Снежный барс станет национальным символом Кыргызстана - разработан логотип

21:40 08.09.2025

Бишкек (АКИpress) – Логотип снежного барса станет национальным символом Кыргызстана и будет использоваться на государственном уровне. Об этом рассказал заведующий отделом животного мира Управления биоресурсов Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Эркинбек Мамаев в эфире "Биринчи радио".



Ранее Кабмин вынес на общественное обсуждение проект постановления "О признании статуса снежного барса национальным символом Кыргызской Республики".



Согласно проекту, разработан логотип снежного барса в целях установления статуса снежного барса как символа национальной природы и культуры Кыргызстана и порядок его использования.



