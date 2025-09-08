 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Вторник, 09.09.2025
"Росатом" и "Газпром" готовятся к выпуску "панда-облигаций" в Китае
09:42 09.09.2025

"Росатом" и "Газпром" готовятся к выпуску облигаций в Китае

08.09.2025 23:10

Такие планы возникли после визита президента РФ Владимира Путина в Китай.

Крупнейшие российские компании, включая атомную корпорацию "Росатом" и газовый концерн "Газпром", изучают возможность продажи "панда-облигаций", деноминированных в юанях, сообщил 8 сентября Reuters со ссылкой на источники в компаниях. Западные рынки капитала остаются закрытыми для России.



Однако Министерство финансов России предпочло бы, чтобы суверенные облигации, деноминированные в юанях, выпускались в России, а не панда-бонды в Китае, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник. Министерство финансов намерено предоставить инвесторам из материкового Китая прямую связь с Россией через депозитарный мост, чтобы повысить ликвидность юаня на российском рынке, добавили в министерстве.

Financial Times сообщила в понедельник, 8 сентября, что Китай готовится вновь открыть свой внутренний рынок облигаций для крупных российских энергетических компаний, поскольку председатель КНР Си Цзиньпин и российский лидер Владимир Путин углубляют свое партнерство "без ограничений".

Когда Путин посетил Китай на прошлой неделе, он призвал к созданию совместной финансовой инфраструктуры для стран "глобального Юга" и предложил членам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) продавать совместные облигации.

В пятницу китайское рейтинговое агентство CSCI Pengyuan присвоило "Газпрому", обладающему крупнейшими в мире запасами природного газа, наивысший рейтинг AAA. Это открывает путь для потенциального выпуска долговых обязательств на внутреннем рынке облигаций Китая.

Представитель компании сообщил, что "Росатом" также готовится выпустить в Китае облигации, номинированные в юанях.

Финансовый директор Илья Ребров сообщил изданию "Росатома" в августе, что наблюдательный совет одобрил планы по привлечению финансирования за рубежом, а также сообщил о начале подготовки к выпуску облигаций в юанях для энергоблока "Атомэнергопрома".

В апреле "Атомэнергопром" сообщил о получении рейтинга "ААА" со "стабильным" прогнозом от китайского рейтингового агентства Dagong Global Credit Rating.

"В принципе, мы видим интерес со стороны российских эмитентов облигаций, не только „Росатома", но и других", - заявил в понедельник заместитель министра финансов России Иван Чебесков, сообщает РИА Новости.

Однако любые российские облигации по-прежнему будут требовать одобрения китайских регулирующих органов, в то время как покупателям любых потенциальных российских корпоративных юаневых облигаций придется взвесить риск вторичных санкций США и Европы.

"Для Китая существует риск столкнуться с вторичными санкциями, и китайские банки не решаются заключать сделки, которые могут быть расценены как нарушение санкций или ослабление их эффекта", - отметил аналитик Danske Bank Аллан фон Мерен.

КИТАЙСКИЕ "ПАНДА-ОБЛИГАЦИИ" ДЛЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

По данным Deutsche Bank, рынок панда-облигаций (облигаций некитайского эмитента, номинированных в юанях) продемонстрировал рекордный рост в 2023 и 2024 годах, что было обусловлено геополитической напряженностью.

Тем не менее ни одна российская компания не продавала панда-облигации с начала конфликта на Украине, а до этого их продавала только одна российская компания - производитель алюминия "Русал".

Компании продавали облигации, номинированные в юанях, на собственном, не слишком широком внутреннем рынке России, в то время как юань стал самой торгуемой иностранной валютой в стране. Однако рынки облигаций Китая предлагают гораздо более обширный потенциал для капитала.

После присвоения "Газпрому" рейтинга "ААА" заместитель председателя правления Фамиль Садыгов заявил, что рейтинг подтверждает "финансовую устойчивость „Газпрома" и свидетельствует о высокой кредитоспособности компании".

По словам источника, близкого к "Газпрому" и непосредственно владеющего информацией о ситуации, долгосрочный рейтинг эмитента "Газпрома" не обязательно приведет к скорому выпуску облигаций, деноминированных в юанях.

"Пока нет определенности по выпуску облигаций. Получение рейтинга дает возможность выйти на рынок при необходимости. Это работа на перспективу", - сказал источник.

По словам аналитика Кирилла Лысенко из "Эксперт РА", самого авторитетного рейтингового агентства России, для выпуска облигаций все равно потребуется одобрение китайских регулирующих органов, которые учтут геополитические риски, и этот процесс может занять годы.

"Китайские регуляторы и финансовые институты в любой момент могут подвергнуться усилению давления в виде вторичных санкций со стороны крупнейших западных экономик", - заявил Лысенко.

Рейтинг "ААА" со стабильным прогнозом был присвоен "Газпрому" сразу после того, как Россия и Китай дали свое одобрение " Силе Сибири-2" - масштабному проекту газопровода, который соединит две страны в их стремлении снизить экономическую зависимость от Запада.

"Газпром" не может привлекать финансирование в США или Европе, но не попал под блокирующие санкции США. "Росатом" не находится под санкциями США, хотя его высшее руководство находится под санкциями.

Анализируя перспективы "Газпрома" и приводя свое рейтинговое решение, CSCI Pengyuan указала на "высокие геополитические риски".

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Reuters.

Источник - ProFinance.Ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757400120


