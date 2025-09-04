 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Среда, 10.09.2025
02:25  Киргизия заставит Центральную Азию платить за воду, - Виктория Панфилова
00:53  Солнце, ветер и вода "не вытянут" энергосектор ЦА – это под силу только атому, - Наталья Крек
00:05  Русские войска готовятся занять северную часть Купянска – итоговая сводка Readovka за 9 сентября
Вторник, 09.09.2025
22:04  Путь России на Восток предопределен исторически, - Алексей Белов
17:28  Послание президента Токаева народу: "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта"
17:03  Лауреатами премии мира им. Льва Толстого стали главы Киргизии, Таджикистана и Узбекистана
16:28  Kun.uz: Каримов и Рахмон: история конфликта и его первопричины
16:15  В какой стране ЕАЭС средняя зарплата выросла больше всего?
15:41  В Киргизии назвали цену переименования города Джалал-Абада в Манас
09:42  "Росатом" и "Газпром" готовятся к выпуску "панда-облигаций" в Китае
09:28  Что изменится в системе образования Узбекистана
08:39  Пекин восходит на мировой трон? Китайские "инженеры" против американских "юристов", - Владимир Овчинский
08:24  Токаев предлагает однопалатный парламент и готовит почву для транзита власти, - Виктория Панфилова
00:05  Русские войска сломали еще один наступательный кулак ВСУ в битве у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 8 сентября
Понедельник, 08.09.2025
21:40  Снежный барс станет национальным символом Кыргызстана - разработан логотип
21:24  В Казахстане оживлять предпринимательскую инициативу будет Центр регуляторного интеллекта
19:51  Интервью с Асель Кадыровой, назначение которой главным детским неврологом Киргизии вызвало скандал
12:59  Коммерсант: Эффект бумеранга. Какова истинная причина экономической стагнации ЕС
12:48  СП: Что должно произойти, чтобы Грузия повернулась к России передом, а к Европе задом
12:42  Российская электроэнергия поможет странам Центральной Азии сократить водный дефицит, - Владимир Прохватилов
12:39  Трампа ждут с визитом в Самарканде, - Виктория Панфилова
12:22  Южноазиатское поле интриг. Индия не спешит идти на разрыв с США, - Сергей Кожемякин
03:56  НОАК прокомментировала заплыв военных кораблей Канады и Австралии в Тайваньском проливе
02:31  ВВП Таджикистана за 5 лет вырос более чем в 2 раза
01:02  "Росатом" открывает для Казахстана путь к энергетической независимости, - Анна Кряжева
00:40  Садыр Жапаров: За год очистили страну от ОПГ, но 5 лет не можем одолеть коррупцию
00:05  Бои у Доброполья определят исход всей летней кампании ВС РФ – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 07.09.2025
23:03  "Ты хоть слышал, что я тут говорю?" Как глава ГКНБ Ташиев избавил подчиненного от телефона (видео)
22:42  Зеленый блэкаут и милитаризация Евросоюза, - Олег Сергеев
19:14  Войска НАТО на Украине не понадобятся: США нащупали слабое место России, - Кирилл Стрельников
16:30  Узбекистан направил Афганистану 300 тонн гуманитарной помощи после разрушительного землетрясения
16:05  "Улитка пересекла бы Украину быстрее". Парадокс западной риторики о России
15:12  Сказки как элемент национальной безопасности. Вместо сакральных формул взросления детям подсовывают схемы самоуничтожения, - Дмитрий Орехов
14:04  Известия: Сцена для политических представлений. ООН находится в глубоком кризисе
13:26  ПолитНавигатор: НАТО в Приднестровье. Лондонский сценарий
03:45  В Узбекистане разрешили использовать имя в качестве госномера авто
02:54  Как Россия переиграла Японию в 1905 году в Портсмуте, - Станислав Смирнов
01:37  infoBRICS: Зеленский боится встречи с Путиным с глазу на глаз
Суббота, 06.09.2025
23:31  Правительство Монголии и российский "Газпром" подписали Меморандум по газификации Улан-Батора
20:38  Озвучены планы США на вытеснение России из Китая и Средней Азии, - Анатолий Лапин
14:52  Американист объяснил переименование Пентагона в "Министерство наступления"
14:38  Взгляд: Британия возвращается в состояние нищего острова XVII века
03:09  Агентство Казахстана по атомной энергии готовит всенародный конкурс по выбору названия АЭС
00:05  Начался решающий этап встречного сражения у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 5 сентября
Пятница, 05.09.2025
23:30  Горел Восток ведущей новой. Репортаж Андрея Колесникова с заседания ВЭФа
20:12  МК: Шиш вам, а не войска стран НАТО на Украине!
19:05  Алан Нанн Мэй – забытый советский шпион, - П.В.Густерин
14:39  Profinance: США шантажом заставляют Японию инвестировать $550 млрд в проекты Трампа
12:55  АиФ: На слово верить никому нельзя. Песков рассказал, сколько будет идти СВО
12:42  Гуру йоги Свами Рамдев призвал индийцев бойкотировать Колу и Макдоналдс
10:48  Михаил Делягин: Кто будет "рулить" миром, решает не Кремль или Белый дом, а бочка нефти
04:09  Президент Узбекистана призвал усилить голос ШОС, потому что международное право мертво, - Бахтиер Эргашев
04:04  Первый казахстанский фильм-катастрофу Qaitadan показали в Астане
03:33  КП: Мерц оказался обычным "фрицем"
00:46  Узбекистан расширяет партнерство с ЕС, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ резко вклинились в оборону ВСУ в Купянске – итоговая сводка Readovka за 4 сентября
Четверг, 04.09.2025
21:19  "Монстры Сталина". Парад четырех союзных армий в Берлине 7 сентября 1945 (история)
14:03  Забытые Трампом: почему Грузии не удается восстановить отношения с США, - Игорь Кармазин
13:06  Саммит ШОС и Запад: укрощение строптивого, или Гонка со временем, - Александр Яковенко
09:49  Нацбанк Казахстана предупреждает об активизации телефонного и интернет-мошенничества
04:10  В Киргизии город Джалал-Абад переименуют в Манас. Расходы планируют считать после принятия закона
Русские войска готовятся занять северную часть Купянска – итоговая сводка Readovka за 9 сентября
00:05 10.09.2025

