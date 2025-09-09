Путь России на Восток предопределен исторически, - Алексей Белов

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Вторник, 09.09.2025
17:28  Послание президента Токаева народу: "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта"
17:03  Лауреатами премии мира им. Льва Толстого стали главы Киргизии, Таджикистана и Узбекистана
16:28  Kun.uz: Каримов и Рахмон: история конфликта и его первопричины
16:15  В какой стране ЕАЭС средняя зарплата выросла больше всего?
15:41  В Киргизии назвали цену переименования города Джалал-Абада в Манас
09:42  "Росатом" и "Газпром" готовятся к выпуску "панда-облигаций" в Китае
09:28  Что изменится в системе образования Узбекистана
08:39  Пекин восходит на мировой трон? Китайские "инженеры" против американских "юристов", - Владимир Овчинский
08:24  Токаев предлагает однопалатный парламент и готовит почву для транзита власти, - Виктория Панфилова
00:05  Русские войска сломали еще один наступательный кулак ВСУ в битве у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 8 сентября
Понедельник, 08.09.2025
21:40  Снежный барс станет национальным символом Кыргызстана - разработан логотип
21:24  В Казахстане оживлять предпринимательскую инициативу будет Центр регуляторного интеллекта
19:51  Интервью с Асель Кадыровой, назначение которой главным детским неврологом Киргизии вызвало скандал
12:59  Коммерсант: Эффект бумеранга. Какова истинная причина экономической стагнации ЕС
12:48  СП: Что должно произойти, чтобы Грузия повернулась к России передом, а к Европе задом
12:42  Российская электроэнергия поможет странам Центральной Азии сократить водный дефицит, - Владимир Прохватилов
12:39  Трампа ждут с визитом в Самарканде, - Виктория Панфилова
12:22  Южноазиатское поле интриг. Индия не спешит идти на разрыв с США, - Сергей Кожемякин
03:56  НОАК прокомментировала заплыв военных кораблей Канады и Австралии в Тайваньском проливе
02:31  ВВП Таджикистана за 5 лет вырос более чем в 2 раза
01:02  "Росатом" открывает для Казахстана путь к энергетической независимости, - Анна Кряжева
00:40  Садыр Жапаров: За год очистили страну от ОПГ, но 5 лет не можем одолеть коррупцию
00:05  Бои у Доброполья определят исход всей летней кампании ВС РФ – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 07.09.2025
23:03  "Ты хоть слышал, что я тут говорю?" Как глава ГКНБ Ташиев избавил подчиненного от телефона (видео)
22:42  Зеленый блэкаут и милитаризация Евросоюза, - Олег Сергеев
19:14  Войска НАТО на Украине не понадобятся: США нащупали слабое место России, - Кирилл Стрельников
16:30  Узбекистан направил Афганистану 300 тонн гуманитарной помощи после разрушительного землетрясения
16:05  "Улитка пересекла бы Украину быстрее". Парадокс западной риторики о России
15:12  Сказки как элемент национальной безопасности. Вместо сакральных формул взросления детям подсовывают схемы самоуничтожения, - Дмитрий Орехов
14:04  Известия: Сцена для политических представлений. ООН находится в глубоком кризисе
13:26  ПолитНавигатор: НАТО в Приднестровье. Лондонский сценарий
03:45  В Узбекистане разрешили использовать имя в качестве госномера авто
02:54  Как Россия переиграла Японию в 1905 году в Портсмуте, - Станислав Смирнов
01:37  infoBRICS: Зеленский боится встречи с Путиным с глазу на глаз
Суббота, 06.09.2025
23:31  Правительство Монголии и российский "Газпром" подписали Меморандум по газификации Улан-Батора
20:38  Озвучены планы США на вытеснение России из Китая и Средней Азии, - Анатолий Лапин
14:52  Американист объяснил переименование Пентагона в "Министерство наступления"
14:38  Взгляд: Британия возвращается в состояние нищего острова XVII века
03:09  Агентство Казахстана по атомной энергии готовит всенародный конкурс по выбору названия АЭС
00:05  Начался решающий этап встречного сражения у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 5 сентября
Пятница, 05.09.2025
23:30  Горел Восток ведущей новой. Репортаж Андрея Колесникова с заседания ВЭФа
20:12  МК: Шиш вам, а не войска стран НАТО на Украине!
19:05  Алан Нанн Мэй – забытый советский шпион, - П.В.Густерин
14:39  Profinance: США шантажом заставляют Японию инвестировать $550 млрд в проекты Трампа
12:55  АиФ: На слово верить никому нельзя. Песков рассказал, сколько будет идти СВО
12:42  Гуру йоги Свами Рамдев призвал индийцев бойкотировать Колу и Макдоналдс
10:48  Михаил Делягин: Кто будет "рулить" миром, решает не Кремль или Белый дом, а бочка нефти
04:09  Президент Узбекистана призвал усилить голос ШОС, потому что международное право мертво, - Бахтиер Эргашев
04:04  Первый казахстанский фильм-катастрофу Qaitadan показали в Астане
03:33  КП: Мерц оказался обычным "фрицем"
00:46  Узбекистан расширяет партнерство с ЕС, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ резко вклинились в оборону ВСУ в Купянске – итоговая сводка Readovka за 4 сентября
Четверг, 04.09.2025
21:19  "Монстры Сталина". Парад четырех союзных армий в Берлине 7 сентября 1945 (история)
14:03  Забытые Трампом: почему Грузии не удается восстановить отношения с США, - Игорь Кармазин
13:06  Саммит ШОС и Запад: укрощение строптивого, или Гонка со временем, - Александр Яковенко
09:49  Нацбанк Казахстана предупреждает об активизации телефонного и интернет-мошенничества
04:10  В Киргизии город Джалал-Абад переименуют в Манас. Расходы планируют считать после принятия закона
03:36  Американские искатели редкоземельных металлов окапываются в Казахстане, - Виктория Панфилова
02:40  История японских пленных в Узбекистане - от Квантунской армии до мирной жизни
02:00  КТЖ запустило новый формат флекситанков для перевозки растительного масла в Китай
Путь России на Восток предопределен исторически, - Алексей Белов
22:04 09.09.2025

