 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 09.09.2025
09:42  "Росатом" и "Газпром" готовятся к выпуску "панда-облигаций" в Китае
09:28  Что изменится в системе образования Узбекистана
08:39  Пекин восходит на мировой трон? Китайские "инженеры" против американских "юристов", - Владимир Овчинский
08:24  Токаев предлагает однопалатный парламент и готовит почву для транзита власти, - Виктория Панфилова
00:05  Русские войска сломали еще один наступательный кулак ВСУ в битве у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 8 сентября
Понедельник, 08.09.2025
21:40  Снежный барс станет национальным символом Кыргызстана - разработан логотип
21:24  В Казахстане оживлять предпринимательскую инициативу будет Центр регуляторного интеллекта
19:51  Интервью с Асель Кадыровой, назначение которой главным детским неврологом Киргизии вызвало скандал
12:59  Коммерсант: Эффект бумеранга. Какова истинная причина экономической стагнации ЕС
12:48  СП: Что должно произойти, чтобы Грузия повернулась к России передом, а к Европе задом
12:42  Российская электроэнергия поможет странам Центральной Азии сократить водный дефицит, - Владимир Прохватилов
12:39  Трампа ждут с визитом в Самарканде, - Виктория Панфилова
12:22  Южноазиатское поле интриг. Индия не спешит идти на разрыв с США, - Сергей Кожемякин
03:56  НОАК прокомментировала заплыв военных кораблей Канады и Австралии в Тайваньском проливе
02:31  ВВП Таджикистана за 5 лет вырос более чем в 2 раза
01:02  "Росатом" открывает для Казахстана путь к энергетической независимости, - Анна Кряжева
00:40  Садыр Жапаров: За год очистили страну от ОПГ, но 5 лет не можем одолеть коррупцию
00:05  Бои у Доброполья определят исход всей летней кампании ВС РФ – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 07.09.2025
23:03  "Ты хоть слышал, что я тут говорю?" Как глава ГКНБ Ташиев избавил подчиненного от телефона (видео)
22:42  Зеленый блэкаут и милитаризация Евросоюза, - Олег Сергеев
19:14  Войска НАТО на Украине не понадобятся: США нащупали слабое место России, - Кирилл Стрельников
16:30  Узбекистан направил Афганистану 300 тонн гуманитарной помощи после разрушительного землетрясения
16:05  "Улитка пересекла бы Украину быстрее". Парадокс западной риторики о России
15:12  Сказки как элемент национальной безопасности. Вместо сакральных формул взросления детям подсовывают схемы самоуничтожения, - Дмитрий Орехов
14:04  Известия: Сцена для политических представлений. ООН находится в глубоком кризисе
13:26  ПолитНавигатор: НАТО в Приднестровье. Лондонский сценарий
03:45  В Узбекистане разрешили использовать имя в качестве госномера авто
02:54  Как Россия переиграла Японию в 1905 году в Портсмуте, - Станислав Смирнов
01:37  infoBRICS: Зеленский боится встречи с Путиным с глазу на глаз
Суббота, 06.09.2025
23:31  Правительство Монголии и российский "Газпром" подписали Меморандум по газификации Улан-Батора
20:38  Озвучены планы США на вытеснение России из Китая и Средней Азии, - Анатолий Лапин
14:52  Американист объяснил переименование Пентагона в "Министерство наступления"
14:38  Взгляд: Британия возвращается в состояние нищего острова XVII века
03:09  Агентство Казахстана по атомной энергии готовит всенародный конкурс по выбору названия АЭС
00:05  Начался решающий этап встречного сражения у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 5 сентября
Пятница, 05.09.2025
23:30  Горел Восток ведущей новой. Репортаж Андрея Колесникова с заседания ВЭФа
20:12  МК: Шиш вам, а не войска стран НАТО на Украине!
19:05  Алан Нанн Мэй – забытый советский шпион, - П.В.Густерин
14:39  Profinance: США шантажом заставляют Японию инвестировать $550 млрд в проекты Трампа
12:55  АиФ: На слово верить никому нельзя. Песков рассказал, сколько будет идти СВО
12:42  Гуру йоги Свами Рамдев призвал индийцев бойкотировать Колу и Макдоналдс
10:48  Михаил Делягин: Кто будет "рулить" миром, решает не Кремль или Белый дом, а бочка нефти
04:09  Президент Узбекистана призвал усилить голос ШОС, потому что международное право мертво, - Бахтиер Эргашев
04:04  Первый казахстанский фильм-катастрофу Qaitadan показали в Астане
03:33  КП: Мерц оказался обычным "фрицем"
00:46  Узбекистан расширяет партнерство с ЕС, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ резко вклинились в оборону ВСУ в Купянске – итоговая сводка Readovka за 4 сентября
Четверг, 04.09.2025
21:19  "Монстры Сталина". Парад четырех союзных армий в Берлине 7 сентября 1945 (история)
14:03  Забытые Трампом: почему Грузии не удается восстановить отношения с США, - Игорь Кармазин
13:06  Саммит ШОС и Запад: укрощение строптивого, или Гонка со временем, - Александр Яковенко
09:49  Нацбанк Казахстана предупреждает об активизации телефонного и интернет-мошенничества
04:10  В Киргизии город Джалал-Абад переименуют в Манас. Расходы планируют считать после принятия закона
03:36  Американские искатели редкоземельных металлов окапываются в Казахстане, - Виктория Панфилова
02:40  История японских пленных в Узбекистане - от Квантунской армии до мирной жизни
02:00  КТЖ запустило новый формат флекситанков для перевозки растительного масла в Китай
00:49  Рабы ненависти. Этого Европа и Америка России не простят, - Антон Трофимов
00:40  Девять лет без Каримова. Как в Узбекистане вспоминают первого президента (видео)
00:05  ВС РФ добивают окруженный восточнее Мирнограда батальон ВСУ – итоговая сводка Readovka за 3 сентября
Среда, 03.09.2025
22:21  МК: монгольские мудрецы объяснили, когда на Земле наступит мир
22:00  Мировой порядок впервые меняется мирным путем, - Тимофей Бордачев
17:05  TAC: "Великой Америке" Европа осточертела
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Что изменится в системе образования Узбекистана
09:28 09.09.2025

