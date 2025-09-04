В какой стране ЕАЭС средняя зарплата выросла больше всего?

16:15 09.09.2025

ДУШАНБЕ, 9 сен - Sputnik. В государствах, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) увеличилась среднемесячная номинальная и реальная зарплаты.



Данные по зарплатам в Беларуси, России, Армении, Казахстане и Кыргызстане обновила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).



Так, в январе - июне 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го среднемесячная номинальная зарплата увеличилась во всех странах ЕАЭС.



Кроме того, по итогам первого полугодия выросла и реальная заработная плата (скорректированная на индекс потребительских цен на товары и услуги).



Самые высокие темпы роста среднемесячной реальной зарплаты отмечены в Кыргызстане и Беларуси. Здесь рост составил 11,5% и 11% соответственно.



По предварительным расчетам ЕЭК, за январь - июнь зарплатный рейтинг стран ЕАЭС сложился следующим образом:

- Россия (1,1 тыс. долларов);

- Казахстан (849 долларов);

- Беларусь (815 долларов);

- Армения (753 долларов);

- Кыргызстан (481 долларов).



Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон распорядился повысить заработные платы и стипендии в целях повышения благосостояния народа страны. Так, оплата труда учителей с 1 сентября выросла на 30%.