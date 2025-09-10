 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Среда, 10.09.2025
Этнограф из РФ Святослав Каверин два месяца расписывал матом стены тюрьмы у талибов
15:00 10.09.2025

Писал матом на стенах: этнограф из РФ провел два месяца в тюрьме у талибов

10 сентября 2025

Российский этнограф Святослав Каверин, которого задержали в июле в Афганистане по подозрению в шпионаже, вернулся на родину. Он пробыл в заключении у талибов почти два месяца. Что ученый рассказал о кабульской тюрьме, как к нему относились надзиратели и сокамерники, почему его освободили и зачем он писал на стенах "русское слово из трех букв" - в материале NEWS.ru.

За что арестовали ученого Каверина в Афганистане



Этнографа Святослава Каверина задержали 19 июля в Кундузе, где он гостил у своего товарища, выпускника российского вуза, рассказал ученый Telegram-каналу Baza. По его словам, когда их машина въезжала в город, ее остановили.

"Начальник местной службы безопасности тормозит нашу машину и говорит: „Мы вас на пять минут задержим". Затем выхватывает у меня телефон из рук: „Поехали, будем тебя обыскивать". Нашли у меня чайники советские с афганской чеканкой, украшения, камни драгоценные и недрагоценные - у меня по мелочам что-то было разное. Говорят: „Ты контрабандист". Наутро пришел начальник и говорит: „Мы тебя в Кабул повезем"", - рассказал Каверин.

В результате ученого заподозрили в шпионаже. По этому обвинению в Афганистане может грозить смертная казнь. Каверин добавил, что талибам не понравились вопросы, которые он задавал местным жителям. В частности, он интересовался, на чьей стороне те были 40 лет назад во время войны.

"Вопрос достаточно дежурный, с моей точки зрения, а с их точки зрения - это шпионаж", - пояснил он.

В каких условиях находился ученый Каверин под арестом в Афганистане

Каверин находился без связи в изоляторе Главного управления разведки Афганистана в Кабуле 52 дня. Этнограф считает, что сотрудник, который его задержал, просто хотел выслужиться. Ученый рассказал, что силовик украл у него некоторые вещи.

"Когда все из сумки у меня высыпали, перебирали, описывали, драгоценные камни, например, не внесли в опись. Он это знал, когда меня привез в Кабул. Уже там эти камни исчезли. Исчезли пауэрбанк, жесткий диск путешественника Андрея Манчева. К счастью, сохранились мои диски с фотографиями из поездки. Из телефона у меня часть фото удалили зачем-то. Но я, к счастью, все скопировал", - рассказал россиянин.

За время ареста ученого несколько раз переводили из одной камеры в другую. Сначала он сидел в одиночке, при этом мог свободно передвигаться по коридору до туалета, потому что дверь не запиралась на замок. В следующей камере ученый сидел не один. По его словам, он очень хорошо общался с другими арестантами, занимался с ними гимнастикой. Он также рассказал, что писал на стенах каждой камеры "русское слово из трех букв".

"Каждый раз посмотрю - весело становится. Правда, это ободряет очень. Потом, детские песни советских композиторов пел: „От улыбки станет всем светлей", „В лесу родилась елочка", „Спят усталые игрушки", песни группы „Кино". Сам себе пел", - добавил ученый.

В третьей камере Каверин тоже сидел с соседями, места всем хватало, уточнил ученый. Он добавил, что кормят в афганских СИЗО очень хорошо, но еда там слишком жирная. Кроме того, ученому было тяжело спать из-за того, что талибы запрещали выключать свет.



"Гулять выводили в цементные коробки. В последний день добился того, чтобы меня вывели на газон посидеть немножечко. Не давали звонить. Сказали, что я имею право, но запрашивали разрешение наверху. Говорили: „Да что, его скоро выпустят, зачем ему звонить?"" - пожаловался он.

Ученый считает, что в Афганистане тюрьмы лучше, чем в России. Он отметил, что набрал столько историй от сидевших с ним людей, что хватит на "целую книгу".

"Сотрудники-талибы были разные: были черти, были звери, были очень добрые люди, были нейтральные, которые просто выполняли работу и ничего плохого мне не сделали", - резюмировал ученый.

Как освобождали Каверина из афганской тюрьмы

После задержания Каверина ему так и не присвоили никакого правового статуса - он не был признан ни задержанным, ни подозреваемым, ни обвиняемым. Талибы в ответ на запросы МИД РФ утверждали, что местонахождение россиянина им неизвестно. Точные причины задержания также не были ясны.

1 сентября российские этнографы и другие ученые обратились в МИД России с просьбой разыскать своего коллегу. 8 сентября Каверин опубликовал в Telegram-канале фото и сообщил, что он находится в Шереметьево. Он поблагодарил всех за поддержку. 9 сентября ученый отмечает день рождения.



Как заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, российского этнографа освободили из афганского плена по обращению Москвы "с учетом дружественного характера отношений между Российской Федерацией и Исламским Эмиратом Афганистан".

Почему Каверина освободили

Каверин заявил, что талибы не смогли доказать его участие в шпионаже. По его словам, улик у них не было, а выбить показания побоями и угрозами не удалось, поэтому дело закрыли. Следствие закончилось через месяц, суд прошел на 39-й день с момента его ареста, а на свободу ученый вышел лишь на 52-й день. Он посетовал, что его сокамерника, уроженца КНР, освободили за 15 дней.

"Сняли с меня обвинения. Досье, может, где-то на полке останется, однако я совершенно спокойно могу приезжать в Афганистан, но я отказываюсь приезжать туда больше за свой счет. Только по приглашению какой-нибудь конторы, института, фирмы, частного лица с гарантиями безопасности, что меня не будут арестовывать просто так, как это случилось в этот раз. До этого три года при другом режиме я ездил по стране… За эти три года никаких нареканий к местной власти я не имел", - рассказывает ученый.

Источник - NEWS.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757505600


