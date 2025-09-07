Русские войска берут под контроль новые районы Покровска – итоговая сводка Readovka за 10 сентября

00:05 11.09.2025

ВС РФ берут под контроль частный сектор на западе Покровска – итоговая сводка Readovka за 10 сентября



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 10 сентября в разрезе СВО. Русские войска берут под контроль новые районы Покровска, применяя тактику просачивания в тыл ВСУ по подземным коммуникациям. Редакция Readovka рассмотрела инцидент с перелетом БПЛА неустановленной государственной принадлежности с территории Украины в Польшу.



Большое дело малыми группами



