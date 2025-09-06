Пекин восходит на мировой трон? Китайские "инженеры" против американских "юристов", - Владимир Овчинский

Пекин восходит на мировой трон?

китайские управленцы - "инженеры" выигрывают гонку за геополитическое лидерство у американских управленцев - "юристов"?



Владимир Овчинский

6 сентября 2025



"Многие думают, что мы уже живем в китайском веке - что американская империя отступает, а китайская мощь может доминировать в будущем - за счет технологического мастерства, военной мощи и большого скачка вперед в области искусственного интеллекта.



Я склонен довольно скептически относиться к такому сценарию: Америка уже одерживала верх над своими соперниками, и мне кажется, что у Китая есть выдающиеся преимущества, но также и серьезные слабости.



Мой сегодняшний гость убедительно доказывает, что мощь Китая действительно может превзойти нашу", - так начинает дискуссию под названием "Принадлежит ли будущее Китаю?" (04.09.2025) обозреватель "Нью-Йорк таймс" Росс Даутет.



Его оппонент - Дэн Ван, научный сотрудник Института Гувера.



В новой книге Дэн Вана "Сломленный: стремление Китая построить будущее" утверждается, что текущая торговая война администрации Трампа ошибочна или запоздала, и что превосходство Америки можно сохранить, если она последует примеру Китая.



Приведем основные положения этой дискуссии (она весьма полезна и для оценки ситуации в современной России – В.О.).



Даутэт. Мы поговорим о китайской модели и ее сравнении с американской - о сильных и слабых сторонах, конфликтах, сосуществовании. Но я хочу начать с вашего собственного опыта.



Вы находились в Китае с 2017 по 2023 год. Вы были технологическим аналитиком, писателем, писали ежегодное письмо о том, что вы увидели в Китае, и много путешествовали.



Поэтому я хочу, чтобы вы начали с рассказа истории или привели изображение или место, которое вы посетили, увидели или испытали, которое заставило вас задуматься: XXI век будет принадлежать Китаю.



Ван. Вот видение 2021 года. Летом 2021 года границы Китая были закрыты из-за COVID-19, а я жил в самом богатом городе Китая, Шанхае.



Моя жизнь была полна легкости и красоты. Станция метро всегда рядом. Они постоянно расширяют свои станции. В 2020 году в Шанхае было около 500 парков, а к концу 2025 года городское правительство заявило, что к этому времени их будет около тысячи.



Здесь есть все эти огромные небоскребы, которые так символичны для Китая. Но под ними также расположено множество замечательных лапшичных и пельменных, которые я люблю посещать.



Шанхай - очень функциональный город. Я бы сказал, гораздо более функциональный, чем Нью-Йорк.



Но в Шанхае мне было как-то тесновато. Мне хотелось посмотреть окрестности и остальные провинции страны. Поэтому я решил взять двух друзей и отправиться в длительную велопрогулку по юго-западной провинции Китая Гуйчжоу. Это край, где местные жители говорят: "Нет ни одного ровного участка земли, не проходит и трех дней без дождя, и ни у одной семьи нет трех серебряных монет".



Я был удивлен, обнаружив, что в четвертой по бедности провинции Китая уровень инфраструктуры намного лучше, чем в более богатых местах в Соединенных Штатах, например, в штате Нью-Йорк или Калифорнии.



Вокруг нас возвышались высокие мосты. Мы видели центр производства гитар. Мы видели множество новых шикарных дорог, о которых мечтает любой велосипедист. И только потом я осознал, насколько странно, что четвертая по бедности провинция Китая - примерно такого же уровня ВВП на душу населения, как Ботсвана, гораздо меньше, чем Шанхай или Гуандун - смогла построить все это.



Это провинция с 11 аэропортами, 50 мостами, входящими в число самых высоких в мире, и совершенно новыми, шикарными автомагистралями - и это потому, что Китай как раз много строил в своем эквиваленте Южной Дакоты или Западной Вирджинии.



