 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 09.09.2025
17:28  Послание президента Токаева народу: "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта"
17:03  Лауреатами премии мира им. Толстого стали главы Киргизии, Таджикистана и Узбекистана
16:28  Kun.uz: Каримов и Рахмон: история конфликта и его первопричины
16:15  В какой стране ЕАЭС средняя зарплата выросла больше всего?
15:41  В Киргизии назвали цену переименования города Джалал-Абада в Манас
09:42  "Росатом" и "Газпром" готовятся к выпуску "панда-облигаций" в Китае
09:28  Что изменится в системе образования Узбекистана
08:39  Пекин восходит на мировой трон? Китайские "инженеры" против американских "юристов", - Владимир Овчинский
08:24  Токаев предлагает однопалатный парламент и готовит почву для транзита власти, - Виктория Панфилова
00:05  Русские войска сломали еще один наступательный кулак ВСУ в битве у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 8 сентября
Понедельник, 08.09.2025
21:40  Снежный барс станет национальным символом Кыргызстана - разработан логотип
21:24  В Казахстане оживлять предпринимательскую инициативу будет Центр регуляторного интеллекта
19:51  Интервью с Асель Кадыровой, назначение которой главным детским неврологом Киргизии вызвало скандал
12:59  Коммерсант: Эффект бумеранга. Какова истинная причина экономической стагнации ЕС
12:48  СП: Что должно произойти, чтобы Грузия повернулась к России передом, а к Европе задом
12:42  Российская электроэнергия поможет странам Центральной Азии сократить водный дефицит, - Владимир Прохватилов
12:39  Трампа ждут с визитом в Самарканде, - Виктория Панфилова
12:22  Южноазиатское поле интриг. Индия не спешит идти на разрыв с США, - Сергей Кожемякин
03:56  НОАК прокомментировала заплыв военных кораблей Канады и Австралии в Тайваньском проливе
02:31  ВВП Таджикистана за 5 лет вырос более чем в 2 раза
01:02  "Росатом" открывает для Казахстана путь к энергетической независимости, - Анна Кряжева
00:40  Садыр Жапаров: За год очистили страну от ОПГ, но 5 лет не можем одолеть коррупцию
00:05  Бои у Доброполья определят исход всей летней кампании ВС РФ – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 07.09.2025
23:03  "Ты хоть слышал, что я тут говорю?" Как глава ГКНБ Ташиев избавил подчиненного от телефона (видео)
22:42  Зеленый блэкаут и милитаризация Евросоюза, - Олег Сергеев
19:14  Войска НАТО на Украине не понадобятся: США нащупали слабое место России, - Кирилл Стрельников
16:30  Узбекистан направил Афганистану 300 тонн гуманитарной помощи после разрушительного землетрясения
16:05  "Улитка пересекла бы Украину быстрее". Парадокс западной риторики о России
15:12  Сказки как элемент национальной безопасности. Вместо сакральных формул взросления детям подсовывают схемы самоуничтожения, - Дмитрий Орехов
14:04  Известия: Сцена для политических представлений. ООН находится в глубоком кризисе
13:26  ПолитНавигатор: НАТО в Приднестровье. Лондонский сценарий
03:45  В Узбекистане разрешили использовать имя в качестве госномера авто
02:54  Как Россия переиграла Японию в 1905 году в Портсмуте, - Станислав Смирнов
01:37  infoBRICS: Зеленский боится встречи с Путиным с глазу на глаз
Суббота, 06.09.2025
23:31  Правительство Монголии и российский "Газпром" подписали Меморандум по газификации Улан-Батора
20:38  Озвучены планы США на вытеснение России из Китая и Средней Азии, - Анатолий Лапин
14:52  Американист объяснил переименование Пентагона в "Министерство наступления"
14:38  Взгляд: Британия возвращается в состояние нищего острова XVII века
03:09  Агентство Казахстана по атомной энергии готовит всенародный конкурс по выбору названия АЭС
00:05  Начался решающий этап встречного сражения у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 5 сентября
Пятница, 05.09.2025
23:30  Горел Восток ведущей новой. Репортаж Андрея Колесникова с заседания ВЭФа
20:12  МК: Шиш вам, а не войска стран НАТО на Украине!
19:05  Алан Нанн Мэй – забытый советский шпион, - П.В.Густерин
14:39  Profinance: США шантажом заставляют Японию инвестировать $550 млрд в проекты Трампа
12:55  АиФ: На слово верить никому нельзя. Песков рассказал, сколько будет идти СВО
12:42  Гуру йоги Свами Рамдев призвал индийцев бойкотировать Колу и Макдоналдс
10:48  Михаил Делягин: Кто будет "рулить" миром, решает не Кремль или Белый дом, а бочка нефти
04:09  Президент Узбекистана призвал усилить голос ШОС, потому что международное право мертво, - Бахтиер Эргашев
04:04  Первый казахстанский фильм-катастрофу Qaitadan показали в Астане
03:33  КП: Мерц оказался обычным "фрицем"
00:46  Узбекистан расширяет партнерство с ЕС, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ резко вклинились в оборону ВСУ в Купянске – итоговая сводка Readovka за 4 сентября
Четверг, 04.09.2025
21:19  "Монстры Сталина". Парад четырех союзных армий в Берлине 7 сентября 1945 (история)
14:03  Забытые Трампом: почему Грузии не удается восстановить отношения с США, - Игорь Кармазин
13:06  Саммит ШОС и Запад: укрощение строптивого, или Гонка со временем, - Александр Яковенко
09:49  Нацбанк Казахстана предупреждает об активизации телефонного и интернет-мошенничества
04:10  В Киргизии город Джалал-Абад переименуют в Манас. Расходы планируют считать после принятия закона
03:36  Американские искатели редкоземельных металлов окапываются в Казахстане, - Виктория Панфилова
02:40  История японских пленных в Узбекистане - от Квантунской армии до мирной жизни
02:00  КТЖ запустило новый формат флекситанков для перевозки растительного масла в Китай
00:49  Рабы ненависти. Этого Европа и Америка России не простят, - Антон Трофимов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   |   Узбекистан   | 
Kun.uz: Каримов и Рахмон: история конфликта и его первопричины
16:28 09.09.2025