Глава республики ознакомился с презентацией по вопросам реформирования системы образования, одобрил представленные предложения и поручил обеспечить системное и качественное выполнение намеченных задач.

ТАШКЕНТ, 9 сен - Sputnik. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву представили единую концепцию национальной идеи, охватывающую все уровни образования от дошкольного до высшего, сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечалось, духовно-воспитательная работа - неотъемлемая часть образования. Однако в разных учреждениях к ней подходят по-своему, а единой системы для организации досуга учащихся, раскрытия их способностей и талантов в республике пока нет.

В связи с этим концепцию национальной идеи разработали как образец для проведения духовно-просветительских мероприятий. Эту работу будут вести системно и качественно, а учащихся не будут перегружать лишними мероприятиями.

Также для организации досуга школьников появится единая вертикальная система.

"В этой связи на базе детской школы "Баркамол авлод", Республиканского центра учащейся молодежи и общества физической культуры и спорта "Ешлик" будут созданы центры "Келажак". В школах появится должность советника по поддержке инициатив учащихся", - говорится в сообщении.

Увеличится охват дошкольным образованием

- Ежегодно планируют создавать по 20 тыс. мест в детских садах.

- При строительстве новых многоквартирных домов будут учитывать необходимость возведения детских садов в соответствии с численностью жителей.

- Для специалистов со средним специальным образованием, работающих в детсадах, внедрят дуальное обучение и систему повышения квалификации.

- В районах и городах с охватом дошкольным образованием ниже 80% будут поддерживать участие частного сектора.

"В частности, планируется разрешить строительство детских садов на пустующих площадях школ и детсадов на основе государственно-частного партнерства. Земельные участки предпринимателям будут предоставляться бесплатно с условием сохранения профиля деятельности и льготные кредиты сроком до 7 лет", - говорится в сообщении.

- В 2026–2028 годы в 14 регионах республики планируют создать сеть дошкольных учреждений "Янги авлод" с инновационными центрами развития детей.

Развитие технических и инженерных направлений

- В системе Агентства специализированных образовательных учреждений в 14 регионах страны создают инженерные школы. Принимать в них будут на конкурсной основе, обучать - за счет госбюджета. В них внедрят программу инженерного образования на основе опыта Университета "Новый Узбекистан" и специализированной школы имени Мирзо Улугбека. Учебный процесс организуют по пятилетней программе на основе модели STEM.

- С 2026 года ежегодно среди общеобразовательных школ будут проводить национальный конкурс "Лучшая инженерная школа" на приз президента Узбекистана.

- Для улучшения преподавания естественных наук во всех регионах появятся специализированные школы. Опорной в этом направлении станет ташкентская школа имени Абу Али ибн Сины.

- В Ташкенте откроют филиал Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, Технический университет "TashTech" и Алмалыкский государственный технический институт.

Поддержка будущих педагогов

С текущего учебного года учреждается Государственная стипендия имени Абдуллы Авлони для студентов педвузов. Она предназначена для студентов 3-4 курсов бакалавриата, мотивируя их к учебе и научным исследованиям.

До настоящего времени в этой сфере не существовало отдельной государственной стипендии.

Планы в сфере науки и инноваций

- В системе послевузовского образования усовершенствуют механизмы подготовки кадров с учеными степенями.

"В частности, квоты на докторантуру будут определяться исходя из приоритетных направлений развития страны", - говорится в сообщении.

- Усилят роль Академии наук в развитии перспективных научных направлений, проведении фундаментальных, прикладных и инновационных исследований, а также в практическом внедрении их результатов.

Президент одобрил представленные предложения, подписал соответствующие документы и поручил обеспечить системное и качественное выполнение намеченных задач.

