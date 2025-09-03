 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Вторник, 09.09.2025
00:05  Русские войска сломали еще один наступательный кулак ВСУ в битве у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 8 сентября
Понедельник, 08.09.2025
21:40  Снежный барс станет национальным символом Кыргызстана - разработан логотип
21:24  В Казахстане оживлять предпринимательскую инициативу будет Центр регуляторного интеллекта
19:51  Интервью с Асель Кадыровой, назначение которой главным детским неврологом Киргизии вызвало скандал
12:59  Коммерсант: Эффект бумеранга. Какова истинная причина экономической стагнации ЕС
12:48  СП: Что должно произойти, чтобы Грузия повернулась к России передом, а к Европе задом
12:42  Российская электроэнергия поможет странам Центральной Азии сократить водный дефицит, - Владимир Прохватилов
12:39  Трампа ждут с визитом в Самарканде, - Виктория Панфилова
12:22  Южноазиатское поле интриг. Индия не спешит идти на разрыв с США, - Сергей Кожемякин
03:56  НОАК прокомментировала заплыв военных кораблей Канады и Австралии в Тайваньском проливе
02:31  ВВП Таджикистана за 5 лет вырос более чем в 2 раза
01:02  "Росатом" открывает для Казахстана путь к энергетической независимости, - Анна Кряжева
00:40  Садыр Жапаров: За год очистили страну от ОПГ, но 5 лет не можем одолеть коррупцию
00:05  Бои у Доброполья определят исход всей летней кампании ВС РФ – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 07.09.2025
23:03  "Ты хоть слышал, что я тут говорю?" Как глава ГКНБ Ташиев избавил подчиненного от телефона (видео)
22:42  Зеленый блэкаут и милитаризация Евросоюза, - Олег Сергеев
19:14  Войска НАТО на Украине не понадобятся: США нащупали слабое место России, - Кирилл Стрельников
16:30  Узбекистан направил Афганистану 300 тонн гуманитарной помощи после разрушительного землетрясения
16:05  "Улитка пересекла бы Украину быстрее". Парадокс западной риторики о России
15:12  Сказки как элемент национальной безопасности. Вместо сакральных формул взросления детям подсовывают схемы самоуничтожения, - Дмитрий Орехов
14:04  Известия: Сцена для политических представлений. ООН находится в глубоком кризисе
13:26  ПолитНавигатор: НАТО в Приднестровье. Лондонский сценарий
03:45  В Узбекистане разрешили использовать имя в качестве госномера авто
02:54  Как Россия переиграла Японию в 1905 году в Портсмуте, - Станислав Смирнов
01:37  infoBRICS: Зеленский боится встречи с Путиным с глазу на глаз
Суббота, 06.09.2025
23:31  Правительство Монголии и российский "Газпром" подписали Меморандум по газификации Улан-Батора
20:38  Озвучены планы США на вытеснение России из Китая и Средней Азии, - Анатолий Лапин
14:52  Американист объяснил переименование Пентагона в "Министерство наступления"
14:38  Взгляд: Британия возвращается в состояние нищего острова XVII века
03:09  Агентство Казахстана по атомной энергии готовит всенародный конкурс по выбору названия АЭС
00:05  Начался решающий этап встречного сражения у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 5 сентября
Пятница, 05.09.2025
23:30  Горел Восток ведущей новой. Репортаж Андрея Колесникова с заседания ВЭФа
20:12  МК: Шиш вам, а не войска стран НАТО на Украине!
19:05  Алан Нанн Мэй – забытый советский шпион, - П.В.Густерин
14:39  Profinance: США шантажом заставляют Японию инвестировать $550 млрд в проекты Трампа
12:55  АиФ: На слово верить никому нельзя. Песков рассказал, сколько будет идти СВО
12:42  Гуру йоги Свами Рамдев призвал индийцев бойкотировать Колу и Макдоналдс
10:48  Михаил Делягин: Кто будет "рулить" миром, решает не Кремль или Белый дом, а бочка нефти
04:09  Президент Узбекистана призвал усилить голос ШОС, потому что международное право мертво, - Бахтиер Эргашев
04:04  Первый казахстанский фильм-катастрофу Qaitadan показали в Астане
03:33  КП: Мерц оказался обычным "фрицем"
00:46  Узбекистан расширяет партнерство с ЕС, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ резко вклинились в оборону ВСУ в Купянске – итоговая сводка Readovka за 4 сентября
Четверг, 04.09.2025
21:19  "Монстры Сталина". Парад четырех союзных армий в Берлине 7 сентября 1945 (история)
14:03  Забытые Трампом: почему Грузии не удается восстановить отношения с США, - Игорь Кармазин
13:06  Саммит ШОС и Запад: укрощение строптивого, или Гонка со временем, - Александр Яковенко
09:49  Нацбанк Казахстана предупреждает об активизации телефонного и интернет-мошенничества
04:10  В Киргизии город Джалал-Абад переименуют в Манас. Расходы планируют считать после принятия закона
03:36  Американские искатели редкоземельных металлов окапываются в Казахстане, - Виктория Панфилова
02:40  История японских пленных в Узбекистане - от Квантунской армии до мирной жизни
02:00  КТЖ запустило новый формат флекситанков для перевозки растительного масла в Китай
00:49  Рабы ненависти. Этого Европа и Америка России не простят, - Антон Трофимов
00:40  Девять лет без Каримова. Как в Узбекистане вспоминают первого президента (видео)
00:05  ВС РФ добивают окруженный восточнее Мирнограда батальон ВСУ – итоговая сводка Readovka за 3 сентября
Среда, 03.09.2025
22:21  МК: монгольские мудрецы объяснили, когда на Земле наступит мир
22:00  Мировой порядок впервые меняется мирным путем, - Тимофей Бордачев
17:05  TAC: "Великой Америке" Европа осточертела
16:37  В Пекине прошел грандиозный военный праздник с участием Владимира Путина, - Андрей Колесников
16:30  Известия: Военный парад в Пекине. Что пишут СМИ и что показал Китай
13:51  Кыргызстан на пороге досрочных выборов: власть готовит политическую перезагрузку
12:20  Пора учить китайский! Курсы Twins Chinese для детей от Анны Кузиной
Архив
00:05 09.09.2025

