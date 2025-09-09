 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 10.09.2025
02:25  Киргизия заставит Центральную Азию платить за воду, - Виктория Панфилова
00:53  Солнце, ветер и вода "не вытянут" энергосектор ЦА – это под силу только атому, - Наталья Крек
00:05  Русские войска готовятся занять северную часть Купянска – итоговая сводка Readovka за 9 сентября
Вторник, 09.09.2025
22:04  Путь России на Восток предопределен исторически, - Алексей Белов
17:28  Послание президента Токаева народу: "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта"
17:03  Лауреатами премии мира им. Льва Толстого стали главы Киргизии, Таджикистана и Узбекистана
16:28  Kun.uz: Каримов и Рахмон: история конфликта и его первопричины
16:15  В какой стране ЕАЭС средняя зарплата выросла больше всего?
15:41  В Киргизии назвали цену переименования города Джалал-Абада в Манас
09:42  "Росатом" и "Газпром" готовятся к выпуску "панда-облигаций" в Китае
09:28  Что изменится в системе образования Узбекистана
08:39  Пекин восходит на мировой трон? Китайские "инженеры" против американских "юристов", - Владимир Овчинский
08:24  Токаев предлагает однопалатный парламент и готовит почву для транзита власти, - Виктория Панфилова
00:05  Русские войска сломали еще один наступательный кулак ВСУ в битве у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 8 сентября
Понедельник, 08.09.2025
21:40  Снежный барс станет национальным символом Кыргызстана - разработан логотип
21:24  В Казахстане оживлять предпринимательскую инициативу будет Центр регуляторного интеллекта
19:51  Интервью с Асель Кадыровой, назначение которой главным детским неврологом Киргизии вызвало скандал
12:59  Коммерсант: Эффект бумеранга. Какова истинная причина экономической стагнации ЕС
12:48  СП: Что должно произойти, чтобы Грузия повернулась к России передом, а к Европе задом
12:42  Российская электроэнергия поможет странам Центральной Азии сократить водный дефицит, - Владимир Прохватилов
12:39  Трампа ждут с визитом в Самарканде, - Виктория Панфилова
12:22  Южноазиатское поле интриг. Индия не спешит идти на разрыв с США, - Сергей Кожемякин
03:56  НОАК прокомментировала заплыв военных кораблей Канады и Австралии в Тайваньском проливе
02:31  ВВП Таджикистана за 5 лет вырос более чем в 2 раза
01:02  "Росатом" открывает для Казахстана путь к энергетической независимости, - Анна Кряжева
00:40  Садыр Жапаров: За год очистили страну от ОПГ, но 5 лет не можем одолеть коррупцию
00:05  Бои у Доброполья определят исход всей летней кампании ВС РФ – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 07.09.2025
23:03  "Ты хоть слышал, что я тут говорю?" Как глава ГКНБ Ташиев избавил подчиненного от телефона (видео)
22:42  Зеленый блэкаут и милитаризация Евросоюза, - Олег Сергеев
19:14  Войска НАТО на Украине не понадобятся: США нащупали слабое место России, - Кирилл Стрельников
16:30  Узбекистан направил Афганистану 300 тонн гуманитарной помощи после разрушительного землетрясения
16:05  "Улитка пересекла бы Украину быстрее". Парадокс западной риторики о России
15:12  Сказки как элемент национальной безопасности. Вместо сакральных формул взросления детям подсовывают схемы самоуничтожения, - Дмитрий Орехов
14:04  Известия: Сцена для политических представлений. ООН находится в глубоком кризисе
13:26  ПолитНавигатор: НАТО в Приднестровье. Лондонский сценарий
03:45  В Узбекистане разрешили использовать имя в качестве госномера авто
02:54  Как Россия переиграла Японию в 1905 году в Портсмуте, - Станислав Смирнов
01:37  infoBRICS: Зеленский боится встречи с Путиным с глазу на глаз
Суббота, 06.09.2025
23:31  Правительство Монголии и российский "Газпром" подписали Меморандум по газификации Улан-Батора
20:38  Озвучены планы США на вытеснение России из Китая и Средней Азии, - Анатолий Лапин
14:52  Американист объяснил переименование Пентагона в "Министерство наступления"
14:38  Взгляд: Британия возвращается в состояние нищего острова XVII века
03:09  Агентство Казахстана по атомной энергии готовит всенародный конкурс по выбору названия АЭС
00:05  Начался решающий этап встречного сражения у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 5 сентября
Пятница, 05.09.2025
23:30  Горел Восток ведущей новой. Репортаж Андрея Колесникова с заседания ВЭФа
20:12  МК: Шиш вам, а не войска стран НАТО на Украине!
19:05  Алан Нанн Мэй – забытый советский шпион, - П.В.Густерин
14:39  Profinance: США шантажом заставляют Японию инвестировать $550 млрд в проекты Трампа
12:55  АиФ: На слово верить никому нельзя. Песков рассказал, сколько будет идти СВО
12:42  Гуру йоги Свами Рамдев призвал индийцев бойкотировать Колу и Макдоналдс
10:48  Михаил Делягин: Кто будет "рулить" миром, решает не Кремль или Белый дом, а бочка нефти
04:09  Президент Узбекистана призвал усилить голос ШОС, потому что международное право мертво, - Бахтиер Эргашев
04:04  Первый казахстанский фильм-катастрофу Qaitadan показали в Астане
03:33  КП: Мерц оказался обычным "фрицем"
00:46  Узбекистан расширяет партнерство с ЕС, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ резко вклинились в оборону ВСУ в Купянске – итоговая сводка Readovka за 4 сентября
Четверг, 04.09.2025
21:19  "Монстры Сталина". Парад четырех союзных армий в Берлине 7 сентября 1945 (история)
14:03  Забытые Трампом: почему Грузии не удается восстановить отношения с США, - Игорь Кармазин
13:06  Саммит ШОС и Запад: укрощение строптивого, или Гонка со временем, - Александр Яковенко
09:49  Нацбанк Казахстана предупреждает об активизации телефонного и интернет-мошенничества
04:10  В Киргизии город Джалал-Абад переименуют в Манас. Расходы планируют считать после принятия закона
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   Узбекистан   | 
Киргизия заставит Центральную Азию платить за воду, - Виктория Панфилова
02:25 10.09.2025

