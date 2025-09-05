Китай, Россия и Монголия провели совместные учения по защите будущего газопровода "Сила Сибири - 2"

16:05 10.09.2025

Китай, Россия и Монголия провели совместные учения по защите границы



10 сентября, "Жэньминь жибао" онлайн -- С 8 по 9 сентября Китай, Россия и Монголия провели совместные учения "Сотрудничество в охране границы – 2025" на участке границы между тремя странами.



Маневры прошли на тему: "Совместное предотвращение и борьба с диверсионно-террористической деятельностью в приграничных районах".



Три страны впервые провели совместные учения пограничных войск.



***



ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Ведущий американского телеканала Fox News предположил, что газопровод "Сила Сибири - 2" в будущем уничтожат, как "Северные потоки".

"Путин прокладывает большой трубопровод в Китай (через Монголию). Предполагается, что его закончат в следующем десятилетии, он будет обеспечивать 15 процентов энергии Китая. Россия и Китай сближаются. Возможно, кому-то придется разбомбить этот трубопровод, как "Северный поток", - сказал он в прямом эфире.