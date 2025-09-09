Солнце, ветер и вода "не вытянут" энергосектор ЦА – это под силу только атому, - Наталья Крек

00:53 10.09.2025 Солнце, ветер и вода "не вытянут" энергосектор ЦА – это под силу только атому

09.09.2025 | Наталья КРЕК



Энергетический кризис становится одной из главных проблем экономики Кыргызстана. В 2024 году, по данным Минэнерго республики, дефицит электроэнергии составил 12%, или 3,2 млрд кВт/ч. На данный момент ее основным источником являются ГЭС, на их долю приходится порядка 80% генерации, однако интенсивное истощение гидроресурсов приводит к значительным перебоям.



Подобная ситуация характерна для всей Центральной Азии, что подталкивает руководство стран региона искать альтернативные источники генерации. И если зеленые – ветровые, солнечные, геотермальные и т. п. технологии, которые стали модным и с подачи западных стран активно продвигаемым трендом, вряд ли смогут покрыть потребности центральноазиатских экономик, то атомной энергетике это вполне под силу. Осознавая данный факт, Казахстан и Узбекистан уже планируют строительство на своей территории атомных электростанций.



В Кыргызстане это вопрос находится пока на стадии изучения, несмотря на то что в марте 2024 года правительство республики и "Росатом" подписали меморандум о сотрудничестве, а в июне того же года была утверждена дорожная карта: согласно документу, запуск атомной электростанции малой мощности намечен на 2034 год. По оценкам специалистов, АЭС мощностью 300 МВт обеспечит республике 2,65 млрд кВт/ч, что составляет 10% ее годового энергопотребления.



В июне нынешнего года на полях Петербургского международного экономического форума первый зампред кабмина КР Данияр Амангельдиев заявил, что госструктуры республики совместно с "Росатомом" изучают возможности строительства АЭС малой мощности.



Вопросы использования мирного атома в производстве электроэнергии в условиях усугубляющегося дефицита водных ресурсов обсудили участники прошедшего в Бишкеке круглого стола: "Вода или мирный атом? Перспективы решения энергетических проблем в ЦА в условиях дефицита гидроресурсов". Мероприятие было организовано ЦЭИ "Ой Ордо".



* * *



Как подчеркнул директор департамента госрегулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Министерства природных ресурсов, экологии и технадзора КР Таалайбек Далбаев, сегодняшняя ситуация в энергетике как Кыргызстана, так и всей Центральной Азии, требует оперативного решения ряда актуальных проблем. В связи с возрастающими потребностями в электроэнергии вопрос строительства АЭС является важным для всего региона, тем более что изменение климата влечет за собой интенсивное таяние ледников: за последние годы они сократились на 16%, что обостряет вопросы водных ресурсов и как следствие – перспектив гидроэнергетики. Соответственно, необходимо переориентироваться на новые виды генерации электроэнергии. При этом возобновляемые источники энергии (ВИЭ) не покроют ее нарастающий дефицит. Наиболее стабильным видом представляется атомная энергетика.



"Минэнерго КР заинтересовано в наращивании мощностей, в связи с чем сейчас ведется работа по подготовке документов по строительству атомной электростанции малой мощности. Но спешить в этом вопросе не следует, его следует рассматривать в соответствии с международными требованиями и стандартами безопасности, касающиеся как подготовки, так и непосредственно самого строительства АЭС. Также необходимо подготовить кадры, нарастить научный потенциал. Кроме этого, необходимо создать нормативно-правовую базу в области ядерной энергетики. Учитывая, что Кыргызстан находится в сейсмоопасной зоне, при строительстве атомных электростанций необходимо минимизировать потенциальные экологические и технические риски", – рассказал чиновник.



Чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в КР Саидикрам Ниязходжаев, в свою очередь, сообщил, что на сегодняшний день в Узбекистане готова нормативно-правовая база для строительства АЭС, также решен вопрос с кадрами – работа по их подготовке и в Ташкенте, и в России велась одновременно с подготовкой законодательной базы.



Дипломат подчеркнул, что для развития промышленности и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью требуется много электроэнергии. Есть несколько вариантов, как покрывать эти потребности: зеленые технологии, ТЭЦ, работающие на угле и газе, или атомные электростанции. При этом он пояснил, что "зеленая энергетика – это не только ветровые или солнечные электростанции. Гидроресурсы тоже относятся к зеленой энергетике. Но когда строятся ветровые или солнечные электростанции, мы должны также рассмотреть вопрос строительства к ним аккумулирующих емкостей. Нельзя забывать и о том, что строительство водохранилищ приводит к экологическим изменениям. Однако какой вид генерации использовать, каждая страна должна решать самостоятельно".



В свою очередь, доктор политических наук ЧПП КР Аликбек Джекшенкулов выразил несколько иное мнение, подчеркнув, что вопросы энергетики странами региона должны решаться сообща: "Важно, чтобы лидеры центральноазиатских стран совместно и в комплексе рассматривали развитие АЭС, ГЭС и вопросы возобновляемых источников энергии на основе уважения и добрососедства, а также учета взаимных интересов и выгоды. Сегодня главы стран ЦА готовы к диалогу и интеграции, готовы оказывать друг другу взаимную поддержку. Но, на мой взгляд, перспективы объединения наших стран не только состоят в политической воле, но и будут определяться, прежде всего, решением таких архиважных вопросов, как развитие энергетики, рациональное водопользование и сохранение экологии".



