Kun.uz: Каримов и Рахмон: история конфликта и его первопричины

Почти 20 лет в отношениях между Узбекистаном и Таджикистаном царила неприязнь. Границы двух государств были заминированы, споры по поводу использования водных ресурсов стали привычным делом. Даже визиты на уровне родственников были крайне ограничены. Так в чем же заключались истоки долгого противостояния между узбекской и таджикской сторонами?







12 февраля 2025 года был ратифицирован договор о союзнических отношениях между Узбекистаном и Таджикистаном. Безусловно, это является крупной победой дипломатии добрососедства последних лет. Ведь несколько десятилетий отношения между Душанбе и официальным Ташкентом находились в состоянии глубоких противоречий. Границы двух стран были заминированы, споры по поводу использования водных ресурсов стали привычными. Даже родственные визиты были крайне ограничены. Так в чем заключались причины долгого противостояния между Узбекистаном и Таджикистаном?



Приход к власти Эмомали Рахмона



В начале 1990-х годов соседний Таджикистан оказался втянут в трагическую гражданскую войну. Недовольство началось на фоне передачи новостроек в Душанбе переселенцам из Нагорного Карабаха. В стране ощущался дефицит хлеба, остановился городской транспорт, что усилило протестные настроения в Душанбе и других городах. Так началась внутриэтническая война, жертвами которой, по разным данным, стали от 60 до 80 тысяч человек.



Правительство Узбекистана в ходе гражданской войны поддержало Народный фронт во главе с Эмомали Рахмоном. Опасения заключались в том, что без защиты конституционного порядка деятельность радикальных групп из Таджикистана может распространиться на Узбекистан. В итоге при поддержке и вмешательстве официального Ташкента и Москвы в стране было создано правительство во главе с Эмомали Рахмоном, и война, продолжавшаяся пять лет, завершилась.



В январе 1998 года президент Таджикистана в одном из выступлений отметил, что во время голода Узбекистан оказал огромную гуманитарную помощь.



"Ислам Абдуганиевич и весь узбекский народ ежедневно отправляли из Термеза в Куляб 17 вертолетов с мукой для таджикистанцев. Хорошо помню, дети считали пролетающие вертолеты: если сегодня приземлилось 17, значит хлебозавод будет работать, и они не умрут от голода", - рассказывал Эмомали Рахмон.



Мятеж Махмуда Худойбердиева



В 1998 году в Ленинабадской области Таджикистана военные во главе с бывшим командиром бригады Минобороны полковником Махмудом Худойбердиевым подняли мятеж. Худойбердиев был известен как полевой командир времен гражданской войны и пользовался авторитетом среди местного населения. Его воинское подразделение напрямую подчинялось президенту Рахмону и было одной из основных сил в борьбе с вооруженной исламской оппозицией. Однако Худойбердиев заявил, что не признает мирное соглашение 1997 года между правительством и оппозицией.



В ноябре 1998 года отряд Худойбердиева захватил ряд административных зданий и аэропорт Чкаловск в Худжандской области. Однако восстание вскоре было подавлено правительственными войсками, а мятежники вытеснены за пределы страны.



У Рахмона и его окружения начали возникать подозрения о причастности Узбекистана к этому мятежу. В 2000 году во время официального визита президента Узбекистана в Душанбе журналисты спросили Ислама Каримова об этом. Он решительно отверг обвинения и назвал узбеков и таджиков "одним народом, говорящим на двух языках".



После бегства Худойбердиева таджикские власти многократно обращались к руководству Узбекистана с просьбой об экстрадиции полковника. Официальный Ташкент в ноябре 2001 года сообщил, что тот погиб в перестрелке с одним из соратников. Позднее таджикские спецслужбы заявили, что располагают сведениями о его местонахождении и опровергли эту версию. Именно тогда был заложен фундамент глубокого конфликта между Каримовым и Рахмоном.



Война за воду и Рогунская ГЭС



Из-за засушливого климата и отсутствия выхода к морям и океанам водные ресурсы в Центральной Азии имеют стратегическое значение. Страны региона делятся на "нижний сток" (Казахстан, Туркменистан и Узбекистан) и "верхний сток" (Таджикистан и Кыргызстан).



