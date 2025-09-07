 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 11.09.2025
04:09  В Узбекистане старшеклассники будут изучать искусственный интеллект
03:42  КТЖ организовало курсирование музыкального поезда для шоу Димаша Кудайбергена
02:51  В Узбекистане планируют повысить минимальный пенсионный возраст на 3 года
01:36  Долгожданный доступ к Мировому океану. Казахстан вложит $500 млн. в ж/д в Афганистане "на первом этапе"
00:39  В Узбекистане назначили нового заместителя министра высшего образования
00:05  Русские войска берут под контроль новые районы Покровска – итоговая сводка Readovka за 10 сентября
Среда, 10.09.2025
23:20  Синьцзян: как люди отвоевывают право на жизнь у пустыни
20:52  Туркмения. Халк Маслахаты - движущая сила общества в решении приоритетных задач
16:23  Минобороны России: Сегодня ночью объекты для поражения на территории Польши не планировались
16:05  Китай, Россия и Монголия провели совместные учения по защите будущего газопровода "Сила Сибири - 2"
15:00  Этнограф из РФ Святослав Каверин два месяца расписывал матом стены тюрьмы у талибов
14:31  В Монголии планируют перенести столицу из Улан-Батора в город-спутник Хунну
14:22  Президент Казахстана своим посланием разыграл интересную комбинацию, - Данияр Ашимбаев
14:16  На каких должностях работают дети президентов Центральной Азии? Часть 1. Таджикистан
12:25  ИКИ РАН: На Земле в ночь на среду произошла необъяснимая магнитная буря
12:21  Подобные действия являются неприемлемыми - Узбекистан и Казахстан осудили удары Израиля по Катару
12:13  Zakon.kz: Получали пенсию сразу в трех странах: что им грозит в Казахстане
11:26  Почему числа по-арабски пишутся слева направо, - П.В.Густерин
11:11  Взгляд: Над Польшей летают какие-то НЛО с надписями на кириллице
11:02  REGNUM: Удар Израиля по столице Катара: в кого реально попали и что будет в ответ
10:31  СП: Кто стоит за "зумерской революцией" в Непале
02:25  Киргизия заставит Центральную Азию платить за воду, - Виктория Панфилова
00:53  Солнце, ветер и вода "не вытянут" энергосектор ЦА – это под силу только атому, - Наталья Крек
00:05  Русские войска готовятся занять северную часть Купянска – итоговая сводка Readovka за 9 сентября
Вторник, 09.09.2025
22:04  Путь России на Восток предопределен исторически, - Алексей Белов
17:28  Послание президента Токаева народу: "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта"
17:03  Лауреатами премии мира им. Льва Толстого стали главы Киргизии, Таджикистана и Узбекистана
16:28  Kun.uz: Каримов и Рахмон: история конфликта и его первопричины
16:15  В какой стране ЕАЭС средняя зарплата выросла больше всего?
15:41  В Киргизии назвали цену переименования города Джалал-Абада в Манас
12:55  Узбекистан модернизирует энергосистему Афганистана вложив $250 млн
09:42  "Росатом" и "Газпром" готовятся к выпуску "панда-облигаций" в Китае
09:28  Что изменится в системе образования Узбекистана
09:02  Меджлис Туркменистана присвоил наименования трем населенным пунктам
08:39  Пекин восходит на мировой трон? Китайские "инженеры" против американских "юристов", - Владимир Овчинский
08:24  Токаев предлагает однопалатный парламент и готовит почву для транзита власти, - Виктория Панфилова
00:05  Русские войска сломали еще один наступательный кулак ВСУ в битве у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 8 сентября
Понедельник, 08.09.2025
21:40  Снежный барс станет национальным символом Кыргызстана - разработан логотип
21:24  В Казахстане оживлять предпринимательскую инициативу будет Центр регуляторного интеллекта
19:51  Интервью с Асель Кадыровой, назначение которой главным детским неврологом Киргизии вызвало скандал
12:59  Коммерсант: Эффект бумеранга. Какова истинная причина экономической стагнации ЕС
12:48  СП: Что должно произойти, чтобы Грузия повернулась к России передом, а к Европе задом
12:42  Российская электроэнергия поможет странам Центральной Азии сократить водный дефицит, - Владимир Прохватилов
12:39  Трампа ждут с визитом в Самарканде, - Виктория Панфилова
12:22  Южноазиатское поле интриг. Индия не спешит идти на разрыв с США, - Сергей Кожемякин
03:56  НОАК прокомментировала заплыв военных кораблей Канады и Австралии в Тайваньском проливе
02:31  ВВП Таджикистана за 5 лет вырос более чем в 2 раза
01:02  "Росатом" открывает для Казахстана путь к энергетической независимости, - Анна Кряжева
00:40  Садыр Жапаров: За год очистили страну от ОПГ, но 5 лет не можем одолеть коррупцию
00:05  Бои у Доброполья определят исход всей летней кампании ВС РФ – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 07.09.2025
23:03  "Ты хоть слышал, что я тут говорю?" Как глава ГКНБ Ташиев избавил подчиненного от телефона (видео)
22:42  Зеленый блэкаут и милитаризация Евросоюза, - Олег Сергеев
20:50  Заседание Государственного совета безопасности Туркменистана
19:14  Войска НАТО на Украине не понадобятся: США нащупали слабое место России, - Кирилл Стрельников
16:30  Узбекистан направил Афганистану 300 тонн гуманитарной помощи после разрушительного землетрясения
16:05  "Улитка пересекла бы Украину быстрее". Парадокс западной риторики о России
15:12  Сказки как элемент национальной безопасности. Вместо сакральных формул взросления детям подсовывают схемы самоуничтожения, - Дмитрий Орехов
14:04  Известия: Сцена для политических представлений. ООН находится в глубоком кризисе
13:26  ПолитНавигатор: НАТО в Приднестровье. Лондонский сценарий
03:45  В Узбекистане разрешили использовать имя в качестве госномера авто
02:54  Как Россия переиграла Японию в 1905 году в Портсмуте, - Станислав Смирнов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   |   КАДРЫ   | 
В Узбекистане назначили нового заместителя министра высшего образования
00:39 11.09.2025

