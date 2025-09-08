Токаев предлагает однопалатный парламент и готовит почву для транзита власти, - Виктория Панфилова

08:24 09.09.2025

Токаев предлагает однопалатный парламент и готовит почву для транзита власти

В Казахстане стартовали предвыборные внутриноменклатурные войны



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

08.09.2025



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал масштабную парламентскую реформу, предложив создать однопалатный парламент, сократив Сенат. По словам главы государства, новый законодательный орган будет избран по партийным спискам в 2027 году. Идея будет вынесена на широкое обсуждение экспертов и общественности. Однако эксперты отмечают, что предложенная реформа может быть направлена не столько на демократизацию, сколько на подготовку к транзиту власти, так как конституционный статус спикера однопалатного парламента автоматически повышается и он становится вторым после президента лицом в стране.



Президент Касым-Жомарт Токаев 8 сентября в ежегодном послании народу сделал ряд заявлений. Страну ждут масштабная цифровизация и повсеместное применение искусственного интеллекта. Токаев поставил задачу форсированно внедрять инструменты цифровизации и искусственного интеллекта в различных отраслях экономики.



Из политических новостей прозвучало предложение главы государства создать однопалатный парламент, упразднив верхнюю палату – Сенат, в котором, как он сам напомнил, проработал 10 лет. "Мне самому довелось в течение 10 лет возглавлять Сенат, и эту работу я всегда воспринимал как большую честь и ответственность. Поэтому мне с этой трибуны нелегко говорить о парламентской реформе. Несмотря на это все же именно сегодня выскажу предложение о создании в обозримом будущем в нашей стране однопалатного парламента", – сказал Токаев.



По его словам, реформа высшей представительной власти станет логическим продолжением всех предыдущих преобразований, в том числе реформы президентской власти. "Страна взяла курс на строительство "Справедливого Казахстана", построения открытого, честного диалога власти и граждан в духе "слышащего государства", – заявил Токаев.



Глава государства напомнил, что в ходе общенационального референдума, состоявшегося в июне 2022 года, подавляющее большинство граждан поддержало стратегию масштабной модернизации страны на основе концепции "Сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство". По словам Токаева, новый состав уже однопалатного Мажилиса (однопалатного парламента) будет избран по партийным спискам в 2027 году.



Все предложенные президентом шаги будут объединены в новую Национальную стратегию цифрового развития, сообщил госсоветник Казахстана Ерлан Карин.



По его словам, речь идет не о срочных изменениях в Конституции или выборах, а о поступательном укреплении институциональной базы и поэтапной политической модернизации. "Поэтому президент выступает сторонником взвешенного, поступательного подхода", – полагает Карин.



Идея возвращения к однопалатному парламенту в Казахстане не новая, она вновь стала актуальной в 2022 году, после трагических событий "кровавого января", в рамках масштабной политической реформы. Напомним, двухпалатный парламент был создан в начале 90-х годов в результате конфликта первого президента Нурсултана Назарбаева с Верховным советом, где преобладали сторонники парламентской республики. Референдум 1995 года закрепил двухпалатную структуру парламента. При этом Сенат на протяжении долгого времени выполнял функцию "предохранителя" власти в случае политического форс-мажора, если вдруг нижняя палата выйдет из-под контроля и захочет инициировать импичмент президенту, что сейчас невозможно сделать без одобрения сената. Однако со временем эта палата фактически превратилась в "синекуру" для высокопоставленных чиновников.



Предложение президента Касым-Жомарта Токаева о создании однопалатного парламента, по мнению политолога Досыма Сатпаева, скорее всего является не шагом к демократизации, а подготовкой к новому транзиту власти, где спикер однопалатного парламента автоматически повышает свой конституционный статус в списке тех, кто стоит следующим после президента. Это значит, что в стране появится еще одна ключевая должность, на которую гипотетически могут претендовать и экс-президенты.



"У Токаева в запасе не так много времени до предстоящих президентских выборов в 2029 году. Думаю, он и его окружение продумывают различные варианты, как обеспечить широкое поле для маневра", – сказал "НГ" Досым Сатпаев.



В случае если Токаев доработает до конца полномочий без конституционных изменений, возникает ключевой вопрос о его дальнейшей роли, особенно учитывая опыт авторитарных систем, где преемники полностью переформатируют систему под себя, меняя команду. "Дело не только в самой персоне президента, но и в его команде", – считает политолог.



По мнению Сатпаева, недавний информационный вброс об аресте министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу может свидетельствовать о начале внутриноменклатурных войн. "Таких кулуарных столкновений между разными группами, которые пытаются кого-то дискредитировать, будет много", – прогнозирует эксперт. По его мнению, подобные "информационные атаки" являются характерным признаком борьбы за влияние и подготовкой к возможным транзитам власти.



"Поэтому инициатива Токаева по созданию однопалатного парламента связана прежде всего с подготовкой к транзиту власти. Чтобы удержать власть, Токаеву нужен парламент, который будет формироваться за счет партий. Появление оппозиционной партии маловероятно к этому периоду. Это значит, что речь идет о формировании все того же зависимого от президента парламента, где бал правят только провластные партии, чья деятельность будет регулироваться и контролироваться аппаратом президента", – считает Сатпаев.



Он подчеркивает, что данная инициатива является "чистой политтехнологией" и не предполагает "глубокой политической реформы". Таким образом, создание однопалатного парламента видится как инструмент обеспечения лояльности законодательной власти и минимизации рисков в процессе передачи власти. Тогда как система должна быть пропорционально мажоритарной и должна быть либерализация выборного и партийного законодательства. Только в этом случае политическая реформа будет завершена.



Что же касается предстоящих президентских выборов, то кандидатура будущего главы государства будет одобряться глобальными игроками, в данном случае соседями Казахстана – Россией и Китаем, а также местной элитой и народом, голос которого остается наиболее слабым. По мнению директора Центральноазиатского фонда развития демократии Толганай Умбеталиевой, для России более предпочтительными были бы кандидаты из "старой гвардии", но те, кто не был тесно связан с первым президентом Нурсултаном Назарбаевым и чья репутация остается незапятнанной. В качестве примеров таких потенциальных кандидатов Умбеталиева называет Имангали Тасмагамбетова, генерального секретаря ОДКБ, и Каната Бозумбаева, вице-премьера.



Одним из возможных преемников президента Касым-Жомарта Токаева рассматривается Мурат Нуртлеу, причем его кандидатура, вероятно, получит поддержку Китая. Таким образом, выбор будущего главы государства в Казахстане, как ожидается, будет результатом сложного баланса интересов как внутренних элит, так и внешних игроков, с существенным влиянием Пекина и Москвы.