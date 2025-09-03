В Казахстане оживлять предпринимательскую инициативу будет Центр регуляторного интеллекта

21:24 08.09.2025

Центр регуляторного интеллекта – новый госорган создадут в Казахстане



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8 сентября 2025 года, выступая с ежегодным Посланием народу, заявил, что необходимо оживить предпринимательскую инициативу, передает корреспондент Zakon.kz.



По словам президента, доля МСБ во внутреннем валовом продукте уже приблизилась к 40%, а в структуре занятости почти к 50%.



"Это неплохие показатели, но без дальнейшего системного развития данного сектора нам не сделать рывка ни в экономическом развитии, ни в улучшении качества жизни. Из более 2 млн действующих субъектов малого бизнеса производством занимаются менее 6%. В сегменте среднего бизнеса этот показатель выше, но радостного оптимизма не вызывает. В прошлом году мною был подписан указ о мерах по дальнейшей либерализации экономики, который заложил фундамент для перехода к более открытой модели регулирования, ориентированной на бизнес. Но указ полностью не выполняется", – сказал Токаев.



По его словам, необходимо оживить предпринимательскую инициативу, поэтому следует модернизировать правовую базу.



