Что изменится в системе образования Узбекистана

Представлены предложения по развитию системы образования

https://president.uz/

08.09.2025



Президент Шавкат Мирзиеев 8 сентября ознакомился с презентацией по вопросам реформирования системы образования.



В нашей стране последовательно развиваются все звенья образования. Строятся новые учебные заведения, оснащенные современным оборудованием, создаются условия для получения качественных знаний. Обновляются учебные программы, внедряются передовые методики.



В этом непрерывном процессе особое значение имеют вопросы специализированного образования, поддержки талантов и профессиональной ориентации детей.



На презентации были представлены планы и меры по этим направлениям.



Духовно-воспитательная работа является неотъемлемой частью образования. Однако в разных учреждениях к ней подходят по-разному, а единой системы для организации досуга учащихся, раскрытия их способностей и талантов пока нет.



Поэтому была разработана единая концепция национальной идеи, охватывающая все уровни образования от дошкольного до высшего. Она станет образцом для проведения духовно-просветительских мероприятий. В результате такие работы будут проходить системно и качественно, а учащихся не будут перегружать лишними мероприятиями.



Кроме того, будет создана единая вертикальная система для организации досуга школьников, раскрытия их способностей и устремлений. В этой связи на базе детской школы "Баркамол авлод", Республиканского центра учащейся молодежи и общества физической культуры и спорта "Ешлик" будут созданы центры "Келажак". В школах появится должность советника по поддержке инициатив учащихся.



За последние восемь лет количество мест в детских садах увеличено на 2,5 миллиона, охват дошкольным образованием достиг 78 процентов. Для дальнейшего расширения планируется ежегодно создавать еще по 20 тысяч мест.



При строительстве новых многоквартирных домов будет учитываться необходимость возведения детских садов в соответствии с численностью жителей. Для специалистов со средним специальным образованием, работающих в детских садах, будут внедрены дуальное обучение и система повышения квалификации.



В районах и городах, где охват дошкольным образованием ниже 80 процентов, будет поддерживаться участие частного сектора. В частности, планируется разрешить строительство детских садов на пустующих площадях школ и детсадов на основе государственно-частного партнерства. Земельные участки предпринимателям будут предоставляться бесплатно с условием сохранения профиля деятельности и льготные кредиты сроком до 7 лет.



В 2026–2028 годах в 14 регионах страны планируется создать сеть дошкольных учреждений "Янги авлод" с инновационными центрами развития детей.



Исходя из текущих и будущих потребностей экономики, Президентом была поставлена задача развивать технические и инженерные направления. В соответствии с этим в системе Агентства специализированных образовательных учреждений в 14 регионах страны создаются инженерные школы. Прием в эти школы будет проводиться на конкурсной основе, обучение – за счет государственного бюджета. В них внедряется программа инженерного образования на основе опыта Университета "Новый Узбекистан" и специализированной школы имени Мирзо Улугбека. Учебный процесс будет организован по пятилетней программе на основе модели STEM.



С 2026 года ежегодно среди общеобразовательных школ будет проводиться национальный конкурс "Лучшая инженерная школа" на приз Президента Республики Узбекистан.



Для улучшения преподавания естественных наук во всех регионах будут созданы специализированные школы. Опорной школой в этом направлении станет ташкентская школа имени Абу Али ибн Сины.



В Ташкенте откроются филиал Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, Технический университет "TashTech" и Алмалыкский государственный технический институт.



Еще одна новация направлена на поддержку молодых людей, избравших педагогическую профессию. До настоящего времени в этой сфере не существовало отдельной государственной стипендии.



В связи с этим с текущего учебного года учреждается Государственная стипендия имени Абдуллы Авлони для студентов педагогических вузов. Она будет назначаться студентам 3–4 курсов бакалавриата, стимулируя их к учебе и научным исследованиям.



На совещании также были представлены планы в сфере науки и инноваций.



В системе послевузовского образования будут усовершенствованы механизмы подготовки кадров с учеными степенями. В частности, квоты на докторантуру будут определяться исходя из приоритетных направлений развития страны.



Будет усилена роль Академии наук в развитии перспективных научных направлений, проведении фундаментальных, прикладных и инновационных исследований, а также в практическом внедрении их результатов.



Президент одобрил представленные предложения и подписал соответствующие документы, дав поручения обеспечить системное и качественное выполнение намеченных задач.

