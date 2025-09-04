В Киргизии назвали цену переименования города Джалал-Абада в Манас

15:41 09.09.2025

Стала известна сумма затрат, связанных с переименованием Джалал-Абада



БИШКЕК, 9 сен - Sputnik. Затраты, связанные с переименованием города Джалал-Абада в Манас, составят примерно 15 миллионов сомов, сообщили в кабинете министров.



Деньги выделит мэрия Джалал-Абада как инициатор. Их направят на замену флагштока "Джалал-Абад", изменение вывесок и названий в городе, замену печатей, смену почтового адреса, регистрацию положений городских служб и организаций. Мэрии дают полгода на выполнение этих работ (после принятия закона).



Сегодня профильный комитет Жогорку Кенеша одобрил законопроект о переименовании в трех чтениях. Документ рассматривается как срочный, его, возможно, рассмотрят на заседании парламента на этой неделе.



