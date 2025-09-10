REGNUM: Удар Израиля по столице Катара: в кого реально попали и что будет в ответ

11:02 10.09.2025 Удар Израиля по столице Катара: в кого реально попали и что будет в ответ

Леонид Цуканов



10 сентября 2025



Израиль кратно повысил ставки в конфликте с ХАМАС. 9 сентября авиация ЦАХАЛ атаковала столицу Катара, Доху, где в этот момент проходила встреча руководителей политической ветви движения (так называемое Политбюро).



Причем незадолго до атаки лидеры ХАМАС получили от США гарантии безопасности и собрались вместе, чтобы обсудить (и, возможно, даже принять) новую версию "мирного плана Трампа" по Газе.







Теперь же, судя по всему, дипломатический трек надолго уйдет на второй план.



Операция "Пик Огня"



Операция по уничтожению ключевых функционеров ХАМАС (получившая в оперативных сводках название "Пик Огня") традиционно началась с кампании по усыплению бдительности.



Глава израильского МИДа Гидеон Саар внезапно заявил, что Тель-Авив готов принять условия "мирного плана" США по сектору Газа и перевести конфликт в дипломатическое русло. Это стало первой подобной реляцией властей еврейского государства, до этого отвергавших переговоры без предварительных уступок со стороны ХАМАС.



Впрочем, речь Саара, начавшаяся с тезиса "Война может закончиться завтра", как оказалось, имела зловещий подтекст.



Ни в Вашингтоне, ни в Дохе игру смыслов не считали.



Более того, Штаты (через Катар) уговорили политическое руководство ХАМАС собраться для обсуждения нового "мирного плана". Участникам встречи гарантировали безопасность и неприкосновенность, а потому палестинцы приняли приглашение без лишних вопросов. На совещание прибыли в том числе те функционеры, кто до этого координировал работу сопротивления из Турции.



А спустя несколько часов Доху сотрясли взрывы: авиация ЦАХАЛ ударила по штаб-квартире ХАМАС. В налете участвовали порядка 10 истребителей, оснащенных передовыми ракетно-бомбовыми комплексами. Удары наносились "каруселью" (из воздушного пространства Саудовской Аравии), с интервалом в несколько секунд, что создало дополнительный хаос на месте атаки.



Катарская воздушная оборона не успела отреагировать на угрозу - системы Patriot опознали израильские самолеты как "союзные", спутав их с американскими, что позволило ЦАХАЛ приблизиться к катаро-саудовской границе без дополнительного маневрирования.



Впрочем, даже после того, как принадлежность бортов была идентифицирована, команды к отражению не последовало: в Дохе до последнего думали, что ЦАХАЛ "запутывает следы" перед заходом на Иран или Йемен, где до этого уже наблюдалась повышенная активность израильтян.



Когда же истинная цель атаки стала понятна, "догонять" уходящую ударную группу уже не имело смысла. Дохе и другим аравийским монархиям оставалось лишь жаловаться на инцидент в Вашингтон и требовать от Тель-Авива объяснений.



Оперативные сомнения и результат на земле



Как сообщают израильские СМИ со ссылкой на Кабмин, операция по устранению Политбюро ХАМАС откладывалась несколько раз "из-за оперативных сомнений" - в том числе неуверенности, что авиация сможет беспрепятственно войти в воздушное пространство нейтральной страны.



Примечательно также, что в этот раз операция режиссировалась совместно армейцами (ВВС, военная разведка АМАН) и контрразведкой (ШАБАК), а потому позиционировалась как "контртеррористическая".



Внешняя разведка Израиля (Моссад), долгое время находившаяся "на острие" борьбы с палестинским сопротивлением (и проводившая в том числе операции по ликвидации его ключевых функционеров), выступала против.



По мнению разведчиков, шансы уничтожить сразу все Политбюро (даже если те соберутся в одном месте) были "крайне низкими".



Как итог, атака на Доху координировалась одновременно из двух оперативных пунктов - из командного комплекса "Кирья" (армия) и штаб-квартиры ШАБАК (спецслужбы). Связующим звеном между ними стал премьер-министр Биньямин Нетаньяху, чьи назначенцы (министр обороны Исраэль Кац и шеф ШАБАК Дэвид Зини соответственно) и разработали общую канву операции.