Даутэт. То есть ваши впечатления были примерно такими, как будто вы побывали в китайском Нью-Йорке и обнаружили, что он более приятный, красивый и цивилизованный, чем наш Нью-Йорк, а затем отправились в китайскую Западную Вирджинию и обнаружили, что там гораздо лучшая инфраструктура, чем в самых богатых американских штатах?



Ван. Верно. Города в Китае, я бы сказал, гораздо лучше, чем в США.



Даутэт. Итак, Китай строит, а США - нет, и один из ваших аргументов заключается в том, что это отражает фундаментальное различие в наших элитах и ​​в том, кто управляет нашими обществами. Китай - это "общество инженеров": им правят инженеры. Коммунистическая партия состоит из инженеров. А Америка - "общество юристов".



Что означает "правление инженеров" и чего можно достичь с его помощью, чего сложнее достичь в Соединенных Штатах?



Ван. Я определяю Китай как "государство инженеров", поскольку с 1980-х годов тогдашний высший руководитель Дэн Сяопин начал выдвигать множество инженеров на руководящие должности в Китае, фактически в качестве исправления хаоса времен Мао.



Мао был романтиком. Он был поэтом, который наслал на китайское население всевозможные странные бедствия.



Дэн Сяопин проанализировал, что было не так в Китае при Мао, и заявил, что "нам нужна высокоэффективная технократия". Технократами в то время называли инженеров, в основном прошедших обучение в советской тяжелой промышленности.



Китайцы были инженерами-строителями. Они были инженерами -механиками. Они были инженерами-электриками всех мастей, которых Дэн Сяопин продвигал на высшие должности в Коммунистической партии. К 2002 году все девять членов Постоянного комитета Политбюро имели дипломы инженеров.



Я сравниваю это с юридическим обществом Соединенных Штатов. И что действительно поражает в США, так это то, что учредительные документы Декларации независимости читаются почти как юридический аргумент. Большинство отцов-основателей были юристами.



Именно такой контраст я и создал: Китай - государство-инженер, пытающееся найти выход из любой проблемы.



США - это общество, где царит юридическая сила, и оно действительно умеет многое предотвращать. Это означает, что в США практически нигде нет функционирующей инфраструктуры.



Даутэт. Расскажите немного подробнее о том, как инженеры видят мир.



Ван. Инженеры не только строят множество мостов, систем метро, ​​автомагистралей, атомных и угольных электростанций весьма рациональными способами. Они также стремятся рассматривать экономику как огромную гидравлическую систему, состоящую из ряда клапанов.



Часть того, что я видел, живя в Китае, заключалась в том, что Си Цзиньпин в период с 2020 по 2022 год решил, что экономика - это просто то, чем можно манипулировать.



Он организовал жесткие меры по ограничению доступа к недвижимости, чтобы снизить влияние государственных предприятий на жилищное строительство. Он также радикально реорганизовал значительную часть сектора онлайн-технологий.



Си Цзиньпин обрушил ряд громовых критик на крупные китайские компании, включая Alibaba (компанию электронной коммерции), Didi (компанию по заказу поездок) и весь сектор онлайн-образования.



Думаю, отчасти это было попыткой перенаправить лучших и самых талантливых специалистов Китая - выпускников ведущих университетов - от создания криптовалют, потребительских технологий и хедж-фондов к созданию отраслей, более важных для стратегических нужд, например, полупроводников, авиации или химии.



На самом деле Си Цзиньпин пытался построить экономику таким образом, чтобы Коммунистическая партия могла достичь некоего видения успеха.



Даутэт. То, что вы только что описали с точки зрения взгляда Коммунистической партии на то, что пошло не так в технологическом секторе, широко разделяется в Соединенных Штатах, в том числе людьми, глубоко вовлеченными, как вы знаете, в саму Кремниевую долину.



Идея о том, что в определенный момент Кремниевая долина просто стала машиной для создания новых приложений, совместных поездок и максимально быстрой доставки заказов DoorDash, но при этом утратила какую-либо прямую связь со строительством ракет, летающих автомобилей, новой инфраструктуры и другими видами прорывов.



