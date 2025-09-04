|Русские войска готовятся занять северную часть Купянска – итоговая сводка Readovka за 9 сентября
00:05 10.09.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 9 сентября в разрезе СВО. Русские войска готовятся занять всю северную часть Купянска, ВСУ отступают на резервную линию обороны. В сети появилось видео, демонстрирующее "дрессировку" украинских мобилизованных. Газета Financial Times констатировала, что ВС РФ будут только наращивать интенсивность атак "Геранями" по стратегическому тылу ВСУ.
Эвакуация "Купянского плацдарма"
Украинские части начали оставлять свои позиции в промышленном районе северо-востока Купянска. Все потому, что на противоположном берегу Оскола наши войска уже проникают вглубь обороны ВСУ. Это свидетельствует о том, что противник не располагает возможностью сформировать сплошную полосу обороны, а пустоты в ней являются "приглашением" русской армии начать расчленять украинские боевые порядки. Такая ситуация, согласно требованиям военной науки, обязывает командование ВСУ сокращать протяженность линии фронта, чтобы оборонительные порядки стали плотнее и пустоты закрылись. Грубо говоря, речь идет об организации обороны по новой линии с необходимостью бросить старые рубежи: если медлить с ней, последствия могут быть куда тяжелее для неприятеля. Намек на это в виде появления передовых сил ВС РФ у горадминистрации ВСУ поняли.
Стоит предположить, что новая полоса обороны противника в Купянской агломерации пройдет по линии Благодатовка – мкр-н Юбилейный – лесной массив Ольховая Роща – село Подолы. Главная цель, которую могут преследовать ВСУ, – выигрыш времени на вывод всех сил с сельских площадей к востоку от Оскола у Купянска, Купянска-Узлового и Ковшаровки. Помимо обеспечения временной устойчивости сопротивления, представленная выше потенциальная полоса обороны украинских войск станет прикрывать ключевую для ВСУ насыпную переправу у железнодорожного моста через Оскол у Купянска-Узлового. Именно там силы неприятеля будут переправляться на западный берег реки со всей материальной частью. Важно отметить, что хоть переправа у Купянска-Узлового и ключевая, но едва ли единственная. В целом, Киев начал масштабную операцию по эвакуации всего "Купянского плацдарма": оборонять восточный берег Оскола с появлением наших войск в западной черте города уже бессмысленно и опасно.
Отдельно стоит остановиться на численности и составе сил, которые командование ВСУ намеревается спасти эвакуацией и ради которых выстраивает новый оборонительный рубеж. На восточном берегу Оскола находится порядка 3-4 тыс украинских военных из широкого списка воинских частей и подразделений, включая наемнические формирования. Эту "сборную солянку" Киеву спасти жизненно необходимо для того, чтобы впоследствии она прикрывала направление на Изюм и Балаклею.
Пластилин человеческой психики
В сети появилось видео того, в каких условиях "тренируются" насильно мобилизованные украинцы в лагерях подготовки ВСУ. Люди в гражданской одежде под издевательскими репликами инструкторов ползут по земле. На этом видео показано многое, но обо всем по порядку.
Когда армия пополняется невольниками, насильно вырванными из гражданской жизни, критическая масса не то что непрофессионалов, а откровенно непригодных к службе людей может обрушить боеспособность. Это касается не только их военной неготовности, но и психологии. Морально неприспособленный к фронту мужчина склонен к неподчинению, ступору, самовольному оставлению части или даже нападению на сослуживцев и командиров. Казалось бы, учитывая качество пополнения, ВСУ уже должны были массово разбегаться или бросать оружие. Но этого не происходит, и причина кроется как раз в методах "подготовки", показанных на видео.
Там мы видим не просто "изощренные тренировки". Это целенаправленный слом психики. Украинские инструкторы через унижения, запугивание и искусственно создаваемый шок ломают моральные установки мобилизованных. Человеческое "я" подавлено, остается податливый "материал", действующий по навязанным рефлексам как собака Павлова. Такой человек солдатом не становится, но его запуганность и подавленность превращаются в послушание. Для ВСУ это единственный способ удержать "мясные части" на позициях: от них не ждут инициативы, только стойки под артиллерией и гибели по приказу.
Но у такой "дрессировки" есть побочный эффект. Те, кто не сломался, наоборот обретают дополнительную мотивацию к дезертирству. Нередки и вспышки агрессии против самих инструкторов – показательным стал инцидент 16 июля в Черниговской области, где мобилизованный застрелил двух "учителей". Таким образом, армия, построенная на страхе и унижении, не укрепляет свою боеспособность, а лишь растит угрозу внутреннего взрыва.
Стратегическое истощение
Financial Times отмечает, что в среднем за лето ВС РФ запускали около 5200 "Гераней" в месяц, и данная цифра будет расти. Для Украины это катастрофа: возможности ПВО просели, а дроны все активнее берут на себя задачи ракет, притом обходясь на порядок дешевле. Киев вынужден сжигать все больше ЗУР, пытаясь закрыть небо, но "экономика войны" играет против него – каждая попытка отбиться стоит несопоставимо дороже самой атаки.
FT также указывает на замедление американских поставок средств ПВО и боекомплектов. Полностью их не прекратят – Европа финансирует процесс – но объемов, достаточных для перелома ситуации, Киев не получит. Чтобы изменить баланс сил, нужны тысячи систем и десятки тысяч ракет, чего Запад не даст даже за деньги.
Вчера, 8 сентября, главным событием дня стали успешные действия 51-й армии в обороне на Добропольском направлении.