Путь России на Восток предопределен исторически
"...Двуглавый орел России смотрит не только на запад и восток, но и на юг".

09.09.2025 | Алексей БЕЛОВ

Как рассказал накануне Президент России Владимир Путин, на состоявшемся накануне внеочередном саммите БРИКС, созванном по инициативе бразильского лидера Лулу да Силвы в формате видеоконференции, обсуждались вопросы сотрудничества стран-участниц объединения в торгово-экономической, финансовой, инвестиционной и других сферах с учетом нынешней ситуации в глобальной экономике.

Так, в частности, председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Китай готов сотрудничать со странами БРИКС в реализации Глобальной инициативы развития и продвижении высококачественного сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

"Мы должны использовать наши сильные стороны, углублять практическое взаимодействие и повышать продуктивность нашего делового, финансового, научного и технологического взаимодействия, чтобы укрепить основу, импульс и влияние более широкого сотрудничества в рамках БРИКС и принести нашим народам больше практической пользы", – заявил Си.

В свою очередь, несколькими днями ранее, выступая в рамках Восточного экономического форума, Владимир Путин подчеркнул, что уже в ближайшие десятилетия мир окончательно станет многополярным.

И в этом смысле особая роль отводится нашему взаимодействию с партнерами из стран Глобального Юга, а также развитию новых направлений, во многом противоположных традиционной и исторически обусловленной ориентации России на сотрудничество с государствами так называемого коллективного Запада.

Не секрет, что до поры до времени, пока наши отношения с Западом можно было назвать условно приемлемыми, мы не спешили искать новых партнеров в Азии, Африке и Латинской Америке. По крайней мере, делали это не столь активно, как, вероятно, следовало бы.

