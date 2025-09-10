|ИКИ РАН: На Земле в ночь на среду произошла необъяснимая магнитная буря
12:25 10.09.2025
Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)
10 сентября 2025
Совершенно непонятная и трудная для объяснения магнитная буря была неожиданно зарегистрирована на Земле в ночь на среду. Событие отсутствовало в прогнозах, которые еще накануне были полностью окрашены в зеленые цвета. Загадку представляет, однако, даже не это (в конце концов, ученые тоже люди и могут ошибиться или нажать неправильную кнопку при расчетах), а то, что даже задним числом совершенно невозможно понять, что произошло на Земле или около Земли, что могло вызвать такую бурную реакцию магнитного поля.
Основной причиной магнитных бурь являются внешние удары со стороны Солнца (приход облаков плазмы или потоков быстрого солнечного ветра от корональных дыр), однако графики солнечного ветра показывают, что к Земле сегодня ночью вообще ничего не приходило. Даже при очень богатом воображении на профиле скорости в начале суток не удается разглядеть ничего, что можно было бы отождествить с причиной столь резкого события (а геомагнитный индекс не рос длительное время, а увеличился скачком как при внезапном ударе). Никаких зацепок не дают и другие графики (плотность, температура), поступившие за прошедшие сутки. По сопоставлению времени можно было бы предположить, что до планеты добралась часть довольно крупного протуберанца, выброшенного с Солнца около 4 суток назад и улетевшего, как считалось, сильно мимо Земли. Могла же плазма какими-то сложными путями, поблуждав по солнечной системе, все же частично зацепить Землю. Гипотеза была бы хорошей, если бы все не та же проблема, что к Земле вообще нечего не приходило.
По видимому, единственным объяснением произошедшего, выглядящим хоть сколь-либо научно, является формирование так называемой необычно крупной суббури - явления, при котором энергия магнитосферы высвобождается без явных внешних причин. Речь, как правило, идет о спонтанном нарушении равновесия в хвосте магнитосферы Земли (протяженной структуры, которая тянется в длину более чем на 100 тысяч километров в анти-солнечном направлении). Явление это было впервые описано как внезапное формирование спонтанных полярных сияний, которые ночью также, действительно, наблюдались. Так это или нет, можно будет, вероятно, понять только по результатам детального исследования. Во всяком случае, объективные признаки, по которым можно отличить суббурю от геомагнитной бури, имеются. Пока же это единственное объяснение, которое позволяет примириться с произошедшим.
Насколько можно судить, в этом году это первый случай такого крупного события, хотя, возможно, какие-то из них могли быть пропущены на фоне высокой активности Солнца, что позволило приписать их к тем или иным внешним воздействиям. Событие должно закончиться в течение ближайших 3-6 часов.