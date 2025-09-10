 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 10.09.2025
16:23  Минобороны России: Сегодня ночью объекты для поражения на территории Польши не планировались
16:05  Китай, Россия и Монголия провели совместные учения по защите будущего газопровода "Сила Сибири - 2"
15:00  Этнограф из РФ Святослав Каверин два месяца расписывал матом стены тюрьмы у талибов
14:31  В Монголии планируют перенести столицу из Улан-Батора в город-спутник Хунну
14:22  Президент Казахстана своим посланием разыграл интересную комбинацию, - Данияр Ашимбаев
14:16  На каких должностях работают дети президентов Центральной Азии? Часть 1. Таджикистан
12:25  ИКИ РАН: На Земле в ночь на среду произошла необъяснимая магнитная буря
12:21  Подобные действия являются неприемлемыми - Узбекистан и Казахстан осудили удары Израиля по Катару
12:13  Zakon.kz: Получали пенсию сразу в трех странах: что им грозит в Казахстане
11:26  Почему числа по-арабски пишутся слева направо, - П.В.Густерин
11:11  Взгляд: Над Польшей летают какие-то НЛО с надписями на кириллице
11:02  REGNUM: Удар Израиля по столице Катара: в кого реально попали и что будет в ответ
10:31  СП: Кто стоит за "зумерской революцией" в Непале
02:25  Киргизия заставит Центральную Азию платить за воду, - Виктория Панфилова
00:53  Солнце, ветер и вода "не вытянут" энергосектор ЦА – это под силу только атому, - Наталья Крек
00:05  Русские войска готовятся занять северную часть Купянска – итоговая сводка Readovka за 9 сентября
Вторник, 09.09.2025
22:04  Путь России на Восток предопределен исторически, - Алексей Белов
17:28  Послание президента Токаева народу: "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта"
17:03  Лауреатами премии мира им. Льва Толстого стали главы Киргизии, Таджикистана и Узбекистана
16:28  Kun.uz: Каримов и Рахмон: история конфликта и его первопричины
16:15  В какой стране ЕАЭС средняя зарплата выросла больше всего?
15:41  В Киргизии назвали цену переименования города Джалал-Абада в Манас
09:42  "Росатом" и "Газпром" готовятся к выпуску "панда-облигаций" в Китае
09:28  Что изменится в системе образования Узбекистана
08:39  Пекин восходит на мировой трон? Китайские "инженеры" против американских "юристов", - Владимир Овчинский
08:24  Токаев предлагает однопалатный парламент и готовит почву для транзита власти, - Виктория Панфилова
00:05  Русские войска сломали еще один наступательный кулак ВСУ в битве у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 8 сентября
Понедельник, 08.09.2025
21:40  Снежный барс станет национальным символом Кыргызстана - разработан логотип
21:24  В Казахстане оживлять предпринимательскую инициативу будет Центр регуляторного интеллекта
19:51  Интервью с Асель Кадыровой, назначение которой главным детским неврологом Киргизии вызвало скандал
12:59  Коммерсант: Эффект бумеранга. Какова истинная причина экономической стагнации ЕС
12:48  СП: Что должно произойти, чтобы Грузия повернулась к России передом, а к Европе задом
12:42  Российская электроэнергия поможет странам Центральной Азии сократить водный дефицит, - Владимир Прохватилов
12:39  Трампа ждут с визитом в Самарканде, - Виктория Панфилова
12:22  Южноазиатское поле интриг. Индия не спешит идти на разрыв с США, - Сергей Кожемякин
03:56  НОАК прокомментировала заплыв военных кораблей Канады и Австралии в Тайваньском проливе
02:31  ВВП Таджикистана за 5 лет вырос более чем в 2 раза
01:02  "Росатом" открывает для Казахстана путь к энергетической независимости, - Анна Кряжева
00:40  Садыр Жапаров: За год очистили страну от ОПГ, но 5 лет не можем одолеть коррупцию
00:05  Бои у Доброполья определят исход всей летней кампании ВС РФ – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 07.09.2025
23:03  "Ты хоть слышал, что я тут говорю?" Как глава ГКНБ Ташиев избавил подчиненного от телефона (видео)
22:42  Зеленый блэкаут и милитаризация Евросоюза, - Олег Сергеев
19:14  Войска НАТО на Украине не понадобятся: США нащупали слабое место России, - Кирилл Стрельников
16:30  Узбекистан направил Афганистану 300 тонн гуманитарной помощи после разрушительного землетрясения
16:05  "Улитка пересекла бы Украину быстрее". Парадокс западной риторики о России
15:12  Сказки как элемент национальной безопасности. Вместо сакральных формул взросления детям подсовывают схемы самоуничтожения, - Дмитрий Орехов
14:04  Известия: Сцена для политических представлений. ООН находится в глубоком кризисе
13:26  ПолитНавигатор: НАТО в Приднестровье. Лондонский сценарий
03:45  В Узбекистане разрешили использовать имя в качестве госномера авто
02:54  Как Россия переиграла Японию в 1905 году в Портсмуте, - Станислав Смирнов
01:37  infoBRICS: Зеленский боится встречи с Путиным с глазу на глаз
Суббота, 06.09.2025
23:31  Правительство Монголии и российский "Газпром" подписали Меморандум по газификации Улан-Батора
20:38  Озвучены планы США на вытеснение России из Китая и Средней Азии, - Анатолий Лапин
14:52  Американист объяснил переименование Пентагона в "Министерство наступления"
14:38  Взгляд: Британия возвращается в состояние нищего острова XVII века
03:09  Агентство Казахстана по атомной энергии готовит всенародный конкурс по выбору названия АЭС
00:05  Начался решающий этап встречного сражения у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 5 сентября
Пятница, 05.09.2025
23:30  Горел Восток ведущей новой. Репортаж Андрея Колесникова с заседания ВЭФа
20:12  МК: Шиш вам, а не войска стран НАТО на Украине!
19:05  Алан Нанн Мэй – забытый советский шпион, - П.В.Густерин
14:39  Profinance: США шантажом заставляют Японию инвестировать $550 млрд в проекты Трампа
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
На каких должностях работают дети президентов Центральной Азии? Часть 1. Таджикистан
14:16 10.09.2025