Узбекистан получает лишь 20% используемых водных ресурсов на своей территории, а 80% их формируется в Таджикистане и Кыргызстане. "Верхние" страны, более бедные, были заинтересованы в строительстве ГЭС и экспортe электроэнергии, что вызывало проблемы с обеспечением водой сельского хозяйства в соседних государствах.



СССР после распада оставил в наследство систему параллельной работы энергосетей. Согласно соглашению 1997 года, Таджикистан и Кыргызстан накапливали воду зимой, получая взамен энергоносители от соседей. Летом же воду направляли для орошения земель в Узбекистане и Казахстане. Но в начале 2000-х договоренность была отменена. В 2004 году Таджикистан подписал контракт с российской компанией "Русал" на возобновление строительства Рогунской ГЭС.



Узбекистан выразил резкие возражения, заявив, что водохранилище может ограничить водный поток и нанести ущерб сельскому хозяйству. Кроме того, поднимался вопрос о риске разрушения плотины в случае землетрясения. Ташкент даже обратился в ООН с просьбой провести экспертизу безопасности проекта.



После сближения Узбекистана и России в 2005 году Москва отложила финансирование. В 2007 году официальный Душанбе прекратил сотрудничество с "Русалом", но не отказался от идеи достроить станцию. В конце 2000-х годов Узбекистан начал задерживать транзит грузов для строительства Рогунской ГЭС. В 2011 году поставки узбекского газа в Таджикистан были сокращены, а с 2013 года полностью прекращены.



В 2012 году Ислам Каримов, намекнув на Таджикистан, предупредил, что перекрытие водных ресурсов может привести к войне.



Строительство Рогунской ГЭС началось в 1976 году, но после распада СССР остановилось. Попытки возобновить проект безуспешно предпринимались в начале 2000-х годов. Только после смерти Каримова, в 2016 году, строительство реально возобновилось. Первый блок станции был запущен в ноябре 2018 года, второй - в июне 2019 года. Всего планируется шесть блоков, полное завершение ожидается к 2029 году. Плотина высотой 335 метров должна стать самой высокой в мире. Полная мощность ГЭС составит 13-17 млрд кВт/ч.



Минирование границ



После обретения независимости одной из самых болезненных проблем региона стала государственная граница. На протяжении веков узбеки и таджики жили вместе в приграничных районах, многие имели родственные связи. Однако в 1999 году Узбекистан в одностороннем порядке заминировал границу с Таджикистаном, официально - для предотвращения проникновения террористических группировок.



Географическое положение Узбекистана позволяло контролировать железные и автомобильные дороги в Таджикистан. Во время обострения отношений узбекская сторона часто задерживала грузы. Ташкент начал реализацию проекта новой железной дороги через перевал Камчик, связывающей Ташкент и Наманган, что позволяло сократить зависимость от транзита через север Таджикистана.



В 2001 году между двумя странами был введен визовый режим (отменен лишь в 2018 году). С 2012 года под предлогом ремонта закрыли 9 контрольно-пропускных пунктов. Только в 2017 году возобновились авиарейсы между столицами, а в 2019-м открылись все 17 КПП.



Экономические отношения также серьезно пострадали: если в 2007 году товарооборот составлял 300 миллионов долларов, то к 2014 году он сократился до 2,1 миллиона.



Личные отношения Каримова и Рахмона



Личные отношения между Исламом Каримовым и Эмомали Рахмоном были весьма натянутыми. Они не могли договориться по фундаментальным вопросам. В частности, Рахмон с 1998 по 2018 годы ни разу не совершил официального визита в Узбекистан.



Французский журнал Le Point в 2005 году писал, что в Казахстане между Каримовым и Рахмоном произошел настолько серьезный конфликт, что дело дошло до рукоприкладства, и их разнял тогдашний президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Однако других подтверждений этому не было.



К 2014 году напряженность несколько снизилась. В сентябре того года Каримов посетил Душанбе для участия в саммите ШОС, где состоялась двусторонняя встреча лидеров.



В июле 2016 года в Ташкенте во время саммита ШОС Каримов и Рахмон провели еще одни переговоры. Это была их последняя встреча лицом к лицу. В сентябре того же года первый президент Узбекистана скончался. Эмомали Рахмон приехал в Узбекистан и принял участие в его похоронах.



Подготовил Достон Ахроров Источник - Kun.uz