Остальной "Военный кабинет" Израиля, без участия которого такие решения, теоретически, не могут приниматься, узнал о налете на Доху из СМИ.



Удар по месту сбора руководителей ХАМАС оказался относительно результативным.



По заявлениям израильтян, на месте погибли несколько значимых для движения фигур - один из лидеров ХАМАС и его ключевой переговорщик шейх Халиль аль-Хайя, его сын Хумам, руководитель политического офиса (секретарь) ХАМАС Джихад Лабад, а также три доверенных лица (Муамэн Хассоуна, Абу Халиль и Абу Малек).



Их ликвидацию верифицировали с опорой на заявления палестинского сопротивления и публикации местных журналистов.



При этом "финансисты ХАМАС" Халед Машаль, Низар Авдалла и Захер Джабарин (также входящие в руководящие органы движения), судя по сообщениям с мест, от удара серьезно не пострадали.



Как и часть "международных переговорщиков", уполномоченных движением вести переговоры по заложникам и статусу Газы.



Нет окончательной ясности и по шейху аль-Хайя: палестинцы и израильтяне то причисляют его к убитым, то заявляют, что он вышел из-под огня невредимым.



А это значит, что Моссад в целом оказался прав в своих оценках: разгромить Политбюро с первой попытки Тель-Авиву не удалось.



Более того, выжившие функционеры кратно укрепили свой авторитет в рядах сопротивления, пообещав продолжить дело павших товарищей.



Неудобно получилось



Наибольшие репутационные потери от попытки Израиля единовременно ликвидировать политическую верхушку ХАМАС понесли США.



И дело даже не столько в том, что один региональный союзник Вашингтона проявил агрессию к другому - хотя и эту историю Штатам придется как-то купировать, чтобы не плодить опасения у других арабских партнеров.



Куда важнее, что американские гарантии безопасности вновь оказались фикцией. Даже с учетом того, что израильское правительство взяло на себя ответственность за атаку (особо акцентировав, что и Вашингтон, и Доха были проинформированы "постфактум"), разрядке обстановки это не поспособствовало. Особенно после того, как израильская пресса (включая Jerusalem Post) наперебой начала писать о некоем "зеленом свете", который Вашингтон дал Тель-Авиву.







На этом фоне премьер-министр Катара после удара по столице отошел от привычной мягкой риторики и заявил, что ответственность за подрыв мирной сделки лежит целиком на Тель-Авиве. Более того, уязвленная Доха оставила за собой право ответить на нападение - в той плоскости, которую сочтет нужным.



Впрочем, пока Катар, судя по всему, хочет надавить на Израиль юридическим, а не военным инструментарием.



Попутно очерчивается и тенденция к новому обострению между Катаром и Саудовской Аравией. В Дохе недовольны, что Эр-Рияд не удосужился предупредить соседа об опасности - даже когда израильтяне ушли в воздушное пространство восточной части страны и готовились к заходу на цель.



Катарские власти усмотрели в этом попытку чужими руками ослабить военно-политический потенциал страны, что противоречит заявленному Эр-Риядом курсу "ноль конфликтов с соседями". С другой стороны, у Дохи есть шанс на еще большее сближение с Египтом - тем более что Каир якобы даже пытался предупредить ХАМАС о готовящейся провокации. Единственный из сочувствующих движению арабских стран.



Что касается ХАМАС, то движение (несмотря на потери среди высшего политического руководства) пока не объявляло о выходе из переговоров и по-прежнему готово обсуждать "дипломатическое урегулирование" конфликта.



Впрочем, ожидать от палестинцев "джентльменских поблажек" вряд ли стоит. К уже имеющимся условиям сделки (которые Тель-Авив и до этого называл "заведомо невыполнимыми") добавятся новые, что сделает дальнейшее ведение переговоров скорее символическим, призванным успокоить ратующих за дипломатический исход США. Источник - REGNUM

