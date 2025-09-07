В Монголии планируют перенести столицу из Улан-Батора в город-спутник Хунну

14:31 10.09.2025

В Монголии обсудили децентрализацию Улан-Батора

Также были подняты вопросы развития городов-спутников



07.09.2025



В Монголии реализуется проект "Обеспечение устойчивого развития Улан-Батора и поддержка сбалансированного регионального развития страны". На этой неделе состоялось консультационное совещание по проекту, на котором были представлены доклады по нескольким темам. Среди них: "Поддержка стратегии развития Улан-Батора, как многоцентрового города"; "Развитие городов-спутников, передислокация государственных учреждений и децентрализация Улан-Батора"; "Правовая среда и вызовы, связанные с освоением земель и привлечением инвестиций в город Хунну"; "Развитие свободных экономических зон" и "Развитие транспортно-логистических зон". Об этом сообщает новостное агентство "Монцамэ".



- Хунну – одна из экономических зон и городов-спутников, которые будут созданы в соответствии с планом развития Улан-Батора до 2040 года. Мы обсуждаем, как подготовиться к переводу государственных административных учреждений в Хунну, какие этапы будет проходить этот процесс, а также как создать свободную экономическую зону на базе аэропорта и транспортно-логистических центров, связанных с формированием деловой среды, - отметил полномочный представитель мэра Хунну М. Батбаяр.



Директор научно-исследовательского института города Ханъа Тэ Кенжин рассказал о разработке планов в рамках проекта развития городов Хунну и Хархорум.



- Строительство новых городов важно для будущего Монголии. Решение многих проблем Улан-Батора, вызванных концентрацией населения, является одним из главных приоритетов. Мы рассказали о том, как решили проблему концентрации населения в Корее. Сначала необходимо выбрать подходящие районы и реализовать проекты по снижению плотности населения путем их рассредоточения. Затем нужно построить инфраструктуру, которая их соединит. Создание жилого района с его особенностями означает, что в нем должно быть все необходимое для жизни людей. Эти районы должны развиваться, сохраняя свои уникальные черты, - подчеркнул Тэ Кенжин.



Проект продлится до 2027 года.