Путь России на Восток предопределен исторически, - Алексей Белов

Путь России на Восток предопределен исторически

22:04 09.09.2025 Путь России на Восток предопределен исторически

"...Двуглавый орел России смотрит не только на запад и восток, но и на юг".



09.09.2025 | Алексей БЕЛОВ



Как рассказал накануне Президент России Владимир Путин, на состоявшемся накануне внеочередном саммите БРИКС, созванном по инициативе бразильского лидера Лулу да Силвы в формате видеоконференции, обсуждались вопросы сотрудничества стран-участниц объединения в торгово-экономической, финансовой, инвестиционной и других сферах с учетом нынешней ситуации в глобальной экономике.



Так, в частности, председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Китай готов сотрудничать со странами БРИКС в реализации Глобальной инициативы развития и продвижении высококачественного сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь".



"Мы должны использовать наши сильные стороны, углублять практическое взаимодействие и повышать продуктивность нашего делового, финансового, научного и технологического взаимодействия, чтобы укрепить основу, импульс и влияние более широкого сотрудничества в рамках БРИКС и принести нашим народам больше практической пользы", – заявил Си.



В свою очередь, несколькими днями ранее, выступая в рамках Восточного экономического форума, Владимир Путин подчеркнул, что уже в ближайшие десятилетия мир окончательно станет многополярным.



И в этом смысле особая роль отводится нашему взаимодействию с партнерами из стран Глобального Юга, а также развитию новых направлений, во многом противоположных традиционной и исторически обусловленной ориентации России на сотрудничество с государствами так называемого коллективного Запада.



Не секрет, что до поры до времени, пока наши отношения с Западом можно было назвать условно приемлемыми, мы не спешили искать новых партнеров в Азии, Африке и Латинской Америке. По крайней мере, делали это не столь активно, как, вероятно, следовало бы.



Конкретный пример – торговля газом. Нашим приоритетом всегда был экспорт голубого топлива в Европу и, соответственно, строительство дополнительных мощностей и трубопроводов, чтобы сделать этот транзит бесперебойным. Именно интересом к европейскому газовому рынку и нашей заинтересованностью в западных технологиях можно объяснить строительство сначала первого, а затем и второго "Северного потока".



И это, не говоря уже о южном маршруте, который изначально планировалось провести через Болгарию, но затем из-за активного противодействия европейских властей пришлось прокладывать через Турцию.



Уже тогда, глядя на откровенно деструктивную политику Брюсселя, стоило бы задуматься над диверсификацией нашего газового экспорта, тем более что прямо в это же время на востоке поднимался новый промышленный гигант – Китай, чья бурно развивающаяся экономика требовала все новых и новых ресурсов.



Нельзя сказать, что мы как-то пренебрегали работой с нашими китайским партнерами. Ни в коем случае. Для успешного транзита российского газа в Китай был реализован масштабный проект по строительству газопровода "Сила Сибири", и это не считая СПГ, поставляемого в КНР через наш Дальний Восток.



Тем не менее европейское, то есть западное, направление все еще оставалось для России приоритетным.



В конечном итоге мы оказались в ситуации, когда по политическим мотивам европейский рынок для нас закрылся и пришла пора вспомнить, что у российского орла вообще-то две головы – одна ориентирована на запад, другая внимательно смотрит на восток.



Более того, выступая на ВЭФ Президент России заявил, что "двуглавый орел России смотрит не только на запад и восток, но и на юг".



"Мы открыты к сотрудничеству со всеми странами мира. Наши экономики с Китаем и Азией дополняют друг друга", – подчеркнул Путин.



Таким образом, если с некоторым пафосом подыскивать эпитеты, характеризующее происходящее во внешнеэкономической политике России, то можно сказать, что наступила "эпоха второй головы".



Россия меняет ориентацию с запада на восток, а вместе с ней на восток смещается и эпицентр российской деловой и культурной жизни.



И это не просто слова. Как заявил на днях управляющий директор по административной поддержке бизнеса и связям с государственными органами СИБУРа Алексей Козлов, центр мирового ВВП смещается из Атлантики в Азию, что делает Дальний Восток России стратегически важным регионом.



"СИБУР и его партнеры активно работают над созданием эффективной логистической системы, которая позволит Дальнему Востоку стать новым центром мировой экономики", – подчеркнул он, выступая на ВЭФ.



Согласно итогам опроса Аналитического центра ВЦИОМ, уже сегодня каждый второй россиянин в возрасте от 14 до 35 лет хочет и готов изучать китайский язык, если представятся такие возможности и условия.



