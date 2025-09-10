Туркмения. Халк Маслахаты - движущая сила общества в решении приоритетных задач

20:52 10.09.2025

Халк Маслахаты - движущая сила общества в решении приоритетных задач

10.09.2025



Как известно, в январе 2023 года в Туркменистане был создан высший орган народной власти - Халк Маслахаты (Народный Совет), который наделен полномочиями - принимать конституцию, конституционные законы, рассматривать изменения и дополнения к ним, основные направления внутренней и внешней политики государства, заслушивать ежегодные Обращения президента страны.



Работа Халк Маслахаты основывается на принципах демократии, гласности, справедливости, верховенства закона, приоритета общепризнанных норм международного права, равенства человека, а также гражданина перед законом, уважения прав и свобод человека, принятия соответствующих решений и учета общественного мнения.



За неполные три года со времени начала функционирования Халк Маслахаты доказал правильность и своевременность своего создания. Все принятые им за это время стратегические решения и приоритетные национальные Программы развития страны успешно реализованы и продолжают внедряться в жизнь. А уже сегодня в Международный год мира и доверия, год 34-ой годовщины независимости страны и 30-летия нейтралитета Туркменистана общественность страны активно готовится к проведению очередного общенационального форума, олицетворяющего непрерывную связь времен и преемственность поколений, приверженность независимой нейтральной Отчизны принципам подлинного народовластия, избранному пути мира и созидания.



Выступая 20 февраля этого года на заседании Президиума Халк Маслахаты, Председатель Халк Маслахаты, Национальный Лидер туркменского народа, Герой Аркадаг отметил и особо подчеркнул, что "…с первых дней Международного года мира и доверия мы направили все усилия, энергию и силы на обеспечение динамичного развития государства и общества. В стране проделана работа исторической значимости по развитию народовластия и национальных демократических институтов. Руководствуясь принципами государственности, законности и нормами национальной демократии, мы, советуясь с народом, решаем важные вопросы государственного значения. Деятельность Халк Маслахаты Туркменистана выстраивается в соответствии с этими целями".



На основе Программы "Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах" достигнут высокий рост в национальной экономике. Туркменистан демонстрирует поступательную динамику социально-экономического развития, систематически повышается уровень и качество жизни народа. В качестве наглядного примера на заседании Кабинета Министров Туркменистана, проведенного 29 августа этого года Президентом страны Сердаром Бердымухамедовым, было отмечено, что в результате принятых комплексных мер за обозначенный период темп роста ВВП составил 6,3 процента. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года увеличились показатели произведенной продукции, розничного и внешнеторгового оборота, а также объема капиталовложений, освоенных за счет всех источников финансирования.



Новые цели и перспективные задачи, намеченные к обсуждению и принятию на предстоящем сентябрьском заседании Халк Маслахаты, без сомнений станут продолжением реализации мероприятий направленных на достижение благополучной жизни всего населения страны, создание комфортной среды проживания для каждого человека.



Сегодня Туркменистан, успешно направляемый мудрыми советами старейшин и реализующий важнейшие решения и Программы Халк Маслахаты, являющегося движущей силой общества, проводит многогранную комплексную внешнюю политику, руководствуясь четкими нормами и ясным пониманием своих целей. Страна активно развивает отношения с мировым сообществом, основываясь на общечеловеческих ценностях, целостности и неделимости задач, стоящих перед современными цивилизациями. Такой формат отношений - главный, значимый стратегический курс, одобряемый Халк Маслахаты и выбранный Туркменистаном.