Вместе с тем он отметил, что сейчас многих пугает само слово "атом", тем более с учетом украинского (Чернобыльская АЭС) и японского (АЭС Фукусима-1) трагического опыта. Поэтому необходимо провести разъяснительные акции среди населения, чтобы без препятствий со стороны общественности развивать атомную энергетику.



"Если мы хотим жить в развитом государстве, нам необходимо иметь мощную энергетику, включающую в том числе и атомные электростанции. Но при их строительстве, безусловно, должны использоваться передовые технологии, безупречно обеспечивающие безопасность населения. Как бывший представитель Кыргызстана в МАГАТЭ, могу с уверенностью сказать, что российские атомные электростанции – одни из лучших в мире. Я сторонник того, что надо строить АЭС, но мы должны подходить к этому вопросу очень щепетильно и ответственно", – добавил А. Джекшенкулов.



По словам системного аналитика Бактыбека Саипбаева, надо отдать должное мудрости президентов Узбекистана и Казахстана, решивших строить у себя АЭС. Правда, по словам спикера не совсем понятно, зачем казахи создали для реализации своих задач консорциум с участием разных стран: "Такова специфика атомной промышленности, что вопрос совместимости – это достаточно важный фактор, касающийся, прежде всего, безопасности".



Вместе с тем он подчеркнул, что зеленые технологии могут закрыть максимум 15-20% потребности всей мировой энергетики: "На мой взгляд, пресловутый разговор о выбросах углеводородов и том, что климат изменяет человечество, это не более чем лукавство Запада, цель которого продавать их зеленые технологии. При этом многие страны Европы были вынуждены расконсервировать те же месторождения угля, чтобы дополнительно генерировать электроэнергию. Нам тоже сейчас надо решить, как обеспечить генерацию достаточного количества электроэнергии. В наших республиках – богатых солнцем, где 300 солнечных дней в году, можно ставить солнечные панели. В Казахстане, где дуют ветра, можно ставить ветряки. Но полностью потребности они не закроют. Поэтому, кроме атомных электростанций, у нас и выбора нет".



Аналогичное мнение высказал председатель Госкомиссии по запасам полезных ископаемых КР Аркадий Рогальский. По его словам, энергетика должна быть рентабельной, поэтому Кыргызстан должен сделать ставку на водную и атомную генерацию, а вот зеленые технологии проблем в энергосекторе страны не решат.



"Зеленая энергетика – это коррупция мирового масштаба, которая приносит выгоду только тем, кто находится на верху – у кормушки. Для людей они, кроме вреда, ничего не принесут. Это замкнутый круг – еще более вредный для экологии. Ветряки – это прекрасный способ снабжения электричеством отдаленных сел, погранзастав и объектов, не подключенных к единой сети. Но включать их в единую сеть неэффективно. Солнечная электростанция работает в Узбекистане с 1970-х годов. Но с тех пор, как ее построили, больше ни одной такой станции в республике не было установлено, что говорит о низкой рентабельности такого вида генерации".



Спикер также обратил внимание на низкую эффективность и нерентабельность генерации электроэнергии за счет сжигания угля. По его словам, топить ТЭЦ углем – это просто топить ее ассигнациями. Уголь является "губкой", которая впитывает в себя все сопутствующие полезные ископаемые. Например, Германия из угля добывает многие виды редкоземов.



Он также упомянул перспективность вторичной добычи полезных ископаемых из хвостохранилищ. Сегодня в Кыргызстане на балансе 123 хвостохранилища. Из них только по трем начата работа по рециркуляции и по вторичному запуску их в эксплуатацию: "У нас в республике в 1940-х годах добывался уран для производства оружия. С тех пор у нас остались хвостохранилища, и сейчас необходимо запустить вторичное производство из отходов антропогенных месторождений, хвостохранилищ и отвалов горных производств. Все месторождения в Кыргызстане являются полиминеральными. Если раньше было выгодно добывать уран, то сейчас уже из хвостохранилищ можно извлекать редкоземельные металлы". В заключение он подчеркнул, что поддерживает идею строительства в Кыргызстане АЭС ММ, отметив развитость технологий в данной сфере.



Аналогичное мнение высказал президент товарно-сырьевой биржи Евразийского союза Михаил Петров, отметив, что атомная энергетика в разы дешевле, чем зеленая, при этом АЭС обеспечивают постоянную, т. е. непрерывную генерацию, соответственно введение атомных мощностей полностью перекрывает вопрос с ростом промышленности. "При этом, по статистике, атом – это самый безопасный способ генерации. Особенно, если АЭС строится по российским технологиям, учитывая, что, помимо всего прочего, "Росатом" забирает отработанные стержни, которые либо полностью утилизируются, либо проходят процесс рециркуляции и могут использоваться повторно. А вот французы, как и американцы, их не забирают".