ВСУ оставляют северную часть Купянска по обоим берегам Оскола – итоговая сводка Readovka за 9 сентября

Михаил Пшеничников

СВО

ВСУ оставляют северную часть Купянска по обоим берегам Оскола – итоговая сводка Readovka за 9 сентября

Редакция Readovka собрала самые важные события 9 сентября в разрезе СВО. Русские войска готовятся занять всю северную часть Купянска, ВСУ отступают на резервную линию обороны. В сети появилось видео, демонстрирующее "дрессировку" украинских мобилизованных. Газета Financial Times констатировала, что ВС РФ будут только наращивать интенсивность атак "Геранями" по стратегическому тылу ВСУ.

Эвакуация "Купянского плацдарма"



Украинские части начали оставлять свои позиции в промышленном районе северо-востока Купянска. Все потому, что на противоположном берегу Оскола наши войска уже проникают вглубь обороны ВСУ. Это свидетельствует о том, что противник не располагает возможностью сформировать сплошную полосу обороны, а пустоты в ней являются "приглашением" русской армии начать расчленять украинские боевые порядки. Такая ситуация, согласно требованиям военной науки, обязывает командование ВСУ сокращать протяженность линии фронта, чтобы оборонительные порядки стали плотнее и пустоты закрылись. Грубо говоря, речь идет об организации обороны по новой линии с необходимостью бросить старые рубежи: если медлить с ней, последствия могут быть куда тяжелее для неприятеля. Намек на это в виде появления передовых сил ВС РФ у горадминистрации ВСУ поняли.

Стоит предположить, что новая полоса обороны противника в Купянской агломерации пройдет по линии Благодатовка – мкр-н Юбилейный – лесной массив Ольховая Роща – село Подолы. Главная цель, которую могут преследовать ВСУ, – выигрыш времени на вывод всех сил с сельских площадей к востоку от Оскола у Купянска, Купянска-Узлового и Ковшаровки. Помимо обеспечения временной устойчивости сопротивления, представленная выше потенциальная полоса обороны украинских войск станет прикрывать ключевую для ВСУ насыпную переправу у железнодорожного моста через Оскол у Купянска-Узлового. Именно там силы неприятеля будут переправляться на западный берег реки со всей материальной частью. Важно отметить, что хоть переправа у Купянска-Узлового и ключевая, но едва ли единственная. В целом, Киев начал масштабную операцию по эвакуации всего "Купянского плацдарма": оборонять восточный берег Оскола с появлением наших войск в западной черте города уже бессмысленно и опасно.

