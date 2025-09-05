|Взгляд: Над Польшей летают какие-то НЛО с надписями на кириллице
11:11 10.09.2025
Военкор объяснил, как Европа использует сбитые над Польшей беспилотники
Военкор Коц: Шум вокруг сбитых над Польшей дронов нужен европейцам, чтобы повлиять на Трампа
Европейцы с помощью шумихи вокруг якобы сбитых дронов над польской территорией пытаются повлиять на президента США Дональда Трампа, чтобы объявить бесполетную зону над Украиной, заявил военный корреспондент Александр Коц.
Варшава в последние несколько дней сделала несколько интересных действий, она официально закрыла границы с Белоруссией якобы из-за российско-белорусских учений "Запад-2025", написал Коц в своем Telegram-канале.
Теперь же над польской территорией якобы сбили некие воздушные цели, обломки которых никому так и не показали.
"В принципе, не сомневаюсь, что это будут обломки "Гераней". Их по Украине тонны валяются и привезти пару сотен килограмм полякам, чтобы те потрясли ими на пресс-конференции, не составляет труда", – указал военкор.
Он напомнил, что польский премьер Дональд Туск уже объявил уничтоженные аппараты российскими.
Коц предположил, что вскоре следует ожидать разговоры о введении бесполетной зоны над украинской территорией. Инициатором подобной риторики уже выступил глава МИД Украины Андрей Сибига, указал военкор.
Также украинский министр призвал укрепить ПВО самой Украины.
Военкор провел параллели с другими инцидентами с падением дронов на территории третьих стран. В Эстонии также падал беспилотник, но это не вызывало никакой "аллергии", дроны залетали в Румынию, но там "не сильно парились".
Теперь же европейцы, по словам Коца, придумали, как повлиять на Трампа.
"Русские атакуют! Европа в опасности! Дональд, проснись, они фигеют!" – описал воззвания европейских политиков военкор.
Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил генсеку НАТО Марку Рютте, что над польской территорией якобы уничтожили несколько дронов. По его словам, это были российские беспилотники.
Каллас обрадовалась: Российские дроны были специально запущены по Польше
https://eadaily.com/
Российские беспилотники были специально запущены в Польшу, а не случайно залетели в ходе атаки по Украине. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, постоянно выступающая с антироссийскими заявлениями.
"Вчера вечером в Польше мы стали свидетелями самого серьезного нарушения Россией европейского воздушного пространства с начала войны, и есть основания полагать, что это было преднамеренное, а не случайное нарушение. Война России обостряется, а не заканчивается. Мы должны увеличить расходы для Москвы, усилить поддержку Украины и инвестировать в оборону Европы", - пишет Кая Каллас своем аккаунте X.
Таким образом, становится совершенно очевидной причина появления "российских дронов" в воздушном пространстве Польши и шумиха, поднимаемая сейчас европейскими и украинскими СМИ. В Брюсселе и Киеве хотят заставить президента США Дональда Трампа обнулить российско-американские договоренности, достигнутые на Аласке. Кроме того, это отличный повод заставить европейского обывателя раскошелиться на новые поставки вооружения ВСУ.