Киргизия заставит Центральную Азию платить за воду
Президент Узбекистана обсудит в Бишкеке проблему гидроресурсов

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
09.09.2025

В ходе предстоящего визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Бишкек ключевой темой обсуждения станут вопросы совместного водопользования. Вода превращается в один из главных ресурсов региона, поскольку с 2026 года в Киргизии вступает в силу новый Водный кодекс. Согласно ему, Бишкек вводит плату за водные ресурсы для всех потребителей – внутренних и внешних. Это превращает воду в товар, сопоставимый с нефтью, газом и электричеством, и означает, что действующий принцип "вода в обмен на электроэнергию" перестанет работать. Решение Бишкека может привести к пересмотру региональных отношений.

Проблема распределения водных ресурсов на протяжении десятилетий остается болевой точкой для Центральной Азии, вызывая напряженность.

Еще в 90-е годы президенты Казахстана, Узбекистана и Киргизии – Нурсултан Назарбаев, Ислам Каримов и Аскар Акаев, обсуждая идею создания центральноазиатского союза, рассматривали возможность учредить водно-энергетический консорциум для справедливого распределения воды. Однако, несмотря на благие намерения, договориться лидерам трех стран о создании такого механизма так и не удалось. Этот вопрос до сих пор остается актуальным для региональной интеграции.

Межправительственное соглашение между Казахстаном, Киргизией и Узбекистаном об использовании водноэнергетических ресурсов в бассейне реки Нарын-Сырдарья было принято еще в марте 1998 года, Таджикистан к нему присоединился годом позже. В последующие годы в него периодически вносились дополнения и изменения. Но проблемы это не решало, поскольку в национальных законодательствах этих стран вода позиционируется в качестве ресурса, принадлежащего государству. Уже тогда советская система безвозмездного водопользования, основанная на бартерном обмене "вода летом – электроэнергия зимой", начала давать сбои. Ситуацию сдерживали международные документы, которые предписывали проблему водопользования решать совместно.

Очередной протокол о регулировании водноэнергетического баланса в регионе до 2026 года Казахстан, Киргизия и Узбекистан подписали 7 сентября, об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Казахстана. Документ закрепляет обязательства сторон по обеспечению пусков воды из Токтогульского водохранилища в обмен на поставки электроэнергии из Казахстана и Узбекистана в Киргизию. Кроме того, были согласованы условия транзита электроэнергии из России в Киргизию через энергосистему Казахстана.