В Узбекистане назначили нового заместителя министра высшего образования

В структуре руководства Министерства высшего образования, науки и инноваций произошли значительные кадровые изменения. На должность первого заместителя министра назначен Сардор Бахтиерович Раджабов. Эту информацию официально подтвердила пресс-служба ведомства.

Данное назначение последовало за решением об освобождении от этой должности Шохруха Далиева. Увольнение Далиева, наряду с двумя другими заместителями министра, Отабеком Махкамовым и Сарвархоном Бузрухоновым, было анонсировано президентом Шавкатом Мирзиеевым в ходе совещания, посвященного реформам в образовательной сфере. Глава государства выразил неудовлетворенность темпами преобразований в секторе высшего и профессионального образования, отметив, что ответственные лица "не до конца поняли суть реформ".

До своего нового назначения Сардор Раджабов занимал пост заместителя министра дошкольного и школьного образования, где курировал вопросы внедрения 12-летней системы обучения. Его предыдущий опыт работы также включает деятельность в хокимияте города Ташкента. Перевод Раджабова в Министерство высшего образования рассматривается как шаг, направленный на усиление команды и ускорение реформ в данной стратегически важной отрасли.

Новому первому заместителю предстоит заняться реализацией поставленных президентом задач по кардинальным изменениям во всех направлениях образовательной системы, с переходом на "превентивные и проактивные" методы работы.

Система высшего образования в Узбекистане включает в себя более 150 высших учебных заведений, как государственных, так и частных, а также филиалы престижных зарубежных университетов, что свидетельствует о стремлении страны к интеграции в международное образовательное пространство.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - upl.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1757540340


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Партия "AMANAT" выступила в поддержку Послания Президента
- Олжас Бектенов: Правительство нацелено своевременно и качественно исполнить поставленные в Послании задачи
- Государственный советник встретился с руководителями фракций Мажилиса Парламента
- Послание: между строк
- Кадровые перестановки
- Министр иностранных дел Казахстана прибыл с официальным визитом в Пакистан
- Полиция пресекла деятельность преступной группы в Павлодаре
- Полицейские усилили контроль за электросамокатами в Алматы
- Полицейские предотвратили интернет-мошенничество на крупную сумму денег в Алматы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  