Отдельно стоит остановиться на численности и составе сил, которые командование ВСУ намеревается спасти эвакуацией и ради которых выстраивает новый оборонительный рубеж. На восточном берегу Оскола находится порядка 3-4 тыс украинских военных из широкого списка воинских частей и подразделений, включая наемнические формирования. Эту "сборную солянку" Киеву спасти жизненно необходимо для того, чтобы впоследствии она прикрывала направление на Изюм и Балаклею.

Пластилин человеческой психики

В сети появилось видео того, в каких условиях "тренируются" насильно мобилизованные украинцы в лагерях подготовки ВСУ. Люди в гражданской одежде под издевательскими репликами инструкторов ползут по земле. На этом видео показано многое, но обо всем по порядку.

Когда армия пополняется невольниками, насильно вырванными из гражданской жизни, критическая масса не то что непрофессионалов, а откровенно непригодных к службе людей может обрушить боеспособность. Это касается не только их военной неготовности, но и психологии. Морально неприспособленный к фронту мужчина склонен к неподчинению, ступору, самовольному оставлению части или даже нападению на сослуживцев и командиров. Казалось бы, учитывая качество пополнения, ВСУ уже должны были массово разбегаться или бросать оружие. Но этого не происходит, и причина кроется как раз в методах "подготовки", показанных на видео.

Там мы видим не просто "изощренные тренировки". Это целенаправленный слом психики. Украинские инструкторы через унижения, запугивание и искусственно создаваемый шок ломают моральные установки мобилизованных. Человеческое "я" подавлено, остается податливый "материал", действующий по навязанным рефлексам как собака Павлова. Такой человек солдатом не становится, но его запуганность и подавленность превращаются в послушание. Для ВСУ это единственный способ удержать "мясные части" на позициях: от них не ждут инициативы, только стойки под артиллерией и гибели по приказу.

Но у такой "дрессировки" есть побочный эффект. Те, кто не сломался, наоборот обретают дополнительную мотивацию к дезертирству. Нередки и вспышки агрессии против самих инструкторов – показательным стал инцидент 16 июля в Черниговской области, где мобилизованный застрелил двух "учителей". Таким образом, армия, построенная на страхе и унижении, не укрепляет свою боеспособность, а лишь растит угрозу внутреннего взрыва.

Стратегическое истощение

Financial Times отмечает, что в среднем за лето ВС РФ запускали около 5200 "Гераней" в месяц, и данная цифра будет расти. Для Украины это катастрофа: возможности ПВО просели, а дроны все активнее берут на себя задачи ракет, притом обходясь на порядок дешевле. Киев вынужден сжигать все больше ЗУР, пытаясь закрыть небо, но "экономика войны" играет против него – каждая попытка отбиться стоит несопоставимо дороже самой атаки.

FT также указывает на замедление американских поставок средств ПВО и боекомплектов. Полностью их не прекратят – Европа финансирует процесс – но объемов, достаточных для перелома ситуации, Киев не получит. Чтобы изменить баланс сил, нужны тысячи систем и десятки тысяч ракет, чего Запад не даст даже за деньги.

Вчера, 8 сентября, главным событием дня стали успешные действия 51-й армии в обороне на Добропольском направлении.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757451900


Новости Казахстана
- Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана
- Маулен Ашимбаев: Сенат окажет всестороннюю поддержку реализации Послания Главы государства
- Заявление Национального совета Демократической партии "Ақ жол"
- Новое назначение
- Из Турции возвращен казахстанец, подозреваемый в крупном мошенничестве
- АФМ выявлены преступные схемы получения социальных выплат на сумму свыше 1 млрд тенге
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 сентября 2025 года №982
- Мажилис рассмотрит Конвенцию Международной организации труда о минимальной заработной плате
- От имени Президента вручены государственные награды работникам нефтегазовой отрасли
