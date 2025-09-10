На каких должностях работают дети президентов Центральной Азии? Часть 1. Таджикистан

14:16 10.09.2025

10 Сентябрь, 2025



Многим интересно, насколько активно участвуют в государственной деятельности дети руководителей стран Центральной Азии. Сначала рассмотрим семью президента Таджикистана.



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, который руководит страной с 1992 года, имеет большую семью - у него 9 детей: 7 дочерей (Феруза, Озода, Тахмина, Парвина, Рухшона, Зарина, Фарзона) и 2 сына (Рустам, Сомон).



Озода Рахмон

О старших дочерях Феруза, Тахмина и Парвина почти нет информации в открытых источниках. Вторая дочь, Озода Рахмон, играет заметную роль в политической жизни страны.

- Первое место работы - посольство Таджикистана в США.

- В 2007 году стала начальником консульского управления МИД.

- В 2014 году назначена первым заместителем министра иностранных дел.

- С 2016 года возглавляет исполнительный аппарат президента, в том же году избрана сенатором от Душанбе.

- В 2017 году получила звание государственного советника юстиции.



Рухшона Эмомали

- В декабре 2021 года назначена послом Таджикистана в Великобритании и Северной Ирландии.

- До этого работала заместителем начальника департамента международных организаций МИД.



Зарина Рахмон

В 2017 году назначена заместителем руководителя "Ориенбанка" - одного из крупнейших банков республики, который возглавляет ее дядя Хасан Асадуллозода.



Фарзона Эмомали

Младшая дочь президента.

- С 2021 по 2025 годы работала специалистом в департаменте реформ, первичной медико-санитарной помощи и международных связей Министерства здравоохранения.

- 13 августа 2025 года назначена начальником этого департамента.



Рустам Эмомали

Старшему сыну Рустаму 38 лет, его считают готовящимся преемником отца.

- Руководит Агентством по борьбе с коррупцией и Агентством финансового контроля.

- Несмотря на то, что не служил в армии, имеет звание генерал-майора.

- В 2006 году стал ведущим специалистом по сотрудничеству Таджикистана с ВТО.

- В 2009 году занял пост заместителя руководителя Союза молодежи, а затем возглавил эту организацию - аналог советского комсомола.

- В январе 2017 года назначен мэром Душанбе.

- 17 апреля 2020 года на первой сессии Национального совета Высшего собрания Республики Таджикистан шестого созыва избран председателем



Сомон Эмомали

Младший сын впервые получил должность в 21 год, в 2019 году. Он стал заместителем генерального директора алюминиевой компании "Талко Кабель".



Продолжение следует.