"При этом российская молодежь в целом проявляет большой интерес к Востоку, показывая четкое понимание различий между культурами Японии, Китая и Южной Кореи. Главные подходы интереса российской молодежи к Японии – ее национальная кухня, к Китаю и Южной Корее – техника, гаджеты", – отмечается в исследовании.



Применительно к российскому Дальнему Востоку, который с некоторых пор стал для нас не таким уж и дальним, стоит отметить, что за последние годы регион выбился в лидеры по добыче угля и золота.



"Запасов угля на Дальнем Востоке хватит на 900 лет, а чтобы эффективно их применять нужны современные технологии", – отметил в своей речи на форуме Владимир Путин.



Модернизируется Восточный полигон, а мощности незамерзающих дальневосточных портов к 2030 году увеличатся на 115 млн тонн. Осваиваются и внедряются новые социальные программы, призванные значительно улучшить демографическую ситуацию на Дальнем Востоке. И это уже работает. Фактически прекратился отток в европейские регионы нашей страны и даже намерился значительный прирост населения.



В этой связи стоит обратить внимание на реакцию того самого Запада, который сделал все, чтобы перестать с нами сотрудничать, на активность России в Азии и значительный рост влияния в мире ШОС и БРИКС.



Одну из своих недавних обложек американский журнал The Week посвятил главному потрясению и вызову для западного мира – новому мировому порядку, который строят Россия и Китай в содружестве со своими партнерами по вышеназванным организациям.



Назвать реакцию Запада на происходящее шоком – это ничего не сказать. Они полностью обескуражены и пока не в силах противопоставить процессу демонтажа прозападного порядка, основанного на правилах, ничего кроме злобного клекота и попыток поссорить между собой ведущие державы мирового большинства.



Скажем, старший советник президента США Питер Наварро не придумал ничего лучшего, как начать пугать Россию китайской экспансией в Сибири и на Дальнем Востоке или доказывать, что без Америки ни Индия, ни Бразилия просто не справятся.



"Посмотрим, что из этого получится. Ну, например, Россия свяжется с Китаем. Китай заявляет, что владеет Владивостоком, российским портом, и уже проводит массовую нелегальную иммиграцию в Сибирь, фактически колонизируя ее, а она является самой большой территорией российской полуимперии. Так что удачи тебе с этим, Путин. И потом, Индия, конечно же, десятилетиями воюет с Китаем. И я только что вспомнил. Да, это Китай дал Пакистану ядерную бомбу. Теперь у вас есть корабли, плавающие по Индийскому океану под китайскими флагами. Моди, посмотрим, как ты справишься.



Тем временем экономика Бразилии катится в пропасть из-за социалистической политики Лулы. Они держат настоящего лидера этой страны в тюрьме. Посмотрим, что из этого выйдет. Но суть в том, что ни одна из этих стран не выживет, если не будет продавать свою продукцию США. Поставляя свой экспорт в США, они, подобно вампирам, высасывают из нас всю кровь своими недобросовестными торговыми практиками. Итак, посмотрим, что из этого получится. Но я не понимаю, как альянс БРИКС сохранит единство, ведь исторически все они ненавидят друг друга и убивают друг друга".



Комментировать этот горячечный бред не имеет никакого смысла. А между тем реальность, от которой старательно отмахиваются западные политики, выглядит совсем иначе. Например, как пишет Financial Times, Китай открывает России доступ к рынку своего капитала, готовясь торговать на биржах акциями российских энергетических компаний, в том числе "Росатома".



"Это станет первым случаем привлечения российского корпоративного финансирования в Китае с начала вторжения РФ в Украину. Западные санкции закрыли РФ доступ к мировым финансовым рынкам с 2022 года, а китайские банки пока избегали сделок по государственному финансированию с участием российских компаний из-за страха подвергнуться вторичным санкциям. Однако укрепление связей между Пекином и Москвой теперь делает банки менее осторожными. В то же время юань становится все более важной иностранной валютой для российской экономики, пострадавшей от санкций. Возможен выпуск "панда-облигаций" через российские организации, которые еще не находятся под санкциями. Ранее появились данные, что подсанкционные российские танкеры начали причаливать в Китае", – говорится в публикации.



Выводы делайте сами. Я же, со своей стороны, хотел бы подчеркнуть, что нашему движению на Восток есть много причин, в том числе и исторических. Недаром, еще великий Ломоносов предрекал, что богатства России будут прирастать Сибирью. Наши предки не просто так проделали долгий путь к Тихому океану, освоив для нас все эти бескрайние земли. Пришло время в полной мере воспользоваться их достижениями. Источник - Фонд стратегической культуры