Но американцы исходят из того, что, когда капитализм дает сбой, решением должна быть какая-то дерегуляция. Нельзя просто так сидеть в Вашингтоне и говорить: "Так, Кремниевая долина, слишком много приложений для совместных поездок. Мы повернем циферблат и разработаем больше беспилотных автомобилей и высокоскоростных железных дорог". Или что-то в этом роде.



Часть аргумента, который вы приводите в книге, заключается в том, что за последние 10 или 15 лет Китаю действительно удалось изменить свою политику в сторону совершения прорывных разработок, проведения передовых исследований и достижения технологического совершенства.



Расскажите немного о том, что вы считаете этим достижением.



Ван. Я считаю, что Китай достиг довольно высокого уровня технологического мастерства.



Я переехал в Китай в начале 2017 года, в основном для того, чтобы изучить масштабный промышленный план, объявленный государственным советом, под названием "Сделано в Китае 2025". Это был грандиозный, амбициозный план, один из серии планов Коммунистической партии, в которых говорилось, что Китаю действительно необходимо освоить эти отрасли будущего.



Сюда входят чистые технологии, электромобили, морские технологии, сельскохозяйственное оборудование – все, что угодно. Где-то в этих планах это указано – иногда с точным указанием доли китайской промышленности в общемировом объеме.



Думаю, сейчас мы ясно видим, что Китай - лидер в производстве электромобилей. Он - лидер во всех видах промышленной робототехники. Китай полностью контролирует солнечную энергетику. На долю Китая приходится около 90% этой отрасли. Взять, к примеру, редкоземельные магниты, которые в начале этого года стали причиной множества проблем администрации Трампа, когда она пыталась вести торговую войну. На долю Китая приходится около 90% переработки этих товаров.



Если мы рассмотрим множество промышленных товаров, сегмент за сегментом, то увидим, что на Китай приходится около 35% мировой добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности. А если взглянуть на несколько особенно передовых технологий - практически на все, кроме полупроводников и авиации, которые являются серьезной слабостью Китая, - то увидим, что Китай становится действительно сильным в большинстве передовых технологий.



Интересно, в какой степени это результат государственного планирования. Я бы точно не сказал, что это была какая-то гениальная демонстрация впечатляющего централизованного планирования из Пекина, которая привела Китай к нынешнему положению.



Иногда Китаю удается добиться таких успехов благодаря определенной государственной политике. Но столь же часто, всякий раз, когда мы обращаемся к этим примерам, мы находим и другие примеры, где государственная политика приводила лишь к расточительству, мошенничеству и мошенничеству, а в какой-то степени и к избыточным мощностям.



Я бы отнес успех Китая в первую очередь к деятельности его энергичных и энергичных предпринимателей.



Можно иметь капиталистическую конкуренцию. Я бы сказал, гораздо более жестокую, чем та, что мы наблюдаем в США.



Даутет. Почему?



Ван. Если взглянуть на многие отрасли, в которых Китай полностью доминирует, например, на солнечную энергетику. Китай полностью владеет этой отраслью, то цены в солнечной энергетике рухнули. Думаю, с 2000 года цены упали примерно на 94%.



Именно это во многом и сделали китайские компании, чтобы усовершенствовать процессы и повысить эффективность самих панелей. Но то, что стало национальным стратегическим успехом правительства, а также принесло множество выгод потребителям, привело к совершенно ничтожной конкуренции для этих компаний и совершенно ничтожной прибыли для их инвесторов.



В каком-то смысле, я думаю, именно это и означает социализм с китайской спецификой: выигрывает государство, выигрывают потребители. Но на самом деле для любой из этих компаний это довольно сурово.



Работая над этой книгой, я, в частности, пытался прямо ответить на вопрос, нужны ли нам свобода слова и свобода мысли для стимулирования инноваций и динамизма.



И я не уверен, что это так уж важно.



Я думаю, что для инноваций огромное значение имеет именно финансирование.



Иногда их действительно волнует свобода слова. Иногда - творческое самовыражение. Но многие из них способны совершать прорывы, если им просто предоставить действительно большую лабораторию.