Конкретный пример – торговля газом. Нашим приоритетом всегда был экспорт голубого топлива в Европу и, соответственно, строительство дополнительных мощностей и трубопроводов, чтобы сделать этот транзит бесперебойным. Именно интересом к европейскому газовому рынку и нашей заинтересованностью в западных технологиях можно объяснить строительство сначала первого, а затем и второго "Северного потока".

И это, не говоря уже о южном маршруте, который изначально планировалось провести через Болгарию, но затем из-за активного противодействия европейских властей пришлось прокладывать через Турцию.

Уже тогда, глядя на откровенно деструктивную политику Брюсселя, стоило бы задуматься над диверсификацией нашего газового экспорта, тем более что прямо в это же время на востоке поднимался новый промышленный гигант – Китай, чья бурно развивающаяся экономика требовала все новых и новых ресурсов.

Нельзя сказать, что мы как-то пренебрегали работой с нашими китайским партнерами. Ни в коем случае. Для успешного транзита российского газа в Китай был реализован масштабный проект по строительству газопровода "Сила Сибири", и это не считая СПГ, поставляемого в КНР через наш Дальний Восток.

Тем не менее европейское, то есть западное, направление все еще оставалось для России приоритетным.

В конечном итоге мы оказались в ситуации, когда по политическим мотивам европейский рынок для нас закрылся и пришла пора вспомнить, что у российского орла вообще-то две головы – одна ориентирована на запад, другая внимательно смотрит на восток.

Более того, выступая на ВЭФ Президент России заявил, что "двуглавый орел России смотрит не только на запад и восток, но и на юг".

"Мы открыты к сотрудничеству со всеми странами мира. Наши экономики с Китаем и Азией дополняют друг друга", – подчеркнул Путин.

Таким образом, если с некоторым пафосом подыскивать эпитеты, характеризующее происходящее во внешнеэкономической политике России, то можно сказать, что наступила "эпоха второй головы".

Россия меняет ориентацию с запада на восток, а вместе с ней на восток смещается и эпицентр российской деловой и культурной жизни.

И это не просто слова. Как заявил на днях управляющий директор по административной поддержке бизнеса и связям с государственными органами СИБУРа Алексей Козлов, центр мирового ВВП смещается из Атлантики в Азию, что делает Дальний Восток России стратегически важным регионом.

"СИБУР и его партнеры активно работают над созданием эффективной логистической системы, которая позволит Дальнему Востоку стать новым центром мировой экономики", – подчеркнул он, выступая на ВЭФ.

Согласно итогам опроса Аналитического центра ВЦИОМ, уже сегодня каждый второй россиянин в возрасте от 14 до 35 лет хочет и готов изучать китайский язык, если представятся такие возможности и условия.

"При этом российская молодежь в целом проявляет большой интерес к Востоку, показывая четкое понимание различий между культурами Японии, Китая и Южной Кореи. Главные подходы интереса российской молодежи к Японии – ее национальная кухня, к Китаю и Южной Корее – техника, гаджеты", – отмечается в исследовании.

Применительно к российскому Дальнему Востоку, который с некоторых пор стал для нас не таким уж и дальним, стоит отметить, что за последние годы регион выбился в лидеры по добыче угля и золота.

"Запасов угля на Дальнем Востоке хватит на 900 лет, а чтобы эффективно их применять нужны современные технологии", – отметил в своей речи на форуме Владимир Путин.

Модернизируется Восточный полигон, а мощности незамерзающих дальневосточных портов к 2030 году увеличатся на 115 млн тонн. Осваиваются и внедряются новые социальные программы, призванные значительно улучшить демографическую ситуацию на Дальнем Востоке. И это уже работает. Фактически прекратился отток в европейские регионы нашей страны и даже намерился значительный прирост населения.

В этой связи стоит обратить внимание на реакцию того самого Запада, который сделал все, чтобы перестать с нами сотрудничать, на активность России в Азии и значительный рост влияния в мире ШОС и БРИКС.

