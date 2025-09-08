|Снежный барс станет национальным символом Кыргызстана - разработан логотип
21:40 08.09.2025
Бишкек (АКИpress) – Логотип снежного барса станет национальным символом Кыргызстана и будет использоваться на государственном уровне. Об этом рассказал заведующий отделом животного мира Управления биоресурсов Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Эркинбек Мамаев в эфире "Биринчи радио".
Ранее Кабмин вынес на общественное обсуждение проект постановления "О признании статуса снежного барса национальным символом Кыргызской Республики".
Согласно проекту, разработан логотип снежного барса в целях установления статуса снежного барса как символа национальной природы и культуры Кыргызстана и порядок его использования.
В Минприроды отмечают, что принятие данного документа укрепит имидж Кыргызстана как страны, которая работает над сохранением природы и защитой уникальных видов животных.
Как сообщил Мамаев, изначально дизайнерской группой было разработано 5 вариантов логотипа снежного барса, после представления в Администрации президента были отобраны 3 варианта. Они были доработаны и в итоге был одобрен 1 вариант. Этот вариант утвержден, а также разработан порядок его применения.
"Этот логотип будет символом страны и использоваться на всех официальных мероприятиях страны", - добавил завотделением.
Также он рассказал, что, возможно, логотип будет запечатлен на борту самолетов, будет использоваться на баннерах на официальных встречах и на памятных мерчах.
Логотип представлен в альтернативном и монохромном виде.