Среда, 10.09.2025
Синьцзян: как люди отвоевывают право на жизнь у пустыни
23:20 10.09.2025

Синьцзян: как люди отвоевывают право на жизнь у пустыни

CGTN
09 Sep, 2025

В 2025 году исполняется 70 лет Синьцзян-Уйгурскому автономному району КНР. За эти годы регион стал свидетелем исторического скачка - от бедности и изоляции к жизнестойкости и процветанию. Телеканал CGTN запускает серию специальных репортажей. В ней мы рассказываем о преобразованиях в регионе в области промышленности, технологий, культуры, экологии. В первом эпизоде мы отправляемся в уезд Макит, расположенный на краю пустыни Такла-Макан. Когда-то это было безжизненное пространство, теперь здесь растут леса, строятся фермы и запускаются инновационные проекте. Наш сюжет – о людях, которые озеленяют пустыню и дарят этим местам новую жизнь.

Это уезд Макит в регионе Каши Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Он расположен на юго-западной окраине Такла-Макан, второй по величине в мире пустыни. В 2005 году Инь Хунхай был направлен сюда - в сферу управления сельским хозяйством.

Партсекретарь Центра по борьбе с опустыниванием уезда Макит Инь Хунхай: "Я сидел тогда в пыльном пикапе, смотрел по сторонам и думал: куда меня занесла судьба? Раньше я и представить себе не мог, что здесь все еще живут люди и пытаются заниматься сельским хозяйством".

Инь Хунхай решил проявить инициативу и предложил местным фермерам выращивать арбузы. Дела шли неплохо, но внезапно разразилась песчаная буря.

Партсекретарь Центра по борьбе с опустыниванием уезда Макит Инь Хунхай: "Я держался за пластиковую пленку, которой была обтянута теплица. Раз - и в одно мгновение меня подбросило в воздух. В моей руке остались лишь два маленьких кусочка пленки, которые я не хотел отпускать. Все остальное унесло ветром. От теплицы, в строительство которой был вложен труд многих людей, ничего не осталось. До сих я испытываю чувство вины".

2012 стал для Инь Хунхая стал годом возможностей. В уезде Макит началась масштабная кампания по борьбе с опустыниванием. Почти все жители уезда - 300 000 человек - участвовали в строительстве дорог, рыли колодцы, сажали деревья – и все это одновременно, с утра до ночи.

Партсекретарь Центра по борьбе с опустыниванием уезда Макит Инь Хунхай: "Это было трудное время. Мы недоедали, пили воду прямо из колодцев, которые только что выкопали, не подозревая, что в ней слишком много примесей. Мы этого не осознавали - просто были полны решимости выполнить поставленную задачу".

Команда Инь Хунхая использовала системный подход для борьбы с опустыниванием. По краям посадили тополя. Отобрали растения, которые смогли бы прижиться в низинах. А на возвышенностях посадили саксаул - кустарник, который выживает при очень слабом увлажнении. Он преграждает путь песчаным бурям, благодаря мощным корням. Один куст саксаула способен удерживать около 4 тонн песка. За 13 лет здесь удалось вырастить более 30 000 гектаров защитной лесной полосы. Это лишь малая часть масштабного национального проекта. Почти за полвека Китай возвел великую зеленую стену вдоль границы пустыни Такла-макан протяженностью более 3000 километров. Этот пояс - нечто большее, чем экологический щит. Удалось проложить автомобильные дороги, обеспечить защиту фермерских хозяйств от песчаных бурь. Все это поспособствовало развитию туризма в Синьцзяне.

Секретарь парткома инвестиционной компании по культуре и туризму уезда Макит Маматриксат Худжи: "Сейчас у нас около 2000 туристов в день. Более 95% из них приезжают из других провинций. Благодаря развитию турбизнеса у нас больше нет проблем с трудоустройством местных жителей".

"Я думала, в пустынях нет травы. Но здесь, как я вижу, есть и трава, и деревья".

"Здесь можно устраивать гонки по песчаным барханам! Это здорово! Мы вот на таком автомобиле проехали по пустыне около 30 км"!

В озеленении пустыни здесь в уезде Макит участвуют все - и взрослые, и дети.

"Мы посадили эти деревья. Помогли им прижиться. И будем дальше ухаживать за ними"!

"Однажды я поднялась на самый верх и прочитала там: "зеленые горы и изумрудные воды" - это наше богатство".

Сотни местных жителей теперь работают в системе лесного хозяйства, регулярно осматривая состояние зеленых насаждений. Эти люди выстояли, когда пустыня начала наступать. И теперь лес защищает своих хранителей.

Партсекретарь Центра по борьбе с опустыниванием уезда Макит Инь Хунхай: "Я испытываю огромную гордость каждый раз, когда вижу эти деревья. Чувствую себя счастливым, в этом лесу я в полной безопасности, как будто эти деревья охраняют меня и тех, кто со мной создавал эту стену из зелени на краю пустыни".

Песчаные бури отступают, но борьба с опустыниванием продолжается. В район Макит прибывают все новые жители. Работы здесь хватит на всех – и не на одно поколение.

Источник - Телеканал CGTN
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757535600