Даутэт. А как насчет аргумента о том, что авторитарные и автократические модели могут быть действительно эффективными для стимулирования производства и инноваций в областях, где все легко реализуется? Очевидно, что многое из того, что Китай сделал в технологическом плане, - это догоняющее развитие, когда, по сути, берется западный продукт или западная инновация и совершенствуется, налаживается массовое производство и тому подобное.



Но когда дело доходит до открытий, выяснения того, что же нового - того, что невозможно централизованно спланировать, - американский демократический капитализм, как правило, оказывается лучше. Либеральные общества, как правило, более успешны.



Так почему же Китай не просто догоняет, а даже превосходит технологический прогресс либеральных и демократических обществ?



Ван. Я считаю, что эта дихотомия инноваций и производства в лучшем случае размыта, потому что я видел слишком много примеров того, как китайцы просто развивают отрасль постепенно, шаг за шагом, пытаясь довести ее до совершенства, так что к тому времени, как они действительно ее совершенствуют, получается совершенно новая отрасль. Китайцы гораздо лучше справляются с тем, что предлагают американцы.



Даутэт. Давайте на минутку разберемся, почему так происходит. Ведь часть вашего аргумента заключается в том, что это выбор, сделанный государством.



Но вы только что сказали, что государство по-прежнему часто делает неправильный выбор.



Ван. Да.



Даутэт. То есть, это органично возникает из ожесточенной конкуренции на большом рынке. Но вы также сказали, что использовали выражение "социализм с китайской спецификой", которое подразумевает, что эта ожесточенная конкуренция все еще каким-то образом ограничена марксистскими или социалистическими нормами.



Так какова же истинная модель? Почему они поднимаются по лестницам быстрее?



Ван. Я думаю, что первая и самая важная часть технологического успеха Китая связана с тем, что я называю знанием процесса.



Знание о процессах также известно как неявное знание, или как промышленная экспертиза. Если провести аналогию с кухней, то это что-то вроде рецепта, а оборудование - это что-то вроде плит, кастрюль и сковородок.



И, я думаю, что важнейшая часть технологий - это, по сути, все эти неявные знания, знания о процессах, которые мы не можем записать.



Это и есть основа технологического преимущества Китая. Все началось с того, что Китай начал производить довольно простые вещи - носки, футболки, все то, что, как мы считаем и знаем, не так уж важно, - а затем перешел к более сложным вещам, например, обуви.



Затем они добираются до всего того, что сейчас включает в себя iPhone и аккумуляторы для электромобилей, и у них действительно хорошо получается подниматься по этой лестнице.



Шэньчжэнь, столица китайского производства оборудования, в основном был захолустным городом - вплоть до 2008 года здесь производили текстиль, а затем в Шэньчжэне начали выпускать iPhone Стива Джобса.



iPhone начали сходить с конвейера, и у нас появился огромный трудовой ресурс, сотни тысяч людей, создающих самую сложную бытовую электронику в мире, создающих потребительские дроны следующего поколения, еще более сложную электронику. И я думаю, что именно в этом и заключается основа технологического преимущества Китая: именно эти гигантские инвестиции и рабочая сила.



Государство иногда мешает. Иногда государство использует эту рабочую силу. Кроме того, у вас много предпринимательской энергии. Не уверен, что хотел бы определить это как государственный капитализм с китайской спецификой, но я просто рассматриваю это как технологическое догоняющее развитие.



Даутэт. Но в чем тогда разница между этой моделью и нашей? Часть вашего аргумента заключается в том, что Америка утратила значительную часть этих знаний из-за аутсорсинга, перевода фабрик за границу и деиндустриализации, превратившись в экономику, основанную на информации, финансовых услугах и сервисах - очень богатую, но не индустриальную, как Китай.



Я хочу понять, в какой степени это говорит о том, что в Политбюро есть инженерные умы, которые сделали выбор, который, возможно, можно сделать только в авторитарном обществе, или, может быть, мы сами в США могли бы сделать другой выбор?



