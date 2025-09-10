 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Среда, 10.09.2025
СП: Кто стоит за "зумерской революцией" в Непале
10:31 10.09.2025

Не пальцем деланная: Кто стоит за "зумерской революцией" в Непале
Соцсети стали и поводом для беспорядков, и их организующей силой

Константин Ольшанский
10 сентября 2025

То ли зумеры становятся реальной политической силой, то ли кто-то ими умело манипулирует, гадают эксперты. "Оранжевая" революция в Непале, которую в западных изданиях назвали "революцией поколения Z", подозрительно напоминает аналогичные массовые протесты в других странах Глобального Юга.

В Непале все началось с того, что 4 сентября правительство во главе с премьером Шармой Оли, запретило почти все западные соцсети. Как пишет Associated Press, все они были обязаны зарегистрироваться в Непале, в соответствии с новыми правилами Минсвязи. Однако большинство западных корпораций демонстративно отказались выполнять требование непальских властей.

Зарегистрировались лишь TikTok и Viber, а также местные мессенджеры Witk, Nimbuzz и Popo Live. Telegram успел подать заявку, которая к началу протестов еще была на рассмотрении. Как видно, исполнить требования закона вполне было возможно.

Зато отказались регистрироваться Facebook, X, YouTube, LinkedIn, Reddit, Signal, Snapchat и другие. Большинство из них в России уже давно заблокированы, а Facebook принадлежит признанной экстремистской компании Meta.

То, что власти Непала действовали абсолютно верно, запретив вредоносные западные соцсети, подтверждают дальнейшие события. Именно через формально запрещенные (но не переставшие работать в Непале) соцсети и начали распространяться массовые призывы к кровавым протестам.

Методы массово манипулирования сработали успешно. Как пишет NDTV World, средний возраст населения Непала составляет 25 лет. То есть большая часть населения относится как раз к "поколению Z". Из-за этого, а также из-за значительной миграции за границу, в Непале один из самых высоких показателей использования социальных сетей в Азии: почти у каждого второго человека есть аккаунт, пишет NDTV World. Но свой гнев непальцы выместили не на западных корпорациях, отказавшихся исполнять закон, а на правительстве.

8 сентября начались хорошо срежессированные и управлемые через Интернет массовые протесты в Катманду. В непальском столичном майдане приняли участие десятки тысяч молодых людей. Демонстрации стремительно переросли в беспорядки, протестующие попытались штурмом взять парламент Непала.

У демонстрантов сразу появился лидер, пишет Al Jazeera, - это мэр Катманду Балендра Шах. Его биография похожа на политический анекдот: Шах всю жизнь занимался хип-хопом, читал рэп, и вдруг в 2022 году решил баллотироваться на пост мэра, не имея никакого управленческого опыта. Выборы выиграл чисто "на хайпе". Ничего не напоминает?

А теперь, как пишет Al Jazeera, он претендует на то, чтобы возглавить правительство (то есть, фактически, страну). Наверное, это будет первый глава государства - рэпер.

Протестующие по всему Непалу молодчики, управляемые через соцсети, погрузили страну в пучину кровавого хаоса. Всего за два дня были разграблены и сожжены все государственные ведомства в Катманду, резиденции действующих и бывших политиков. Руководство страны во главе с премьером Оли было вынуждено бежать за границу. Их эвакуацию прикрывали военные.

Грабя резиденцию, протестующие убили жену бывшего премьера Раджьялакшми Читракар. Молодчики грабили торговые центры, освободили заключенных из всех крупнейших тюрем Непала. Фактически сейчас 30-миллионная страна в хаосе, у нее нет руководства. Единственная сила, сохранившая способность функционировать, - это армия.

Издание Statesman обращает внимание на то, что свержение власти в Непале проходило по таким же "оранжевым" лекалам, как ранее в других странах. Протестующие в Непале, например, использовали такие же флаги (из японской манги One Piece), как и во время прошлогодних протестов в Бангладеш. И это не может быть простым совпадением.

Индийское издание The Print выяснило, что за бангладешскими протестами могли стоять пакистанские спецслужбы и США, заинтересованные в ослаблении влияния Индии в регионе. Теперь и к власти в Непале может прийти Балендра Шах - яростный противник Индии и сторонник скандальной концепции "Великого Непала". Естественно, наивно верить в подобные совпадения. Особенно в свете того, что США сейчас прямо пытаются ослабить индийскую экономику, вводя драконовские санкции. Но, видимо, только экономического оружия против неуступчивого премьера Нарендры Моди американцам мало, и в ход снова идут проверенные "оранжевые" технологии.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757489460