Каримов и Рахмон: история конфликта и его первопричины

Почти 20 лет в отношениях между Узбекистаном и Таджикистаном царила неприязнь. Границы двух государств были заминированы, споры по поводу использования водных ресурсов стали привычным делом. Даже визиты на уровне родственников были крайне ограничены. Так в чем же заключались истоки долгого противостояния между узбекской и таджикской сторонами?



12 февраля 2025 года был ратифицирован договор о союзнических отношениях между Узбекистаном и Таджикистаном. Безусловно, это является крупной победой дипломатии добрососедства последних лет. Ведь несколько десятилетий отношения между Душанбе и официальным Ташкентом находились в состоянии глубоких противоречий. Границы двух стран были заминированы, споры по поводу использования водных ресурсов стали привычными. Даже родственные визиты были крайне ограничены. Так в чем заключались причины долгого противостояния между Узбекистаном и Таджикистаном?

Приход к власти Эмомали Рахмона

В начале 1990-х годов соседний Таджикистан оказался втянут в трагическую гражданскую войну. Недовольство началось на фоне передачи новостроек в Душанбе переселенцам из Нагорного Карабаха. В стране ощущался дефицит хлеба, остановился городской транспорт, что усилило протестные настроения в Душанбе и других городах. Так началась внутриэтническая война, жертвами которой, по разным данным, стали от 60 до 80 тысяч человек.

Правительство Узбекистана в ходе гражданской войны поддержало Народный фронт во главе с Эмомали Рахмоном. Опасения заключались в том, что без защиты конституционного порядка деятельность радикальных групп из Таджикистана может распространиться на Узбекистан. В итоге при поддержке и вмешательстве официального Ташкента и Москвы в стране было создано правительство во главе с Эмомали Рахмоном, и война, продолжавшаяся пять лет, завершилась.

В январе 1998 года президент Таджикистана в одном из выступлений отметил, что во время голода Узбекистан оказал огромную гуманитарную помощь.

"Ислам Абдуганиевич и весь узбекский народ ежедневно отправляли из Термеза в Куляб 17 вертолетов с мукой для таджикистанцев. Хорошо помню, дети считали пролетающие вертолеты: если сегодня приземлилось 17, значит хлебозавод будет работать, и они не умрут от голода", - рассказывал Эмомали Рахмон.

Мятеж Махмуда Худойбердиева

В 1998 году в Ленинабадской области Таджикистана военные во главе с бывшим командиром бригады Минобороны полковником Махмудом Худойбердиевым подняли мятеж. Худойбердиев был известен как полевой командир времен гражданской войны и пользовался авторитетом среди местного населения. Его воинское подразделение напрямую подчинялось президенту Рахмону и было одной из основных сил в борьбе с вооруженной исламской оппозицией. Однако Худойбердиев заявил, что не признает мирное соглашение 1997 года между правительством и оппозицией.

В ноябре 1998 года отряд Худойбердиева захватил ряд административных зданий и аэропорт Чкаловск в Худжандской области. Однако восстание вскоре было подавлено правительственными войсками, а мятежники вытеснены за пределы страны.

У Рахмона и его окружения начали возникать подозрения о причастности Узбекистана к этому мятежу. В 2000 году во время официального визита президента Узбекистана в Душанбе журналисты спросили Ислама Каримова об этом. Он решительно отверг обвинения и назвал узбеков и таджиков "одним народом, говорящим на двух языках".

После бегства Худойбердиева таджикские власти многократно обращались к руководству Узбекистана с просьбой об экстрадиции полковника. Официальный Ташкент в ноябре 2001 года сообщил, что тот погиб в перестрелке с одним из соратников. Позднее таджикские спецслужбы заявили, что располагают сведениями о его местонахождении и опровергли эту версию. Именно тогда был заложен фундамент глубокого конфликта между Каримовым и Рахмоном.

Война за воду и Рогунская ГЭС

Из-за засушливого климата и отсутствия выхода к морям и океанам водные ресурсы в Центральной Азии имеют стратегическое значение. Страны региона делятся на "нижний сток" (Казахстан, Туркменистан и Узбекистан) и "верхний сток" (Таджикистан и Кыргызстан).

