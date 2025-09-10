Этнограф из РФ Святослав Каверин два месяца расписывал матом стены тюрьмы у талибов

15:00 10.09.2025

10 сентября 2025



Российский этнограф Святослав Каверин, которого задержали в июле в Афганистане по подозрению в шпионаже, вернулся на родину. Он пробыл в заключении у талибов почти два месяца. Что ученый рассказал о кабульской тюрьме, как к нему относились надзиратели и сокамерники, почему его освободили и зачем он писал на стенах "русское слово из трех букв" - в материале NEWS.ru.



За что арестовали ученого Каверина в Афганистане