Одну из своих недавних обложек американский журнал The Week посвятил главному потрясению и вызову для западного мира – новому мировому порядку, который строят Россия и Китай в содружестве со своими партнерами по вышеназванным организациям.

Назвать реакцию Запада на происходящее шоком – это ничего не сказать. Они полностью обескуражены и пока не в силах противопоставить процессу демонтажа прозападного порядка, основанного на правилах, ничего кроме злобного клекота и попыток поссорить между собой ведущие державы мирового большинства.

Скажем, старший советник президента США Питер Наварро не придумал ничего лучшего, как начать пугать Россию китайской экспансией в Сибири и на Дальнем Востоке или доказывать, что без Америки ни Индия, ни Бразилия просто не справятся.

"Посмотрим, что из этого получится. Ну, например, Россия свяжется с Китаем. Китай заявляет, что владеет Владивостоком, российским портом, и уже проводит массовую нелегальную иммиграцию в Сибирь, фактически колонизируя ее, а она является самой большой территорией российской полуимперии. Так что удачи тебе с этим, Путин. И потом, Индия, конечно же, десятилетиями воюет с Китаем. И я только что вспомнил. Да, это Китай дал Пакистану ядерную бомбу. Теперь у вас есть корабли, плавающие по Индийскому океану под китайскими флагами. Моди, посмотрим, как ты справишься.

Тем временем экономика Бразилии катится в пропасть из-за социалистической политики Лулы. Они держат настоящего лидера этой страны в тюрьме. Посмотрим, что из этого выйдет. Но суть в том, что ни одна из этих стран не выживет, если не будет продавать свою продукцию США. Поставляя свой экспорт в США, они, подобно вампирам, высасывают из нас всю кровь своими недобросовестными торговыми практиками. Итак, посмотрим, что из этого получится. Но я не понимаю, как альянс БРИКС сохранит единство, ведь исторически все они ненавидят друг друга и убивают друг друга".

Комментировать этот горячечный бред не имеет никакого смысла. А между тем реальность, от которой старательно отмахиваются западные политики, выглядит совсем иначе. Например, как пишет Financial Times, Китай открывает России доступ к рынку своего капитала, готовясь торговать на биржах акциями российских энергетических компаний, в том числе "Росатома".

"Это станет первым случаем привлечения российского корпоративного финансирования в Китае с начала вторжения РФ в Украину. Западные санкции закрыли РФ доступ к мировым финансовым рынкам с 2022 года, а китайские банки пока избегали сделок по государственному финансированию с участием российских компаний из-за страха подвергнуться вторичным санкциям. Однако укрепление связей между Пекином и Москвой теперь делает банки менее осторожными. В то же время юань становится все более важной иностранной валютой для российской экономики, пострадавшей от санкций. Возможен выпуск "панда-облигаций" через российские организации, которые еще не находятся под санкциями. Ранее появились данные, что подсанкционные российские танкеры начали причаливать в Китае", – говорится в публикации.

Выводы делайте сами. Я же, со своей стороны, хотел бы подчеркнуть, что нашему движению на Восток есть много причин, в том числе и исторических. Недаром, еще великий Ломоносов предрекал, что богатства России будут прирастать Сибирью. Наши предки не просто так проделали долгий путь к Тихому океану, освоив для нас все эти бескрайние земли. Пришло время в полной мере воспользоваться их достижениями.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757444640


Новости Казахстана
- Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана
- Маулен Ашимбаев: Сенат окажет всестороннюю поддержку реализации Послания Главы государства
- Заявление Национального совета Демократической партии "Ақ жол"
- Новое назначение
- Из Турции возвращен казахстанец, подозреваемый в крупном мошенничестве
- АФМ выявлены преступные схемы получения социальных выплат на сумму свыше 1 млрд тенге
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 сентября 2025 года №982
- Мажилис рассмотрит Конвенцию Международной организации труда о минимальной заработной плате
- От имени Президента вручены государственные награды работникам нефтегазовой отрасли