Насколько это сопоставимо с другими элементами конкуренции или культуры в современном Китае?



Ван. Я думаю, что ключевая ошибка США заключалась в том, что они даже не принимали решения о передаче значительной части производства на аутсорсинг. Политики любят повторять, что Китай украл все рабочие места, - и, конечно, это лишь одна из версий.



Но я думаю, что более точная формулировка такова: с 1990-х годов крупные американские производители активно переносили свое производство в Китай, и правительство США практически ничего не делало, чтобы их сдержать.



Не уверен, был ли это действительно осознанный выбор, сделанный Советом экономических консультантов, консультировавшим Билла Клинтона. Возможно, так и было, но, думаю, это был просто процесс лоббирования бизнеса, который заявлял: "Нам нужно выйти на этот рынок и производить там, где дешевле".



И Коммунистическая партия в 1990-х и 2000-х годах приняла активное решение импортировать продукцию крупных американских производителей - Apple и Tesla.



Если они хотят производить здесь свою продукцию, мы будем полностью рады, если Стив Джобс и Илон Маск обучат наших рабочих и сделают их настолько хорошими, насколько это возможно.



Думаю, это было более осознанное решение инженеров, которые понимали, что им нужно догнать мировой уровень. С существующим уровнем технологий Китая они не могли этого сделать, и они решили обратиться за помощью к американцам.



Даутэт. Если говорить о взглядах Совета экономических консультантов Билла Клинтона или любого другого американского политика, руководившего этим переносом промышленной мощи, то существовало предположение, которое оказалось ложным: экономическое развитие неизбежно приведет к либерализации в Китае и превратит его в демократию. Это повысит вероятность установления мира во всем мире, улучшения отношений между США и Китаем и так далее. По крайней мере, до сих пор это предположение полностью опровергалось.



Но также существовало простое экономическое предположение, предположение свободного трейдера, которое гласило: что ж, если Китай действительно преуспеет в производстве товаров и будет продавать их нам, а наша экономика будет находиться на другом этапе, на другой стадии и будет больше основана на информации и услугах, то до тех пор, пока мы остаемся богатыми, это нормально.



И хотя, очевидно, обширные регионы США пострадали от отношений с Китаем и были опустошены, США остались очень богатыми. Американская экономика, вопреки утверждениям некоторых пессимистов, не является зоной катастрофы.



Итак, кто-то мог задаться вопросом: каковы на самом деле ставки? Для чего Китай строит и инвестирует, помимо собственного обогащения? Какого рода власть ему нужна?



Ван. Думаю, вы абсолютно правы в том, что Америка очень динамична, и я не хочу списывать ее со счетов на данном этапе конкуренции. Думаю, в разные моменты США будут выглядеть слабыми. В разные моменты они будут выглядеть сильными.



Но каковы ставки? Потому что, по-моему, в США по-прежнему широко распространено мнение, что деиндустриализация - это довольно серьезная проблема, и не только для таких регионов, как Пенсильвания или Мичиган, где она ощущается особенно остро.



Также наблюдается довольно очевидная потеря производственного опыта, что отражается в падении состояния ведущих американских производителей. Среди них - Intel, Boeing, детройтские автопроизводители, а теперь все чаще и Tesla.



В последние несколько кварталов, последние несколько лет у них были в основном плохие новости.



Если взглянуть на первые дни пандемии COVID-19, то американские производители тоже не очень хорошо справлялись с производством простых товаров первой необходимости, таких как ватные палочки и хлопковые маски. И они не смогли перестроить свои линии поставок, чтобы наладить выпуск критически важных материалов.



Если взглянуть на оборонно-промышленную базу США, то после того, как США поставили Украине большое количество боеприпасов для самообороны от России, США фактически не смогли восстановить свои запасы боеприпасов.



Если взглянуть на военные корабли ВМС США, то все классы кораблей сейчас отстают от графика.