ВС РФ отразили крупную атаку ВСУ у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 8 сентября

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 8 сентября в разрезе СВО. Русские войска сломали еще один наступательный кулак ВСУ в битве у Доброполья. Глава правительства Венгрии Орбан заявил о том, что Украина будет разделена. Главком Сырский зашифровал в своем обращении в Telegram информацию о том, что Россия готовит наступление по всему фронту.

Сломавшийся меч



Части 51-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ сумели сдержать украинские соединения, атаковавшие со стороны города Белицкое. Неприятель так и не смог прорвать фронт наших войск в полосе Ивановка – Никаноровка – Суворово и выйти на рубеж по реке Казенный Торец. У ВСУ просто не хватило сил реализовать операцию, а огневое превосходство русской армии сделало свое дело.

Теперь оперативная картина для украинских войск на Добропольском направлении выглядит еще хуже, чем неделю назад. Авангард атаки из Белицкого также увяз в глубоком охвате – точно так же как и подразделения, ранее атаковавшие в направлении села Золотой Колодезь.

На данный момент ВС РФ загнали украинские части, прорвавшиеся к Суворово, в глубокое оперативное окружение. Штурмовые силы ВСУ укрываются в сухих балках и в лесопосадках на подступах к селу. Наши штурмовики изолируют "пузырь", образовавшийся от наскока неприятеля. Как и в районе Золотого Колодезя, отойти от Суворово противник не может: местность открытая, и попытка пробиться на исходные позиции может оказаться фатальной. Единственное, что остается штурмовым подразделениям ВСУ, – ждать попытку деблокады.

Тем не менее у украинского командования вряд ли есть возможность выручить свои силы, оказавшиеся в полукольце. Провал контратаки создал для 51-й армии предпосылки для атаки на Белицкое, и теперь незалежной не до окруженных.

Итог попытки ВСУ контрнаступать у Доброполья можно охарактеризовать как напрасную трату сил. Неприятель сам загнал себя в обстоятельства, похожие на начало прорыва ВС РФ в первой половине августа. Тогда украинская сторона не располагала серьезным контингентом для обороны. Когда Киев перебросил резервы, противник на местах решил не укреплять рубежи, а рискнуть и нанести поражение 51-й армии. Но результат оказался плачевным: инициатива на Добропольском направлении снова у наших войск. В ближайшее время стоит ожидать "обратного хода маятника", который может выразиться в штурме Белицкого. Ведь силы, которые могли бы его оборонять, уже растрачены на бесполезные атаки.

Раздел Украины

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан дал конкретику относительно того, что понимается под "гарантией безопасности" для Украины со стороны Запада. В его видении это раздел страны на три части: подконтрольную России, "демилитаризованную зону" и "западную зону". По словам Орбана, контуры двух последних пока находятся в процессе обсуждения.

Разумеется, они будут зависеть исключительно от положения линии фронта. Фактический распад страны определяют ВС РФ.

Пока это лишь концепт, но в Европе его уже воспринимают как неминуемую данность. Примечательно, что в украинской инфосфере новость подают иначе – как раздел на "русскую, нейтральную и украинскую части". Лояльный Зеленскому обыватель искренне верит, что Запад заинтересован в создании аналога ЗУНР (Западно-Украинская Народная Республика, 1918-1919). Но то, что западная зона не будет разделена на польский, венгерский и румынский сектора, никто не гарантировал.

Военный язык

Главком ВСУ Сырский в своем Telegram-канале специфически намекнул на военные перспективы страны.

"В настоящее время противник имеет трехкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях сосредоточения своих усилий может преобладать в 4–6 раз", – гласит выдержка из сообщения на канале главкома ВСУ.

Сырский, как обычно, насытил текст дежурными фразами об "успехах" его войск, сообщил о завершении перехода ВСУ на корпусную систему и прочем. Однако приведенный выше фрагмент намекает на куда более важное. А именно на то, что главком прямым текстом сказать не мог.

На военном языке трехкратное превосходство и выше – это условие для перехода в наступление. Сырский, выпускник МВОКУ (Московское высшее общевойсковое командное училище), прекрасно знает: согласно боевым уставам как советского периода, так и более поздних, достижение минимального трехкратного превосходства всегда предваряет наступательные действия. Таким образом, он фактически дал понять "всем, кто в теме", что в перспективе ВСУ ожидает неминуемый рост наступательной активности ВС РФ по всей линии фронта.

Вчера, 7 сентября, редакция подвела итоги недели.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757365500


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 сентября 2025 года №982
- Мажилис рассмотрит Конвенцию Международной организации труда о минимальной заработной плате
- От имени Президента вручены государственные награды работникам нефтегазовой отрасли
- Роман Скляр встретился с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером
- Серик Жумангарин провел встречу с представителями Торговой палаты США и ведущих американских компаний
- Кадровые перестановки
- Межведомственная комиссия по предпринимательству обсудила вопросы развития системы регулирования
- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 августа 2025 года
- Серик Жумангарин принял участие в открытии второго заседания казахстанско-монгольского Делового совета
