ее воевать с Россией. Еще и навязывают неприемлемые для нее "либеральные ценности". Тем не менее речь все равно идет об условиях интеграции в западный мир, а не об отказе от нее.

"СП": А в чем может проявляться падение уровня доверия? На политику властей это как-то может повлиять?

- Если бы уровень доверия сильно упал - значительное число мест в парламенте по итогам выборов прошлого года получили бы откровенные евроскептики. И тот же Пипия тоже был бы депутатом… А этого мы совершенно не видим. Пока умеренные евроатлантисты борются с радикальными.

"СП": У нас принято говорить, что у власти в Грузии прагматики и все такое. Прагматики - да, извлекают выгоды от торговли с Россией (в т.ч. через "параллельный импорт"), а сами продолжают стелиться перед ЕС и НАТО. Но те в последнее время их открыто посылают, санкции вводят… Нормальный человек, как говорится, давно бы пожал плечами: ну, нет, так нет. А эти продолжают лоимиться в закрытые двери. Где прагматизм?

- Прагматизм заключается в том, что они не открывают второй фронт и не рвут с Россией все связи по требованию ЕС и НАТО. Но не более того. Грузины слишком обижены на Россию из-за Южной Осетии и Абхазии, чтобы даже восстановить с ней дипломатические отношения. Потому путь на Запад для Грузии является безальтернативным.

"СП": Когда, по вашему, уровень доверия Тбилиси к Западу упадет окончательно - так, чтобы страна уже совершила геополитический разворот? Что для этого должно произойти?

- Я не вижу никаких условий для этого. Для разворота к России нужен отказ последней от признания Южной Осетии и Абхазии - что невозможно. Китай в Закавказье пока не имеет большого влияния. Турция, будучи членом НАТО и ассоциированным членом ЕС - тоже не альтернатива.

Не надо искать черную кошку в темной комнате. Отношение большинства грузин к России как к государству однозначно плохое по вполне понятным причинам. Российское влияние в этой стране стремится к нулю.

- Падение либо рост доверия параметр относительный - в особенности подобные заявления выглядят неполными, когда не проводится реальных цифр и неясна актуальная динамика, - отмечает доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов.

- В то же время тренд понятен и, вероятно, в целом действительность отражает. В этой связи сказанному верить можно, но вопрос масштабов падения доверия среди грузинского населения к ЕС и НАТО остается открытым.

Изменение настроений во многом объясняется коррекцией риторики со стороны грузинских властей и информационной политики, а также реакцией Европы на внутриполитические процессы в Грузии (например, на ситуацию в вокруг принятия закона об иноагентах).

Представляется симптомптичным, что соответствующее заявление сделано во время визита грузинской делегации в ДНР, что является фактом, который косвенно подтверждает прагматический настрой Грузии.

Прагматизм преимущественно подразумевает развитие экономических связей. Геополитическому развороту Грузии могут способствовать интенсификация отношений с Россией и дальнейшее осознание реальных эффектов, вызванных деструктивными действиями со стороны ЕС и НАТО.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757324880


