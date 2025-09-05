Подобные действия являются неприемлемыми - Узбекистан и Казахстан осудили удары Израиля по Катару

12:21 10.09.2025

Подобные действия являются неприемлемыми - Узбекистан осудил удары Израиля по Катару

МИД: Узбекистан последовательно выступает против любых форм применения силы в международных отношениях и шагов, усугубляющих и без того сложную ситуацию на Ближнем Востоке.



ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Узбекистан осудил удары Израиля по Катару. Соответствующее заявление опубликовало внешнеполитическое ведомство республики.



"Республика Узбекистан осуждает нанесенные Израилем удары по жилому району в городе Доха, рассматривая их как нарушение суверенитета, посягательство на нерушимость границ и безопасность Государства Катар", - говорится в сообщении.



В МИД РУз подчеркнули, что "подобные действия являются неприемлемыми и представляют собой серьезное пренебрежение Уставом ООН, а также основополагающими нормами и принципами международного права".



Накануне МИД Катара сообщил, что Израиль ударил по жилым домам в Дохе, где проживали несколько членов политбюро ХАМАС. Армейское радио "Галей ЦАХАЛ" отмечало, что еврейское государство задействовало около 15 самолетов и сбросило более десяти боеприпасов на одну цель в Дохе.



В ХАМАС заявили о гибели шести человек, включая сына лидера палестинского движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю. Также среди жертв атаки - сотрудник спецподразделения внутренней безопасности Катара, уточняли в МВД страны.



Как уточнили в ХАМАС, Тель-Авив нанес удар по их делегации во время переговоров. Один из руководителей движения сообщил телеканалу Al Jazeera, что нападение произошло во время обсуждения предложения президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа.



МИД Катара раскритиковал действия Тель-Авива. В ведомстве подчеркнули, что при ударе по жилым домам Израиль поставил под угрозу жизнь подданных эмирата и иностранных резидентов. Министерство добавило, что Катар не намерен мириться с такими шагами Тель-Авива, которые подрывают безопасность страны и региона, а также направлены против суверенитета эмирата.



Сегодня, 10 сентября, состоится заседание СБ ООН в связи с ударами Израиля по Катару.



***



Токаев осудил действия властей Израиля в столице Катара

В центре Дохи прогремел взрыв в здании, где находились представители ХАМАС



АСТАНА, 9 сен - Sputnik. Президент Касым-Жомарт Токаев осудил военную акцию израильских властей в Дохе, сообщили в Акорде.



"Какими бы целями ни были мотивированы эти действия, они недопустимы, поскольку явно попирают суверенные права катарского государства и идут вразрез с принципами международного права", - подчеркивается в сообщении.



Сегодня армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по лидерам палестинского движения ХАМАС, которые находятся в Катаре, сообщило ранее израильское телевидение.



Официальный представитель министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что Израиль ответственен за атаку на членов политбюро ХАМАС в Дохе.



В ведомстве нападение назвали "трусливым" и подчеркнули, что оно подвергло опасности гражданскому населению города.