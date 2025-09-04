Русские войска готовятся занять северную часть Купянска – итоговая сводка Readovka за 9 сентября

00:05 10.09.2025

ВСУ оставляют северную часть Купянска по обоим берегам Оскола – итоговая сводка Readovka за 9 сентября



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 9 сентября в разрезе СВО. Русские войска готовятся занять всю северную часть Купянска, ВСУ отступают на резервную линию обороны. В сети появилось видео, демонстрирующее "дрессировку" украинских мобилизованных. Газета Financial Times констатировала, что ВС РФ будут только наращивать интенсивность атак "Геранями" по стратегическому тылу ВСУ.



Эвакуация "Купянского плацдарма"