***

Представлены предложения по развитию системы образования
https://president.uz/
08.09.2025

Президент Шавкат Мирзиеев 8 сентября ознакомился с презентацией по вопросам реформирования системы образования.

В нашей стране последовательно развиваются все звенья образования. Строятся новые учебные заведения, оснащенные современным оборудованием, создаются условия для получения качественных знаний. Обновляются учебные программы, внедряются передовые методики.

В этом непрерывном процессе особое значение имеют вопросы специализированного образования, поддержки талантов и профессиональной ориентации детей.

На презентации были представлены планы и меры по этим направлениям.

Духовно-воспитательная работа является неотъемлемой частью образования. Однако в разных учреждениях к ней подходят по-разному, а единой системы для организации досуга учащихся, раскрытия их способностей и талантов пока нет.

Поэтому была разработана единая концепция национальной идеи, охватывающая все уровни образования от дошкольного до высшего. Она станет образцом для проведения духовно-просветительских мероприятий. В результате такие работы будут проходить системно и качественно, а учащихся не будут перегружать лишними мероприятиями.

Кроме того, будет создана единая вертикальная система для организации досуга школьников, раскрытия их способностей и устремлений. В этой связи на базе детской школы "Баркамол авлод", Республиканского центра учащейся молодежи и общества физической культуры и спорта "Ешлик" будут созданы центры "Келажак". В школах появится должность советника по поддержке инициатив учащихся.

За последние восемь лет количество мест в детских садах увеличено на 2,5 миллиона, охват дошкольным образованием достиг 78 процентов. Для дальнейшего расширения планируется ежегодно создавать еще по 20 тысяч мест.

При строительстве новых многоквартирных домов будет учитываться необходимость возведения детских садов в соответствии с численностью жителей. Для специалистов со средним специальным образованием, работающих в детских садах, будут внедрены дуальное обучение и система повышения квалификации.

В районах и городах, где охват дошкольным образованием ниже 80 процентов, будет поддерживаться участие частного сектора. В частности, планируется разрешить строительство детских садов на пустующих площадях школ и детсадов на основе государственно-частного партнерства. Земельные участки предпринимателям будут предоставляться бесплатно с условием сохранения профиля деятельности и льготные кредиты сроком до 7 лет.

В 2026–2028 годах в 14 регионах страны планируется создать сеть дошкольных учреждений "Янги авлод" с инновационными центрами развития детей.

Исходя из текущих и будущих потребностей экономики, Президентом была поставлена задача развивать технические и инженерные направления. В соответствии с этим в системе Агентства специализированных образовательных учреждений в 14 регионах страны создаются инженерные школы. Прием в эти школы будет проводиться на конкурсной основе, обучение – за счет государственного бюджета. В них внедряется программа инженерного образования на основе опыта Университета "Новый Узбекистан" и специализированной школы имени Мирзо Улугбека. Учебный процесс будет организован по пятилетней программе на основе модели STEM.

С 2026 года ежегодно среди общеобразовательных школ будет проводиться национальный конкурс "Лучшая инженерная школа" на приз Президента Республики Узбекистан.

Для улучшения преподавания естественных наук во всех регионах будут созданы специализированные школы. Опорной школой в этом направлении станет ташкентская школа имени Абу Али ибн Сины.

В Ташкенте откроются филиал Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, Технический университет "TashTech" и Алмалыкский государственный технический институт.

Еще одна новация направлена на поддержку молодых людей, избравших педагогическую профессию. До настоящего времени в этой сфере не существовало отдельной государственной стипендии.

В связи с этим с текущего учебного года учреждается Государственная стипендия имени Абдуллы Авлони для студентов педагогических вузов. Она будет назначаться студентам 3–4 курсов бакалавриата, стимулируя их к учебе и научным исследованиям.

На совещании также были представлены планы в сфере науки и инноваций.

В системе послевузовского образования будут усовершенствованы механизмы подготовки кадров с учеными степенями. В частности, квоты на докторантуру будут определяться исходя из приоритетных направлений развития страны.

Будет усилена роль Академии наук в развитии перспективных научных направлений, проведении фундаментальных, прикладных и инновационных исследований, а также в практическом внедрении их результатов.

Президент одобрил представленные предложения и подписал соответствующие документы, дав поручения обеспечить системное и качественное выполнение намеченных задач.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757399280


Новости Казахстана
- Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана
- Маулен Ашимбаев: Сенат окажет всестороннюю поддержку реализации Послания Главы государства
- Заявление Национального совета Демократической партии "Ақ жол"
- Новое назначение
- Из Турции возвращен казахстанец, подозреваемый в крупном мошенничестве
- АФМ выявлены преступные схемы получения социальных выплат на сумму свыше 1 млрд тенге
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 сентября 2025 года №982
- Мажилис рассмотрит Конвенцию Международной организации труда о минимальной заработной плате
- От имени Президента вручены государственные награды работникам нефтегазовой отрасли
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  