Даутэт. Давайте на этом остановимся. Вы только что привели два несколько разных примера того, что теряют США. Первый: если Китай станет индустриальным гигантом, а мы - нет, даже если наш ВВП на душу населения сейчас выглядит неплохо, со временем мы неизбежно станем беднее по сравнению с Китаем.



Так ли это? Если мы будем делать ставку на рост в Китае, вы ожидаете этого?



Ван. Такой сценарий возможен. Я не ожидаю, что Китай будет богаче США. Но я думаю, что Китай будет захватывать все больше технологических отраслей будущего, как он уже это сделал. А в апокалиптическом сценарии, когда эти две страны встретятся в огненном пожаре, им понадобится материальная база. Им понадобится база оборонно-промышленного комплекса, чтобы встретиться на поле боя.



Я вижу сценарий, при котором США не смогут объединить усилия для производства беспилотников, кораблей и боеприпасов, а китайцы способны. Так что дело не только в экономике.



Даутэт. Это второй пункт. Я просто хотел поразмышлять об экономической стороне вопроса.



Рассказываем ли мы историю о том, что даже если не будет войны между США и Китаем, среднестатистический американец все равно будет беднее, чем мы были бы в противном случае, в течение длительного периода времени?



Ван. Да. Интересно, сможет ли сфера услуг поглотить еще больше рабочей силы в США. Сейчас около 11% американской рабочей силы занято в обрабатывающей промышленности. Значительная часть остальных - в сфере услуг.



Могут ли США стать великой державой, если гораздо больше людей будет работать в Голливуде, Кремниевой долине, на Уолл-стрит, в здравоохранении и консалтинге? Возможен ли такой сценарий? Если в Кремниевой долине будет много людей, пытающихся создать искусственный интеллект, думаю, начинающим специалистам будет гораздо сложнее найти работу во многих из этих сфер услуг и знаний.



Поэтому я не слишком оптимистичен в отношении того, что многие люди смогут заниматься производством в США, но я думаю, что существуют также жесткие ограничения на то, сколько услуг может поглотить, и именно здесь экономика заставляет меня нервничать.



Даутэт. Хорошо. Итак, существует вероятность экономического спада в США, но затем возникает прямой конфликт великих держав, в котором, как вы совершенно прямо говорите, США все больше рискуют потерять свое положение ведущей военной державы в мире. В таком положении мы, скорее всего, проиграем войну Китаю.



Думаете ли вы, что мы проиграем войну Китаю, если начнем войну в ближайшие пять лет?



Ван. Я не могу сказать, проиграют ли США. Я не военный аналитик. Мне интересно, смогут ли США победить на поле боя, потому что все зависит от поля боя.



Если Пекин намерен доминировать над островным государством Тайвань, которое находится всего в нескольких сотнях миль от его берегов, и если он не намерен делать что-то вроде захвата Гуама или Гавайев, то я думаю, вполне возможно, что Китай сможет довольно быстро сокрушить Тайвань, а ВМС США не смогут зайти так далеко, чтобы освободить и сохранить безопасность и целостность Тайваня.



Я определенно не вижу сценария, при котором США попытаются вторгнуться в материковый Китай и занять его территорию. И я не вижу, чтобы китайцы когда-либо пытались захватить Лос-Анджелес в Калифорнии.



Так что все зависит от поля боя. Но, безусловно, я считаю, что мы не сможем выиграть войну без беспилотников и боеприпасов. И сейчас, похоже, США не способны производить их в больших количествах.



Даутет. Что такое Китай с точки зрения этого вопроса о поле боя? Китай строится прежде всего для того, чтобы стать мировой сверхдержавой, преемницей США, а до этого - Великобритании? Или же он строится прежде всего ради идеи самодостаточной восточноазиатской цивилизации, которая объединяется на Тайване и может запугивать Вьетнам и так далее, но при этом принципиально не пытается делать то, что США делали последние несколько десятилетий?



Какова ваша позиция по этим двум вариантам?



Ван. Я думаю, что это предмет серьезных споров среди специалистов, которые изучают чайные листья и пытаются прочитать мысли Пекина.



