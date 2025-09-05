Взгляд: Над Польшей летают какие-то НЛО с надписями на кириллице

11:11 10.09.2025

Военкор объяснил, как Европа использует сбитые над Польшей беспилотники

Военкор Коц: Шум вокруг сбитых над Польшей дронов нужен европейцам, чтобы повлиять на Трампа



Европейцы с помощью шумихи вокруг якобы сбитых дронов над польской территорией пытаются повлиять на президента США Дональда Трампа, чтобы объявить бесполетную зону над Украиной, заявил военный корреспондент Александр Коц.



Варшава в последние несколько дней сделала несколько интересных действий, она официально закрыла границы с Белоруссией якобы из-за российско-белорусских учений "Запад-2025", написал Коц в своем Telegram-канале.



Теперь же над польской территорией якобы сбили некие воздушные цели, обломки которых никому так и не показали.