В свою очередь, директор ЦЭИ "Ой Ордо" политолог Игорь Шестаков уверен, что вопрос строительства АЭС в странах ЦА относится не только к сфере энергетики и экологии, но и имеет ярко выраженный политический и геополитический контекст: "Казахстан, прежде чем принять решение по строительству АЭС, провел референдум. При этом кипели споры, кто должен строить данный объект. Эта тема может быть актуальна и для Кыргызстана. Энергетическая безопасность – это не только про водно-энергетические ресурсы и экологию, но еще и про внешнеполитическую обстановку, влияющую на внутреннюю общественно-политическую ситуацию".



При этом спикер подчеркнул, что победу "Росатому" в тендере в Казахстане все-таки обеспечил здравый смысл, учитывая, что российские технологии считаются передовыми в мире. "Например, США никак нельзя рассматривать в качестве ключевого партнера при возведении атомной электростанции, учитывая, что за последние 35 лет американцы с большим трудом запустили всего одну АЭС, потратив при этом достаточно внушительные средства. Французские реакторы EPR приводят к регулярным аварийным ситуациям ввиду серьезных инженерных ошибок при их проектировании, которые так и не удалось исправить. Что касается компаний из Европы и Кореи, то, несмотря на их громкие заявления о готовности построить АЭС в Казахстане, ни одна из них не представила даже демонстрационный вариант. Правительства этих стран сконцентрировали усилия на лоббировании национальных проектов с целью привлечь иностранный капитал и произвести "обкатку" своих технологий на территории третьих стран. Отсюда вполне логична победа российской компании в представительном тендере в Казахстане", – отметил эксперт.



И. Шестаков еще раз обратил внимание на то, что, по оценкам многих специалистов, атом может стать решением проблемы электроснабжения, связанные с дефицитом гидроресурсов в Центральной Азии: "Примеры Казахстана и Узбекистана, где достигнуты соглашения по реализации важных энергетических проектов с "Росатомом", говорят о том, что атомная энергетика имеет устойчивые перспективы развития. Президент Казахстана возлагает большие надежды на использование атомной энергетики для обеспечения региональной энергетической безопасности. Однако на наших круглых столах озвучивалось мнение, что в сейсмически активных районах опасно строить АЭС, но, я думаю, что эти вопросы решаемы".



Тезис о том, что экологи, в частности члены "Зеленого альянса", против строительства АЭС в Кыргызстане ввиду высокой сейсмоактивности на территории республики подтвердила председатель ОФ "Energy Green" Анара Султангазиева: "Вопрос атомной энергетики – это палка о двух концах. С одной стороны – потенциальные экологические угрозы, с другой стороны – острая необходимость в электро- и тепловой энергии. По оценкам гляциологов, лет через десять, когда ледников не останется, нас ждет засуха. Соответственно, нужно предусмотреть альтернативные источники генерации. Я ничего не имею против наших партнеров из России – компании "Росатом". Экологи против инициативы строительства АЭС не по политическим соображениям, а потому что у нас высокая сейсмичность, и мы опасаемся за экологию. Но если государство решит, что надо строить, и представит расчеты рисков и обеспечения экологической безопасности, мы примем это".



Как отметила директор ОФ "Институт развития общественных отношений стран ЦА" Калдан Эрназарова, зеленая энергетика – это тоже риски, равно как и ГЭС, которые оказывают определенное влияние на экологию и на процессы изменения климата. Атомная генерация, как и любая другая, имеет свои риски. Несмотря на это, в той же Японии – 15 АЭС, в США – 92, в России, где 20% всей энергии вырабатывается именно атомными электростанциями, их 11, т. к. атомные электростанции – это гарантированная и самая стабильная выработка электроэнергии.



При этом, как отметила спикер, передовые атомные технологии сегодня принадлежат России: "В настоящее время ГК "Росатом" ведет строительство наземной атомной станции малой мощности в Якутии, идет подготовка к строительству малых АЭС в Узбекистане и Мьянме. Российские малые реакторы РИТМ-200 доказали свою надежность и безопасность, так как уже почти 70 лет используются в атомном ледокольном флоте".



Согласно отчету МАГАТЭ за 2024 год, на Россию приходится 26 из 59 строящихся энергоблоков атомных электростанций, причем 20 из них – за рубежом, что делает ее ведущей страной на ядерно-энергетическом рынке. Источник - Ритм Евразии

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757454780





Новости Казахстана

- Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана

- Маулен Ашимбаев: Сенат окажет всестороннюю поддержку реализации Послания Главы государства

- Заявление Национального совета Демократической партии "Ақ жол"

- Новое назначение

- Из Турции возвращен казахстанец, подозреваемый в крупном мошенничестве

- АФМ выявлены преступные схемы получения социальных выплат на сумму свыше 1 млрд тенге

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 3 сентября 2025 года №982

- Мажилис рассмотрит Конвенцию Международной организации труда о минимальной заработной плате

- От имени Президента вручены государственные награды работникам нефтегазовой отрасли

