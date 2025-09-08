"Росатом" и "Газпром" готовятся к выпуску "панда-облигаций" в Китае

"Росатом" и "Газпром" готовятся к выпуску облигаций в Китае



Такие планы возникли после визита президента РФ Владимира Путина в Китай.



Крупнейшие российские компании, включая атомную корпорацию "Росатом" и газовый концерн "Газпром", изучают возможность продажи "панда-облигаций", деноминированных в юанях, сообщил 8 сентября Reuters со ссылкой на источники в компаниях. Западные рынки капитала остаются закрытыми для России.