На каких должностях работают дети президентов Центральной Азии?
10 Сентябрь, 2025

Многим интересно, насколько активно участвуют в государственной деятельности дети руководителей стран Центральной Азии. Сначала рассмотрим семью президента Таджикистана.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, который руководит страной с 1992 года, имеет большую семью - у него 9 детей: 7 дочерей (Феруза, Озода, Тахмина, Парвина, Рухшона, Зарина, Фарзона) и 2 сына (Рустам, Сомон).

Озода Рахмон
О старших дочерях Феруза, Тахмина и Парвина почти нет информации в открытых источниках. Вторая дочь, Озода Рахмон, играет заметную роль в политической жизни страны.
- Первое место работы - посольство Таджикистана в США.
- В 2007 году стала начальником консульского управления МИД.
- В 2014 году назначена первым заместителем министра иностранных дел.
- С 2016 года возглавляет исполнительный аппарат президента, в том же году избрана сенатором от Душанбе.
- В 2017 году получила звание государственного советника юстиции.

Рухшона Эмомали
- В декабре 2021 года назначена послом Таджикистана в Великобритании и Северной Ирландии.
- До этого работала заместителем начальника департамента международных организаций МИД.

Зарина Рахмон
В 2017 году назначена заместителем руководителя "Ориенбанка" - одного из крупнейших банков республики, который возглавляет ее дядя Хасан Асадуллозода.

Фарзона Эмомали
Младшая дочь президента.
- С 2021 по 2025 годы работала специалистом в департаменте реформ, первичной медико-санитарной помощи и международных связей Министерства здравоохранения.
- 13 августа 2025 года назначена начальником этого департамента.

Рустам Эмомали
Старшему сыну Рустаму 38 лет, его считают готовящимся преемником отца.
- Руководит Агентством по борьбе с коррупцией и Агентством финансового контроля.
- Несмотря на то, что не служил в армии, имеет звание генерал-майора.
- В 2006 году стал ведущим специалистом по сотрудничеству Таджикистана с ВТО.
- В 2009 году занял пост заместителя руководителя Союза молодежи, а затем возглавил эту организацию - аналог советского комсомола.
- В январе 2017 года назначен мэром Душанбе.
- 17 апреля 2020 года на первой сессии Национального совета Высшего собрания Республики Таджикистан шестого созыва избран председателем

Сомон Эмомали
Младший сын впервые получил должность в 21 год, в 2019 году. Он стал заместителем генерального директора алюминиевой компании "Талко Кабель".

Продолжение следует.

Источник - uz24.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757502960


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Партия "AMANAT" выступила в поддержку Послания Президента
- Олжас Бектенов: Правительство нацелено своевременно и качественно исполнить поставленные в Послании задачи
- Государственный советник встретился с руководителями фракций Мажилиса Парламента
- Послание: между строк
- Кадровые перестановки
- Министр иностранных дел Казахстана прибыл с официальным визитом в Пакистан
- Полиция пресекла деятельность преступной группы в Павлодаре
- Полицейские усилили контроль за электросамокатами в Алматы
- Полицейские предотвратили интернет-мошенничество на крупную сумму денег в Алматы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  