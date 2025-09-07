|Русские войска берут под контроль новые районы Покровска – итоговая сводка Readovka за 10 сентября
00:05 11.09.2025
ВС РФ берут под контроль частный сектор на западе Покровска – итоговая сводка Readovka за 10 сентября
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 10 сентября в разрезе СВО. Русские войска берут под контроль новые районы Покровска, применяя тактику просачивания в тыл ВСУ по подземным коммуникациям. Редакция Readovka рассмотрела инцидент с перелетом БПЛА неустановленной государственной принадлежности с территории Украины в Польшу.
Большое дело малыми группами
Русские войска в боях за Покровск добились новых впечатляющих результатов. Наши передовые группы практически овладели частным сектором на западных окраинах города и создали предпосылки для штурма производственного кластера на перекрестке улиц Защитников Украины и Нахимова. Успех в боях за предприятия на северо-западе Покровска откроет возможность силам 2-й гв. ОА ВС РФ начать скоординированный штурм села Гришино совместно с частями 51-й гв. ОА и выйти на соединение. Это будет означать полное окружение ВСУ в Покровске и Мирнограде. Для продолжения атаки на север бойцам 2-й общевойсковой армии ВС РФ необходимо зачистить частный сектор на западе города.
Восточнее наши штурмовые подразделения продолжают занимать высотную застройку в микрорайонах Лазурный, Шахтерский и Южный. Здесь противник упорно сопротивляется, так как утрата контроля над кварталами высоток, примыкающими к району Собачевка, ставит под угрозу возможность удержания значительной части города. Таким образом, все оборонительные усилия ВСУ сосредоточены на юге Покровска и в его центре – на многоквартирных домах на проспекте Шахтостроителей. Эти районы являются главными узлами обороны ВСУ и самыми трудными для штурма.
В Покровске, как и в любом крупном городе, хорошо развита канализационная система: в городе пролегает множество теплотрасс и прочих подземных коммуникаций. Они и становятся помощниками наших штурмовых групп, которые днем подбираются по трубам и коллекторам к позициям неприятеля, а ночью внезапно атакуют. Данная тактика среди бойцов получила название "черепашки-ниндзя". Ее главная выгода – полная скрытность от средств разведки ВСУ и возможность атаковать практически любой объект в городе. При этом после налета на опорную точку противник не может организовать преследование или накрыть минометным огнем маршруты отхода наших "рейдеров". Контрмер против такой тактики нет – на каждый люк или подвал часовых не напасешься.
Шум из ничего
Самая важная тема дня в западных и российских СМИ – залет БПЛА на территорию Польши. Варшава утверждает, что это могли быть дроны ВС РФ. Есть две версии произошедшего. Основная гласит, что все стало следствием работы РЭБ ВСУ, которая вызвала сбой бортовой аппаратуры и отклонение изделий от курса. Но есть и более интересная версия. Польские СМИ показали фото лишь одного типа дронов, пересекших границу. Это оказались изделия "Гербера", выполняющие роль имитаторов целей для украинских ЗРК, чтобы спровоцировать пуск дорогостоящей ракеты по копеечному планеру из пенопласта и фанеры.
Примечательно, что "Гербера", если она не сбита, при падении не разрушается: планер пенопластовый. Это позволяет ВСУ использовать дрон повторно, заменив двигатель и подправив примитивную электронику. Таким образом, есть все основания говорить об украинской провокации, прикрытой дежурным налетом "Гераней" на объекты ВСУ.
Не обошлось и без конфуза. Спустя несколько часов после заявления Варшавы о пересечении границы польские власти сообщили, что помимо обломков БПЛА найдены и фрагменты ракеты. При этом командование войск ПВО Белоруссии заранее предупредило соседей о приближении неопознанных дронов с территории Украины.
"Это позволило польской стороне оперативно отреагировать на действия беспилотников, подняв в воздух свои дежурные силы. Справедливости ради стоит отметить, что польская сторона также информировала белорусские дежурные расчеты о приближении к границе Республики Беларусь неопознанных летательных аппаратов с территории Украины", – заявил первый заместитель министра обороны РБ Муравейко.
В итоге Польша подняла в воздух F-16 для перехвата – 3 из 19 дронов были сбиты уже над территорией страны. Таким образом, польское МВД можно поздравить: его сотрудники "нашли" части ракет класса "воздух – воздух".
Вчера, 9 сентября, главным событием дня стало начало отступления ВСУ из северной части Купянска.