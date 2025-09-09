В Узбекистан вместе с нелегальными мигрантами доставлены обвиняемые в совершении тяжких преступлений

18:26 10.09.2025

Из зарубежных стран в Узбекистан доставлены обвиняемые в совершении тяжких преступлений, которые разыскивались по каналам Интерпола

Из Польши в Узбекистан экстрадирован гражданин, находившийся в международном розыске по линии Интерпола за совершение изнасилования.



После задержания на территории Польши и проведения необходимых процедур, он был передан сотрудникам НЦБ Интерпола в Республике Узбекистан для дальнейшего привлечения к уголовной ответственности.



В то же время, как сообщалось в различных медиа-ресурсах, в рамках мероприятий по противодействию нелегальной миграции из Соединенных Штатов Америки в Республику Узбекистан состоялась депортация 39 граждан за незаконное пребывание на территории страны, среди которых был преступник, разыскиваемый по каналам Интерпола за совершение мошенничества в особо крупных размерах.



Это уже второй положительный пример, когда при постоянном информационном обмене и в тесном взаимодействии Посольства Америки в Ташкенте и НЦБ Интерпола в Республике Узбекистан осуществляется задержание разыскиваемых на международном уровне преступников, попавших в поле зрения миграционных служб США.



Преступники по прибытию в Международный аэропорт г.Ташкента им. Ислама Каримова были встречены сотрудниками НЦБ Интерпола и ОВД республики для передачи правоохранительным органам и привлечения к уголовной ответственности за совершенные деяния.



Эти факты стали очередным примером результативного международного сотрудничества с зарубежными партнерами в рамках Интерпола с использованием его механизмов взаимодействия.



Национальное центральное бюро Интерпола в Республике Узбекистан