Узбекистан получает лишь 20% используемых водных ресурсов на своей территории, а 80% их формируется в Таджикистане и Кыргызстане. "Верхние" страны, более бедные, были заинтересованы в строительстве ГЭС и экспортe электроэнергии, что вызывало проблемы с обеспечением водой сельского хозяйства в соседних государствах.

СССР после распада оставил в наследство систему параллельной работы энергосетей. Согласно соглашению 1997 года, Таджикистан и Кыргызстан накапливали воду зимой, получая взамен энергоносители от соседей. Летом же воду направляли для орошения земель в Узбекистане и Казахстане. Но в начале 2000-х договоренность была отменена. В 2004 году Таджикистан подписал контракт с российской компанией "Русал" на возобновление строительства Рогунской ГЭС.

Узбекистан выразил резкие возражения, заявив, что водохранилище может ограничить водный поток и нанести ущерб сельскому хозяйству. Кроме того, поднимался вопрос о риске разрушения плотины в случае землетрясения. Ташкент даже обратился в ООН с просьбой провести экспертизу безопасности проекта.

После сближения Узбекистана и России в 2005 году Москва отложила финансирование. В 2007 году официальный Душанбе прекратил сотрудничество с "Русалом", но не отказался от идеи достроить станцию. В конце 2000-х годов Узбекистан начал задерживать транзит грузов для строительства Рогунской ГЭС. В 2011 году поставки узбекского газа в Таджикистан были сокращены, а с 2013 года полностью прекращены.

В 2012 году Ислам Каримов, намекнув на Таджикистан, предупредил, что перекрытие водных ресурсов может привести к войне.

Строительство Рогунской ГЭС началось в 1976 году, но после распада СССР остановилось. Попытки возобновить проект безуспешно предпринимались в начале 2000-х годов. Только после смерти Каримова, в 2016 году, строительство реально возобновилось. Первый блок станции был запущен в ноябре 2018 года, второй - в июне 2019 года. Всего планируется шесть блоков, полное завершение ожидается к 2029 году. Плотина высотой 335 метров должна стать самой высокой в мире. Полная мощность ГЭС составит 13-17 млрд кВт/ч.

Минирование границ

После обретения независимости одной из самых болезненных проблем региона стала государственная граница. На протяжении веков узбеки и таджики жили вместе в приграничных районах, многие имели родственные связи. Однако в 1999 году Узбекистан в одностороннем порядке заминировал границу с Таджикистаном, официально - для предотвращения проникновения террористических группировок.

Географическое положение Узбекистана позволяло контролировать железные и автомобильные дороги в Таджикистан. Во время обострения отношений узбекская сторона часто задерживала грузы. Ташкент начал реализацию проекта новой железной дороги через перевал Камчик, связывающей Ташкент и Наманган, что позволяло сократить зависимость от транзита через север Таджикистана.

В 2001 году между двумя странами был введен визовый режим (отменен лишь в 2018 году). С 2012 года под предлогом ремонта закрыли 9 контрольно-пропускных пунктов. Только в 2017 году возобновились авиарейсы между столицами, а в 2019-м открылись все 17 КПП.

Экономические отношения также серьезно пострадали: если в 2007 году товарооборот составлял 300 миллионов долларов, то к 2014 году он сократился до 2,1 миллиона.

Личные отношения Каримова и Рахмона

Личные отношения между Исламом Каримовым и Эмомали Рахмоном были весьма натянутыми. Они не могли договориться по фундаментальным вопросам. В частности, Рахмон с 1998 по 2018 годы ни разу не совершил официального визита в Узбекистан.

Французский журнал Le Point в 2005 году писал, что в Казахстане между Каримовым и Рахмоном произошел настолько серьезный конфликт, что дело дошло до рукоприкладства, и их разнял тогдашний президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Однако других подтверждений этому не было.

К 2014 году напряженность несколько снизилась. В сентябре того года Каримов посетил Душанбе для участия в саммите ШОС, где состоялась двусторонняя встреча лидеров.

В июле 2016 года в Ташкенте во время саммита ШОС Каримов и Рахмон провели еще одни переговоры. Это была их последняя встреча лицом к лицу. В сентябре того же года первый президент Узбекистана скончался. Эмомали Рахмон приехал в Узбекистан и принял участие в его похоронах.

Подготовил Достон Ахроров

Источник - Kun.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757424480


Новости Казахстана
- Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана
- Маулен Ашимбаев: Сенат окажет всестороннюю поддержку реализации Послания Главы государства
- Заявление Национального совета Демократической партии "Ақ жол"
- Новое назначение
- Из Турции возвращен казахстанец, подозреваемый в крупном мошенничестве
- АФМ выявлены преступные схемы получения социальных выплат на сумму свыше 1 млрд тенге
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 сентября 2025 года №982
- Мажилис рассмотрит Конвенцию Международной организации труда о минимальной заработной плате
- От имени Президента вручены государственные награды работникам нефтегазовой отрасли
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  