ИКИ РАН: На Земле в ночь на среду произошла необъяснимая магнитная буря

12:25 10.09.2025

Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)

10 сентября 2025



Совершенно непонятная и трудная для объяснения магнитная буря была неожиданно зарегистрирована на Земле в ночь на среду. Событие отсутствовало в прогнозах, которые еще накануне были полностью окрашены в зеленые цвета. Загадку представляет, однако, даже не это (в конце концов, ученые тоже люди и могут ошибиться или нажать неправильную кнопку при расчетах), а то, что даже задним числом совершенно невозможно понять, что произошло на Земле или около Земли, что могло вызвать такую бурную реакцию магнитного поля.



