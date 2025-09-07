В Узбекистане назначили нового заместителя министра высшего образования

00:39 11.09.2025

В структуре руководства Министерства высшего образования, науки и инноваций произошли значительные кадровые изменения. На должность первого заместителя министра назначен Сардор Бахтиерович Раджабов. Эту информацию официально подтвердила пресс-служба ведомства.



Данное назначение последовало за решением об освобождении от этой должности Шохруха Далиева. Увольнение Далиева, наряду с двумя другими заместителями министра, Отабеком Махкамовым и Сарвархоном Бузрухоновым, было анонсировано президентом Шавкатом Мирзиеевым в ходе совещания, посвященного реформам в образовательной сфере. Глава государства выразил неудовлетворенность темпами преобразований в секторе высшего и профессионального образования, отметив, что ответственные лица "не до конца поняли суть реформ".



До своего нового назначения Сардор Раджабов занимал пост заместителя министра дошкольного и школьного образования, где курировал вопросы внедрения 12-летней системы обучения. Его предыдущий опыт работы также включает деятельность в хокимияте города Ташкента. Перевод Раджабова в Министерство высшего образования рассматривается как шаг, направленный на усиление команды и ускорение реформ в данной стратегически важной отрасли.



Новому первому заместителю предстоит заняться реализацией поставленных президентом задач по кардинальным изменениям во всех направлениях образовательной системы, с переходом на "превентивные и проактивные" методы работы.



Система высшего образования в Узбекистане включает в себя более 150 высших учебных заведений, как государственных, так и частных, а также филиалы престижных зарубежных университетов, что свидетельствует о стремлении страны к интеграции в международное образовательное пространство.