"Казахстан выполняет свои обязательства и рассчитывает на аналогичный подход со стороны партнеров. Это основа стабильности энергосистем и водного обеспечения всего региона", – заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

Но со следующего года ситуация кардинально изменится. В Киргизии 1 июля 2025 года принят новый Водный кодекс, который предусматривает с 1 января 2026 года введение платы за использование воды для всех потребителей, как внутренних, так и внешних.

В Киргизии вопрос продажи воды соседям стоял на повестке дня довольно давно (см. "НГ" от 04.10.18). Эксперты считают, что существующая система компенсаций в сфере гидроэнергоресурсов несовершенна: страны верховий рек Амударьи и Сырдарьи – Киргизия и Таджикистан – недополучают необходимых денежных или иных ресурсов в качестве компенсации за обеспечение данных стоков. Например, Киргизия из всего объема стоков использует только 20%. Остальное поступает на территории соседних государств. Есть претензии к странам низовий – Узбекистану и Казахстану о нерациональном использовании воды. Отдельный вопрос к Афганистану, который, как сказал "НГ" директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков, строит огромную плотину и забирает большие объемы воды реки Амударьи. При этом еще не подсчитаны потери при заборе воды.

К счастью, по словам политолога, Центральной Азии до сих пор удавалось избегать полномасштабных водных конфликтов. Однако в условиях Центральной Азии, где водные артерии пересекают государственные границы, продажа воды приобретает взрывоопасный характер. Киргизия фактически легализует воду как товар, который может быть продан странам, расположенным ниже по течению, таким как Казахстан и Узбекистан. При этом нужно учитывать, что промышленность и сельское хозяйство этих республик критически зависит от поставок воды из Киргизии.

По его мнению, достижение консенсуса между странами Центральной Азии по вопросам водопользования является необходимым условием для успешной региональной интеграции и создания центральноазиатского союза. "Вопрос воды будет лежать в основе союза. В противном случае центральноазиатская интеграция не состоится", – подчеркнул Шестаков.

Поэтому, как полагает эксперт, во время недавнего визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Бишкек (21–22 августа) теме водных ресурсов было уделено значительное внимание. Предстоящий визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Киргизию также будет проходить под знаком водной повестки. Не случайно в Бишкеке побывала глава администрации президента Узбекистана Саида Мирзиеева, которая обсудила с президентом Садыром Жапаровым вопросы двустороннего сотрудничества и молодежной политики.

"Вопрос воды – это вопрос мира и стабильности в регионе", – резюмирует Шестаков, подчеркивая, что решение этой фундаментальной проблемы является залогом благополучия и устойчивого развития всей Центральной Азии.

Шестаков также отметил, что вопрос использования водных ресурсов в Центральной Азии привлекает пристальное внимание стратегических партнеров региона. Если Европейский союз лишь начинает выстраивать свое взаимодействие с Центральной Азией, проявляя интерес к водной проблематике, то Россия, США и Великобритания уже давно активно участвуют в этой сфере. "Внешние партнеры осознают: сотрудничество по вопросам водопользования будет играть определяющую роль в их стратегическом присутствии в регионе. Центральная Азия в настоящее время находится в фокусе мирового политического внимания, и контроль над водными ресурсами становится важным инструментом для укрепления позиций и влияния в этом стратегически значимом регионе", – считает политолог.

Помимо этого, водный вопрос плотно связан и с внутренней политикой. Киргизия на пороге парламентских и президентских выборов. Поэтому будущим народным избранникам и кандидату в президенты придется отвечать на вопрос избирателей, насколько выгодно страна реализует свои водные ресурсы и какую прибыль получает от этого. Таким образом, водная стратегия приобретает не только экономическое, но и острое политическое значение.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757460300


Новости Казахстана
- Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана
- Маулен Ашимбаев: Сенат окажет всестороннюю поддержку реализации Послания Главы государства
- Заявление Национального совета Демократической партии "Ақ жол"
- Новое назначение
- Из Турции возвращен казахстанец, подозреваемый в крупном мошенничестве
- АФМ выявлены преступные схемы получения социальных выплат на сумму свыше 1 млрд тенге
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 сентября 2025 года №982
- Мажилис рассмотрит Конвенцию Международной организации труда о минимальной заработной плате
- От имени Президента вручены государственные награды работникам нефтегазовой отрасли
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  