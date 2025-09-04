 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Вторник, 09.09.2025
17:28  Послание президента Токаева народу: "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта"
17:03  Лауреатами премии мира им. Толстого стали главы Киргизии, Таджикистана и Узбекистана
16:28  Kun.uz: Каримов и Рахмон: история конфликта и его первопричины
16:15  В какой стране ЕАЭС средняя зарплата выросла больше всего?
15:41  В Киргизии назвали цену переименования города Джалал-Абада в Манас
09:42  "Росатом" и "Газпром" готовятся к выпуску "панда-облигаций" в Китае
09:28  Что изменится в системе образования Узбекистана
08:39  Пекин восходит на мировой трон? Китайские "инженеры" против американских "юристов", - Владимир Овчинский
08:24  Токаев предлагает однопалатный парламент и готовит почву для транзита власти, - Виктория Панфилова
00:05  Русские войска сломали еще один наступательный кулак ВСУ в битве у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 8 сентября
Понедельник, 08.09.2025
21:40  Снежный барс станет национальным символом Кыргызстана - разработан логотип
21:24  В Казахстане оживлять предпринимательскую инициативу будет Центр регуляторного интеллекта
19:51  Интервью с Асель Кадыровой, назначение которой главным детским неврологом Киргизии вызвало скандал
12:59  Коммерсант: Эффект бумеранга. Какова истинная причина экономической стагнации ЕС
12:48  СП: Что должно произойти, чтобы Грузия повернулась к России передом, а к Европе задом
12:42  Российская электроэнергия поможет странам Центральной Азии сократить водный дефицит, - Владимир Прохватилов
12:39  Трампа ждут с визитом в Самарканде, - Виктория Панфилова
12:22  Южноазиатское поле интриг. Индия не спешит идти на разрыв с США, - Сергей Кожемякин
03:56  НОАК прокомментировала заплыв военных кораблей Канады и Австралии в Тайваньском проливе
02:31  ВВП Таджикистана за 5 лет вырос более чем в 2 раза
01:02  "Росатом" открывает для Казахстана путь к энергетической независимости, - Анна Кряжева
00:40  Садыр Жапаров: За год очистили страну от ОПГ, но 5 лет не можем одолеть коррупцию
00:05  Бои у Доброполья определят исход всей летней кампании ВС РФ – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 07.09.2025
23:03  "Ты хоть слышал, что я тут говорю?" Как глава ГКНБ Ташиев избавил подчиненного от телефона (видео)
22:42  Зеленый блэкаут и милитаризация Евросоюза, - Олег Сергеев
19:14  Войска НАТО на Украине не понадобятся: США нащупали слабое место России, - Кирилл Стрельников
16:30  Узбекистан направил Афганистану 300 тонн гуманитарной помощи после разрушительного землетрясения
16:05  "Улитка пересекла бы Украину быстрее". Парадокс западной риторики о России
15:12  Сказки как элемент национальной безопасности. Вместо сакральных формул взросления детям подсовывают схемы самоуничтожения, - Дмитрий Орехов
14:04  Известия: Сцена для политических представлений. ООН находится в глубоком кризисе
13:26  ПолитНавигатор: НАТО в Приднестровье. Лондонский сценарий
03:45  В Узбекистане разрешили использовать имя в качестве госномера авто
02:54  Как Россия переиграла Японию в 1905 году в Портсмуте, - Станислав Смирнов
01:37  infoBRICS: Зеленский боится встречи с Путиным с глазу на глаз
Суббота, 06.09.2025
23:31  Правительство Монголии и российский "Газпром" подписали Меморандум по газификации Улан-Батора
20:38  Озвучены планы США на вытеснение России из Китая и Средней Азии, - Анатолий Лапин
14:52  Американист объяснил переименование Пентагона в "Министерство наступления"
14:38  Взгляд: Британия возвращается в состояние нищего острова XVII века
03:09  Агентство Казахстана по атомной энергии готовит всенародный конкурс по выбору названия АЭС
00:05  Начался решающий этап встречного сражения у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 5 сентября
Пятница, 05.09.2025
23:30  Горел Восток ведущей новой. Репортаж Андрея Колесникова с заседания ВЭФа
20:12  МК: Шиш вам, а не войска стран НАТО на Украине!
19:05  Алан Нанн Мэй – забытый советский шпион, - П.В.Густерин
14:39  Profinance: США шантажом заставляют Японию инвестировать $550 млрд в проекты Трампа
12:55  АиФ: На слово верить никому нельзя. Песков рассказал, сколько будет идти СВО
12:42  Гуру йоги Свами Рамдев призвал индийцев бойкотировать Колу и Макдоналдс
10:48  Михаил Делягин: Кто будет "рулить" миром, решает не Кремль или Белый дом, а бочка нефти
04:09  Президент Узбекистана призвал усилить голос ШОС, потому что международное право мертво, - Бахтиер Эргашев
04:04  Первый казахстанский фильм-катастрофу Qaitadan показали в Астане
03:33  КП: Мерц оказался обычным "фрицем"
00:46  Узбекистан расширяет партнерство с ЕС, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ резко вклинились в оборону ВСУ в Купянске – итоговая сводка Readovka за 4 сентября
Четверг, 04.09.2025
21:19  "Монстры Сталина". Парад четырех союзных армий в Берлине 7 сентября 1945 (история)
14:03  Забытые Трампом: почему Грузии не удается восстановить отношения с США, - Игорь Кармазин
13:06  Саммит ШОС и Запад: укрощение строптивого, или Гонка со временем, - Александр Яковенко
09:49  Нацбанк Казахстана предупреждает об активизации телефонного и интернет-мошенничества
04:10  В Киргизии город Джалал-Абад переименуют в Манас. Расходы планируют считать после принятия закона
03:36  Американские искатели редкоземельных металлов окапываются в Казахстане, - Виктория Панфилова
02:40  История японских пленных в Узбекистане - от Квантунской армии до мирной жизни
02:00  КТЖ запустило новый формат флекситанков для перевозки растительного масла в Китай
00:49  Рабы ненависти. Этого Европа и Америка России не простят, - Антон Трофимов
Архив
В Киргизии назвали цену переименования города Джалал-Абада в Манас
15:41 09.09.2025

Стала известна сумма затрат, связанных с переименованием Джалал-Абада

БИШКЕК, 9 сен - Sputnik. Затраты, связанные с переименованием города Джалал-Абада в Манас, составят примерно 15 миллионов сомов, сообщили в кабинете министров.

Деньги выделит мэрия Джалал-Абада как инициатор. Их направят на замену флагштока "Джалал-Абад", изменение вывесок и названий в городе, замену печатей, смену почтового адреса, регистрацию положений городских служб и организаций. Мэрии дают полгода на выполнение этих работ (после принятия закона).

Сегодня профильный комитет Жогорку Кенеша одобрил законопроект о переименовании в трех чтениях. Документ рассматривается как срочный, его, возможно, рассмотрят на заседании парламента на этой неделе.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757421660


