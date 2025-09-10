 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Среда, 10.09.2025
20:52  Туркмения. Халк Маслахаты - движущая сила общества в решении приоритетных задач
16:23  Минобороны России: Сегодня ночью объекты для поражения на территории Польши не планировались
16:05  Китай, Россия и Монголия провели совместные учения по защите будущего газопровода "Сила Сибири - 2"
15:00  Этнограф из РФ Святослав Каверин два месяца расписывал матом стены тюрьмы у талибов
14:31  В Монголии планируют перенести столицу из Улан-Батора в город-спутник Хунну
14:22  Президент Казахстана своим посланием разыграл интересную комбинацию, - Данияр Ашимбаев
14:16  На каких должностях работают дети президентов Центральной Азии? Часть 1. Таджикистан
12:25  ИКИ РАН: На Земле в ночь на среду произошла необъяснимая магнитная буря
12:21  Подобные действия являются неприемлемыми - Узбекистан и Казахстан осудили удары Израиля по Катару
12:13  Zakon.kz: Получали пенсию сразу в трех странах: что им грозит в Казахстане
11:26  Почему числа по-арабски пишутся слева направо, - П.В.Густерин
11:11  Взгляд: Над Польшей летают какие-то НЛО с надписями на кириллице
11:02  REGNUM: Удар Израиля по столице Катара: в кого реально попали и что будет в ответ
10:31  СП: Кто стоит за "зумерской революцией" в Непале
02:25  Киргизия заставит Центральную Азию платить за воду, - Виктория Панфилова
00:53  Солнце, ветер и вода "не вытянут" энергосектор ЦА – это под силу только атому, - Наталья Крек
00:05  Русские войска готовятся занять северную часть Купянска – итоговая сводка Readovka за 9 сентября
Вторник, 09.09.2025
22:04  Путь России на Восток предопределен исторически, - Алексей Белов
17:28  Послание президента Токаева народу: "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта"
17:03  Лауреатами премии мира им. Льва Толстого стали главы Киргизии, Таджикистана и Узбекистана
16:28  Kun.uz: Каримов и Рахмон: история конфликта и его первопричины
16:15  В какой стране ЕАЭС средняя зарплата выросла больше всего?
15:41  В Киргизии назвали цену переименования города Джалал-Абада в Манас
12:55  Узбекистан модернизирует энергосистему Афганистана вложив $250 млн
09:42  "Росатом" и "Газпром" готовятся к выпуску "панда-облигаций" в Китае
09:28  Что изменится в системе образования Узбекистана
09:02  Меджлис Туркменистана присвоил наименования трем населенным пунктам
08:39  Пекин восходит на мировой трон? Китайские "инженеры" против американских "юристов", - Владимир Овчинский
08:24  Токаев предлагает однопалатный парламент и готовит почву для транзита власти, - Виктория Панфилова
00:05  Русские войска сломали еще один наступательный кулак ВСУ в битве у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 8 сентября
Понедельник, 08.09.2025
21:40  Снежный барс станет национальным символом Кыргызстана - разработан логотип
21:24  В Казахстане оживлять предпринимательскую инициативу будет Центр регуляторного интеллекта
19:51  Интервью с Асель Кадыровой, назначение которой главным детским неврологом Киргизии вызвало скандал
12:59  Коммерсант: Эффект бумеранга. Какова истинная причина экономической стагнации ЕС
12:48  СП: Что должно произойти, чтобы Грузия повернулась к России передом, а к Европе задом
12:42  Российская электроэнергия поможет странам Центральной Азии сократить водный дефицит, - Владимир Прохватилов
12:39  Трампа ждут с визитом в Самарканде, - Виктория Панфилова
12:22  Южноазиатское поле интриг. Индия не спешит идти на разрыв с США, - Сергей Кожемякин
03:56  НОАК прокомментировала заплыв военных кораблей Канады и Австралии в Тайваньском проливе
02:31  ВВП Таджикистана за 5 лет вырос более чем в 2 раза
01:02  "Росатом" открывает для Казахстана путь к энергетической независимости, - Анна Кряжева
00:40  Садыр Жапаров: За год очистили страну от ОПГ, но 5 лет не можем одолеть коррупцию
00:05  Бои у Доброполья определят исход всей летней кампании ВС РФ – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 07.09.2025
23:03  "Ты хоть слышал, что я тут говорю?" Как глава ГКНБ Ташиев избавил подчиненного от телефона (видео)
22:42  Зеленый блэкаут и милитаризация Евросоюза, - Олег Сергеев
20:50  Заседание Государственного совета безопасности Туркменистана
19:14  Войска НАТО на Украине не понадобятся: США нащупали слабое место России, - Кирилл Стрельников
16:30  Узбекистан направил Афганистану 300 тонн гуманитарной помощи после разрушительного землетрясения
16:05  "Улитка пересекла бы Украину быстрее". Парадокс западной риторики о России
15:12  Сказки как элемент национальной безопасности. Вместо сакральных формул взросления детям подсовывают схемы самоуничтожения, - Дмитрий Орехов
14:04  Известия: Сцена для политических представлений. ООН находится в глубоком кризисе
13:26  ПолитНавигатор: НАТО в Приднестровье. Лондонский сценарий
03:45  В Узбекистане разрешили использовать имя в качестве госномера авто
02:54  Как Россия переиграла Японию в 1905 году в Портсмуте, - Станислав Смирнов
01:37  infoBRICS: Зеленский боится встречи с Путиным с глазу на глаз
Суббота, 06.09.2025
23:31  Правительство Монголии и российский "Газпром" подписали Меморандум по газификации Улан-Батора
20:38  Озвучены планы США на вытеснение России из Китая и Средней Азии, - Анатолий Лапин
14:52  Американист объяснил переименование Пентагона в "Министерство наступления"
14:38  Взгляд: Британия возвращается в состояние нищего острова XVII века
03:09  Агентство Казахстана по атомной энергии готовит всенародный конкурс по выбору названия АЭС
00:05  Начался решающий этап встречного сражения у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 5 сентября
    Туркменистан   | 
Туркмения. Халк Маслахаты - движущая сила общества в решении приоритетных задач
20:52 10.09.2025

