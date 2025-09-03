Русские войска сломали еще один наступательный кулак ВСУ в битве у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 8 сентября

00:05 09.09.2025

ВС РФ отразили крупную атаку ВСУ у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 8 сентября



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 8 сентября в разрезе СВО. Русские войска сломали еще один наступательный кулак ВСУ в битве у Доброполья. Глава правительства Венгрии Орбан заявил о том, что Украина будет разделена. Главком Сырский зашифровал в своем обращении в Telegram информацию о том, что Россия готовит наступление по всему фронту.



Сломавшийся меч



