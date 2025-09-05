Президент Казахстана своим посланием разыграл интересную комбинацию, - Данияр Ашимбаев

14:22 10.09.2025

Послание: между строк

Данияр Ашимбаев: Президент своим посланием разыграл интересную комбинацию. Усыпив бдительность многочисленными тезисами по экономике и цифровизации, под конец неожиданно анонсировал конституционную реформу



Данияр Ашимбаев, 9 сентября



По мнению президента, время двухпалатного парламента подошло к концу. Сенат должен уйти в историю, а Мажилис стать единственной палатой, избираемой по партийным спискам.



Нельзя сказать, что идея является новой. Дебаты по ней идут постоянно, отмечаются плюсы и минусы двухпалатной системы.



Нужно понимать, что помимо системы сдержек и противовесов и регионального представительства, Сенат является важным фактором обеспечения политической устойчивости системы власти. И этот фактор возможно и предопределил инициативу Токаева.



Как известно, действующим горизонтом планирования является 2029 год, что вытекает из реформ 2022 года.



Приближение дедлайна ставит вопрос о последующем периоде. Президент в начале с.г. в газетном интервью озвучивал тезис о долгосрочных планах по реформированию. Это требует определенной реформы институтов, которая бы позволила обеспечить пространство для маневра в рамках данной системы координат.



Понятно, что идея озвучена в целом и имеет много вариантов реализации, тем более что затрагивает саму идею однопалатного парламента, принципы его формирования и полномочий, вопрос изменения системы преемственности власти и системы политического баланса.



Идея однопалатного парламента - это в определенной степени возврат к раннему парламентаризму первой половины 90-х (Верховные Советы 12-го и 13-го созыва), что может сделать систему более мобильной и одновременно менее сложной. Схема формирования по партийным спискам также не нова - есть опыт 2007-2023 гг. Она в свое время вводилась из-за бурной конкуренции местных элит и всплеска популизма в ходе цикла 2003-2004 гг.



Понятно, что Ак Орда ищет форму, с одной стороны, более демократическую, а с другой - минимизирующую политические риски, выявленные в ходе последней кампании.



Реформа запланирована на 2027 год, то есть в пределах года-полутора будет идти дискуссия, которая закрепляет за президентом стратегическую инициативу.



Что, отмечу, не освобождает власть от необходимости обеспечения политической и социальной стабильности, а это, в конечном итоге, и определит окончательные контуры сегодняшней инициативы.



***



Бурное оживление в ходе выступления президента вызвал следующий тезис: "Особенно неприятно видеть, как женщины устраивают скандалы, употребляют нецензурные выражения, совершают непристойные поступки. Подобные действия неприемлемы в культурном, цивилизованном обществе, они наносят ущерб авторитету нашей страны на международной арене".



Складывается впечатление, что глава государства имел в виду не только бытовую практику, но и ситуацию в информационном пространстве страны, где, скажем так, полдюжины представителей женского пола активно занимаются всевозможными провокациями и скандалами.