Минобороны России: Сегодня ночью объекты для поражения на территории Польши не планировались

16:23 10.09.2025

Минобороны России:



Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Винница и Львов.



- На данных предприятиях украинского ВПК осуществлялось производство и ремонт бронетанковой и авиационной техники ВСУ, выпуск двигателей и электронных комплектующих к ним, а также беспилотных летательных аппаратов.



- На южной и юго-западной окраинах города Львов поражены цеха "Львовского бронетанкового завода", в которых осуществлялся ремонт и модернизация бронетанковой техники, а также "Львовского авиазавода "ЛДАРЗ", где производились беспилотные летательные аппараты большой дальности и выполнялся ремонт боевых самолетов ВСУ.



- Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.



- Объекты для поражения на территории Польши не планировались.



- Максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БпЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км.



- Тем не менее, мы готовы по данной теме провести консультации с министерством обороны Польши.