Халк Маслахаты - движущая сила общества в решении приоритетных задач
10.09.2025

Как известно, в январе 2023 года в Туркменистане был создан высший орган народной власти - Халк Маслахаты (Народный Совет), который наделен полномочиями - принимать конституцию, конституционные законы, рассматривать изменения и дополнения к ним, основные направления внутренней и внешней политики государства, заслушивать ежегодные Обращения президента страны.

Работа Халк Маслахаты основывается на принципах демократии, гласности, справедливости, верховенства закона, приоритета общепризнанных норм международного права, равенства человека, а также гражданина перед законом, уважения прав и свобод человека, принятия соответствующих решений и учета общественного мнения.

За неполные три года со времени начала функционирования Халк Маслахаты доказал правильность и своевременность своего создания. Все принятые им за это время стратегические решения и приоритетные национальные Программы развития страны успешно реализованы и продолжают внедряться в жизнь. А уже сегодня в Международный год мира и доверия, год 34-ой годовщины независимости страны и 30-летия нейтралитета Туркменистана общественность страны активно готовится к проведению очередного общенационального форума, олицетворяющего непрерывную связь времен и преемственность поколений, приверженность независимой нейтральной Отчизны принципам подлинного народовластия, избранному пути мира и созидания.

Выступая 20 февраля этого года на заседании Президиума Халк Маслахаты, Председатель Халк Маслахаты, Национальный Лидер туркменского народа, Герой Аркадаг отметил и особо подчеркнул, что "…с первых дней Международного года мира и доверия мы направили все усилия, энергию и силы на обеспечение динамичного развития государства и общества. В стране проделана работа исторической значимости по развитию народовластия и национальных демократических институтов. Руководствуясь принципами государственности, законности и нормами национальной демократии, мы, советуясь с народом, решаем важные вопросы государственного значения. Деятельность Халк Маслахаты Туркменистана выстраивается в соответствии с этими целями".

На основе Программы "Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах" достигнут высокий рост в национальной экономике. Туркменистан демонстрирует поступательную динамику социально-экономического развития, систематически повышается уровень и качество жизни народа. В качестве наглядного примера на заседании Кабинета Министров Туркменистана, проведенного 29 августа этого года Президентом страны Сердаром Бердымухамедовым, было отмечено, что в результате принятых комплексных мер за обозначенный период темп роста ВВП составил 6,3 процента. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года увеличились показатели произведенной продукции, розничного и внешнеторгового оборота, а также объема капиталовложений, освоенных за счет всех источников финансирования.

Новые цели и перспективные задачи, намеченные к обсуждению и принятию на предстоящем сентябрьском заседании Халк Маслахаты, без сомнений станут продолжением реализации мероприятий направленных на достижение благополучной жизни всего населения страны, создание комфортной среды проживания для каждого человека.

Сегодня Туркменистан, успешно направляемый мудрыми советами старейшин и реализующий важнейшие решения и Программы Халк Маслахаты, являющегося движущей силой общества, проводит многогранную комплексную внешнюю политику, руководствуясь четкими нормами и ясным пониманием своих целей. Страна активно развивает отношения с мировым сообществом, основываясь на общечеловеческих ценностях, целостности и неделимости задач, стоящих перед современными цивилизациями. Такой формат отношений - главный, значимый стратегический курс, одобряемый Халк Маслахаты и выбранный Туркменистаном.

Источник - Туркменистан: Золотой век
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757526720


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Партия "AMANAT" выступила в поддержку Послания Президента
- Олжас Бектенов: Правительство нацелено своевременно и качественно исполнить поставленные в Послании задачи
- Государственный советник встретился с руководителями фракций Мажилиса Парламента
- Послание: между строк
- Кадровые перестановки
- Министр иностранных дел Казахстана прибыл с официальным визитом в Пакистан
- Полиция пресекла деятельность преступной группы в Павлодаре
- Полицейские усилили контроль за электросамокатами в Алматы
- Полицейские предотвратили интернет-мошенничество на крупную сумму денег в Алматы