Контраст между этими двумя большими бинарными ситуациями заключается в следующем: хочет ли Китай полностью вытеснить США с позиции мировой сверхдержавы - не только в технологическом плане, но и в финансовом, и в дипломатическом плане, и практически во всем остальном, в чем хороши США?



Или же он хочет отступить и снова стать Небесной империей, как когда-то называла себя династия Цин, - закрыть двери перед всеми варварами, захватить Тайвань, поскольку это необходимо для достижения целей Мао в Гражданской войне, и в основном доминировать над своими ближайшими соседями?



Я считаю, что Китай ближе к последнему варианту, ближе к статусу спокойной империи, которую не волнуют сумасшедшие американцы за его пределами.



Но я думаю, что тогда вопрос должен звучать примерно так: если Китай способен полностью доминировать над своими ближайшими соседями в Восточной Азии - такими странами, как Филиппины, Вьетнам и Малайзия, - настолько, что он способен заставить лидеров этих государств пресмыкаться перед императором в Пекине, насколько это, в частности, угрожает американским интересам, и насколько Америка должна действительно чувствовать необходимость защищать эти регионы от этой потенциальной угрозы?



У меня нет четкой точки зрения на этот счет. В основном, я думаю, что Китай стремится к некой физической мощи в плане производственной мощи. Не думаю, что он является великой сверхдержавой в плане культурного производства. И, по-моему, их возможности в основном ограничены сферой физического производства.



Даутэт. Думаете ли вы, что гонка искусственного интеллекта изменит ситуацию или, может быть, определит, в каком направлении может пойти мощь Китая?



Ван. Я настроен скептически. Я провожу много времени в Кремниевой долине, поскольку являюсь сотрудником Института Гувера, и иногда общаюсь с "ботаниками", которые хотят построить Бога в коробке.



И я думаю, что они хотят создать некий эсхатон, в котором мир закончится где-то в 2027 году. И у них нет четкого видения событий после 2027 года.



Я вижу, что США и Китай - это гигантские страны, которые все чаще сталкиваются рогами, хотя и не всегда, и которые не собираются просто утонуть в Тихом океане или где-то еще. Они обе - очень сильные державы, стремящиеся сохранить свой престиж и власть.



Думаю, они будут десятилетиями смотреть друг на друга свысока. И я не думаю, что возможен сценарий, хоть сколько-нибудь похожий на повторение Советского Союза, когда одна из стран просто рухнет.



Я думаю, что конкуренция - это надолго, и чем раньше мы откажемся от идеи, что все будет определяться только одной технологией, тем больше останется лишь один культурный продукт, а не что-то одно. Это долгосрочная гонка, рассчитанная на десятилетия.



***



Откровенная и поучительная беседа.



Особенно для осознания того, что произошло с нашей страной.



И пониманием того, куда двигаться дальше.



Конечно, Советский Союз не "просто рухнул".



У СССР была возможность развиваться гораздо более быстрыми темпами, чем сейчас развивается Китай.



А у КПСС была возможность стать "партией инженеров" более мощной, чем сейчас является КПК.



Кибернетика, искусственный интеллект в Советском Союзе в 60 – 70 х г.г. опережали наработки американских ученых.



Это признавали сами американские ученые, в том числе и создатель кибернетики Норберт Винер.



Великий советский ученый Виктор Михайлович Глушков разработал предельно четкую программу по алгоритмизации всей системы управления СССР. Он фактически согласовал ее с Брежневым и Косыгиным.



Но партократы у власти и в партии заблокировали прорыв технократов (или "инженеров", как их называет Ван).



Потом была попытка команды ученых и практиков, которую возглавлял Побиск Георгиевич Кузнецов.



И опять технократов – "инженеров" к управлению страной не допустили.



В результате – обрушение страны.



Но сейчас, спустя десятилетия после этой трагедии, есть наглядный опыт нашего главного союзника – Китая.



Есть никогда не исчезающий российский научный потенциал.



И есть возрождающийся производственно – мобилизационный ресурс, как показали годы СВО.



Поэтому Россия будет жить и развиваться.

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757396340





