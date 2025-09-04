Лауреатами премии мира им. Толстого стали главы Киргизии, Таджикистана и Узбекистана

17:03 09.09.2025

Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиеев удостоены этой почетной награды за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе



МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Лауреатами второй Международной премии мира имени Льва Толстого по итогам голосования объявлены лидеры Киргизии, Таджикистана и Узбекистана Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиеев. Торжественная церемония состоялась в Москве в день рождения Толстого - выдающегося писателя и философа, передает корреспондент ТАСС.



"Решением жюри Международной премии мира имени Л. Н. Толстого лауреатами премии в 2025 году объявлены президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев. Решение было принято единогласно", - сказал председатель жюри, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра, гендиректор Большого театра Валерий Гергиев.



Как отметили в организационном комитете премии, лидеры трех стран удостоены этой почетной награды за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе. Там напомнили, что 31 марта Узбекистан, Таджикистан и Киргизия подписали договор о точке стыка госграниц, полностью завершив правовое оформление общих рубежей, и "тем самым внесли весомый вклад в обеспечение всеобщей и равной безопасности на основе верховенства международного права, укрепление взаимопонимания и сотрудничества между народами".



Международное признание



В состав международного жюри под председательством Гергиева вошли политические и общественные деятели из Аргентины, Белоруссии, Индии, КНР, России, Франции, ЮАР и Японии.



"Хочется подчеркнуть, что награда становится все более влиятельной, и она охватывает все большую и большую территорию. Она также демонстрирует, что Россия может быть лидером в продвижении мира и стабильности", - отметил на церемонии Пьер де Голль, внук основателя Пятой французской республики генерала Шарля де Голля. По его словам, награду в 2025 году получили главы государств, которые работают на благо мира и создают новую модель решения проблем гуманитарным путем, а не конфликтами.



"Я представляю здесь Францию и Европейский союз, но я очень рад быть другом России. Хочу подчеркнуть, что, к сожалению, сейчас ЕС и Франция являются не лучшими примерами того, как можно достичь мира", - добавил он.



Фонд Международной премии мира имени Л. Н. Толстого учрежден 22 июня 2022 года Российским историческим обществом, Российским фондом мира и Российским военно-историческим обществом.



Дата торжественной церемонии вручения Международной премии мира будет сообщена в ближайшее время.