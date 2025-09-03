|Русские войска сломали еще один наступательный кулак ВСУ в битве у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 8 сентября
00:05 09.09.2025
ВС РФ отразили крупную атаку ВСУ у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 8 сентября
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 8 сентября в разрезе СВО. Русские войска сломали еще один наступательный кулак ВСУ в битве у Доброполья. Глава правительства Венгрии Орбан заявил о том, что Украина будет разделена. Главком Сырский зашифровал в своем обращении в Telegram информацию о том, что Россия готовит наступление по всему фронту.
Сломавшийся меч
Части 51-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ сумели сдержать украинские соединения, атаковавшие со стороны города Белицкое. Неприятель так и не смог прорвать фронт наших войск в полосе Ивановка – Никаноровка – Суворово и выйти на рубеж по реке Казенный Торец. У ВСУ просто не хватило сил реализовать операцию, а огневое превосходство русской армии сделало свое дело.
Теперь оперативная картина для украинских войск на Добропольском направлении выглядит еще хуже, чем неделю назад. Авангард атаки из Белицкого также увяз в глубоком охвате – точно так же как и подразделения, ранее атаковавшие в направлении села Золотой Колодезь.
На данный момент ВС РФ загнали украинские части, прорвавшиеся к Суворово, в глубокое оперативное окружение. Штурмовые силы ВСУ укрываются в сухих балках и в лесопосадках на подступах к селу. Наши штурмовики изолируют "пузырь", образовавшийся от наскока неприятеля. Как и в районе Золотого Колодезя, отойти от Суворово противник не может: местность открытая, и попытка пробиться на исходные позиции может оказаться фатальной. Единственное, что остается штурмовым подразделениям ВСУ, – ждать попытку деблокады.
Тем не менее у украинского командования вряд ли есть возможность выручить свои силы, оказавшиеся в полукольце. Провал контратаки создал для 51-й армии предпосылки для атаки на Белицкое, и теперь незалежной не до окруженных.
Итог попытки ВСУ контрнаступать у Доброполья можно охарактеризовать как напрасную трату сил. Неприятель сам загнал себя в обстоятельства, похожие на начало прорыва ВС РФ в первой половине августа. Тогда украинская сторона не располагала серьезным контингентом для обороны. Когда Киев перебросил резервы, противник на местах решил не укреплять рубежи, а рискнуть и нанести поражение 51-й армии. Но результат оказался плачевным: инициатива на Добропольском направлении снова у наших войск. В ближайшее время стоит ожидать "обратного хода маятника", который может выразиться в штурме Белицкого. Ведь силы, которые могли бы его оборонять, уже растрачены на бесполезные атаки.
Раздел Украины
Глава правительства Венгрии Виктор Орбан дал конкретику относительно того, что понимается под "гарантией безопасности" для Украины со стороны Запада. В его видении это раздел страны на три части: подконтрольную России, "демилитаризованную зону" и "западную зону". По словам Орбана, контуры двух последних пока находятся в процессе обсуждения.
Разумеется, они будут зависеть исключительно от положения линии фронта. Фактический распад страны определяют ВС РФ.
Пока это лишь концепт, но в Европе его уже воспринимают как неминуемую данность. Примечательно, что в украинской инфосфере новость подают иначе – как раздел на "русскую, нейтральную и украинскую части". Лояльный Зеленскому обыватель искренне верит, что Запад заинтересован в создании аналога ЗУНР (Западно-Украинская Народная Республика, 1918-1919). Но то, что западная зона не будет разделена на польский, венгерский и румынский сектора, никто не гарантировал.
Военный язык
Главком ВСУ Сырский в своем Telegram-канале специфически намекнул на военные перспективы страны.
"В настоящее время противник имеет трехкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях сосредоточения своих усилий может преобладать в 4–6 раз", – гласит выдержка из сообщения на канале главкома ВСУ.
Сырский, как обычно, насытил текст дежурными фразами об "успехах" его войск, сообщил о завершении перехода ВСУ на корпусную систему и прочем. Однако приведенный выше фрагмент намекает на куда более важное. А именно на то, что главком прямым текстом сказать не мог.
На военном языке трехкратное превосходство и выше – это условие для перехода в наступление. Сырский, выпускник МВОКУ (Московское высшее общевойсковое командное училище), прекрасно знает: согласно боевым уставам как советского периода, так и более поздних, достижение минимального трехкратного превосходства всегда предваряет наступательные действия. Таким образом, он фактически дал понять "всем, кто в теме", что в перспективе ВСУ ожидает неминуемый рост наступательной активности ВС РФ по всей линии фронта.
Вчера, 7 сентября, редакция подвела итоги недели.